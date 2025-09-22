București: Mesaj anonim de amenințare pe poșta mai multor școli și spitale. Poliția: Nu există indicii de pericol real

București: Mesaj anonim de amenințare pe poșta mai multor școli și spitale. Poliția: Nu există indicii de pericol real

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md