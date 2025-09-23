Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil”
ProTV.md, 23 septembrie 2025 09:30
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil”
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
09:30
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil” # ProTV.md
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil”
Acum 2 ore
08:50
Franța a anunțat oficial la ONU recunoașterea statului palestinian: „Nimic nu justifică războiul în curs din Gaza” / Reacția de nemulțumire a lui Trump # ProTV.md
Franța a anunțat oficial la ONU recunoașterea statului palestinian: „Nimic nu justifică războiul în curs din Gaza” / Reacția de nemulțumire a lui Trump
08:40
Mesajul noului Ambasador UE la Chișinău: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături” - VIDEO # ProTV.md
Mesajul noului Ambasador UE la Chișinău: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături” - VIDEO
08:10
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
08:00
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți” # ProTV.md
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Acum 12 ore
22:40
Cele două țări din UE apropiate de Moscova, excluse din primele discuții privind „zidul dronelor” de la frontiera estică a Uniunii # ProTV.md
Cele două țări din UE apropiate de Moscova, excluse din primele discuții privind „zidul dronelor” de la frontiera estică a Uniunii
22:40
Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu # ProTV.md
Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu
22:30
Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă. Când și unde va avea loc întâlnirea # ProTV.md
Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă. Când și unde va avea loc întâlnirea
22:30
Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare - VIDEO # ProTV.md
Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare - VIDEO
22:10
Lotul Statelor Unite la Mondialul de Atletism a ocupat fără emoții prima poziție în clasamentul general pe medalii - VIDEO # ProTV.md
Lotul Statelor Unite la Mondialul de Atletism a ocupat fără emoții prima poziție în clasamentul general pe medalii - VIDEO
22:10
A fost reținută pentru o foaie de hârtie: Mama unui soldat rus mobilizat, ridicată de poliție la Moscova după un protest tăcut în fața Ministerului Apărării - VIDEO # ProTV.md
A fost reținută pentru o foaie de hârtie: Mama unui soldat rus mobilizat, ridicată de poliție la Moscova după un protest tăcut în fața Ministerului Apărării - VIDEO
22:00
Echipa Moldovei încheie cu 2 medalii Campionatele Mondiale de lupte - VIDEO
22:00
Liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz, a strălucit, dar americanul Taylor Fritz a fost decisiv la adversari - VIDEO # ProTV.md
Liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz, a strălucit, dar americanul Taylor Fritz a fost decisiv la adversari - VIDEO
22:00
Zimbru Chișinău a învins-o pentru a doua oară în acest sezon pe rivala FC Sheriff - VIDEO # ProTV.md
Zimbru Chișinău a învins-o pentru a doua oară în acest sezon pe rivala FC Sheriff - VIDEO
22:00
Rusul Daniil Medvedev a ajuns de nerecunoscut. Fostul lider mondial trece prin cea mai neagră parte a carierei, având eșecuri după eșecuri - VIDEO # ProTV.md
Rusul Daniil Medvedev a ajuns de nerecunoscut. Fostul lider mondial trece prin cea mai neagră parte a carierei, având eșecuri după eșecuri - VIDEO
21:40
Remiză de foc între Manchester City și Arsenal Londra - VIDEO
21:40
Real Madrid și FC Barcelona se desprind din pluton: Catalanii rămân la două puncte de galactici, în timp ce Atletico continuă seria dezamăgirilor - VIDEO # ProTV.md
Real Madrid și FC Barcelona se desprind din pluton: Catalanii rămân la două puncte de galactici, în timp ce Atletico continuă seria dezamăgirilor - VIDEO
21:30
Localnicii din Șalvirii Vechi, îngroziți după ce fostul preot ar fi ucis în bătaie o bătrână de 86 de ani: „Este un om neadecvat” - VIDEO # ProTV.md
Localnicii din Șalvirii Vechi, îngroziți după ce fostul preot ar fi ucis în bătaie o bătrână de 86 de ani: „Este un om neadecvat” - VIDEO
21:30
Naționala feminină de tenis a Italiei a strălucit din nou la Billie Jean King Cup - VIDEO # ProTV.md
Naționala feminină de tenis a Italiei a strălucit din nou la Billie Jean King Cup - VIDEO
21:20
Replici acide și acuzații directe la dezbaterile Pro TV: PAS, Partidul Nostru și Blocul Patriotic s-au confruntat pe teme sensibile de integritate, educație și geopolitică - VIDEO # ProTV.md
Replici acide și acuzații directe la dezbaterile Pro TV: PAS, Partidul Nostru și Blocul Patriotic s-au confruntat pe teme sensibile de integritate, educație și geopolitică - VIDEO
Acum 24 ore
20:50
Caz șocant în raionul Drochia. Preotul din satul Șalvirii Vechi - reținut de polițiști după ce ar fi ucis în bătaie o bătrână - VIDEO # ProTV.md
Caz șocant în raionul Drochia. Preotul din satul Șalvirii Vechi - reținut de polițiști după ce ar fi ucis în bătaie o bătrână - VIDEO
20:40
Avocatul lui Plahotniuc, preluat de ambulanță și transportat la Urgență. Ședința de judecată, amânată repetat - VIDEO # ProTV.md
Avocatul lui Plahotniuc, preluat de ambulanță și transportat la Urgență. Ședința de judecată, amânată repetat - VIDEO
20:40
Trei morți în Zaporojie după un nou atac aerian rusesc: Cinci bombe au distrus zeci de case, iar dronele au lovit și regiunile Poltava și Sumî - VIDEO # ProTV.md
Trei morți în Zaporojie după un nou atac aerian rusesc: Cinci bombe au distrus zeci de case, iar dronele au lovit și regiunile Poltava și Sumî - VIDEO
20:30
Peste 200.000 de persoane au umplut stadionul din Glendale pentru a comemora viața lui Charlie Kirk, în ciuda capacității limitate - VIDEO # ProTV.md
Peste 200.000 de persoane au umplut stadionul din Glendale pentru a comemora viața lui Charlie Kirk, în ciuda capacității limitate - VIDEO
20:20
Peste 40 de morți în Gaza după noi atacuri ale Israelului, în timp ce tot mai multe state recunosc Palestina, dar resping orice rol politic pentru Hamas - VIDEO # ProTV.md
Peste 40 de morți în Gaza după noi atacuri ale Israelului, în timp ce tot mai multe state recunosc Palestina, dar resping orice rol politic pentru Hamas - VIDEO
20:10
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană, reținută - VIDEO # ProTV.md
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană, reținută - VIDEO
20:10
Sud-estul Franței, lovit de ploi puternice: trafic feroviar perturbat, străzi inundate. În Catalonia un om a murit, zboruri afectate - VIDEO # ProTV.md
Sud-estul Franței, lovit de ploi puternice: trafic feroviar perturbat, străzi inundate. În Catalonia un om a murit, zboruri afectate - VIDEO
20:00
Cinci luni sub acoperire. Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală - VIDEO # ProTV.md
Cinci luni sub acoperire. Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.09.2025
19:40
Constantin Țuțu, dat în căutare de autoritățile moldovene pentru trecerea ilegală a frontierei, în timp ce avocatul insistă că fostul deputat se află în Grecia sub control judiciar - VIDEO # ProTV.md
Constantin Țuțu, dat în căutare de autoritățile moldovene pentru trecerea ilegală a frontierei, în timp ce avocatul insistă că fostul deputat se află în Grecia sub control judiciar - VIDEO
19:30
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov - VIDEO # ProTV.md
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov - VIDEO
19:00
„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. Marea Britanie transmite un mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei # ProTV.md
„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. Marea Britanie transmite un mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei
19:00
Opt gheţari suedezi au dispărut în 2024, potrivit unui centru de cercetare
18:30
Două zile de gusturi autentice, bere artizanală și concerte incendiare: Oktoberfest Keller Holz transformă din nou Chișinăul în capitala bunei dispoziții - VIDEO # ProTV.md
Două zile de gusturi autentice, bere artizanală și concerte incendiare: Oktoberfest Keller Holz transformă din nou Chișinăul în capitala bunei dispoziții - VIDEO
18:20
Maia Sandu avertizează: „Suveranitatea și viitorul european al Moldovei sunt în pericol. Kremlinul încearcă să cumpere voturi și să destabilizeze țara” - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu avertizează: „Suveranitatea și viitorul european al Moldovei sunt în pericol. Kremlinul încearcă să cumpere voturi și să destabilizeze țara” - VIDEO
18:10
Mesajul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie - VIDEO # ProTV.md
Mesajul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie - VIDEO
18:00
Metropolis: Târgul de Toamnă — apartamente de la 850 €/m²!
18:00
LIVE. Mesajul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie # ProTV.md
LIVE. Mesajul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie
18:00
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov # ProTV.md
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov
17:50
Țigări cu timbru fals, ascunse direct pe piele: Două femei, prinse la vama Otaci cu peste 400 de pachete tăinuite sub haine - FOTO # ProTV.md
Țigări cu timbru fals, ascunse direct pe piele: Două femei, prinse la vama Otaci cu peste 400 de pachete tăinuite sub haine - FOTO
17:50
„Vom respecta dreptul internațional și nu vom face lucruri imposibile”. Macron se opune unei măsuri care vizează direct banii Băncii Centrale a Rusiei # ProTV.md
„Vom respecta dreptul internațional și nu vom face lucruri imposibile”. Macron se opune unei măsuri care vizează direct banii Băncii Centrale a Rusiei
17:30
400 de euro pentru dezordine: Mai mulți moldoveni, duși sistematic în Serbia și instruiți să provoace violențe de stradă. 74 de persoane au fost reținute - VIDEO # ProTV.md
400 de euro pentru dezordine: Mai mulți moldoveni, duși sistematic în Serbia și instruiți să provoace violențe de stradă. 74 de persoane au fost reținute - VIDEO
17:20
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană, reținută - GALERIE FOTO # ProTV.md
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană, reținută - GALERIE FOTO
17:10
Premieră militară pentru Ucraina: Două avioane amfibii rusești au fost lovite în Crimeea ocupată - VIDEO # ProTV.md
Premieră militară pentru Ucraina: Două avioane amfibii rusești au fost lovite în Crimeea ocupată - VIDEO
17:10
74 de persoane reținute: Moldoveni, instruiți în Serbia pentru destabilizări în masă. Primeau 400 de euro pentru acțiuni violente - VIDEO # ProTV.md
74 de persoane reținute: Moldoveni, instruiți în Serbia pentru destabilizări în masă. Primeau 400 de euro pentru acțiuni violente - VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 22.09.2025
16:50
Atac în Crimeea, rușii spun că trei oameni au murit și 16 sunt răniți. Ce ar fi lovit ucrainenii # ProTV.md
Atac în Crimeea, rușii spun că trei oameni au murit și 16 sunt răniți. Ce ar fi lovit ucrainenii
16:50
LIVE. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, directorul SIS, Alexandru Musteața și procurorul șef al PCCOCS, Victor Furtunǎ susțin un briefing de presǎ # ProTV.md
LIVE. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, directorul SIS, Alexandru Musteața și procurorul șef al PCCOCS, Victor Furtunǎ susțin un briefing de presǎ
16:20
Luptând pentru copilul său, Sanda Turcan a fondat centrul Happy Hearts cu o abordare 360° pentru copii și părinți - VIDEO # ProTV.md
Luptând pentru copilul său, Sanda Turcan a fondat centrul Happy Hearts cu o abordare 360° pentru copii și părinți - VIDEO
16:20
Kremlinul respinge acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian. Peskov: „Declarații goale de sens” # ProTV.md
Kremlinul respinge acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian. Peskov: „Declarații goale de sens”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.