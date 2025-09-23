A murit în chinuri groaznice: O femeie a decedat, după ce ar fi fost bătută cu bestialitate de propiul soț.

10:50

Un bărbat de 57 de ani a fost reținut de polițiștii de frontieră, sub conducerea procurorilor PCCOCS, chiar în momentul în care primea 2000 de dolari de la un cetățean ucrainean. Banii reprezentau prima tranșă din suma totală de 5000 de dolari, pe care individul ar fi cerut-o drept plată pentru organizarea trecerii ilegale a frontierei Republicii Moldova.