„Țarul frontierelor” lui Trump, acuzat că a primit mită de 50.000 de dolari într-o anchetă secretă a Departamentului de Justiție
UNIMEDIA, 22 septembrie 2025 07:10
„Țarul frontierelor” al președintelui Donald Trump, Tom Homan, a acceptat anul trecut o geantă cu 50.000 de dolari în numerar de la un agent FBI sub acoperire, într-o anchetă de corupție a Departamentului de Justiție al SUA care între timp a fost închisă, au declarat duminică două surse familiare cu situația, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
07:20
Astăzi, vremea în Moldova se prezintă stabilă și clară, fără precipitații semnificative, iar temperaturile sunt plăcute, cerul rămânând în mare parte senin pe parcursul zilei.
Acum 30 minute
07:10
„Țarul frontierelor” lui Trump, acuzat că a primit mită de 50.000 de dolari într-o anchetă secretă a Departamentului de Justiție # UNIMEDIA
„Țarul frontierelor” al președintelui Donald Trump, Tom Homan, a acceptat anul trecut o geantă cu 50.000 de dolari în numerar de la un agent FBI sub acoperire, într-o anchetă de corupție a Departamentului de Justiție al SUA care între timp a fost închisă, au declarat duminică două surse familiare cu situația, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
Acum 12 ore
20:40
Fata agresată fizic și psihic, repetat, de un coleg, într-o școală din Rezina, nevoită să schimbe instituția. Avocat: „Nimeni nu a făcut nimic. Pregătim o plângere la CtEDO” # UNIMEDIA
Un exemplu de eșec al statului în lupta împotriva violenței în școli este cazul unei fete de la Rezina, agresată în permanență de un coleg, nu doar psihologic, dar și fizic. Aceasta era mereu lovită și umilită, însă intervențiile organelor statului s-au soldat cu... nimic. Poliția și procuratura au ridicat din umeri - copilul nu poate fi atras la răspundere, potrivit legii, părinții nu poartă răspundere pentru ce se întâmplă pe teritoriul instituției de învățământ, iar școala - a turnat întreaga vină peste victimă. Avocatul Roman Zadoinov a anunțat, la UNInterviu pentru UNIMEDIA, că pregătește pe caz o plângere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
20:10
Fata agresată fizic și psihic, repetat, de un coleg, într-o școală din Rezina, nevoită să schimbe școala. Avocat: „Nimeni nu a făcut nimic. Pregătim o plângere la CtEDO” # UNIMEDIA
Un exemplu de eșec al statului în lupta împotriva violenței în școli este cazul unei fete de la Rezina, agresată în permanență de un coleg, nu doar psihologic, dar și fizic. Aceasta era mereu lovită și umilită, însă intervențiile organelor statului s-au soldat cu... nimic. Poliția și procuratura au ridicat din umeri - copilul nu poate fi atras la răspundere, potrivit legii, părinții nu poartă răspundere pentru ce se întâmplă pe teritoriul instituției de învățământ, iar școala - a turnat întreaga vină peste victimă. Avocatul Roman Zadoinov a anunțat, la UNInterviu pentru UNIMEDIA, că pregătește pe caz o plângere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
19:50
Atacurile israeliene au ucis 31 de persoane în Gaza, spun medicii, pe fondul avansului tancurilor # UNIMEDIA
Forţele israeliene au aruncat în aer mai multe clădiri rezidenţiale din Gaza City, duminică, ucigând cel puţin 31 de palestinieni şi determinând alte sute de civili să fugă, au declarat autorităţile sanitare din enclavă, în timp ce tancurile Israelului au avansat mai adânc în oraşul dens populat, transmite Reuters, citat de news.ro.
19:40
BBC: Reţea de dezinformare finanţată de Rusia, descoperită în Moldova. Cum ar încerca Kremlinul să influenţeze alegerile # UNIMEDIA
O reţea secretă de propagandă pro-Kremlin, finanţată din Rusia, a fost infiltrată de un reporter sub acoperire al BBC, care a scos la iveală un mecanism sofisticat de dezinformare menit să submineze alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, scrie news.ro.
19:30
Marea Britanie, Canada şi Australia recunosc statul Palestina, spre nemulţumirea Israelului şi a SUA # UNIMEDIA
Marea Britanie, Canada şi Australia au anunţat duminică recunoaşterea statului Palestina, alăturându-se celor aproximativ 140 de ţări care sprijină aspiraţiile palestinienilor de a-şi construi un stat independent pe teritoriile ocupate de Israel. Aceste decizii, motivate de frustrarea faţă de războiul din Gaza şi dorinţa de a revigora soluţia celor două state, sunt aşteptate să provoace tensiuni cu Israelul şi principalul său aliat, Statele Unite, transmite Reuters, citat de news.ro.
19:10
(video) „Măi, evroboy, evropațani”: Igor Dodon, lângă un morman cu mere, lăsate la margine de livadă: „Ce să facă oamenii cu ele? PAS ne sperie cu războiul, iar magazinele sunt pline cu marfă străină” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon a filmat un morman de mere, abandonate la marginea livezii, pentru că „oamenii nu au ce face cu ele”. „În Rusia nu pot fi duse, magazinele sunt pline cu marfă străină și oamenii noștri sunt nevoiți să arunce roada pe câmp, iar PAS ne sperie cu războiul. Evroboy, adică evropațanii aceștia ca Grosu, de ce nu vin aici, la Soroca să vadă situația?”, a declarat Igor Dodon.
18:40
(video) Dara a lansat albumul „Zenit”: O poveste muzicală despre vârfuri, apusuri și acceptare # UNIMEDIA
Interpreta Dara și-a surprins fanii cu lansarea noului său album, „Zenit”, un proiect la care a lucrat timp de un an. Albumul conține șase piese care reflectă o călătorie interioară, de la căutarea perfecțiunii până la acceptarea vieții așa cum este ea, scrie SHOK.md.
Acum 24 ore
18:10
(video) „Rușine guvernării”. Maia Sandu, luată la întrebări la Festivalul Etniilor: Tatăl meu e orb, a primit ajutor, iar după i-au pus amendă. Președinta: Votul nu se vinde # UNIMEDIA
Vizita Maiei Sandu la Festivalul Etniilor s-a lăsat cu scandal. Femeile venite din Găgăuzia au întrebat-o pe președintă de ce oamenii bătrâni din regiune, care au primit de la autoritățile autonomiei ajutoare sociale, au fost amendați, ulterior, de organele de drept. „Pentru că țara nu se vinde, nu era ajutor social, nu vă vindeți votul și totul va fi bine”, le-a răspuns Sandu. „Cum să achite ei aceste amenzi cu pensie de 1500 de lei? De ce guvernarea nu le oferă ajutoare, atunci?!, au întrebat cei prezenți.
18:10
(foto) Nu mai este loc de îndoială: Fostul iubit al artistei moldovence Irisha s-a întors la mama copiilor lui: Cum s-au afișat milionarul Domenico și partenera sa # UNIMEDIA
Influencerița Irisha și iubitul ei, italianul Domenico, s-au despărțit după un an de relație. Ruptura a venit în urmă cu câteva luni și se pare că fostul ei partener s-a întors la soție, cea care i-a dăruit doi băieți. Domenico și partenera lui s-au afișat împreună de curând, scrie spynews.ro.
17:50
(video) „Rușine guvernării”. Maia Sandu, luată la întrebări la Festivalul Etniilor: Tatăl meu e orb, a primit ajutor, iar după i-au pus amendă. Președina: Votul nu se vinde # UNIMEDIA
Vizita Maiei Sandu la Festivalul Etniilor s-a lăsat cu scandal. Femeile venite din Găgăuzia au întrebat-o pe președintă de ce oamenii bătrâni din regiune, care au primit de la autoritățile autonomiei ajutoare sociale, au fost amendați, ulterior, de organele de drept. „Pentru că țara nu se vinde, nu era ajutor social, nu vă vindeți votul și totul va fi bine”, le-a răspuns Sandu. „Cum să achite ei aceste amenzi cu pensie de 1500 de lei? De ce guvernarea nu le oferă ajutoare, atunci?!, au întrebat cei prezenți.
17:00
(video) Emilian Crețu „asaltat” de mascați Fulger înarmați și pus cu mâinile după cap, cu fața la dubiță # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a publicat un filmuleț, în care este asaltat de mascați Fulger înarmați, pus cu fața la dubiță și mâinile după cap. Ulterior, acesta a venit și cu explicații pe rețele. Secvența face parte dintr-un videoclip dedicat campaniei „Nu-ți vinde votul, că vei pierde totul”.
16:40
(foto/video) „Prietena cea mai bună se căsătorește și tu ești nașă”: Ținuta spectaculoasă aleasă de Cleopatra Stratan pentru nunta finilor # UNIMEDIA
Cleopatra Stratan a avut parte de emoții puternice în acest weekend, când cea mai bună prietenă a sa s-a căsătorit, iar artista a avut onoarea de a fi nașă. Momentul a fost unul special atât pentru miri, cât și pentru artistă, care a împărtășit cu fanii săi imagini de la eveniment, scrie SHOK.md.
16:10
De ce iarna sunt zilele mai scurte și ce se întâmplă după echinocțiul de toamnă: Tradiții și superstiții fascinante. Ce să faci pe 22 septembrie # UNIMEDIA
În fiecare an, în jurul datei de 22/23 septembrie, emisfera nordică marchează un fenomen fascinant: echinocțiul de toamnă. Ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată, iar Soarele răsare și apune exact la est și vest, indiferent de latitudine. În 2025, acest moment magic va avea loc pe 22 septembrie, la ora 21:19 în România, scrie adevarul.ro.
15:40
Țările care au spus „nu” schimbării orei: Ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat # UNIMEDIA
Schimbarea orei – coșmarul care dă peste cap somnul, sănătatea și chiar economia – începe să fie istorie în tot mai multe colțuri ale lumii. Lista țărilor care au renunțat la această practică crește de la an la an, iar efectele sunt șocante, scrie adevarul.ro.
15:40
Mascații pregătesc percheziții la Irina Vlah? Filat: În ultima săptămână de campanie, guvernarea a decis să ne ofere show, dacă probe nu-s # UNIMEDIA
Organele de drept ar pregăti pentru mâine dimineață percheziții la lidera Partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, vizată de mai multe acțiuni de investigații și interogări în actuala campanie electorală. Despre aceasta a anunțat pe rețele liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat. „Dacă probe nu-s, măcar show să fie”, a scris Filat.
15:20
Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk la Arizona. Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance, printre participanţi # UNIMEDIA
Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance vor participa, duminică, la o ceremonie omagială adusă influencerului ultraconservator asasinat Charlie Kirk, într-un stadion cu peste 60.000 de locuri din Arizona, scrie news.md.
14:50
(video) Imagini rare în Arctica: Un fotograf a surprins momentul în care un urs polar mânca dintr-o balenă # UNIMEDIA
Un cașalot eșuat, mort și în descompunere, a fost descoperit în largul arhipelagului Svalbard, iar scenele au fost imortalizate în fotografii spectaculoase care arată un urs polar hrănindu-se din cadavru. Imaginile, surprinse de fotograful Roie Galitz, au stârnit fascinație și, în același timp, scepticism în mediul online, scrie adevarul.ro.
14:20
„Soacrele, amantele și violența”: Avocata Violeta Gașițoi despre principalele cauze ale divorțurilor, care ajung în judecată # UNIMEDIA
Divorțul rareori este o procedură civilizată, amiabilă și lipsită de durere și stres. Potrivit studiilor internaționale, în special pentru femei, dar și pentru o parte din bărbați, divorțul reprezintă unul dintre cele mai stresante momente din viață. Avocata Violeta Gașițoi a vorbit despre cauzele divorțurilor, pornind de la cauzele care ajung în instanțele de judecată, iar concluziile au fost de-a dreptul șocante.
14:00
Nina Cereteu, primărița de Drochia: Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar primarii noștri au schimbat în bine orașe și sate # UNIMEDIA
Alegeri 2025. „În 2014, Partidul Nostru a fost exclus din alegerile parlamentare, pentru că reprezenta o forță reală. Deși nu a fost niciodată la guvernare, Partidul Nostru a câștigat încrederea cetățenilor, care i-au ales primari în multe orașe și sate. Ei au mers în teritoriu. Au muncit. Au demonstrat că schimbarea în bine este posibilă. Printr-o gestionare corectă a bugetului. Prin grijă sinceră față de oameni,” a declarat Nina Cereteu, primărița de Drochia, candidată PN la parlamentare, la dezbateri electorale de la Vocea Basarabiei.
13:50
Informații despre închiderea secțiilor de vot în regiunea transnistreană, promovate pe rețele. CEC: Este un fals # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală atrage atenția opiniei publice asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”.
13:10
„Cea mai apropiată patrulă”. Poliția Națională va avea un nou model de organizare. Ce presupune acesta # UNIMEDIA
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai apropiată patrulă”. Această schimbare va permite reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte în sprijinul oamenilor, dar și întărirea capacităților de prevenire a infracționalității.
12:50
SUA vor gestiona algoritmul TikTok, conform acordului cu China: Anunțul făcut de Casa Albă # UNIMEDIA
Casa Albă susține că a fost finalizat un acord privind viitorul TikTok în Statele Unite, prin care americanii ar urma să controleze algoritmul aplicației, să dețină majoritatea în consiliul de administrație și să gestioneze securitatea datelor, scrie observatornews.ro.
12:10
UNInterviu cu avocatul Roman Zadoinov despre agresiunea în școli, lipsa de pedepse și incapacitatea statului: Ce înseamnă nu există lege? Creați-o! # UNIMEDIA
Avocatul Roman Zadoinov a vorbit, la UNIntevriu pentru UNIMEDIA, despre lacunele grave în combaterea fenomenului de bullying din instituțiile școlare, care, odată cu rețelele de socializare iau amploare și chiar sunt încurajate de unii adolescenți. „Cea mai mare problemă este că autoritățile nu pot și nici nu vor să intervină. Scuza - copiii nu pot fi atrași la răspundere, iar părinții nu poartă răspundere pentru ceea ce se întâmplă la școală. Iar ce face școala? De multe ori aruncă toată vina pe victimă - că a provocat agresorul”, a declarat Roman Zadoinov.
12:00
Astăzi, Moldova va avea parte de o zi predominant uscată, cu condiții meteo stabile, favorabile activităților în aer liber.
11:50
Plîngău, după scandalul cu Ludmila Adamciuc, acuzată că a numit cetățenii „debili”: Un individ de 2 metri era cât pe ce s-o strivească pe zebră și a ieșit la „razborși”. Ce spune conducătorul vizat # UNIMEDIA
Candidatul PAS la parlamentare, Dinu Plîngău, a intervenit public în apărarea colegei sale, Ludmila Adamciuc, după ce aceasta a fost implicată într-un incident la Edineț și ulterior acuzată că ar fi jignit un cetățean, numindu-l „debil”. „Un individ local, care a avut probleme cu legea și care, cel puțin din informațiile preliminare, nici nu avea permis de conducere, nu doar că era cât pe ce s-o strivească pe Ludmila pe trecerea de pietoni, dar încă și la „razborși” agresive a ieșit”, a scris politicianul. Conducătorul vizat a venit cu o reacție.
11:30
Se cere accesul poliției la mesajele criptate de pe WhatsApp: Motivul pentru care s-ar putea să nu mai ai intimitate în conversații # UNIMEDIA
Șeful antiterorism al Uniunii Europene, Bartjan Wegter, a declarat recent că polițiștii ar trebui să aibă acces la anumite mesaje criptate pentru a combate amenințările la adresa securității europene, scrie playtech.ro.
11:10
(video) „M-a cerut de soție după 18 ore de cunoștință”: Dragostea unei moldovence cu un milionar din Israel, transformată din basm în coșmar # UNIMEDIA
O relație începută fulgerător între o moldoveancă și un milionar din Israel s-a încheiat dramatic, după ce Victoria, protagonista monologului cu Dorin Galben, a descoperit infidelitatea și conflictele ascunse din viața soțului ei. După o primă căsnicie marcată de violență și trădare, femeia a crezut că, în sfârșit, și-a găsit fericirea. Un milionar a cerut-o de soție după doar 18 ore de la prima întâlnire, promițându-i o viață de poveste. Însă, în scurt timp, visul s-a transformat într-un coșmar, scrie SHOKmd.
10:50
Revine taxa pentru turiștii care vizitează Veneția în 2026: Când vor trebui să plătească vizitatorii # UNIMEDIA
Consiliul local din Veneția a confirmat că taxa pentru turiști, introdusă în vara anului 2024, va fi reintrodusă în 2026. Astfel, turiștii vor fi obligați să plătească de vineri până duminică în lunile aprilie, mai, iunie și iulie. Anul viitor, numărul de zile în care se va aplica taxa a fost extins la 60, comparativ cu 54 în 2025, scrie digi24.ro.
10:30
Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului: Ce spune tradiția # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub numele de „Sfântă Maria Mică”. Este prima sărbătoare din cursul anului bisericesc şi cea mai mare sărbătoare a toamnei.
10:00
(video 18+) „Ajutor”. Bătaie cruntă în centrul capitalei: Mai mulți bărbați beți s-au luat la pumni cu un grup de tineri, printre care erau și fete # UNIMEDIA
Scene violente avut loc aseară, în centrul capitalei, unde mai mulți tineri și adulți, aflați în stare de ebrietate, s-au luat la bătaie în plină stradă. Incidentul a fost filmat și publicat pe rețele.
09:40
Țările care au spus „nu” schimbării orei: Ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei # UNIMEDIA
Schimbarea orei – coșmarul care dă peste cap somnul, sănătatea și chiar economia – începe să fie istorie în tot mai multe colțuri ale lumii. Lista țărilor care au renunțat la această practică crește de la an la an, iar efectele sunt șocante, scrie adevarul.ro.
09:20
Ucraina a sancționat 11 persoane din Republica Moldova, cu o săptămână înainte de alegeri: Vasile Bolea, Bogdan Țîrdea și Evghenia Guțul, pe listă # UNIMEDIA
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, acuzați că „promovează narațiuni pro-ruse și justifică agresiunea Rusiei”. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, în seara de 20 septembrie.
09:10
Abolirea monarhiei franceze și asasinarea lui Armand Călinescu au marcat schimbări istorice.
09:00
(video) SUA s-a retras pe ultima sută de metri de la Eurovisionul rusesc: Organizatorii acuză „presiuni politice”. Cine a câștigat concursul # UNIMEDIA
Vietnamul a fost declarat câștigător al concursului muzical Intervision, găzduit de Rusia, în primele ore ale dimineții de duminică, după ce participantul american născut în Australia s-a retras în ultimul moment, scrie Reuters. Organizatorii de la Moscova susțin că artistul a decis să părăsescă competiția din cauza unor presiuni politice, potrivit hotnews.ro.
08:30
Scorpionii finalizează proiecte importante, iar nativii Berbec sunt sfătuiți să evite lenea: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de transformări și surprize. Fiecare semn zodiacal va simți influența într-un mod unic, cu nativii fiecărui semn răspunzând conform arhetipului lor astral.
Ieri
07:20
Astăzi, Moldova va avea parte de o zi predominant uscată, cu condiții meteo stabile, favorabile activităților în aer liber.
20 septembrie 2025
20:10
Teroare într-o familie de moldoveni, în Italia: O femeie beată, arestată după ce și-ar fi agresat soțul și copiii minori. Unul dintre micuți a sunat la poliție # UNIMEDIA
Polițiștii din orașul italian Ravenna au arestat o femeie moldoveancă în vârstă de 40 de ani, acuzată de maltratarea soțului și a copiilor minori. Intervenția a fost declanșată miercuri, 17 septembrie, după ce unul dintre copii a sunat la poliție, informează Ravenna Today, citată de rotalianul.com.
20:00
O eclipsă parțială de Soare va avea loc pe 21 septembrie 2025, însă în unele zone va putea fi văzută a doua zi din cauza diferențelor de fus orar. Acest fenomen este unul special. Mai poartă numele de Eclipsa echinocțiului pentru că se produce chiar înainte de echinocțiul de toamnă. Atunci, ziua și noaptea sunt aproape egale în întreaga lume, scrie cancan.ro.
19:50
(video) Partidul Nostru propune un nou model de afaceri: Cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 # UNIMEDIA
Partidul Nostru propune un model economic revoluționar: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: și cetățeanul, și statul. Despre acest model a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la întâlnirea cu locuitorii din raionul Drochia. El a spus că ideea a fost inspirată din discuțiile cu oamenii din diaspora. Iar proiectul de lege respectiv deja este elaborat de Partidul Nostru, se arată într-un comunicat.
19:40
Atenție, călătorii rutei 24! Hramul satului Colonița modifică mâine circulația autobuzului # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în contextul desfășurării Hramului satului Colonița, programat pentru data de 21 septembrie 2025, itinerarul rutei suburbane de autobuz nr. 24 „str. Tighina – s. Colonița” va fi modificat temporar.
19:30
Decizie importantă în SUA: Autoritățile renunță la recomandarea universală a vaccinului anti-COVID pentru adulți # UNIMEDIA
Un important comitet consultativ pentru vaccinare din SUA a decis să nu mai recomande adulților vaccinarea împotriva Covid-19, scrie gandul.ro.
19:00
(video) De la operă, la rock. Actrița moldoveancă Cristina Bleandură a transformat scena de la Vocea României într-un duel de stiluri muzicale: „Dacă aveam două butoane, le apăsam!” # UNIMEDIA
Cristina Bleandură este actriță la Teatrul de Revistă din Galați. Vine din Republica Moldova, unde a studiat oboi și pian. Viața ei este plină de povești interesante și a ajuns să facă muzică pentru că se îmbina perfect cu actoria. Între timp a început să cânte și la evenimente, scrie protv.ro.
18:50
(video) Scandal electoral la Edineț: O candidată PAS, acuzată că ar fi numit cetățenii „debili”. Ludmila Adamciuc: „O campanie plină de minciuni și manipulări” # UNIMEDIA
Pe rețelele de socializare au apărut imagini din Edineț, în care candidata PAS, Ludmila Adamciuc, ar fi acuzată că ar fi numit cetățeni „debili”. La rândul său, Adamciuc respinge acuzațiile și susține că ea a solicitat intervenția poliției, după un atac al unui cetățean și denunță o „campanie de minciuni și manipulări” menită să o discrediteze. „E un fals”, spune aceasta.
18:20
(foto) Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani: Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare # UNIMEDIA
Madonna, în vârstă de 67 de ani, a uimit fanii cu o ședință foto provocatoare în lenjerie intimă. Artista a anunțat revenirea la casa de discuri Warner Bros și a sugerat lansarea unui sequel al albumului „Confessions on a Dance Floor” în 2026, scrie libertatea.ro.
17:50
Maia Sandu s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul partidului Renaissance, Gabriel Attal: Despre ce au discutat # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost Prim-ministru al Franței și actual lider al partidului Renaissance, formațiunea fondată de președintele Emmanuel Macron și care reprezintă cea mai mare fracțiune din Adunarea Națională a Franței.
17:30
Cum s-a format craterul imens de sub Marea Nordului. Fenomenul a provocat un tsunami de 100 de metri înălțime # UNIMEDIA
Craterul Silverpit de sub Marea Nordului a fost cauzat de un asteroid uriaș, care a declanșat un tsunami de 100 de metri în urmă cu 43 de milioane de ani, scrie adevarul.ro.
17:10
(video) Ce salariu are selecționerul „tricolorilor”: Dezvăluirile făcute de președintele FMF # UNIMEDIA
Președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, a dezvăluit salariile fostului și actualului selecționer al Naționalei Moldovei, dar și al fotbaliștilor, fiind invitat la emisiunea Culisele Arenelor,scrie sport.ro.
16:50
În bănci, nu în adăposturi: Peste 2.200 de copii refugiați din Ucraina, integrați în școlile și grădinițele din Chișinău # UNIMEDIA
Departe de explozii și distrugeri, în bănci și pe terenurile de joacă din capitală, copiii refugiați din Ucraina își scriu o nouă filă de copilărie, alături de colegii lor din Chișinău. Astfel, în clase și grădinițe, au fost integrați peste 2.200 de micuți ucraineni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.