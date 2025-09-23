DEZBATERI // Partidul Național Moldovenesc și Alianța Moldovenii, invitați la Moldova 1

12:20

Ședința de judecată programată luni, 22 septembrie în dosarul „frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc este acuzat că a creat și condus o organizație criminală, a fost din nou amânată. De această dată, avocatul din oficiu al fostului lider democrat a invocat o stare de rău chiar înainte de începerea ședinței și a solicitat intervenția ambulanței, fiind preluat de echipajul medical. Precizăm că la ședința precedentă, acesta nici măcar nu s-a prezentat.