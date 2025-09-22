VIDEO Un grup de influenceri a fost „reținut”, în cadrul campaniei Poliției Naționale „Nu te juca cu votul”

17:50

Un număr de 121 de școli din Republica Moldova vor beneficia de granturi de câte 36 de mii de dolari fiecare, pentru a implementa proiecte moderne care să schimbe felul în care învață elevii. Programul de Granturi Școlare face parte din proiectul „Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP), gestionat de Ministerul Educației și Cercetării și sprijinit de […] Articolul 121 de școli din Moldova vor primi câte 36 de mii de dolari pentru proiecte educaționale moderne apare prima dată în Realitatea.md.