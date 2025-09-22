VIDEO Un grup de influenceri a fost „reținut”, în cadrul campaniei Poliției Naționale „Nu te juca cu votul”
Realitatea.md, 22 septembrie 2025 08:40
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a surprins opinia publică în weekendul premergător alegerilor parlamentare printr-o acțiune inedită de comunicare. Mai mulți influenceri cunoscuți au fost „reținuți" de trupele speciale „Fulger" chiar în plină zi, lângă Grădina Botanică. Cancan.md scrie că printre cei implicați s-au numărat Emilian Crețu, Lilu, Cristina Miron, Nicolae Chicu, Gabriel Nebunu, Valeriu Rașcu, […]
• • •
Acum 5 minute
09:00
Președintele francez Emmanuel Macron a lansat un avertisment ferm privind recentele incidente în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian al NATO, calificându-le drept „acte deliberate de agresiune", nu simple erori. Într-un interviu Macron a respins categoric ideea că aceste încălcări ar fi fost accidentale – o teorie atribuită, potrivit unor surse, fostului președinte american […]
Acum 10 minute
08:50
Președintele Finlandei: Țările UE care vor oferi Ucrainei garanții de securitate – să fie pregătite să lupte cu Rusia # Realitatea.md
Țările europene care oferă garanții de securitate Ucrainei pentru perioada de după război vor fi pregătite să lupte cu Rusia, dacă aceasta reia ostilitățile, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-un interviu pentru The Guardian. Întrebat dacă garanții oricăror asigurări postbelice ar fi dispuși să se angajeze militar împotriva Rusiei, Stubb a răspuns: „Aceasta este ideea […]
08:50
Dodon, despre perchezițiile în nordul țării: PAS vrea să intimideze opoziția înainte de alegeri # Realitatea.md
Igor Dodon, a lansat acuzații dure la adresa guvernării PAS și a președintei Maia Sandu, susținând că actuala putere recurge la intimidări și presiuni politice pentru a compromite procesul electoral. Într-o postare publicată în contextul perchezițiilor desfășurate la liderii organizațiilor teritoriale ale PSRM din Drochia și Rîșcani, Dodon afirmă că aceste acțiuni ar reprezenta o […]
Acum 30 minute
08:40
Acum o oră
08:20
Trei persoane au murit și alte 16 au fost rănite duminică seara în Crimeea, în urma unui atac cu drone ucrainene, a declarat liderul instalat de Moscova. „Conform datelor actualizate, trei persoane au fost ucise şi şaisprezece rănite în urma unui atac cu drone în regiunea oraşului Foros", a scris Serghei Axionov pe Telegram. El […]
08:20
Luni, 22 septembrie 2025 are loc echinocțiul de toamnă, momentul astronomic care marchează trecerea oficială la toamna astronomică în emisfera nordică. De acum înainte, zilele vor deveni mai scurte decât nopțile, iar durata luminii solare va scădea constant până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Pentru pasionații de astronomie, acesta este un moment unic […]
08:10
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite va organiza luni o ședință de urgență pentru a aborda recentele incursiuni ale aeronavelor rusești în spațiul aerian estonian, au anunțat oficiali ai Estoniei și ai ONU. Estonia a solicitat această reuniune după ce, vineri, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au pătruns fără autorizare în spațiul său […]
Acum 2 ore
07:50
Declarații la RLIVE: Vinul atrage turiștii în Republica Moldova, dar țara poate oferi și alte experiențe # Realitatea.md
Republica Moldova, recunoscută pentru experiențele autentice din cramele sale, trebuie să-și diversifice serviciile turistice. Invitații emisiunii „Consens Național" de la RLIVE TV au subliniat că țara dispune de numeroase oferte atractive, însă acestea sunt insuficient promovate. Nicolae OLĂRAȘU, consultant lobby și advocacy la Agenția Națională de Turism Receptor și Intern din Moldova, a afirmat că […]
07:50
VIDEO Operațiune de amploare în această dimineață: Peste 250 de percheziții vizând o rețea coordonată din Rusia # Realitatea.md
În această dimineață, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații împreună cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger" și al angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au desfășurat peste 250 de percheziții la nivel național. Operațiunea vizează peste 100 de persoane din mai multe localități din țară. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze […]
07:40
VIDEO Erupție spectaculoasă a vulcanului Lewotobi Laki-Laki. Zborurile din Bali, suspendate temporar # Realitatea.md
Vulcanul Lewotobi Laki-Laki, situat pe insula Flores din Indonezia, a erupt de mai multe ori în ultimele 24 de ore, proiectând o coloană de cenușă vulcanică la kilometri în aer. Din cauza activității intense, autoritățile au ridicat nivelul de alertă la cel mai înalt grad și au suspendat zborurile în regiune. Coloană de cenușă de […]
07:30
Valutele internaționale continuă să crească: Dolarul, mai scump cu 15 bani în raport cu leul moldovenesc # Realitatea.md
Leul moldovenesc înregistrează o depreciere față de principalele valute internaționale, conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 22 septembrie. Astfel, cotațiile valutare sunt următoarele: Euro: 19,5507 lei, în creștere cu 0,06 lei; Dolarul american: 16,6219 lei, mai mult cu 0,15 lei; Leul românesc: 3,8523 lei, în urcare cu 0,01 lei; Hrivna […]
07:20
Astăzi 22 septembrie, vremea se menține frumoasă în toată țara, cu cer mai mult senin pe parcursul zilei. În timpul nopții și izolat, în orele dimineții, se va semnala ceață slabă, fără a afecta semnificativ condițiile meteo generale. Temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă: La Nord, maximele vor urca până la +27°C, iar minimele nocturne […]
Acum 4 ore
06:30
Detaliile noului acord dintre SUA şi China privind TikTok prevăd ca aplicaţia să fie controlată de un consiliu format din şapte membri, dintre care şase vor fi americani, iar algoritmul şi datele utilizatorilor vor fi administrate exclusiv în Statele Unite. Despre acest lucru anunță Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. "Acest acord pune […]
Acum 24 ore
19:30
În Rusia se privește cu puțin optimism spre rezultatul alegerilor din Moldova. Până la scrutinul parlamentar din 28 septembrie a rămas doar o săptămână, însă presa de stat rusă evaluează șansele forțelor proruse drept extrem de reduse, scrie disinfo.md. Cea mai mare coaliție de protest – „Blocul Patriotic" – riscă să fie exclusă din cursă, […]
18:40
Blocul Alternativa și-a continuat campania electorală la Orhei, unde liderii formațiunii au transmis mesaje de mobilizare către cetățeni. „În cabina de vot sunteți liberi și puternici, nimeni nu vă poate dicta sau amăgi. Decizia vă aparține", a declarat liderul blocului. „Suntem mulți, suntem puternici și uniți vom face dreptate pentru fiecare". Ion Ceban a declarat […]
17:40
Un incendiu puternic de vegetație uscată a izbucnit duminică, 21 septembrie curent, în localitatea Coștangalia, raionul Cimișlia. Flăcările s-au extins pe o suprafață de 2 ha. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații Excepționale, Liliana Pușcașu, incendiul a fost localizat de un echipaj al pompierilor aflat la fața locului. Precizăm că nu s-au […]
17:20
77 de mii de persoane au trecut frontiera în 24 de ore. Aeroportul Chișinău, cel mai solicitat punct de trecere # Realitatea.md
În ultimele 24 de ore, 77.657 de persoane au trecut frontiera Republicii Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, cele mai tranzitate puncte au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 24.581 treceri, PTF Leușeni – 8.980, PTF Sculeni – 8.121, PTF comun Palanca – 6.289 și PTF Otaci – 5.503. Pe sensul de intrare în R. Moldova, 26 […]
16:40
Întrerupere totală a circulației pe str. Nicolae Costin, tronsonul Onisifor Ghibu–Liviu Deleanu # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 22 – 23 septembrie 2025, în intervalul orelor 09:00-20:00, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de asfaltare a părții carosabile (așternerea stratului de egalizare) pe […]
15:40
Investigație BBC: Rețea secretă finanțată de Rusia ar încerca să influențeze alegerile din Moldova # Realitatea.md
O investigație BBC arată că o rețea clandestină, finanțată de Rusia, ar plăti cetățeni moldoveni pentru a răspândi dezinformări și a organiza un sondaj fals, cu scopul de a perturba alegerile parlamentare din 28 septembrie. Conform Digital Forensic Research Lab, rețeaua a acumulat din ianuarie peste 55 de milioane de vizualizări și 2,2 milioane de […]
14:40
Partidul Nostru propune un model de afaceri 50/50: cetățeanul vine cu ideea, statul finanțează și devin parteneri egali # Realitatea.md
Partidul Nostru propune un model economic revoluționar: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: și cetățeanul, și statul. Despre acest model a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la întâlnirea cu locuitorii din raionul Drochia. El a spus că ideea a fost […]
13:20
OMC: Inteligența artificială ar putea majora cu 37% importurile și exporturile la nivel global # Realitatea.md
Inteligenţa artificială (AI) are potenţialul de a majora semnificativ schimburile comerciale, indică un raport al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), transmite digi24.ro. Introducerea AI în procesele care implică bunuri și servicii ar putea majora exporturile/importurile globale u 37% până în 2040. „Programele de inteligenţă artificială contribuie deja la îmbunătăţirea eficienţei, furnizând mai multă transparenţă în […]
12:00
Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale # Realitatea.md
Liderul cecen Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului. Nu este prima dată când Adam Kadîrov, deși minor, ocupă funcții cu responsabilitate înaltă în stat. El a deținut cel puțin șapte poziții oficiale în ultimii doi ani. Adolescentul a fost numit șef al echipei de securitate a tatălui său în 2023, […]
11:30
Carabinierii, la datorie. Circa 224 de persoane, legitimate pe parcursul acestei săptămâni # Realitatea.md
Peste 1071 de carabinieri au fost implicați, în ultima săptămână, în activități de menținere și asigurare a ordinii publice, acoperind 428 de itinerare, dintre care 72 patrule mixte și 356 patrule independente. Datele au fost prezentate de Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne. În aceeași perioadă, carabinierii au asigurat ordinea la 92 de […]
10:40
40 de copii din diaspora vor explora obiceiurile și tradițiile de iarnă în cadrul taberei de iarnă „DOR de Tradiții", în perioada 24- 29 decembrie 2025. Biroul Relații cu Diaspora (BDR) a lansat cea de-a doua ediție a Programului „DOR de Tradiții". Proiectul își propune să apropie copiii moldoveni din diaspora de valorile și tradițiile țării […]
09:50
Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc Naşterea Maicii Domnului. Tradiții, superstiții și obiceiuri # Realitatea.md
Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi 21 septembrie, Naşterea Maicii Domnului, sărbătoare care mai este cunoscută în popor şi sub numele de Sfânta Maria Mică. În vechime, după semnele timpului din această zi, oamenii se orientau la prezicerea stării vremii în iarna ce urma și a recoltei viitoare. În tradiția creștină, Nașterea Fecioarei Maria de către drepții […]
Ieri
21:10
Ucraina impune sancțiuni pentru 11 politicieni și activiști din Moldova. Cine sunt aceștia # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care au fost introduse noi sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate în încălcarea drepturilor omului în Crimeea temporar ocupată, precum și împotriva "propagandiștilor și figurilor pro-ruse din Republica Moldova". Măsurile pun în aplicare deciziile Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Pachetul de sancțiuni vizează […]
17:50
Încă un manager de top rus a fost găsit mort, la Moscova. Este al 20-lea care își pierde viața în condiții misterioase # Realitatea.md
Directorul general al companiei „NPK Himprominjiniring", parte a „Rosatom", Aleksandr Tiunin, a fost găsit mort la Moscova, scrie TASS cu referire la serviciile operative. Potrivit sursei, corpul acestuia a fost descoperit lângă mașina sa, pe un drum din apropierea unei zone forestiere. Alături se afla o armă de vânătoare și un bilet în care acesta […]
17:10
CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția asupra unei informații false, distribuite pe rețele sociale, potrivit căreia secțiile de votare deschise pentru alegăto
15:30
VIDEO Liderii Blocului „Alternativa”, surprinși la un festival din Taraclia. S-au fotografiat cu vizitatorii și au discutat cu meșteșugarii # Realitatea.md
La Taraclia, tradițiile prind viață la Etno Fest, unde cei patru lideri ai Blocului „Alternativa” au participat alături de localnici și vizitatori. Într-un video postat de Ion Ceban, aceștia pot fi văzuți discutând cu oamenii, oprindu-se la standurile meșteșugarilor și făcând fotografii cu participanții. Atmosfera festivalului este plină de culoare și energie: costume populare din […] Articolul VIDEO Liderii Blocului „Alternativa”, surprinși la un festival din Taraclia. S-au fotografiat cu vizitatorii și au discutat cu meșteșugarii apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul partidului Renaissance, Gabriel Attal # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost prim-ministru al acestei țări, scrie IPN. Serviciul de presă al Președinției precizează că Gabriel Attal este actualul lider al partidului Renaissance, formațiune fondată de președintele Emmanuel Macron, care deține cea mai mare fracțiune în Adunarea […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul partidului Renaissance, Gabriel Attal apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Propagandistul Soloviov a deconspirat din greșeală cea mai importantă unitate rusă de drone. Unde se găsește „Rubikon” # Realitatea.md
O unitate de forțe speciale ruse, cunoscută sub numele de „Rubikon” și specializată în războiul dronelor, a fost deconspirată după ce propagandistul Vladimir Soloviov a făcut publice imagini care au permis identificarea sediului acesteia la Moscova, relatează publicația poloneză TVN24. Potrivit postului ucrainean Radio Liberty, „Rubikon” își are baza într-un pavilion al centrului „Patriot”, situat […] Articolul Propagandistul Soloviov a deconspirat din greșeală cea mai importantă unitate rusă de drone. Unde se găsește „Rubikon” apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) atrage atenția asupra unui document fals apărut în spațiul public, pretins semnat de procurorul-șef al instituției, prin care se solicită policlinicilor din Chișinău să prezinte liste cu pacienți aflați sub anumite tratamente, „în scopul investigării penale a unei răpiri”, transmite IPN. Potrivit instituției, actul fals imită […] Articolul Fals demontat de PCCOCS: Nu am cerut liste cu pacienții policlinicilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Atac cibernetic asupra unui furnizor de sisteme de check-in și boarding. Haos pe cele mai importante aeroporturi europene # Realitatea.md
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a perturbat sâmbătă activitatea pe mai multe aeroporturi mari din Europa, inclusiv la Heathrow (Londra), Bruxelles și Berlin. Operatorii au anunțat întârzieri și anulări de zboruri, transmite Reuters. Aeroportul din Bruxelles a precizat că atacul a făcut ca sistemele automate să […] Articolul Atac cibernetic asupra unui furnizor de sisteme de check-in și boarding. Haos pe cele mai importante aeroporturi europene apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Aleksandr Nevzorov avertizează: Moldova riscă să cadă în capcana Moscovei la alegeri # Realitatea.md
Jurnalistul și publicistul rus Aleksandr Nevzorov a comentat, într-un interviu cu Alesia Bațman, situația politică din Republica Moldova în contextul alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie. El a avertizat asupra ingerinței Rusiei și a riscurilor pe care le implică prezența unor forțe pro-moscovite în Parlament. „Urmăresc situația cu mare amărăciune. Văd că, din păcate, […] Articolul Aleksandr Nevzorov avertizează: Moldova riscă să cadă în capcana Moscovei la alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Cer variabil și temperaturi plăcute în toată țara. Câte grade vor indica termometrele # Realitatea.md
Sâmbătă, 20 septembrie, meteorologii anunță cer variabil, fără precipitații în Moldova. Izolat, noaptea și dimineața, se va forma ceață slabă. La nordul țării, termometrele vor arăta +23°C ziua și 11°C noaptea. La sud, vremea va fi mai caldă, cu +27°C ziua și 15°C noaptea. În centrul țării vor fi +25°C ziua și 14°C noaptea. Pentru cele […] Articolul Cer variabil și temperaturi plăcute în toată țara. Câte grade vor indica termometrele apare prima dată în Realitatea.md.
19 septembrie 2025
23:00
Record istoric în Rusia: 1,5 tone de cocaină, descoperite într-un transport de banane din Ecuador # Realitatea.md
Autoritățile vamale din Sankt Petersburg au anunțat vineri după-amiază, 19 septembrie curent, confiscarea a peste 1,5 tone de cocaină ascunsă într-un transport de banane din Ecuador, calificând operațiunea drept „cea mai mare captură de droguri din istoria țării”, transmite adevărul.ro. Oficialii Serviciului Federal Vamal al Federației Ruse și ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) au precizat […] Articolul Record istoric în Rusia: 1,5 tone de cocaină, descoperite într-un transport de banane din Ecuador apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Germania: Ministrul muncii promite că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale # Realitatea.md
Ministrul german al muncii, Barbel Bas, a declarat vineri, 19 septembrie curent, că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale, inclusiv indemnizații de șomaj, relatează agerpres.ro. „Sprijinul de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să devină mai rezistent la abuzuri, astfel încât beneficiile să ajungă doar la […] Articolul Germania: Ministrul muncii promite că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Complexul „Phoenix” din Rîșcani celebrează 10 ani de activitate. Evenimentul a început cu un program festiv din partea copiilor aflați în acest centru, transmite tvn.md. „Phoenix” a devenit un exemplu de incluziune și sprijin pentru copiii și tinerii cu nevoi speciale. „Este o realizare foarte mare, dacă la început toți credeau că nu este posibil […] Articolul Un deceniu de „Phoenix”. Copiii nevăzuți de altădată, azi studenți și angajați apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Peste 20 de companii moldovenești participă la expoziția „Republica Moldova Prezintă” din România # Realitatea.md
Vineri, 19 septembrie 2025, la Sala Polivalentă „Lascăr Pană” din municipiul Baia Mare, România, a fost inaugurată cea de-a IV-a ediție a expoziției „Republica Moldova Prezintă”. Evenimentul se desfășoară în perioada 19–21 septembrie și reunește producători, meșteșugari și companii din Republica Moldova, care își prezintă ofertele și produsele publicului din România. La ediția curentă participă […] Articolul Peste 20 de companii moldovenești participă la expoziția „Republica Moldova Prezintă” din România apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Dezbaterile electorale de vineri, 19 septembrie curent, de la RLIVE TV au fost marcate de un moment tensionat, după ce între Tudor Ulianovschi și Dragoș Galbur a izbucnit un schimb de replici acide. În timpul discuțiilor, Galbur l-a acuzat pe Ulianovschi că ar fi primit „25 de mii de euro de la Plahotniuc”, acuzație respinsă […] Articolul Dezbateri cu scântei la RLIVE TV: Ulianovschi și Galbur, confruntare directă apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Dezbateri electorale la RLIVE TV: Invitații, nevoiți să explice acuzațiile despre finanțări obscure și spionaj # Realitatea.md
La RLIVE TV a avut loc o nouă dezbatere electorală cu Ileana Pîrgaru. Invitații acestei ediții au fost Tudor Ulianvschi (PSDE), Dragoș Galbur (PNM) și Grigore Novac (Blocul Electoral Patriotic). Tudor Ulianovschi, liderul PSDE, a fost pus în fața acuzațiilor că nu ar fi raportat la CEC toate cheltuielile electorale și că ar fi beneficiat […] Articolul Dezbateri electorale la RLIVE TV: Invitații, nevoiți să explice acuzațiile despre finanțări obscure și spionaj apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
19:20
FOTO Bărbați prinși cu plante ilegale în Florești: Câte au fost confiscate de polițiști # Realitatea.md
Într-o gospodărie a unui bărbat de 43 de ani din orașul Ghindești, raionul Florești, oamenii legii au ridicat 19 plante, iar pe un teren agricol din extravilanul satului Cuhureștii de Sus au fost descoperite 252 de plante, cultivate și îngrijite de un tânăr de 25 de ani. Toate plantele au fost ridicate, sigilate și urmează […] Articolul FOTO Bărbați prinși cu plante ilegale în Florești: Câte au fost confiscate de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Medicul și asistentul medical care au furat lanțul de aur de la un pacient decedat, urmează să fie demiși # Realitatea.md
Medicul și asistentul medical de la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă, care au sustras un lanț din aur de la gâtul unui bărbat implicat într-un grav accident rutier în raionul Orhei, urmează să fie eliberați din funcție la solicitarea ministrei sănătății, Ala Nemerenco. „Referitor la subiectul de mai jos am solicitat Centrului Național de Asistență […] Articolul Medicul și asistentul medical care au furat lanțul de aur de la un pacient decedat, urmează să fie demiși apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Durere fără margini într-o familie. Un copil de 7 ani a murit după ce a fost electrocutat în curte # Realitatea.md
Tragedie fără margini într-o familie din București. Un băiețel de șapte ani a murit după ce s-ar fi electrocutat în curte, sub ochii familiei. Potrivit autorităţilor române, în gospodărie se aflau muncitori care efectuau lucrări, iar copilul se juca cu un aparat de radio conectat la priză. Într-o clipă, micuțul a căzut la pământ, transmite […] Articolul Durere fără margini într-o familie. Un copil de 7 ani a murit după ce a fost electrocutat în curte apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Transport fără autorizații speciale în UE: Acordul dintre Moldova și Uniunea Europeană, extins # Realitatea.md
Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri a fost prelungit până la 31 martie 2027. Astăzi, 19 septembrie, secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și Kristian Schmidt, director pentru Transport Terestru al Comisiei Europene, au semnat acordul. Documentul permite circulația fără autorizații speciale pe teritoriul Uniunii Europene […] Articolul Transport fără autorizații speciale în UE: Acordul dintre Moldova și Uniunea Europeană, extins apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
UE sprijină lupta împotriva cancerului în Moldova: Institutul Oncologic a primit echipamente moderne # Realitatea.md
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale avansate, donate de Uniunea Europeană, în valoare de 333.935 de euro. Acestea vor consolida serviciile de control al cancerului și vor îmbunătăți capacitățile de diagnostic și tratament în Republica Moldova. Șase dispozitive medicale performante vor îmbunătăți semnificativ calitatea și precizia tratamentului oncologic: bisturiu cu ultrasunet […] Articolul UE sprijină lupta împotriva cancerului în Moldova: Institutul Oncologic a primit echipamente moderne apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
121 de școli din Moldova vor primi câte 36 de mii de dolari pentru proiecte educaționale moderne # Realitatea.md
Un număr de 121 de școli din Republica Moldova vor beneficia de granturi de câte 36 de mii de dolari fiecare, pentru a implementa proiecte moderne care să schimbe felul în care învață elevii. Programul de Granturi Școlare face parte din proiectul „Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP), gestionat de Ministerul Educației și Cercetării și sprijinit de […] Articolul 121 de școli din Moldova vor primi câte 36 de mii de dolari pentru proiecte educaționale moderne apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de avioane militare rusești, au declarat surse europene și NATO. Acesta nu este primul incident în care Rusia testează reacția statelor NATO. Recent, mai multe drone ale rușilor au invadat spațiul aerian al Poloniei și României Spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat vineri de trei avioane rusești, […] Articolul Mai multe avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian NATO apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Un desert japonez, mochi, este acum produs în Republica Moldova și exportat în mai multe țări, printre care România, Spania, Franța, Cehia și Olanda. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării povestește că MOTI, lansată la Chișinău în 2015, este prima fabrică de mochi din Moldova și a ajuns să fie apreciată pe piețele internaționale. Compania adaptează […] Articolul Mochi, desert japonez produs în Moldova, cucerește și piețele internaționale apare prima dată în Realitatea.md.
