Inundații masive și trafic blocat în nordul Italiei după ploile record din Milano

13:40

Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că guvernarea apără mai des … Articolul Renato Usatîi: Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului să fie obligate să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni! Un alt obiectiv al Partidului Nostru! apare prima dată în BreakingNews.