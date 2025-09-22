Incendiu de vegetație, la Cimișlia. Flăcările au cuprins o suprafață de 3 hectare
ProTV.md, 22 septembrie 2025 13:20
Incendiu de vegetație, la Cimișlia. Flăcările au cuprins o suprafață de 3 hectare
Acum 5 minute
13:40
„Vladimir Putin va face o declarație importantă azi”. Anunț al purtătorului de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov # ProTV.md
„Vladimir Putin va face o declarație importantă azi”. Anunț al purtătorului de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov
13:40
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Iurie Muntean
Acum 30 minute
13:20
Incendiu de vegetație, la Cimișlia. Flăcările au cuprins o suprafață de 3 hectare
13:10
Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov - așteptați luni, la ora 18:00, la dezbateri # ProTV.md
Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov - așteptați luni, la ora 18:00, la dezbateri
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 22.09.2025
13:10
Bombardament rus la Zaporojie, soldat cu trei morți și doi răniți. Corpul unei femei a fost scos dintre dărâmături # ProTV.md
Bombardament rus la Zaporojie, soldat cu trei morți și doi răniți. Corpul unei femei a fost scos dintre dărâmături
Acum o oră
13:00
Avocatul lui Plahotniuc, preluat de ambulanță și transportat la Urgență. Ședința de judecată, amânată repetat # ProTV.md
Avocatul lui Plahotniuc, preluat de ambulanță și transportat la Urgență. Ședința de judecată, amânată repetat
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.09.2025
12:50
Sud-estul Franței, lovit de ploi puternice: trafic feroviar perturbat, străzi inundate. În Catalonia un om a murit, zboruri afectate # ProTV.md
Sud-estul Franței, lovit de ploi puternice: trafic feroviar perturbat, străzi inundate. În Catalonia un om a murit, zboruri afectate
Acum 2 ore
12:40
Ultima oră. Deputatul PD, Constantin Țuțu - anunțat în căutare - VIDEO
12:40
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au obținut medalii în Georgia - FOTO
12:30
Cinci luni sub acoperire. Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală - NordNews.md # ProTV.md
Cinci luni sub acoperire. Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală - NordNews.md
12:30
Ultima oră. Deputatul PD, Constantin Țuțu - anunțat în căutare internațională - VIDEO
12:20
Un bărbat a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiat de fratele său, la Șoldănești. Ce spune poliția # ProTV.md
Un bărbat a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiat de fratele său, la Șoldănești. Ce spune poliția
12:10
Germania anunță condițiile în care va recunoaște oficial statul Palestina
12:00
ANP vine cu detalii: Perchezițiile au loc în patru penitenciare din țară
11:50
Donald Trump și Elon Musk și-au dat mâna la memorialul lui Charlie Kirk. Activistul conservator prevăzuse o reconciliere între cei doi - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump și Elon Musk și-au dat mâna la memorialul lui Charlie Kirk. Activistul conservator prevăzuse o reconciliere între cei doi - VIDEO
11:50
Echinocțiul de toamnă are loc luni, la ora 21:19. Când trecem la ora de iarnă
Acum 4 ore
11:40
Caz șocant în raionul Drochia. Preotul din satul Șalvirii Vechi - reținut de polițiști după ce ar fi ucis în bătaie o bătrână # ProTV.md
Caz șocant în raionul Drochia. Preotul din satul Șalvirii Vechi - reținut de polițiști după ce ar fi ucis în bătaie o bătrână
11:40
Copiii din raioanele Ungheni și Cantemir vor beneficia de consultații stomatologice gratuite # ProTV.md
Copiii din raioanele Ungheni și Cantemir vor beneficia de consultații stomatologice gratuite
11:40
Zeci de mii de persoane au protestat împotriva lui Viktor Orban la Budapesta - VIDEO
11:30
Igor Dodon anunță că percheziții au loc și la persoane din PSRM: „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze” # ProTV.md
Igor Dodon anunță că percheziții au loc și la persoane din PSRM: „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze”
11:30
Măsura luată de Turcia chiar în timp ce Erdogan era în drum spre SUA înaintea întâlnirii cu Donald Trump # ProTV.md
Măsura luată de Turcia chiar în timp ce Erdogan era în drum spre SUA înaintea întâlnirii cu Donald Trump
11:20
Au furat o mașină, au urcat băuți la volan și au ajuns într-un copac, la Tiraspol. Ce povestește un martor - VIDEO # ProTV.md
Au furat o mașină, au urcat băuți la volan și au ajuns într-un copac, la Tiraspol. Ce povestește un martor - VIDEO
11:20
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Victor Topal
11:20
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană, reținută - GALERIE FOTO # ProTV.md
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană, reținută - GALERIE FOTO
11:10
Rusia provoacă din nou NATO: Germania a trimis două avioane Eurofighter să intercepteze o aeronavă rusească de spionaj deasupra Mării Baltice # ProTV.md
Rusia provoacă din nou NATO: Germania a trimis două avioane Eurofighter să intercepteze o aeronavă rusească de spionaj deasupra Mării Baltice
11:10
Premieră militară pentru Ucraina: Două avioane amfibii rusești au fost lovite în Crimeea ocupată - VIDEO # ProTV.md
Premieră militară pentru Ucraina: Două avioane amfibii rusești au fost lovite în Crimeea ocupată - VIDEO
11:00
Mai multe școli și spitale din București au primit amenințări pe e-mail: „Pregătiți-vă pentru masacrul de luni” # ProTV.md
Mai multe școli și spitale din București au primit amenințări pe e-mail: „Pregătiți-vă pentru masacrul de luni”
11:00
Dan Perciun, Diana Caraman și Seghei Ivanov - așteptați luni, la ora 18:00, la dezbateri
10:50
Șocant. Un naș de botez și-a agresat sexual fina și sora ei. Câți ani va sta la închisoare # ProTV.md
Șocant. Un naș de botez și-a agresat sexual fina și sora ei. Câți ani va sta la închisoare
10:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Diana Caraman
10:40
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Marian Lupu
10:40
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Victor Pruteanu
10:40
Atac în Crimeea, rușii spun că trei oameni au murit și 16 sunt răniți. Ce ar fi lovit ucrainenii # ProTV.md
Atac în Crimeea, rușii spun că trei oameni au murit și 16 sunt răniți. Ce ar fi lovit ucrainenii
10:30
Atenție, călători. Din 25 septembrie, accesul pe Aeroportul Chișinău, restricționat. Ce spun responsabilii # ProTV.md
Atenție, călători. Din 25 septembrie, accesul pe Aeroportul Chișinău, restricționat. Ce spun responsabilii
10:20
Un „prieten de familie” a abuzat sexual două surori, una dintre ele avea 9 ani. Bărbatul, condamnat la închisoare # ProTV.md
Un „prieten de familie” a abuzat sexual două surori, una dintre ele avea 9 ani. Bărbatul, condamnat la închisoare
09:50
Bloomberg: Documente interne ale Kremlinului care arată planul secret al lui Putin de a interveni în alegerile cruciale din Moldova # ProTV.md
Bloomberg: Documente interne ale Kremlinului care arată planul secret al lui Putin de a interveni în alegerile cruciale din Moldova
Acum 6 ore
09:40
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
09:30
Fiica Zinaidei Greceanîi a obținut un pașaport rusesc în perioada în care lucra la Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei - Rise.md # ProTV.md
Fiica Zinaidei Greceanîi a obținut un pașaport rusesc în perioada în care lucra la Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei - Rise.md
09:30
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:10
Donald Trump, discurs dur la funeraliile lui Charlie Kirk: „Aici nu am fost de acord cu el” # ProTV.md
Donald Trump, discurs dur la funeraliile lui Charlie Kirk: „Aici nu am fost de acord cu el”
09:00
Accident tragic la Rezina. Un adolescent a murit, după ce s-a lovit cu ATV-ul de o mașină. Poliția vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Accident tragic la Rezina. Un adolescent a murit, după ce s-a lovit cu ATV-ul de o mașină. Poliția vine cu detalii - FOTO
09:00
Igor Dodon anunță că percheziții au loc și la persoane din Blocul Patriotic: „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze” # ProTV.md
Igor Dodon anunță că percheziții au loc și la persoane din Blocul Patriotic: „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze”
08:40
Sute de percheziții în mai multe locații din țară, inclusiv și în unele penitenciare. Sunt vizate peste 100 de persoane care ar pregăti destabilizări în masǎ - VIDEO # ProTV.md
Sute de percheziții în mai multe locații din țară, inclusiv și în unele penitenciare. Sunt vizate peste 100 de persoane care ar pregăti destabilizări în masǎ - VIDEO
08:30
Sute de percheziții în mai multe locații din țară, inclusiv și în unele penitenciare. Sunt vizate persoane care ar pregăti destabilizări în masǎ - VIDEO # ProTV.md
Sute de percheziții în mai multe locații din țară, inclusiv și în unele penitenciare. Sunt vizate persoane care ar pregăti destabilizări în masǎ - VIDEO
08:30
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri # ProTV.md
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
08:20
Curs valutar BNM pentru 21 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Sute de percheziții în mai multe locații din țară în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ - VIDEO # ProTV.md
Sute de percheziții în mai multe locații din țară în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ - VIDEO
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
