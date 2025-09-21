Ion Ceban, la Orhei: „Suntem mai mulți, decizia ne aparține” – apel la mobilizare

19:00

Medicul și asistentul medical de la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă, care au sustras un lanț din aur de la gâtul unui bărbat implicat într-un grav accident rutier în raionul Orhei, urmează să fie eliberați din funcție la solicitarea ministrei sănătății, Ala Nemerenco. „Referitor la subiectul de mai jos am solicitat Centrului Național de Asistență […] Articolul Medicul și asistentul medical care au furat lanțul de aur de la un pacient decedat, urmează să fie demiși apare prima dată în Realitatea.md.