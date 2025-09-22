Scandal după declarația lui Chirilă: „Diaspora e cea mai educată parte a moldovenilor” – magistrată: „Nu e doar o opinie, e un verdict”
EA.md, 22 septembrie 2025 07:10
Judecătoarea Marina Rusu critică dur declarațiile ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, care afirmase că „în diasporă se află cea mai educată parte a societății noastre", transmite UNIMEDIA. Într-o postare publică, magistrata susține că un astfel de discurs, venind din partea unui diplomat, este discriminatoriu, încalcă principiile constituționale și alimentează diviziuni între cetățeni.
• • •
Acum 10 minute
07:20
Fostul președinte Igor Dodon a anunțat că îl va acționa în instanță pe liderul PAS, Igor Grosu, cerând dezmințirea declarațiilor privind presupusa datorie a regiunii transnistrene, folosind aceleași canale prin care informația a fost inițial răspândită. Disputa a pornit după ce Grosu a postat pe rețelele sociale că „Dodon i-ar fi promis lui Putin că
07:20
Fostul premier Ion Sturza, în emisiunea „Cabinetul din umbră": la Chișinău ar acționa deja provocatori specializați în destabilizare, unii veniți chiar din stânga Nistrului. Întrebat la ce provocări ne-am mai putea aștepta pe ultima sută de metri a actualei campanii electorale, înainte de alegerile din 28 septembrie, Ion Sturza a menționat că pericolul influențării
07:20
De la operă la rock: Cristina Bleandură, actrița din Moldova care a electrizat scena de la Vocea României # EA.md
Cristina Bleandură este actriță la Teatrul de Revistă din Galați. Vine din Republica Moldova, unde a studiat oboi și pian. Viața ei este plină de povești interesante și a ajuns să facă muzică pentru că se îmbina perfect cu actoria. Între timp a început să cânte și la evenimente, scrie protv.ro. Cine este Cristina Bleandură
07:20
Două loturi de cuișoare, aparținând unor mărci diferite, au fost retrase de pe piață de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după ce testele de laborator au evidențiat prezența unui nivel neconform de clorpirifos, o substanță folosită în tratamentele fitosanitare. „Pentru multe detalii cum pot primi înapoi contravaloarea produsului consumatorii pot apela la magazinele de
07:20
La Chișinău, locatarii unui bloc de 20 de etaje de pe strada Independenței sunt revoltați după ce pe acoperiș și la etajul tehnic a fost improvizată o veritabilă fermă de struți, relatează UNIMEDIA. Locatarii sunt profund nemulțumiți de prezența păsărilor, care fac mult zgomot și lasă un miros insuportabil. „Păsările fac foarte mult zgomot,
07:20
Scandal la Step Soci: Medicul de pe ambulanță, acuzat că a furat lanțul de aur al antrenorului de judo și l-ar fi schimbat pe un cazan nou # EA.md
Un medic care a acordat ajutor la accidentul rutier de lângă Step-Soci, produs pe 11 septembrie, a fost reținut, fiind bănuit că ar fi furat lanțul de aur al antrenorului de judo Radu Malcic, decedat în urma tragediei. Sesizarea a fost făcută de tatăl victimei, scrie UNIMEDIA. „În baza probelor acumulate s-a constatat că medicul
Acum 30 minute
07:10
FLYONE anunță orarul de zboruri 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent # EA.md
Compania aeriană FLYONE a deschis vânzările pentru sezonul de vară 2026, odată cu publicarea noului orar de zbor, oferind pasagerilor acces la peste 40 de destinații: 32 rute regulate, 7 destinații charter și 5 rute noi: Malaga (Spania), Geneva (Elveția), Tashkent (Uzbekistan), Bodrum (Turcia) și Heraklion (Grecia, Creta). Programul aduce și mai multe zboruri zilnice
07:10
Scandal după declarația lui Chirilă: „Diaspora e cea mai educată parte a moldovenilor” – magistrată: „Nu e doar o opinie, e un verdict” # EA.md
07:10
Scandal la Prada: Brandul de lux provoacă controverse cu pantofi asemănători opincilor tradiționale # EA.md
Casa de modă Prada a lansat o pereche de pantofi care a iscat un adevărat val de controverse în mediul online. Și asta pentru că, pe lângă prețul uriaș, perechea de încălțăminte seamănă izbitor cu opincile tradiționale românești, scrie unica.ro. Prada a lansat o nouă controversă odată cu lansarea celei mai noi perechi de pantofi
07:10
(Foto) Nunta care a stârnit valuri online: Mirii cu tatuaje și piercinguri și invitații lor spectaculoși # EA.md
O nuntă oficiată într-o biserică ortodoxă a devenit virală pe TikTok, după ce mirii și invitații au ieșit în evidență prin modul inedit în care au combinat ritualurile religioase cu un stil vestimentar neconvențional, scrie protv.ro. Imaginile îi arată pe miri în timpul ritualului de cununie, ținând lumânările aprinse și purtând coroanele specifice slujbei ortodoxe.
07:10
SMS-uri scandaloase în campania electorală: După amenințări cu moartea, cetățenii primesc bani pentru „votul pro-PAS” # EA.md
Campania electorală din Republica Moldova este marcată de o nouă provocare – de data aceasta alegătorilor li se promit bani pentru un „vot pro-PAS" la alegeri. După mesaje cu amenințări cu moartea, trimise inclusiv redactorului-șef al redacției UNIMEDIA, aceasta a primit un SMS care cheamă „Moldova" să ridice remunerații în schimbul sprijunului electoral oferit partidului.
07:10
Un ciclon polar masiv se formează deasupra Polului Nord, iar meteorologii avertizează că acesta ar putea provoca o iarnă severă, afectând Europa, Canada și Statele Unite. Potrivit unei analize a specialiștilor de la Severe Weather, în regiunile polare, în partea superioară a atmosferei, numită stratosferă, începe să scadă presiunea și temperatura, acesta fiind semn
Acum 12 ore
18:40
Emilian Crețu, „capturat" de mascații Fulger într-un filmuleț viral – totul, pentru campania „Nu-ți vinde votul, că vei pierde totul"! „Cei care v-ați bucurat, prea devreme. Totul e bine, Prosecco este rece", a comentat ulterior Emilian Crețu. Imaginile sunt parte a campaniei „Nu-ți vinde votul, că vei pierde totul" și urmează să fie incluse, cel
Acum 24 ore
09:50
Cântărețul Patric Hanganu a anunțat anul trecut de ziua sa, cu mult entuziasm, că a început să-și construiască propria casă – o locuință la sol, planificată pentru o familie mare, cu o priveliște care-ți taie respirația. Drumul spre realizarea visului s-a adeverit anevoios și scump, Hanganu a ajuns să-și vândă și mașina ca să acopere
08:00
(video) Flăcări devastatoare într-o parcare din capitală: BMW, Range Rover și alte două mașini, făcute scrum # EA.md
În urma unui incendiu izbucnit într-o parcare din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău, patru mașini au fost distruse complet, iar o a cincea a suferit pagube parțiale. „Vineri noaptea, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările care au cuprins mai multe autovehicule într-o parcare de tip
08:00
Iarna, părul tinde să fie mai fragil și creșterea lui poate încetini. Din fericire, există câteva trucuri simple care te ajută să menții firul sănătos și să stimulezi creșterea rapidă chiar și în sezonul rece. 1. Masajul scalpului Masează-ți scalpul câteva minute zilnic pentru a stimula circulația sanguină și a hrăni rădăcinile părului. 2. Alimentație
08:00
Divorțul poate fi un moment dureros, dar și o oportunitate de reflecție. Multe femei descoperă, după despărțire, că regretele lor nu sunt întotdeauna legate de partener, ci de propriile alegeri și experiențe. 1. Regretul de a nu fi avut curajul să se afirme Unele femei își dau seama că și-au neglijat dorințele sau ambițiile pentru
08:00
Ouăle de prepeliță sunt adesea considerate un superaliment datorită conținutului bogat în proteine, vitamine și minerale. Mulți le consumă pentru a-și întări sistemul imunitar sau pentru a-și îmbunătăți starea generală de sănătate. Însă, există o întrebare des întâlnită: pot afecta ficatul? Beneficiile ouălor de prepeliță Ouăle de prepeliță conțin vitamine precum A, B1, B2, B6,
08:00
Persoanele cu diabet trebuie să fie atente la consumul de zahăr, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțe la gustul dulce. Există numeroase alternative naturale, care oferă dulceață fără a provoca creșteri bruște ale glicemiei. 1. Stevia Un îndulcitor natural derivat din frunza de stevia, fără calorii și fără impact major asupra nivelului de
08:00
Uneori, sentimentele reale ale partenerului nu se văd la prima vedere. Chiar dacă relația pare normală, anumite comportamente subtile pot indica resentimente sau ostilitate ascunsă. 1. Critici constante Dacă partenerul tău găsește mereu ceva de reproșat, chiar și în lucruri mărunte, poate fi un semn că sentimentele pozitive s-au diminuat. 2. Lipsa de empatie Ignorarea
08:00
Orgasmul feminin rămâne un subiect fascinant și adesea misterios. Pentru multe femei, atingerea plăcerii nu este întotdeauna ușoară, dar există câteva lecții importante care pot face diferența. 1. Cunoaște-ți corpul Înțelegerea propriului corp este cheia. Descoperă ce zone și ce tipuri de stimulare îți aduc plăcere și comunică aceste lucruri partenerului tău. Autocunoașterea este primul
07:50
Procuratura Generală a Republicii Moldova a anunțat că extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost oficial deblocată. Autoritățile elene au anulat decizia precedentă, iar procesul de predare a fost reluat, transmite instituția. „Ca urmare a demersurilor și eforturilor susținute ale Procuraturii Republicii Moldova, situația privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost deblocată Procuratura informează că,
07:50
Scandal în Chișinău: AURA, furioasă după ce fiicele sale au fost refuzate la club – „Sunteți de altă clasă” # EA.md
Lori și Beti, fiicele interpretei și prezentatoarei AURA, au revenit acasă din Olanda pentru vacanță și au vrut să se distreze într-un club din capitală. Însă, după cum a povestit mama lor la emisiunea „Iubește viața", fetele nu au trecut de „face control". „S-au chitit, s-au gătit cum au crezut ele, cu fustă, sandale cu
07:50
Ion Sturza insinuază: Guvernarea ar fi blocat extrădarea lui Vlad Plahotniuc „în interesul Chișinăului” # EA.md
Fostul premier Ion Sturza afirmă că este în interesul Chișinăului ca Vlad Plahotniuc să nu fie adus înainte sau imediat după scrutin. „Cred că, până la urmă, s-a găsit o soluție elegantă de a-l menține acolo, iar această pauză va dura până la formarea unui nou Guvern", scrie UNIMEDIA. „Cred că au fost două opinii,
07:50
(Video) „Aveți dovezi că Rusia ar deschide front în Moldova dacă PAS pierde alegerile?” Recean răspunde: „Maria, faceți curățenie în contabilitate…” # EA.md
Și premierul Dorin Recean a evitat să răspundă unei întrebări puse de o jurnalistă de la Canal 5, care i-a cerut să prezinte dovezi pentru afirmația că, dacă PAS pierde alegerile, Rusia ar putea deschide un front în Republica Moldova. „Maria, haideți să facem așa. Mergeți acasă și faceți ordine în contabilitate. Nu mai
07:50
Checul cu cacao și pere este un desert moale, delicios și ideal pentru orice moment al zilei. Ingrediente 4 pere 2 linguri zahăr brut 1 linguriță scorțișoară 1 pliculeț zahăr vanilat zeama de la 1 lămâie netratată Pentru aluat 250 g făină 250 g zahăr 30 g cacao 5 ouă coaja de la 1
07:50
Nu trebuie să cheltuiești o avere pentru a avea o piele catifelată și hidratată. Există numeroase creme accesibile care oferă efecte vizibile și mențin pielea sănătoasă. Iată câteva dintre ele: 1. Crema cu acid hialuronic Hidratează intens pielea și îi conferă elasticitate, reducând senzația de uscăciune și liniile fine. 2. Crema cu aloe vera Calmează
Ieri
16:10
Videoclip despre situația din Republica Moldova, intitulat „Poporul Moldovei strigă: jos ciuma galbenă!", a stârnit un val de indignare publică (https://youtu.be/wew8n8_s08E?si=XlClMUasHLxsbMPJ). Autorii atrag atenția asupra creșterii prețurilor, transformării gazului într-un produs de lux și deteriorării generale a calității vieții. Potrivit lor, „vremurile bune" promise s-au transformat într-o realitate dură: oamenii se confruntă cu dificultăți financiare,
15:50
Ceasurile inteligente au devenit indispensabile în viața modernă, echipate cu senzori avansați care oferă informații valoroase în timp real. Fiecare senzor joacă un rol crucial în monitorizarea sănătății, urmărirea progresului în fitness și adăugarea de confort zilnic. Înțelegerea acestor tehnologii te ajută să al
08:20
Weekend-ul 20–21 septembrie aduce o energie aparte, marcată de dorința de a ne elibera de presiuni și de a găsi bucurii în lucrurile simple. Este o perioadă în care introspecția și relaxarea se împletesc cu nevoia de conectare la ceilalți. Pentru multe zodii, se deschid oportunități de clarificare a relațiilor și de înțelegere a drumului […] Articolul Horoscop de weekend: relațiile tale prind contur și claritate apare prima dată în ea.md.
08:20
Tehnologia nu servește doar pentru muncă sau divertisment — și frumusețea beneficiază de pe urma ei! Gadgeturile moderne pot transforma rutina zilnică într-o experiență rapidă, eficientă și plăcută. 1. Peria facială electrică Curăță profund porii și exfoliază delicat pielea, oferindu-i un aspect luminos fără efort suplimentar. 2. Epilator cu tehnologie avansată Epilatoarele moderne reduc durerea […] Articolul 5 gadgeturi de frumusețe care îți simplifică rutina zilnică apare prima dată în ea.md.
08:10
Primăria Chișinău informează că, în perioada 20 septembrie, ora 08:00 – 21 septembrie 2025, ora 23:59, circulația rutieră va fi sistată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. Sfatul Țării, inclusiv în intersecțiile cu str. Teatrală, Tricolorului și Maria Cebotari. Restricția este instituită în legătură cu desfășurarea Festivalului […] Articolul Chișinăul se oprește din mers: Trafic blocat în centrul orașului pentru două zile apare prima dată în ea.md.
08:10
Republica Moldova va adera la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) „în câteva săptămâni”, a anunțat luni, 15 septembrie, guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, în cadrul forumului Moldova Business Week 2025. Potrivit ei, integrarea în SEPA întărește direcția de modernizare și aliniere a sistemului de plăți la standardele europene. În acest context, Anca […] Articolul Dragu: Moldova intră curând în Zona Euro pentru plăți rapide apare prima dată în ea.md.
08:10
Weekend cu benzină mai ieftină! Află prețul motorinei și unde găsești cele mai bune oferte la stațiile PECO # EA.md
ANRE anunță noile prețuri la carburanți pentru 20-22 septembrie! Conform Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), benzina se ieftinește cu 4 bani pe litru, în timp ce prețul motorinei rămâne neschimbat. Astfel, un litru de benzină va costa 23,36 lei, iar motorina va rămâne la 19,89 lei/litru. Iată top stații PECO unde găsești cei […] Articolul Weekend cu benzină mai ieftină! Află prețul motorinei și unde găsești cele mai bune oferte la stațiile PECO apare prima dată în ea.md.
08:10
Noul iPhone 17 urmează să apară pe piața din Republica Moldova până la sfârșitul lunii septembrie. Deși prețul oficial nu a fost anunțat, pe un site de vânzări au apărut deja primele oferte: telefonul este scos la vânzare cu sume cuprinse între 28.000 și 48.000 de lei. Totuși, chiar dacă prețul oficial al telefoanelor […] Articolul Un iPhone 17 Pro Max sau cheile de la propria mașină/apartament în Moldova? apare prima dată în ea.md.
08:10
După 40 de ani, tentația infidelității crește! Studiile arată că bărbații trecuți de pragul maturității devin mai predispuși să calce strâmb – fie din criza vârstei de mijloc, dorința de validare, sau datorită resurselor financiare care le oferă mai multe „oportunități”. Showmanul Anatolie Melnic, cunoscut pentru fidelitatea sa, a comentat în interviul cu Zina Bivol […] Articolul Infidelitate după 40 de ani? Anatolie Melnic spune adevărul neașteptat apare prima dată în ea.md.
08:10
Marți seara, un bărbat de 30 de ani din Republica Moldova și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism pe o șosea intens circulată din apropierea orașului Mondragone, în sudul Italiei, potrivit Casertanews.it. Potrivit presei locale, bărbatul se deplasa pe jos pe marginea drumului atunci când a fost lovit puternic de […] Articolul Tragedie în Italia: Moldovean ucis de o mașină apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Trăiește intens în acest weekend, cu evenimente pentru toate gusturile – de la teatru și circ, la jazz simfonic, electronică cu inspirație folclorică, conferințe de parenting și show-uri de modă. Iată selecția evenimentelor de top: Așa, Bună Seara 2.0 – Revanșa! Spectacol de stand-up plin de energie și umor, care aduce continuarea show-ului de succes. […] Articolul Evenimentele acestui weekend – recomandările pe care nu trebuie să le ratezi apare prima dată în ea.md.
10:00
Sub luminile Venetiei, acolo unde fiecare privire e îndreptată spre covorul roșu, rochiile semnate Elena Perseil au spus povești fără cuvinte. Cusute manual din mătase fină și gândite ca declarații de feminitate atemporală, aceste creații au transformat apariția actrițelor într-un moment de pur lux și rafinament. Spectacolul începe încă dinainte de proiecția filmelor: sosirea pe […] Articolul Magia rochiilor Elena Perseil sub luminile Festivalului de Film de la Veneția apare prima dată în ea.md.
07:20
Chiar dacă nu le folosești, unele aparate electrocasnice continuă să tragă curent electric, ceea ce poate crește factura la energie fără să-ți dai seama. Iată șapte dintre cele mai comune aparate care consumă energie „în stand-by”: Televizorul – chiar și atunci când eprit, dacă rămâne conectat la priză, televizorul continuă să folosească energie pentru a […] Articolul 7 aparate din casă care consumă energie chiar și atunci când nu le folosești apare prima dată în ea.md.
07:10
Tragedie la Orhei: O tânără de 20 de ani, spulberată de un BMW după ce a coborât din mașina defectă # EA.md
Un accident grav s-a produs pe 17 septembrie, pe traseul Chișinău–Orhei–Bălți. O tânără șoferiță a fost lovită de un BMW, după ce a coborât din automobilul care s-a defectat. „La data de 17 septembrie, în jurul orei 17:30, pe traseul R-6, km 37 (Chișinău–Orhei–Bălți), s-a produs un accident rutier, soldat cu tamponarea unui pieton. […] Articolul Tragedie la Orhei: O tânără de 20 de ani, spulberată de un BMW după ce a coborât din mașina defectă apare prima dată în ea.md.
07:10
(Foto) Jador și-a botezat în secret băiețelul: Detalii și imagini de la petrecerea discretă a manelistului # EA.md
Eveniment special în viața lui Jador! Cântărețul și Oana, soția lui, și-au botezat fiul în mare secret! Soția lui Jador a decis să dezvăluie abia acum ce eveniment important a avut loc în familia lor. Cântărețul și Oana Ciocan au fost copleșiți de emoții la botezul micuțului Avraam, scrie spynews.ro. Jador și Oana Ciocan au […] Articolul (Foto) Jador și-a botezat în secret băiețelul: Detalii și imagini de la petrecerea discretă a manelistului apare prima dată în ea.md.
07:10
Poliția britanică a deschis o anchetă în cazul lui Anatol Fedoruța, după ce din camera sa din Londra au dispărut toate bunurile personale, inclusiv laptopul de serviciu. Rudele cred că tânărul ar fi fost atras într-o capcană de persoane apropiate. „Nu a mai rămas nimic – hainele, laptopul, totul a dispărut”, a declarat tatăl său, […] Articolul „Suspiciuni la Londra”: Poliția britanică investighează cazul lui Anatol Fedoruța apare prima dată în ea.md.
07:10
Soția lui Alexei Navalîi dezvăluie rezultatele analizelor: Care a fost cauza morții liderului opoziției ruse # EA.md
Iulia Navalnaia, soția regretatului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit, scrie digi24.ro. Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, a murit subit pe 16 februarie 2024, într-o închisoare rusă din Cercul […] Articolul Soția lui Alexei Navalîi dezvăluie rezultatele analizelor: Care a fost cauza morții liderului opoziției ruse apare prima dată în ea.md.
07:10
„Plin de greșeli”: Biletul de adio descoperit lângă trupul lui Anatol Fedoruța, după dispariția de la Aeroport # EA.md
Misterul morții lui Anatol Fedoruța se adâncește. Lângă cadavrul tânărului, dispărut de la Aeroportul Internațional Chișinău după ce a aterizat din Londra, iar apoi găsit strangulat în pădurea din Ivancea, a fost găsit un presupus bilet de adio, scrie UNIMEDIA. Însă, tatăl tânărului susține că scrisul nu-i aparține fiului său. „Fraza ceea cu „foarte multe […] Articolul „Plin de greșeli”: Biletul de adio descoperit lângă trupul lui Anatol Fedoruța, după dispariția de la Aeroport apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) „Edelweiss a fost o poveste frumoasă. Însă povestea nu s-a încheiat” – Plahotniuc își dezvăluie proiectul de suflet: Fundația „Edelweiss”, într-un film inedit # EA.md
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a distribuit pe rețelele de socializare un film despre Fundația Edelweiss, proiectul său „de suflet”, prezentând programele și acțiunile caritabile desfășurate de aceasta. Autorii filmului precizează că, în perioada guvernării PDM, aceste inițiative au beneficiat aproximativ 400.000 de persoane, scrie UNIMEDIA. „Am crezut întotdeauna în lucrul bine făcut și mereu […] Articolul (Video) „Edelweiss a fost o poveste frumoasă. Însă povestea nu s-a încheiat” – Plahotniuc își dezvăluie proiectul de suflet: Fundația „Edelweiss”, într-un film inedit apare prima dată în ea.md.
07:10
Scaunul din crengi unde a fost găsit cadavrul lui Anatol Fedoruța: Avocatul avertizează asupra urmelor biologice # EA.md
Detalii șocante ies la iveală în cazul lui Anatol Fedoruța. Scaunul pe care zăcea cadavrul tânărului a fost lăsat în pădure. Acesta a fost confecționat din crengi, prinse între ele cu clame negre din plastic. Potrivit avocatului Vladislav Ciobanu-Nițuleac, obiectul constituie corp delict și ar putea păstra urme biologice importante pentru anchetă, scrie UNIMEDIA. „Deci, […] Articolul Scaunul din crengi unde a fost găsit cadavrul lui Anatol Fedoruța: Avocatul avertizează asupra urmelor biologice apare prima dată în ea.md.
07:10
Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au continuat, sub acoperire, documentarea rețelei de trolli „plătite direct de la Moscova” care operează în Republica Moldova sub numele „InfoLider”. Investigația arată, pas cu pas, cum sute de „infolideri” sunt organizați pe batalioane regionale (Nord, Sud, Centru), cum produc și amplifică narațiuni propagandistice pe Facebook și TikTok, […] Articolul Alegeri sub atac digital? Cum operează „armata cibernetică” rusă în Moldova apare prima dată în ea.md.
07:10
Începând de luni, participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl și familiile lor pot depune cereri pentru locuințe în blocul de pe strada Alba Iulia 91/3 din Chișinău. Totodată, locuințe sociale pot solicita și angajații subdiviziunilor cu risc deosebit. Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că dosarele pot fi depuse personal sau prin […] Articolul Lichidatorii de la Cernobîl, eligibili pentru locuințe sociale în Chișinău apare prima dată în ea.md.
07:10
ONG-ul „Dacia” al familiei deputatului Ion Babici, vizat de acuzații de opacitate financiară # EA.md
Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „Dacia” din Soroca, care a beneficiat între 2018 și 2023 de finanțări de peste 3,5 milioane de lei din bugetul de stat, se autodeclară cea mai transparentă organizație, deși evită să justifice modul în care au fost cheltuiți banii. ONG-ul, fondat inclusiv de Ion Babici, actualmente deputat PAS, […] Articolul ONG-ul „Dacia” al familiei deputatului Ion Babici, vizat de acuzații de opacitate financiară apare prima dată în ea.md.
