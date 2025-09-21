Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale

16:00

Poliția din Orhei investighează un caz revoltător: un medic și un asistent medical de la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă au fost reținuți după ce au sustras un lanț din aur de la gâtul unui bărbat implicat într-un grav accident rutier, produs pe 11 septembrie, lângă Step-Soci. Victima, Radu Malcic în vârstă de 37 de […] Articolul ȘOCANT! Medicul de pe ambulanță, ar fi furat lanțul de aur al unui pacient, decedat în accidentul de la Step-Soci apare prima dată în Realitatea.md.