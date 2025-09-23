Europa pregătește ocuparea militară a Republicii Moldova, susțin serviciile de informații ruse

19:10

Marina Tauber, considerată mâna dreaptă a lui Ilan Șor, a ajuns în atenția FSB-ului, fiind suspectată că ar fi deturnat fondurile oferite de Moscova pentru destabilizarea Chișinăului. Aproape 70% din sumele trimise în acest scop în ultimii ani ar fi fost însușite ilegal de ea și de alți lideri ai Bl