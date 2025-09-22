Locuitor din Tohatin, unul dintre puținii agricultori care au ales să cultive usturoi

19:00

Sute de tineri pasionați de tehnologie s-au adunat la IT Career Expo, în căutarea unui loc de muncă în acest domeniu. Zeci de companii și-au prezentat ofertele de angajare, însă, de această dată, tinerii au fost cei care au avut de ales. Inteligența artificială s-a evidențiat ca unul dintre cele mai populare și căutate domenii, semn că acest sector capătă tot mai mult teren în Republica Moldova.