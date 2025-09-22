Dezordini în masă, coordnate din Federația Rusă. Peste 250 de percheziții, desfășurate în mai multe localități
Agora.md, 22 septembrie 2025 08:40
Dezordini în masă, coordnate din Federația Rusă. Peste 250 de percheziții, desfășurate în mai multe localități
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
08:50
Acum 30 minute
08:40
Acum o oră
Acum 12 ore
21:30
21:00
Acum 24 ore
19:30
18:20
17:20
16:30
15:30
14:40
13:00
12:20
11:30
10:30
10:10
Ieri
21:50
18:00
16:30
15:00
14:50
14:10
12:30
11:50
11:20
11:10
10:30
Mai mult de 2 zile în urmă
23:10
22:40
22:00
21:10
20:30
20:20
16:00
16:00
15:50
15:30
14:30
14:20
14:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.