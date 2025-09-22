Olympic ECOFest 2025 – revine în Parcul Valea Morilor!

12:50

Atleta Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 10 în finala probei de aruncarea discului la Campionatul Mondial de la Tokyo. În cea mai bună încercare a sa, Emilianov a obținut rezultatul de 62,59 metri. Sportiva de 25 de ani a participat la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice. Republica Moldova va mai fi reprezentată la …