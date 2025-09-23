Republica Azerbaidjan anulează procedura de eliberare a poliței de asigurare internațională

08:50

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” va beneficia de reabilitarea energetică a două blocuri de studii. În acest sens a fost semnat un acord de colaborare în cadrul Proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. În cadrul proiectului un număr total de 30 de clădiri publice, dintre care […] Articolul Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău va beneficia de reabilitarea energetică a două blocuri de studii apare prima dată în AgroTV.