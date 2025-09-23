Republica Azerbaidjan anulează procedura de eliberare a poliței de asigurare internațională
23 septembrie 2025
Începând cu 1 octombrie curent, Republica Azerbaidjan anulează eliberarea poliței de asigurare internațională „Carte Verde" direct în punctele de trecere a frontierei. Agenția Națională Transport Auto anunță operatorii de transport rutier că, potrivit Agenției Transport Terestru din Azerbaidjan, șoferii și transportatorii care nu vor deține o poliță „Carte Verde" valabilă la intrarea pe teritoriul azer
Centrul Național de Epileptologie, deschis după reconstrucția capitală

Sediul Centrului Național de Epileptologie, situat pe teritoriul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, a fost inaugurat marți, 23 septembrie, după o amplă reconstrucție. Valoarea investiției se ridică la aproape 40 de milioane de lei, sumă care acoperă lucrările de renovare, dotările de echipamente și mobilier. DIANA MANEA, directorul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău:
Noi prețuri la carburanți

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 24 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 29 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 87 de
Atenție! Recoltarea nucilor din apropierea liniilor electrice poate fi periculoasă

Recoltarea nucilor de pe pomii care cresc în apropierea liniilor electrice aeriene reprezintă un pericol grav de electrocutare, avertizează reprezentanții Premier Energy. Astfel, autoritatea îndeamnă populația să respecte regulile de securitate electrică pentru a evita accidentele în timpul recoltării. Pericolul recoltării nucilor în apropierea liniilor electrice „Caracterul improvizat al activităţii ce presupune urcatul pe copaci
UE și Republica Moldova prelungesc acordul de transport rutier până în martie 2027

Uniunea Europeană și Republica Moldova au convenit să prelungească până la 31 martie 2027 acordul privind transportul rutier, menit să faciliteze accesul țării la piețele globale și să consolideze legăturile economice cu spațiul comunitar, a anunțat Comisia Europeană. Acordul, aflat în vigoare din 29 iunie 2022, a permis liberalizarea parțială a transportului rutier de marfă,
Nucile verzi sunt solicitate pe piața internă

Horticultorii au început să adune nucile. Tot mai solicitate pe piața internă, dar și pe cea externă sunt nucile verzi, a declarat pentru AGRO TV Moldova, Lilian Florea, proprietarul unei livezi de nuci de peste 160 de hectare din satul Inești. Potrivit acestuia, nucile au ajuns și la moldovenii din Elveția, Italia și Germania. O
Curs valutar: 23 septembrie

Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 23 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 59 de bani, cu 4 bani mai mult. Dolarul american se scumpește cu 2 bani și va avea valoarea 16 lei și 64 de bani. Leul românesc va fi cotat la
Noi prețuri la carburanți (22 septembrie)

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 23 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 31 de bani, cu 5 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 88 de
Cer variabil și maxime de 27 grade Celsius în sudul țării

Pentru ziua de marți, 23 septembrie, meteorologii anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centrul țării se așteptă maxime de 26 grade și minime de 12 grade. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 9 km/h. În nordul țării maximele vor fi de 23 de grade, iar minimele vor coborî până la 9
Fermierii mai au timp până pe 30 septembrie să depună cereri pentru subvențiile complementare
Fermierii și organizațiile din domeniul agricol mai au la dispoziție câteva zile pentru a depune cereri de subvenționare în cadrul măsurilor complementare. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că termenul limită este 30 septembrie. Sprijinul financiar este destinat nu doar agricultorilor individuali, ci și grupurilor de producători, asociațiilor de irigații, organizațiilor profesionale, centrelor
Acces limitat în Aeroportul Internațional „Eugen Doga"

Accesul în terminalul Aeroportul Internațional „Eugen Doga" va fi restricționat în perioada 25–30 septembrie curent, conform unei decizii a Grupului de Management a Riscurilor. Potrivit Poliției de Frontieră, în această perioadă, accesul va fi permis exclusiv pasagerilor care dețin bilet și documente de călătorie, precum și personalului autorizat și echipajelor aeronavelor. Autoritățile recomandă călătorilor să
Criză pe piața europeană a cartofilor: supraofertă, prețuri în scădere și concurență internațională în creștere
Industria europeană a cartofilor se confruntă cu o criză cauzată de o supraofertă istorică, pe fondul unei recolte record și a unei cereri în scădere, în special pentru cartofii prăjiți. După o perioadă de expansiune și investiții masive în procesare, începutul anului 2025 a marcat o corecție dureroasă în piață. Prețurile au scăzut brusc, iar
Australia, în alertă din cauza gândacului Khapra: o amenințare majoră pentru exporturile agricole
Australia a intrat recent în stare de alertă după descoperirea larvelor de gândac Khapra în scutece importate, distribuite în supermarketuri din toată țara. Autoritățile au retras de urgență 1.500 de cutii contaminate din cele 2.000 aflate pe piață și colaborează cu distribuitorii și producătorii pentru a preveni răspândirea dăunătorului. Deși țara este în prezent liberă
An de an, risipa alimentară ia amploare

Risipa alimentară reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru societatea modernă, afectând nu doar accesul oamenilor la hrană, ci și mediul înconjurător. În Republica Moldova, anual fenomenul ia amploare. În acest context, speciaiștii atenționează că sunt necesare acțiuni concrete pentru a limita pierderile. OLEG PARASCHIV, directorul Băncii de Alimente din Moldova: ,, De fiecare
UE va elimina taxele vamale pentru șapte produse agricole moldovenești

UE va elimina taxele vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova. Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi, 18 septembrie, extinderea accesului pe piață pentru prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri, produse care, deși exportate deja către piața comunitară, nu beneficiază încă de liberalizare completă. Astfel, Uniunea Europeană își
Republica Moldova va celebra excelența vinului la Ziua Națională a Vinului

Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău va găzdui cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, cel mai mare eveniment dedicat tradițiilor vinicole și culturii oenologice din țară. Sub sloganul „Vinul Moldovei. Uimitor de bun", sărbătoarea reunește producători locali, turiști și pasionați de vin, într-o atmosferă care îmbină degustările,
Cer variabil fără precipitații

Pentru sfârșitul săptămânii meteorologii prognozează cer variabil, fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, din nord-vest. În centul țării maximele vor ajunge până la 27 grade, iar minimele vor coborî până la 13 grade. În nordul țării ziua temperaturile vor oscila până la 24 de grade, iar noapte vor
Echipamente medicale de peste 6.63 milioane de lei, donate Institutului Oncologic de către UE și OMS
Institutul Oncologic din Capitală a recepționat vineri, 19 septembrie, o donație de echipamente medicale performante în valoare de 6,63 milioane de lei, oferită de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății. Noile tehnologii vor permite diagnosticarea precoce și aplicarea unor tratamente minim invazive pentru pacienții oncologici. ANGELA PARASCHIV, secretar de stat al Ministerului Sănătății: ,,
159 de tineri au jurat credință Patriei

Pe platoul Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare" al MAI, 159 de viitori apărători ai legii au jurat cu emoție și hotărâre credință Patriei. Aceste cuvinte au marcat începutul unei misiuni de onoare, prin care tinerii își asumă responsabilitatea de a proteja siguranța cetățenilor și valorile fundamentale ale statului: dreptate, libertate și pace. DINU OSTAVCIUC,
Moldova pregătită pentru sezonul rece: gaze asigurate și stocurile de cărbune au fost completate
Republica Moldova este pregătită de sezonul de încălzire 2025-2026. Potrivit informațiilor raportate joi, 18 septembrie în cadrul ședinței Comisiei guvernamentale prezidate de premierul Dorin Recean, peste 90% din necesarul de gaze naturale pentru anul gazier a fost deja achiziționat, ceea ce asigură livrări stabile în următoarele luni. SA „Energocom" a procurat aproximativ 700 de milioane
Noi prețuri la carburanți (20-22 septembrie)

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 20-22 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 36 de bani, cu 4 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 89 de
167 de focare de leucoză la bovine în România: peste 500 de animale au fost sacrificate

Numărul focarelor de leucoză enzootică bovină din județul Arad a ajuns la 167, acesta fiind cel mai afectat județ din România. Boala a lovit peste 1.000 de animale, dintre care jumătate au fost deja sacrificate în abatoare de capacitate mare. Comparativ cu anul 2024 au fost confirmate doar 11 focare, ceea ce arată o creștere
Un ciclon polar va aduce o iarnă geroasă

Alertă meteo globală. Un nou
Întreținerea unei grădini nu înseamnă doar plantare și udare, ci și curățarea periodică a arborilor, arbuștilor și gardului viu. În urma acestor lucrări apar cantități mari de crengi, ramuri și frunze, care, dacă nu sunt gestionate corect, devin o adevărată povară. O soluție modernă și tot mai des întâlnită în gospodăriile de la noi sunt […] Articolul Tocătoare de crengi profesionale și de înaltă performanță apare prima dată în AgroTV.
Anul acesta va avea loc cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău, care se va desfășura între 16 și 19 octombrie la Cineplex „Loteanu”. Secțiunea Focus îi este dedicată cunoscutului regizor român Radu Jude, iar festivalul va fi deschis cu premiera filmului „Kontinental ’25”, distins cu Ursul de Argint la Berlinala din […] Articolul ,,Kontinental ‘25” și “Dracula” la Zilele Filmului Românesc la Chișinău apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 19 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 40 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 89 de […] Articolul Noi prețuri la carburanți apare prima dată în AgroTV.
Pentru ziua de vineri, 19 septembrie, meteorologii anunță cer noros în centrul țării și maxime de 23 grade, noapte minimele vor coborî până la 10 grade, vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 18 km/h. În nordul țării maximele vor urca până la 20 grade iar, minimele vor fi de 7 grade. În […] Articolul Cer noros și maxime de 23 grade Celsius apare prima dată în AgroTV.
Un caz grav de poluare a fost depistat pe râul Răut, în aria Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”. Localnicii și specialiștii rezervației au semnalat în ultimele zile prezența peștilor, racilor și amfibienilor morți la suprafața apei. Direcția Biodiversitate și Patrimoniu Natural a prelevat probe pentru a stabili cauza exactă și sursa contaminării, iar instituțiile abilitate au […] Articolul Poluare masivă pe râul Răut, în Rezervația „Orheiul Vechi” apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 19-21 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 49 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american se scumpește cu un ban și va avea valoarea 16 lei și 47 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 19-21 septembrie apare prima dată în AgroTV.
Șoferii de camioane se vor putea programa online pentru traversarea frontierei prin postul vamal Leușeni # Agro TV
Începând cu 22 septembrie, toate camioanele care intenționează să iasă din Republica Moldova prin postul vamal Leușeni, urmează să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS. Măsura se aplică atât vehiculelor încărcate cu marfă, cât și celor goale. Transportatorii își vor putea rezerva din timp intervalul de traversare, iar cu 30 de minute […] Articolul Șoferii de camioane se vor putea programa online pentru traversarea frontierei prin postul vamal Leușeni apare prima dată în AgroTV.
Așa cum în acest an înghețurile de primăvara au lovit dur în majoritatea culturilor, nici recolta de pomușoare nu a fost cruțată. Potrivit datelor preliminare, pierderile sunt estimate la 30-40 la sută, însă datele finale vor fi cunoscute la sfârșitul sezonului de recoltare. Potrivit președintei Asociației ”Pomușoarele Moldovei”, Aneta Ganenco, anual, în țara se produc […] Articolul Înghețurile de primăvară au afectat și recolta de pomușoare apare prima dată în AgroTV.
Atenționare de călătorie în Franța! Ambasada Republicii Moldova în Franța informează cetățenii care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în această țară despre riscurile asociate deplasărilor în Franța, unde are loc astăzi o amplă mobilizare intersindicală împotriva politicilor de austeritate bugetară. În acest context, autoritățile atenționează că va fi afectat transportul public și toate […] Articolul Moldovenii sunt atenționați să evite călătoriile în Franța apare prima dată în AgroTV.
Reguli noi pentru alimentele destinate sugarilor, bolnavilor și persoanelor cu diete speciale # Agro TV
Cabinetul de miniștri a aprobat actualizarea regulamentelor sanitare aplicabile alimentelor destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentelor pentru scopuri medicale speciale și înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății. Măsura are ca obiectiv principal protejarea grupurilor vulnerabile și alinierea cadrului național la standardele europene de siguranță alimentară. Astfel, vor fi consolidate cerințele privind calitatea, […] Articolul Reguli noi pentru alimentele destinate sugarilor, bolnavilor și persoanelor cu diete speciale apare prima dată în AgroTV.
Veniturile încasate de stat din chirii sunt în creștere. În perioada ianuarie–august 2025, persoanele fizice care dau în chirie locuințe sau alte bunuri imobile au achitat peste 60 de milioane de lei sub formă de impozit pe venit – cu aproape 27% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea se datorează atât […] Articolul Veniturile obținute de stat din chirii sunt tot mai mari apare prima dată în AgroTV.
A început culesul viilor în toată țara. Strugurii s-au copt, dar nu are cine să-i culeagă. Ion Vrîncean, viticultor din satul Sireți, raionul Strășeni, susține că în fiecare toamnă, mii de hectare de viță-de-vie rămân nerecoltate la timp, pentru că nu sunt suficienți oameni dispuși să muncească pe câmp, asta deși sunt bine plătiți. Un […] Articolul Mai puțini zilieri în viticultură apare prima dată în AgroTV.
Articolul Deschidem vinu 28.07.2025 apare prima dată în AgroTV.
Articolul Deschidem vinu 19.07.2025 apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 18 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 48 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu 4 bani și va avea valoarea 16 lei și 46 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 18 septembrie apare prima dată în AgroTV.
Accesul întreprinderilor mici și mijlocii la granturi și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor, simplificat # Agro TV
Antreprenorii vor avea acces mai simplu la finanțare, consultanță și alte tipuri de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor, oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. În acest sens, Guvernul a aprobat un Regulament care va eficientiza administrarea tuturor programelor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii. Astfel, acum întreprinzătorii vor solicita diferite tipuri de sprijin printr-un mecanism […] Articolul Accesul întreprinderilor mici și mijlocii la granturi și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor, simplificat apare prima dată în AgroTV.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung 2025–2050, un plan ce vizează transformarea tuturor clădirilor existente în imobile cu consum aproape egal cu zero de energie. Strategia și Foaia de parcurs au fost elaborate cu sprijinul PNUD Moldova, al Secretariatului Comunității Energetice, Uniunii Europene și Guvernului Danemarcei. […] Articolul O nouă strategie de renovarea a clădirilor a fost aprobată de Executiv apare prima dată în AgroTV.
Pentru ziua de joi, 18 septembrie, meteorologii anunță cer variabil în centrul țării, temperaturile maxime vor urca până la 20 de grade, iar minimele vor fi de 10 grade. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 37 km/h. În nordul țării se așteaptă maxime de 17 grade și minime de 7 grade. În […] Articolul Cod galben de intensificări ale vântului apare prima dată în AgroTV.
În acestă perioadă, gospodarii din majoritatea localităților din țară au început prepararea vinului. În condițiile în care fermentarea vinului de casă poate prezenta un risc sporit de intoxicații cu dioxid de carbon, specialiștii Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au pornit în inspecție prin gospodăriile moldovenilor pentru a verifica dacă procesul se desfășoară cu respectarea […] Articolul Măsuri de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în perioada fermentării vinului apare prima dată în AgroTV.
Guvernul a aprobat scutirea de TVA și alte taxe pentru importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor în Chișinău”. Regulamentul care stabilește modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale a fost adoptat de Executiv, pentru a sprijini implementarea rapidă a lucrărilor. DIANA ROȘCA, Secretar general […] Articolul Facilități fiscale pentru proiectul de reabilitare a râului Bîc apare prima dată în AgroTV.
AIPA anunță inițierea procesului de recepționare a cererilor privind ajutorul financiar pentru fermierii afectați de intemperii # Agro TV
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță inițierea procesului de recepționare a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar fermierilor care au avut pierderi în urma intemperiilor din acest an. Procesul este gestionat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, iar dosarele pot fi depuse în perioada 16 septembrie – 14 octombrie la direcțiile teritoriale AIPA. Potrivit […] Articolul AIPA anunță inițierea procesului de recepționare a cererilor privind ajutorul financiar pentru fermierii afectați de intemperii apare prima dată în AgroTV.
Cerințe noi privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și fibre # Agro TV
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect care aliniază legislația națională la standardele europene în domeniul semințelor de culturi oleaginoase și fibre. Documentul prevede cerințe stricte de calitate și măsuri fito-sanitare pentru materialul semincer. VASILE ȘARBAN, Secretar de stat a MAIA: ,, Este încă unul din proiectele care aliniază legislația națională la cea europeană și […] Articolul Cerințe noi privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și fibre apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 18 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 41 de bani. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 89 de bani, cu 3 bani mai […] Articolul Motorina se scumpește apare prima dată în AgroTV.
Linia electrică Strășeni-Gutinaș, construcția căreia a fost pusă pe pauză mai bine de șase luni din cauza suspendării finanțării de către USAID, va fi construită integral, cu ajutorul Statelor Unite ale Americii. În acest sens, premierul Dorin Recean a anunțat că autoritățile americane au alocat circa 130 milioane de dolari. DORIN RECEAN, prim-ministru: ,,Datorită parteneriatului […] Articolul Linia electrică Strășeni-Gutinaș va fi construită integral cu ajutorul Guvernului SUA apare prima dată în AgroTV.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău va beneficia de reabilitarea energetică a două blocuri de studii # Agro TV
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” va beneficia de reabilitarea energetică a două blocuri de studii. În acest sens a fost semnat un acord de colaborare în cadrul Proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. În cadrul proiectului un număr total de 30 de clădiri publice, dintre care […] Articolul Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău va beneficia de reabilitarea energetică a două blocuri de studii apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 17 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 49 de bani, cu 2 bani mai mult. Dolarul american se ieftinește cu 7 bani și va avea valoarea 16 lei și 50 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 17 septembrie apare prima dată în AgroTV.
