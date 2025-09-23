Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Victoria Fortună este vizată - VIDEO
ProTV.md, 23 septembrie 2025 12:40
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Victoria Fortună este vizată - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 23.09.2025
Acum 30 minute
12:40
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Victoria Fortună este vizată - VIDEO # ProTV.md
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Victoria Fortună este vizată - VIDEO
Acum o oră
12:30
ANRE aplică, pentru prima dată, taxa de nevalorificare a avizelor de racordare, peste 103 milioane lei vor ajunge la bugetul de stat # ProTV.md
ANRE aplică, pentru prima dată, taxa de nevalorificare a avizelor de racordare, peste 103 milioane lei vor ajunge la bugetul de stat
Acum 2 ore
12:00
Din nou, percheziții. CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Din nou, percheziții. CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută - FOTO/VIDEO
11:50
Culesul nucilor de pe pomii din apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune - un pericol grav de electrocutare. Avertizarea Premier Energy # ProTV.md
Culesul nucilor de pe pomii din apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune - un pericol grav de electrocutare. Avertizarea Premier Energy
11:40
În ziua alegerilor parlamentare, subdiviziunile teritoriale ale ASP vor activa conform unui program special # ProTV.md
În ziua alegerilor parlamentare, subdiviziunile teritoriale ale ASP vor activa conform unui program special
11:40
Turul II nu există. Există doar ziua de 28 septembrie!
11:30
Fost ministru al Apărării: O femeie din rețeaua lui Călin Georgescu - reținută în Republica Moldova. Portofel digital cu 107 milioane de dolari, găsit la percheziții # ProTV.md
Fost ministru al Apărării: O femeie din rețeaua lui Călin Georgescu - reținută în Republica Moldova. Portofel digital cu 107 milioane de dolari, găsit la percheziții
11:20
Republica Moldova a finalizat „procesul de screening” - o parte importantă a negocierilor de aderare la UE. Marta Kos anunță care este următorul pas - VIDEO # ProTV.md
Republica Moldova a finalizat „procesul de screening” - o parte importantă a negocierilor de aderare la UE. Marta Kos anunță care este următorul pas - VIDEO
11:20
Balonul de Aur. Ousmane Dembele este noul Balon de Aur! Yamal a încheiat pe locul 2
Acum 4 ore
10:50
Dragoș Galbur, Denis Roșca, Vasile Costiuc - așteptați marți, la ora 18:00, la dezbateri
10:50
Polonia către Rusia: „Să nu vă plângeți dacă avioanele voastre sunt doborâte în spațiul aerian al NATO. Ați fost avertizați” # ProTV.md
Polonia către Rusia: „Să nu vă plângeți dacă avioanele voastre sunt doborâte în spațiul aerian al NATO. Ați fost avertizați”
10:40
Balonul de Aur 2025: Dembele, cel mai bun jucător al lumii! Lista completă a câștigătorilor # ProTV.md
Balonul de Aur 2025: Dembele, cel mai bun jucător al lumii! Lista completă a câștigătorilor
10:40
Din nou, percheziții. CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută - GALERIE FOTO # ProTV.md
Din nou, percheziții. CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută - GALERIE FOTO
10:20
Atenție, fals. Pe Telegram au apărut imagini cu militari care ar fi fost surprinși într-un local public din Cimișlia # ProTV.md
Atenție, fals. Pe Telegram au apărut imagini cu militari care ar fi fost surprinși într-un local public din Cimișlia
10:00
Doi ofițeri de investigații, condamnați pentru trafic de influență. Aceștia vor achita amendă de peste 150 de mii de lei # ProTV.md
Doi ofițeri de investigații, condamnați pentru trafic de influență. Aceștia vor achita amendă de peste 150 de mii de lei
09:30
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil” # ProTV.md
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil”
Acum 6 ore
08:50
Franța a anunțat oficial la ONU recunoașterea statului palestinian: „Nimic nu justifică războiul în curs din Gaza” / Reacția de nemulțumire a lui Trump # ProTV.md
Franța a anunțat oficial la ONU recunoașterea statului palestinian: „Nimic nu justifică războiul în curs din Gaza” / Reacția de nemulțumire a lui Trump
08:40
Mesajul noului Ambasador UE la Chișinău: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături” - VIDEO # ProTV.md
Mesajul noului Ambasador UE la Chișinău: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături” - VIDEO
08:10
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
08:00
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți” # ProTV.md
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Acum 24 ore
22:40
Cele două țări din UE apropiate de Moscova, excluse din primele discuții privind „zidul dronelor” de la frontiera estică a Uniunii # ProTV.md
Cele două țări din UE apropiate de Moscova, excluse din primele discuții privind „zidul dronelor” de la frontiera estică a Uniunii
22:40
Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu # ProTV.md
Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu
22:30
Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă. Când și unde va avea loc întâlnirea # ProTV.md
Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă. Când și unde va avea loc întâlnirea
22:30
Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare - VIDEO # ProTV.md
Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare - VIDEO
22:10
Lotul Statelor Unite la Mondialul de Atletism a ocupat fără emoții prima poziție în clasamentul general pe medalii - VIDEO # ProTV.md
Lotul Statelor Unite la Mondialul de Atletism a ocupat fără emoții prima poziție în clasamentul general pe medalii - VIDEO
22:10
A fost reținută pentru o foaie de hârtie: Mama unui soldat rus mobilizat, ridicată de poliție la Moscova după un protest tăcut în fața Ministerului Apărării - VIDEO # ProTV.md
A fost reținută pentru o foaie de hârtie: Mama unui soldat rus mobilizat, ridicată de poliție la Moscova după un protest tăcut în fața Ministerului Apărării - VIDEO
22:00
Echipa Moldovei încheie cu 2 medalii Campionatele Mondiale de lupte - VIDEO
22:00
Liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz, a strălucit, dar americanul Taylor Fritz a fost decisiv la adversari - VIDEO # ProTV.md
Liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz, a strălucit, dar americanul Taylor Fritz a fost decisiv la adversari - VIDEO
22:00
Zimbru Chișinău a învins-o pentru a doua oară în acest sezon pe rivala FC Sheriff - VIDEO # ProTV.md
Zimbru Chișinău a învins-o pentru a doua oară în acest sezon pe rivala FC Sheriff - VIDEO
22:00
Rusul Daniil Medvedev a ajuns de nerecunoscut. Fostul lider mondial trece prin cea mai neagră parte a carierei, având eșecuri după eșecuri - VIDEO # ProTV.md
Rusul Daniil Medvedev a ajuns de nerecunoscut. Fostul lider mondial trece prin cea mai neagră parte a carierei, având eșecuri după eșecuri - VIDEO
21:40
Remiză de foc între Manchester City și Arsenal Londra - VIDEO
21:40
Real Madrid și FC Barcelona se desprind din pluton: Catalanii rămân la două puncte de galactici, în timp ce Atletico continuă seria dezamăgirilor - VIDEO # ProTV.md
Real Madrid și FC Barcelona se desprind din pluton: Catalanii rămân la două puncte de galactici, în timp ce Atletico continuă seria dezamăgirilor - VIDEO
21:30
Localnicii din Șalvirii Vechi, îngroziți după ce fostul preot ar fi ucis în bătaie o bătrână de 86 de ani: „Este un om neadecvat” - VIDEO # ProTV.md
Localnicii din Șalvirii Vechi, îngroziți după ce fostul preot ar fi ucis în bătaie o bătrână de 86 de ani: „Este un om neadecvat” - VIDEO
21:30
Naționala feminină de tenis a Italiei a strălucit din nou la Billie Jean King Cup - VIDEO # ProTV.md
Naționala feminină de tenis a Italiei a strălucit din nou la Billie Jean King Cup - VIDEO
21:20
Replici acide și acuzații directe la dezbaterile Pro TV: PAS, Partidul Nostru și Blocul Patriotic s-au confruntat pe teme sensibile de integritate, educație și geopolitică - VIDEO # ProTV.md
Replici acide și acuzații directe la dezbaterile Pro TV: PAS, Partidul Nostru și Blocul Patriotic s-au confruntat pe teme sensibile de integritate, educație și geopolitică - VIDEO
20:50
Caz șocant în raionul Drochia. Preotul din satul Șalvirii Vechi - reținut de polițiști după ce ar fi ucis în bătaie o bătrână - VIDEO # ProTV.md
Caz șocant în raionul Drochia. Preotul din satul Șalvirii Vechi - reținut de polițiști după ce ar fi ucis în bătaie o bătrână - VIDEO
20:40
Avocatul lui Plahotniuc, preluat de ambulanță și transportat la Urgență. Ședința de judecată, amânată repetat - VIDEO # ProTV.md
Avocatul lui Plahotniuc, preluat de ambulanță și transportat la Urgență. Ședința de judecată, amânată repetat - VIDEO
20:40
Trei morți în Zaporojie după un nou atac aerian rusesc: Cinci bombe au distrus zeci de case, iar dronele au lovit și regiunile Poltava și Sumî - VIDEO # ProTV.md
Trei morți în Zaporojie după un nou atac aerian rusesc: Cinci bombe au distrus zeci de case, iar dronele au lovit și regiunile Poltava și Sumî - VIDEO
20:30
Peste 200.000 de persoane au umplut stadionul din Glendale pentru a comemora viața lui Charlie Kirk, în ciuda capacității limitate - VIDEO # ProTV.md
Peste 200.000 de persoane au umplut stadionul din Glendale pentru a comemora viața lui Charlie Kirk, în ciuda capacității limitate - VIDEO
20:20
Peste 40 de morți în Gaza după noi atacuri ale Israelului, în timp ce tot mai multe state recunosc Palestina, dar resping orice rol politic pentru Hamas - VIDEO # ProTV.md
Peste 40 de morți în Gaza după noi atacuri ale Israelului, în timp ce tot mai multe state recunosc Palestina, dar resping orice rol politic pentru Hamas - VIDEO
20:10
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană, reținută - VIDEO # ProTV.md
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană, reținută - VIDEO
20:10
Sud-estul Franței, lovit de ploi puternice: trafic feroviar perturbat, străzi inundate. În Catalonia un om a murit, zboruri afectate - VIDEO # ProTV.md
Sud-estul Franței, lovit de ploi puternice: trafic feroviar perturbat, străzi inundate. În Catalonia un om a murit, zboruri afectate - VIDEO
20:00
Cinci luni sub acoperire. Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală - VIDEO # ProTV.md
Cinci luni sub acoperire. Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.09.2025
19:40
Constantin Țuțu, dat în căutare de autoritățile moldovene pentru trecerea ilegală a frontierei, în timp ce avocatul insistă că fostul deputat se află în Grecia sub control judiciar - VIDEO # ProTV.md
Constantin Țuțu, dat în căutare de autoritățile moldovene pentru trecerea ilegală a frontierei, în timp ce avocatul insistă că fostul deputat se află în Grecia sub control judiciar - VIDEO
19:30
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov - VIDEO # ProTV.md
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov - VIDEO
19:00
„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. Marea Britanie transmite un mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei # ProTV.md
„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. Marea Britanie transmite un mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei
19:00
Opt gheţari suedezi au dispărut în 2024, potrivit unui centru de cercetare
18:30
Două zile de gusturi autentice, bere artizanală și concerte incendiare: Oktoberfest Keller Holz transformă din nou Chișinăul în capitala bunei dispoziții - VIDEO # ProTV.md
Două zile de gusturi autentice, bere artizanală și concerte incendiare: Oktoberfest Keller Holz transformă din nou Chișinăul în capitala bunei dispoziții - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.