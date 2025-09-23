VIDEO // Blocul „Alternativa” solicită dezbateri electorale cu primii patru candidați PAS
Omniapres, 23 septembrie 2025 09:40
Blocul electoral "Alternativa" solicită organizarea de dezbateri electorale cu primii patru candidați de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Liderii blocului au lansat un apel oficial către PAS, cerând ca până astăzi, ora 15:00, să fie comunicate detaliile privind locul, ora și moderatorul dezbaterii. Într-o declarație publică, reprezentanții "Alternativa" au criticat lipsa de dezbateri
VIDEO // Blocul „Alternativa” solicită dezbateri electorale cu primii patru candidați PAS # Omniapres
Blocul electoral "Alternativa" solicită organizarea de dezbateri electorale cu primii patru candidați de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Liderii blocului au lansat un apel oficial către PAS, cerând ca până astăzi, ora 15:00, să fie comunicate detaliile privind locul, ora și moderatorul dezbaterii. Într-o declarație publică, reprezentanții "Alternativa" au criticat lipsa de dezbateri
Președintele PSRM, Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, acuză actuala guvernare, condusă de Maia Sandu și PAS, că ar pregăti Republica Moldova pentru implicarea într-un conflict militar. Dodon a respins acuzațiile potrivit cărora revenirea sa la putere ar atrage un atac din partea Rusiei, subliniind că această logică „nu are sens". „Dacă Dodon
Uniunea Europeană și Republica Moldova au decis să prelungească valabilitatea actualului Acord privind transportul rutier până la 31 martie 2027, a anunțat Comisia Europeană. Documentul sprijină accesul Republicii Moldova la piețele globale, facilitând tranzitul prin statele membre ale UE și consolidând legăturile comerciale cu piața europeană. Semnat inițial la 29 iunie 2022, acordul a permis
Horoscop 23 septembrie 2025. Zodia care își poate schimba viața sentimentală după o întâlnire neașteptată # Omniapres
Trecem în revistă ce ne dorim și proiectăm frumos pe un ecran și considerăm că s-a și întâmplat ca să prindă viață visul. BALANȚĂ Sunteți într-o expectativă și o să urgentanți niște demersuri ca să vă lansați în proiecte noi că ați observat că lucrurile se urnesc greu. O operație – surpriză și poate primiți
VIDEO// Maia Sandu, apel către cetățeni înainte de alegeri: „Să nu admitem predarea țării intereselor străine” # Omniapres
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj către cetățeni cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie. Șefa statului a subliniat importanța crucială a scrutinului, avertizând că suveranitatea, independența și viitorul european al țării sunt amenințate de influențe externe, în special din partea Kremlinului. „Mă adresez tuturor cetățenilor: să nu admitem
Un cetățean străin, resuscitat după ce a făcut stop cardio-respirator la Aeroportul Chișinău # Omniapres
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, cetățean ucrainean, a fost resuscitat cu succes de medici după ce a fost găsit inconștient în incinta Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Detalii despre incident au fost oferite de către Centrul Național de Asistență Medicală Prespitalicească (CNAMUP). Apelul pentru acordarea asistenței medicale de urgență a fost
Biserica Ortodoxă din Moldova avertizează credincioșii și publicul larg asupra apariției unor pagini și conturi neautentice în spațiul online, care folosesc în mod abuziv numele și imaginea instituției fără nicio binecuvântare oficială. Într-o declarație, Mitropolia subliniază că astfel de platforme, precum „Sare și Lumină", „Viața Eparhiei de Chișinău" sau alte pagini similare, nu sunt autorizate
BUN se retrage din alegeri în favoarea PAS. Grosu: „Un pas important spre integrarea europeană” # Omniapres
Blocul Unirea Națiunii (BUN) s-a retras din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și își îndeamnă simpatizații să voteze pentru PAS. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă, organizată de reprezentanții BUN Ion Hadârcă, Valentin Dolganiuc și Mihai Severovan, alături de președintele PAS, Igor Grosu, anunță ZIUA.md. Potrivit lui Grosu, această
Un concurent electoral ar fi comandat buletine de vot false, care ar conține ștampila „Votat" în dreapta numelui acestuia. Comisia Electorală Centrală (CEC) a fost sesizată în acest sens de către Serviciul Fiscal de Stat, scrie Agora.md. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a precizat că buletinele de vot false ar fi fost comandate prin intermediari, unui
Moldovenii au achitat circa 27 milioane de lei la vamă pentru bunuri care depășesc limita neimpozabilă # Omniapres
În perioada 15–21 septembrie 2025, persoanele fizice au introdus în Republica Moldova bunuri a căror valoare a depășit limita neimpozabilă, fiind achitate plăți în sumă de aproximativ 27 milioane de lei. Aceste sume reprezintă 3,4% din totalul încasărilor Serviciului Vamal pentru perioada menționată. În total, în acea săptămână, Serviciul Vamal a colectat peste 794,62 milioane
Olesea Stamate: Diaspora nu trebuie privită doar ca un vot, ci ca partener de dezvoltare a Moldovei # Omniapres
Cetățenii noștri stabiliți peste hotare nu pot fi priviți doar ca un vot la alegeri, afirmă candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, după o serie de întâlniri cu diaspora din Irlanda și nordul Italiei. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, ea susține că, deși mulți moldoveni din străinătate nu își mai văd viitorul
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, fiind condamnat la închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit acuzării înaintate de procurori, inculpatul, în toamna anului 2019, fiind rugat de părinții unei minore de 9 ani de
Anchetă privind pregătirea destabilizărilor în masă: 74 de persoane instruite în Serbia, reținute # Omniapres
Peste 110 de persoane sunt vizate de investigația privind pregătirea destabilizărilor în masă în contextul alegerilor din 28 septembrie. Dintre acestea, 74 au fost reținute în urma celor peste 250 de percheziții desfășurate astăzi. Informația a fost anunțată de către procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtună, la un briefing
Constantin Țuțu, surprins la Tiraspol: presa publică o fotografie cu fostul deputat în regiunea transnistreană # Omniapres
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest sens au fost confirmate de către surse IPN din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. Potrivit surselor, acesta ar fi ajuns în
LIVE // Briefing de presǎ susținut de șeful Inspectoratului General al Poliției, directorul Serviciului de Informații și Securitate și procurorul șef al PCCOCS # Omniapres
The post LIVE // Briefing de presǎ susținut de șeful Inspectoratului General al Poliției, directorul Serviciului de Informații și Securitate și procurorul șef al PCCOCS appeared first on Omniapres.
Nivel ridicat de radiație detectat pe o stradă din capitală: specialiștii se află la fața locului # Omniapres
Un nivel ridicat de radiație a fost semnalat luni după-amiază pe strada Sfântul Andrei nr. 20, în sectorul Rîșcani al capitalei, alertă care a determinat intervenția imediată a echipelor specializate CBRN din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR). Apelul
Dodon, avertisment pentru structurile de forță: „Nu repetați exemplul altor guvernări care au comis abuzuri și au suportat consecințele” # Omniapres
Liderul PSRM, Igor Dodon, unul dintre coordonatorii Blocului Electoral Patriotic, și-a exprimat solidaritatea față de Irina Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei", acuzând guvernarea PAS de persecutarea ei și a formațiunii pe care o conduce. Potrivit lui Dodon, în ultimele zile poliția a recurs la amenințări și percheziții atât la alegători, cât și la activiștii din
VIDEO // Arhiepiscopul Marchel, mesaj către vicepreședintele SUA: ”Ajutați-ne să păstrăm Biserica noastră tradițională” # Omniapres
Arhiepiscoul de Bălți și Fălești Marchel a profitat de vizita unui grup de jurnaliști și bloggeri americani, canadieni și britanici ca să transmită un mesaj vicepreședintelui SUA, James D. Vance. „Stimate domnule vicepreședinte al Statelor Unite, domnule Vance, toată lumea știe că susțineți valorile tradiționale, familia tradițională și educația creștină a generației tinere. În acest
Marian Lupu: „Pe 28 septembrie vom alege între frică și respect. Am intrat în săptămâna patimilor politice” # Omniapres
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, afirmă că ultima săptămână a campaniei electorale este una decisivă, în care cetățenii vor trebui să aleagă între frica cultivată de guvernarea PAS și respectul pe care îl propune echipa sa. El a numit această perioadă „săptămâna patimilor politice", acuzând actuala putere că recurge la intimidare, manipulare și persecutarea
Polițiștii au constatat, în weekend, peste 5.100 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, în cadrul acțiunilor desfășurate la nivel național. Printre cele mai frecvente abateri se numără depășirea limitei legale de viteză, conducerea sub influența alcoolului și ignorarea semnalelor de circulație. Conform datelor prezentate, 81 de șoferi au fost depistați în stare de ebrietate și
VIDEO // Noua ambasadoare a UE la Chișinău, mesaj către moldoveni: ”Sunt aici pentru a vă asculta și a construi o relație de încredere” # Omniapres
Noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj cetățenilor, exprimând sprijinul deplin al Bruxellesului pentru parcursul european al țării. Într-un video, publicat pe rețelele de socializare a Delegației UE, ea a subliniat că Uniunea Europeană va continua să fie un partener de încredere în procesul de aderare. „Ne aflăm
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare. El a fost reținut în Grecia împreună cu Vladimir Plahotniuc, iar de acolo ar fi ajuns în Transnistria, deși era așteptat în instanță la Chișinău, unde este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență, scrie Europa Liberă. Pe 22 septembrie, magistratul Petru Păun
Reacția Victoriei Furtună la sancțiunile ucrainene: ”Regimul aflat la putere își cheamă ”prietenii” în ajutor” # Omniapres
"Regimul aflat la putere își cheamă "prietenii" în ajutor, încercând să-i asmuțească împotriva celor incomozi". Astfel a comentat lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, includerea sa în lista de sancțiuni a Ucrainei. Mai mult, ea îl acuză pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski de ingerințe în treburile interne ale Republicii Moldova, la invitația directă a guvernării
Partidul Nostru anunță inițiativa de susținere a producătorilor locali: Minim 50% din produse de pe rafturi să fie moldovenești # Omniapres
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că guvernarea apără mai des
Percheziții în patru penitenciare din țară, într-un dosar privind dezordinile coordonate din Rusia # Omniapres
Administrația Națională a Penitenciarelor informează că, în dimineața zilei de astăzi, în patru instituții penitenciare din țară au fost desfășurate percheziții în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept. Acțiunile au avut loc în strânsă colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate
Președinta Maia Sandu se va adresa astăzi cetățenilor, în contextul alegerilor parlamentare # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Despre aceasta anunță administrația prezidențială. Adresarea șefei statului va putea fi urmărită pe postul public de televiziune Moldova 1, posturile de televiziune naționale și regionale, ascultat la Radio Moldova și vizionat pe […] The post Președinta Maia Sandu se va adresa astăzi cetățenilor, în contextul alegerilor parlamentare appeared first on Omniapres.
Bloomberg: Rusia are un plan secret pentru a manipula alegerile din Moldova, cu proteste și fake news # Omniapres
Rusia a elaborat un plan secret pentru a manipula alegerile cruciale din Republica Moldova din 28 septembrie, potrivit unor documente interne consultate de Bloomberg. Strategia coordonată direct de la Kremlin include recrutarea moldovenilor din diaspora pentru vot, organizarea de proteste menite să destabilizeze țara, campanii masive de dezinformare pe rețelele sociale și chiar folosirea de […] The post Bloomberg: Rusia are un plan secret pentru a manipula alegerile din Moldova, cu proteste și fake news appeared first on Omniapres.
O persoană a fost reținută în această dimineață de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cadrul unui dosar penal ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. Reținerea a avut loc în urma unor percheziții desfășurate pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, precum și în sudul țării. […] The post CNA a reținut o persoană într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice appeared first on Omniapres.
„Voi provoca un adevărat masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din București # Omniapres
Poliția din București a fost sesizată luni, 22 septembrie, după ce mai multe instituții de învățământ și unități medicale din capitala României au primit pe adresele oficiale de e-mail mesaje cu caracter amenințător. Într-unul dintre acestea, persoana care a trimis mesajul susține că va intra în școală „cu două pistoale Beretta” și intenționează să provoace […] The post „Voi provoca un adevărat masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din București appeared first on Omniapres.
Atenție, șoferi! Trafic închis pe str. Nicolae Costin timp de două zile: cum va circula transportul public # Omniapres
În perioada 22 – 23 septembrie 2025, în intervalul orelor 09:00-20:00, este suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de asfaltare a părții carosabile (așternerea stratului de egalizare) pe str. Nicolae Costin. Pe durata executării […] The post Atenție, șoferi! Trafic închis pe str. Nicolae Costin timp de două zile: cum va circula transportul public appeared first on Omniapres.
Începând cu data de 25 septembrie 2025, ora 00:00, și până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va fi restricționat, ca urmare a unei decizii luate de Grupul de management al riscurilor. Potrivit administrației aeroportului, în această perioadă, vor putea intra în terminal doar pasagerii care […] The post Accesul în Aeroportul Chișinău va fi restricționat timp de șase zile appeared first on Omniapres.
Oamenii din Prajila, raionul Florești, la fel ca din oricare localitate a țării, nu mai trebuie lăsați în nePĂSare, ci susținuți și respectați. La această concluzie au ajuns liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, și vicepreședintele formațiunii, Eugeniu Nichiforciuc, în urma unei întâlniri cu locuitorii satului Prajila, raionul Florești. „Prajila este un sat cu oameni […] The post Liderii „Respect Moldova”, în discuții cu locuitorii din Prajila, Florești appeared first on Omniapres.
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a devenit protagonistul unui nou val de comentarii pe rețelele de socializare, după ce a apărut într-o înregistrare video, alături de mai mulți blogeri, notează UNIMEDIA.info. „Cum a fost poziția „cu nasul în testicule”?!”, spune chestorul la un moment dat. În imagini, Cernăuțeanu ține în mână o cupă […] The post VIDEO // Șeful IGP, surprins într-un video alături de blogeri: ”Cu nasul în testicule…” appeared first on Omniapres.
Un grav accident rutier soldat cu decesul unui adolescent de 16 ani s-a produs sâmbătă, 21 septembrie, în jurul orei 14:10, pe traseul local din raionul Rezina. Potrivit informațiilor preliminare, tânărul conducea un ATV fără a deține permis de conducere și, într-o curbă periculoasă, a ieșit pe contrasens, izbindu-se frontal de un automobil de marca […] The post Un tânăr de 16 ani a murit după ce s-a ciocnit cu ATV-ul de un automobil, la Rezina appeared first on Omniapres.
Candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, denunță lipsa de aplicare a sancțiunilor împotriva celor care vând tutun și alcool minorilor și promite că va face din acest subiect o prioritate în viitoarea sa activitate parlamentară. Într-un mesaj video, Stamate afirmă că legislația actuală prevede pedepse clare pentru astfel de încălcări, însă ele sunt rar […] The post Stamate vrea mai mult control pentru a preveni vânzarea de alcool și tutun minorilor appeared first on Omniapres.
Victoria Furtună acuză guvernarea de „trădare de Patrie” și cere tragerea la răspundere a conducerii PAS # Omniapres
Victoria Furtună, liderul Partidului Moldova Mare și fost procuror anticorupție, a venit cu acuzații grave la adresa conducerii Republicii Moldova și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Ea a declarat că deține probe privind „crime grave și deosebit de grave, trădare de Patrie, corupție și abuz de putere” comise de actualii guvernanți. „Astăzi nu vorbesc […] The post Victoria Furtună acuză guvernarea de „trădare de Patrie” și cere tragerea la răspundere a conducerii PAS appeared first on Omniapres.
VIDEO // Peste 250 de percheziții în dosare pentru pregătirea dezordinilor în masă. Dodon: ”Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să ne reducă la tăcere” # Omniapres
O amplă operațiune este desfășurată de oamenii legii în toată țara. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, în aceastǎ dimineațǎ, cu peste 250 de percheziții, fiind vizate peste 100 de persoane din mai multe localitǎți […] The post VIDEO // Peste 250 de percheziții în dosare pentru pregătirea dezordinilor în masă. Dodon: ”Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să ne reducă la tăcere” appeared first on Omniapres.
Partidul Nostru propune un nou model de business: partajarea egală a afacerii între cetățean și stat # Omniapres
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, își propune să stimuleze dezvoltarea economică și să deschidă noi locuri de muncă, printr-o inițiativă inedită. Acesta propune implicarea directă a statului în dezvoltarea afacerilor prin sprijinirea oamenilor cu potențial, dar cu posibilități financiare reduse, scrie Ziua.md. Potrivit lui, cetățeanul vine cu ideea de afacere, iar statul garantează finanțarea printr-un […] The post Partidul Nostru propune un nou model de business: partajarea egală a afacerii între cetățean și stat appeared first on Omniapres.
O să ne bucurăm de prezența unor oameni dragi, de vorbele bune pe care ni le adresează și o să ne încărcăm sufletește cu tot ce trebuie ca să putem merge mai departe cu încredere în noi înșine. BALANȚĂ Poate va trebui să luați o decizie și o să vă analizați șansele de a face […] The post Horoscop 22 septembrie 2025. Zodia care va primi o ofertă de nerefuzat appeared first on Omniapres.
O să ne bucurăm de niște oportunități care ne pot readuce o relație pe care o credeam pierdută și să o luăm de la capăt, mult mai asumați. FECIOARĂ O să vă bucurați de o invitație într-o stațiune de agrement, poate pentru ziua cuiva de naștere sau de o căsătorie, și o să trageți un […] The post Horoscop 20 septembrie 2025. Vine posibilitatea unei împăcări cu cineva important appeared first on Omniapres.
VIDEO // Un medic și colegul său, reținuți în Orhei pentru furtul unui lanț de aur de la un pacient decedat # Omniapres
Poliția din Orhei a fost sesizată de tatăl unui bărbat, implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci la 11 septembrie, precum că a dispărut un lanț din aur, pe care fiul său îl avea la gât în momentul accidentului. După accident, bărbatul de 37 de ani, a fost preluat de ambulanță, dar a […] The post VIDEO // Un medic și colegul său, reținuți în Orhei pentru furtul unui lanț de aur de la un pacient decedat appeared first on Omniapres.
Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea # Omniapres
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe […] The post Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea appeared first on Omniapres.
VIDEO // Incendiul din parcarea de la Goianul Nou, provocat intenționat. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere # Omniapres
Un incendiu puternic, provocat intenționat, a distrus în noaptea de joi spre vineri cinci autovehicule aflate într-o parcare deschisă din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:50, iar la fața locului a fost trimisă de urgență o echipă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Flăcările […] The post VIDEO // Incendiul din parcarea de la Goianul Nou, provocat intenționat. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere appeared first on Omniapres.
Video// Liderii Blocului Alternativa, despre persecuțiile în adresa Irinei Vlah: Nu există o explicație logică. Este peste limita democrației elementare # Omniapres
Liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, Ion Chicu, Mark Tkaciuk și Alexandr Stoianoglo consideră că nu există explicație logică în privința modului în care este persecutată Irina Vlah, lider al Partidului Politic „Inima Moldovei”, parte a Blocului Patriotic. Despre aceasta ei au vorbit la emisiunea jurnalistului Gheorghe Gonța, care le-a solicitat opinia față de sancțiunile aplicate […] The post Video// Liderii Blocului Alternativa, despre persecuțiile în adresa Irinei Vlah: Nu există o explicație logică. Este peste limita democrației elementare appeared first on Omniapres.
Partidul „Inima Moldovei” a reacționat la solicitarea Ministerului Justiției de a-i limita activitatea pentru o perioadă de un an, calificând demersul drept „un nou abuz al guvernării” și o încercare de a reduce la tăcere o formațiune incomodă în plină campanie electorală. „Această decizie este total nefondată și are drept scop evident de a reduce […] The post „Inima Moldovei” reacționează la cererea de suspendare: „O comandă politică” appeared first on Omniapres.
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) scoate la vânzare bunuri confiscate, organizând un concurs pe 23 septembrie 2025, începând cu ora 11:00. Pentru comercializare sunt propuse 12 loturi în valoare totală de 496 654 lei. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere sau de depozitare. […] The post Fiscul scoate la vânzare bunuri confiscate în valoare de aproape 500 000 de lei appeared first on Omniapres.
FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent # Omniapres
Compania aeriană FLYONE anunță cu entuziasm deschiderea vânzărilor pentru sezonul de vară 2026, odată cu publicarea noului orar de zbor. Pasagerii vor avea acces la o rețea extinsă ce include peste 40 de destinatii: 32 de destinații regulate, 7 destinații charter și 5 rute noi mult așteptate: Malaga (Spania), Geneva (Elveția), Tashkent (Uzbekistan), Bodrum (Turcia) […] The post FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent appeared first on Omniapres.
Ministerul Justiției cere în instanță limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” pentru un an # Omniapres
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah și parte a Blocului Patriotic, ar putea fi limitată pentru o perioadă de un an, în urma unei cereri depuse de Ministerul Justiției la Curtea de Apel Centru. Solicitarea vine ca reacție la o notificare transmisă de Comisia Electorală Centrală (CEC) pe 18 septembrie, în care sunt […] The post Ministerul Justiției cere în instanță limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” pentru un an appeared first on Omniapres.
Sociologul Mihai Bologan, despre serialul „Plaha”: ”O risipă a banilor în favoarea unui singur partid” # Omniapres
Sociologul și comentatorul politic Mihai Bologan critică serialul de ficțiune „Plaha”, realizat inclusiv cu bani publici și difuzat în plină campanie electorală, pe care îl consideră „o lucrare propagandistică” menită să favorizeze un partid și să denigreze contracandidații, notează telegraph.md. Într-un comentariu pe Facebook, acesta atrage atenția că producția „denigrează concret mai mulți concurenți electorali […] The post Sociologul Mihai Bologan, despre serialul „Plaha”: ”O risipă a banilor în favoarea unui singur partid” appeared first on Omniapres.
Serviciul 112 a anunțat un caz neobișnuit și potențial periculos în Republica Moldova. Un bărbat a găsit un șarpe cu clopoței – o specie veninoasă originară din America de Nord – ascuns sub capota unui automobil adus recent din statul California, SUA. Reptila a fost observată în compartimentul motor în timpul unei inspecții de rutină […] The post Șarpe cu clopoței, descoperit în Moldova sub capota unei mașini aduse din SUA appeared first on Omniapres.
