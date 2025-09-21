Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale
Realitatea.md, 21 septembrie 2025 12:00
Liderul cecen Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului. Nu este prima dată când Adam Kadîrov, deși minor, ocupă funcții cu responsabilitate înaltă în stat. El a deținut cel puțin șapte poziții oficiale în ultimii doi ani. Adolescentul a fost numit șef al echipei de securitate a tatălui său în 2023, […] Articolul Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum o oră
12:00
Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale # Realitatea.md
Liderul cecen Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului. Nu este prima dată când Adam Kadîrov, deși minor, ocupă funcții cu responsabilitate înaltă în stat. El a deținut cel puțin șapte poziții oficiale în ultimii doi ani. Adolescentul a fost numit șef al echipei de securitate a tatălui său în 2023, […] Articolul Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:30
Carabinierii, la datorie. Circa 224 de persoane, legitimate pe parcursul acestei săptămâni # Realitatea.md
Peste 1071 de carabinieri au fost implicați, în ultima săptămână, în activități de menținere și asigurare a ordinii publice, acoperind 428 de itinerare, dintre care 72 patrule mixte și 356 patrule independente. Datele au fost prezentate de Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne. În aceeași perioadă, carabinierii au asigurat ordinea la 92 de […] Articolul Carabinierii, la datorie. Circa 224 de persoane, legitimate pe parcursul acestei săptămâni apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
10:40
40 de copii din diaspora vor explora obiceiurile și tradițiile de iarnă în cadrul taberei de iarnă „DOR de Tradiții”, în perioada 24- 29 decembrie 2025. Biroul Relații cu Diaspora (BDR) a lansat cea de-a doua ediție a Programului „DOR de Tradiții”. Proiectul își propune să apropie copiii moldoveni din diaspora de valorile și tradițiile țării […] Articolul Copiii din diasporă se pot înscrie gratuit la programul de iarnă „DOR de Tradiții” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc Naşterea Maicii Domnului. Tradiții, superstiții și obiceiuri # Realitatea.md
Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi 21 septembrie, Naşterea Maicii Domnului, sărbătoare care mai este cunoscută în popor şi sub numele de Sfânta Maria Mică. În vechime, după semnele timpului din această zi, oamenii se orientau la prezicerea stării vremii în iarna ce urma și a recoltei viitoare. În tradiția creștină, Nașterea Fecioarei Maria de către drepții […] Articolul Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc Naşterea Maicii Domnului. Tradiții, superstiții și obiceiuri apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:10
Ucraina impune sancțiuni pentru 11 politicieni și activiști din Moldova. Cine sunt aceștia # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care au fost introduse noi sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate în încălcarea drepturilor omului în Crimeea temporar ocupată, precum și împotriva ”propagandiștilor și figurilor pro-ruse din Republica Moldova”. Măsurile pun în aplicare deciziile Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Pachetul de sancțiuni vizează […] Articolul Ucraina impune sancțiuni pentru 11 politicieni și activiști din Moldova. Cine sunt aceștia apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Încă un manager de top rus a fost găsit mort, la Moscova. Este al 20-lea care își pierde viața în condiții misterioase # Realitatea.md
Directorul general al companiei „NPK Himprominjiniring”, parte a „Rosatom”, Aleksandr Tiunin, a fost găsit mort la Moscova, scrie TASS cu referire la serviciile operative. Potrivit sursei, corpul acestuia a fost descoperit lângă mașina sa, pe un drum din apropierea unei zone forestiere. Alături se afla o armă de vânătoare și un bilet în care acesta […] Articolul Încă un manager de top rus a fost găsit mort, la Moscova. Este al 20-lea care își pierde viața în condiții misterioase apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția asupra unei informații false, distribuite pe rețele sociale, potrivit căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”. Potrivit instituției, postarea invocă un așa-zis comunicat al CEC, însă linkul atașat redirecționează către o pagină clonată a site-ului oficial, cu extensia […] Articolul CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Liderii Blocului „Alternativa”, surprinși la un festival din Taraclia. S-au fotografiat cu vizitatorii și au discutat cu meșteșugarii # Realitatea.md
La Taraclia, tradițiile prind viață la Etno Fest, unde cei patru lideri ai Blocului „Alternativa” au participat alături de localnici și vizitatori. Într-un video postat de Ion Ceban, aceștia pot fi văzuți discutând cu oamenii, oprindu-se la standurile meșteșugarilor și făcând fotografii cu participanții. Atmosfera festivalului este plină de culoare și energie: costume populare din […] Articolul VIDEO Liderii Blocului „Alternativa”, surprinși la un festival din Taraclia. S-au fotografiat cu vizitatorii și au discutat cu meșteșugarii apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul partidului Renaissance, Gabriel Attal # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost prim-ministru al acestei țări, scrie IPN. Serviciul de presă al Președinției precizează că Gabriel Attal este actualul lider al partidului Renaissance, formațiune fondată de președintele Emmanuel Macron, care deține cea mai mare fracțiune în Adunarea […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul partidului Renaissance, Gabriel Attal apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Propagandistul Soloviov a deconspirat din greșeală cea mai importantă unitate rusă de drone. Unde se găsește „Rubikon” # Realitatea.md
O unitate de forțe speciale ruse, cunoscută sub numele de „Rubikon” și specializată în războiul dronelor, a fost deconspirată după ce propagandistul Vladimir Soloviov a făcut publice imagini care au permis identificarea sediului acesteia la Moscova, relatează publicația poloneză TVN24. Potrivit postului ucrainean Radio Liberty, „Rubikon” își are baza într-un pavilion al centrului „Patriot”, situat […] Articolul Propagandistul Soloviov a deconspirat din greșeală cea mai importantă unitate rusă de drone. Unde se găsește „Rubikon” apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) atrage atenția asupra unui document fals apărut în spațiul public, pretins semnat de procurorul-șef al instituției, prin care se solicită policlinicilor din Chișinău să prezinte liste cu pacienți aflați sub anumite tratamente, „în scopul investigării penale a unei răpiri”, transmite IPN. Potrivit instituției, actul fals imită […] Articolul Fals demontat de PCCOCS: Nu am cerut liste cu pacienții policlinicilor apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
11:40
Atac cibernetic asupra unui furnizor de sisteme de check-in și boarding. Haos pe cele mai importante aeroporturi europene # Realitatea.md
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a perturbat sâmbătă activitatea pe mai multe aeroporturi mari din Europa, inclusiv la Heathrow (Londra), Bruxelles și Berlin. Operatorii au anunțat întârzieri și anulări de zboruri, transmite Reuters. Aeroportul din Bruxelles a precizat că atacul a făcut ca sistemele automate să […] Articolul Atac cibernetic asupra unui furnizor de sisteme de check-in și boarding. Haos pe cele mai importante aeroporturi europene apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Aleksandr Nevzorov avertizează: Moldova riscă să cadă în capcana Moscovei la alegeri # Realitatea.md
Jurnalistul și publicistul rus Aleksandr Nevzorov a comentat, într-un interviu cu Alesia Bațman, situația politică din Republica Moldova în contextul alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie. El a avertizat asupra ingerinței Rusiei și a riscurilor pe care le implică prezența unor forțe pro-moscovite în Parlament. „Urmăresc situația cu mare amărăciune. Văd că, din păcate, […] Articolul Aleksandr Nevzorov avertizează: Moldova riscă să cadă în capcana Moscovei la alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Cer variabil și temperaturi plăcute în toată țara. Câte grade vor indica termometrele # Realitatea.md
Sâmbătă, 20 septembrie, meteorologii anunță cer variabil, fără precipitații în Moldova. Izolat, noaptea și dimineața, se va forma ceață slabă. La nordul țării, termometrele vor arăta +23°C ziua și 11°C noaptea. La sud, vremea va fi mai caldă, cu +27°C ziua și 15°C noaptea. În centrul țării vor fi +25°C ziua și 14°C noaptea. Pentru cele […] Articolul Cer variabil și temperaturi plăcute în toată țara. Câte grade vor indica termometrele apare prima dată în Realitatea.md.
19 septembrie 2025
23:00
Record istoric în Rusia: 1,5 tone de cocaină, descoperite într-un transport de banane din Ecuador # Realitatea.md
Autoritățile vamale din Sankt Petersburg au anunțat vineri după-amiază, 19 septembrie curent, confiscarea a peste 1,5 tone de cocaină ascunsă într-un transport de banane din Ecuador, calificând operațiunea drept „cea mai mare captură de droguri din istoria țării”, transmite adevărul.ro. Oficialii Serviciului Federal Vamal al Federației Ruse și ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) au precizat […] Articolul Record istoric în Rusia: 1,5 tone de cocaină, descoperite într-un transport de banane din Ecuador apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Germania: Ministrul muncii promite că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale # Realitatea.md
Ministrul german al muncii, Barbel Bas, a declarat vineri, 19 septembrie curent, că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale, inclusiv indemnizații de șomaj, relatează agerpres.ro. „Sprijinul de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să devină mai rezistent la abuzuri, astfel încât beneficiile să ajungă doar la […] Articolul Germania: Ministrul muncii promite că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Complexul „Phoenix” din Rîșcani celebrează 10 ani de activitate. Evenimentul a început cu un program festiv din partea copiilor aflați în acest centru, transmite tvn.md. „Phoenix” a devenit un exemplu de incluziune și sprijin pentru copiii și tinerii cu nevoi speciale. „Este o realizare foarte mare, dacă la început toți credeau că nu este posibil […] Articolul Un deceniu de „Phoenix”. Copiii nevăzuți de altădată, azi studenți și angajați apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Peste 20 de companii moldovenești participă la expoziția „Republica Moldova Prezintă” din România # Realitatea.md
Vineri, 19 septembrie 2025, la Sala Polivalentă „Lascăr Pană” din municipiul Baia Mare, România, a fost inaugurată cea de-a IV-a ediție a expoziției „Republica Moldova Prezintă”. Evenimentul se desfășoară în perioada 19–21 septembrie și reunește producători, meșteșugari și companii din Republica Moldova, care își prezintă ofertele și produsele publicului din România. La ediția curentă participă […] Articolul Peste 20 de companii moldovenești participă la expoziția „Republica Moldova Prezintă” din România apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Dezbaterile electorale de vineri, 19 septembrie curent, de la RLIVE TV au fost marcate de un moment tensionat, după ce între Tudor Ulianovschi și Dragoș Galbur a izbucnit un schimb de replici acide. În timpul discuțiilor, Galbur l-a acuzat pe Ulianovschi că ar fi primit „25 de mii de euro de la Plahotniuc”, acuzație respinsă […] Articolul Dezbateri cu scântei la RLIVE TV: Ulianovschi și Galbur, confruntare directă apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Dezbateri electorale la RLIVE TV: Invitații, nevoiți să explice acuzațiile despre finanțări obscure și spionaj # Realitatea.md
La RLIVE TV a avut loc o nouă dezbatere electorală cu Ileana Pîrgaru. Invitații acestei ediții au fost Tudor Ulianvschi (PSDE), Dragoș Galbur (PNM) și Grigore Novac (Blocul Electoral Patriotic). Tudor Ulianovschi, liderul PSDE, a fost pus în fața acuzațiilor că nu ar fi raportat la CEC toate cheltuielile electorale și că ar fi beneficiat […] Articolul Dezbateri electorale la RLIVE TV: Invitații, nevoiți să explice acuzațiile despre finanțări obscure și spionaj apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Dezbateri electorale la RLVE TV: Invitații, nevoiți să explice acuzațiile despre finanțări obscure și spionaj # Realitatea.md
La RLVE TV a avut loc o nouă dezbatere electorală cu Ileana Pîrgaru. Invitații acestei ediții au fost Tudor Ulianvschi (PSDE), Dragoș Galbur (PNM) și Grigore Novac (Blocul Electoral Patriotic). Tudor Ulianovschi, liderul PSDE, a fost pus în fața acuzațiilor că nu ar fi raportat la CEC toate cheltuielile electorale și că ar fi beneficiat […] Articolul Dezbateri electorale la RLVE TV: Invitații, nevoiți să explice acuzațiile despre finanțări obscure și spionaj apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
FOTO Bărbați prinși cu plante ilegale în Florești: Câte au fost confiscate de polițiști # Realitatea.md
Într-o gospodărie a unui bărbat de 43 de ani din orașul Ghindești, raionul Florești, oamenii legii au ridicat 19 plante, iar pe un teren agricol din extravilanul satului Cuhureștii de Sus au fost descoperite 252 de plante, cultivate și îngrijite de un tânăr de 25 de ani. Toate plantele au fost ridicate, sigilate și urmează […] Articolul FOTO Bărbați prinși cu plante ilegale în Florești: Câte au fost confiscate de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Medicul și asistentul medical care au furat lanțul de aur de la un pacient decedat, urmează să fie demiși # Realitatea.md
Medicul și asistentul medical de la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă, care au sustras un lanț din aur de la gâtul unui bărbat implicat într-un grav accident rutier în raionul Orhei, urmează să fie eliberați din funcție la solicitarea ministrei sănătății, Ala Nemerenco. „Referitor la subiectul de mai jos am solicitat Centrului Național de Asistență […] Articolul Medicul și asistentul medical care au furat lanțul de aur de la un pacient decedat, urmează să fie demiși apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Durere fără margini într-o familie. Un copil de 7 ani a murit după ce a fost electrocutat în curte # Realitatea.md
Tragedie fără margini într-o familie din București. Un băiețel de șapte ani a murit după ce s-ar fi electrocutat în curte, sub ochii familiei. Potrivit autorităţilor române, în gospodărie se aflau muncitori care efectuau lucrări, iar copilul se juca cu un aparat de radio conectat la priză. Într-o clipă, micuțul a căzut la pământ, transmite […] Articolul Durere fără margini într-o familie. Un copil de 7 ani a murit după ce a fost electrocutat în curte apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Transport fără autorizații speciale în UE: Acordul dintre Moldova și Uniunea Europeană, extins # Realitatea.md
Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri a fost prelungit până la 31 martie 2027. Astăzi, 19 septembrie, secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și Kristian Schmidt, director pentru Transport Terestru al Comisiei Europene, au semnat acordul. Documentul permite circulația fără autorizații speciale pe teritoriul Uniunii Europene […] Articolul Transport fără autorizații speciale în UE: Acordul dintre Moldova și Uniunea Europeană, extins apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
UE sprijină lupta împotriva cancerului în Moldova: Institutul Oncologic a primit echipamente moderne # Realitatea.md
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale avansate, donate de Uniunea Europeană, în valoare de 333.935 de euro. Acestea vor consolida serviciile de control al cancerului și vor îmbunătăți capacitățile de diagnostic și tratament în Republica Moldova. Șase dispozitive medicale performante vor îmbunătăți semnificativ calitatea și precizia tratamentului oncologic: bisturiu cu ultrasunet […] Articolul UE sprijină lupta împotriva cancerului în Moldova: Institutul Oncologic a primit echipamente moderne apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
121 de școli din Moldova vor primi câte 36 de mii de dolari pentru proiecte educaționale moderne # Realitatea.md
Un număr de 121 de școli din Republica Moldova vor beneficia de granturi de câte 36 de mii de dolari fiecare, pentru a implementa proiecte moderne care să schimbe felul în care învață elevii. Programul de Granturi Școlare face parte din proiectul „Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP), gestionat de Ministerul Educației și Cercetării și sprijinit de […] Articolul 121 de școli din Moldova vor primi câte 36 de mii de dolari pentru proiecte educaționale moderne apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de avioane militare rusești, au declarat surse europene și NATO. Acesta nu este primul incident în care Rusia testează reacția statelor NATO. Recent, mai multe drone ale rușilor au invadat spațiul aerian al Poloniei și României Spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat vineri de trei avioane rusești, […] Articolul Mai multe avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian NATO apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Un desert japonez, mochi, este acum produs în Republica Moldova și exportat în mai multe țări, printre care România, Spania, Franța, Cehia și Olanda. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării povestește că MOTI, lansată la Chișinău în 2015, este prima fabrică de mochi din Moldova și a ajuns să fie apreciată pe piețele internaționale. Compania adaptează […] Articolul Mochi, desert japonez produs în Moldova, cucerește și piețele internaționale apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Cetățean din Azerbaidjan, urmărit internațional prin INTERPOL, extrădat din Republica Moldova # Realitatea.md
Un bărbat de 41 de ani, cetățean al Republicii Azerbaidjan, a fost extrădat de autoritățile Republicii Moldova către Ucraina, după ce era căutat internațional prin INTERPOL din anul 2023. Extrădarea a avut loc pe 18 septembrie 2025, în punctul de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie, în urma cooperării dintre Direcția investigare criminalitate transfrontalieră și Direcția acțiuni […] Articolul Cetățean din Azerbaidjan, urmărit internațional prin INTERPOL, extrădat din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Membrii CEC au oferit consultații la telefon alegătorilor! Pentru o zi au devenit operatori la Centrul de Apel # Realitatea.md
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au devenit pentru o zi operatori ai Centrului de Apel instituit în contextul alegerilor. Cetățenii care au telefonat vineri la numărul +37322880101 au fost consultați de aceștia. Alegătorii au întrebat despre procedura de votare, certificatele pentru drept de vot, votarea la locul aflării, votarea peste hotare, actele în baza cărora […] Articolul Membrii CEC au oferit consultații la telefon alegătorilor! Pentru o zi au devenit operatori la Centrul de Apel apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
„El Clasico de Moldova”: Zimbru Chișinău va juca pe teren propriu cu Sheriff Tiraspol # Realitatea.md
Momentul adevărului pentru Zimbru Chișinău. „Galben-verzii” trag tare la antrenamente pentru a fi în cea mai bună formă la meciul cu marea rivală, Sheriff Tiraspol. Discipolii antrenorului belarus Oleg Kubarev au câștigat în tur cu 3:2 în deplasare, iar duminică vor evolua pe teren propriu, transmite Radio Moldova. Zimbru Chișinău și Sheriff Tiraspol se vor […] Articolul „El Clasico de Moldova”: Zimbru Chișinău va juca pe teren propriu cu Sheriff Tiraspol apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Bijuterii, droguri și tutun, confiscate de vameși la punctele de trecere a frontierei # Realitatea.md
Funcționarii vamali și polițiștii de frontieră au documentat mai multe încercări de trecere ilegală a bunurilor peste hotarul Republicii Moldova. La postul vamal Palanca, într-un autocar de rută spre Ucraina, în bagajul unui pasager de 39 de ani au fost depistate 42 de bijuterii din metale prețioase – presupus aur și argint. Tot la Palanca, […] Articolul Bijuterii, droguri și tutun, confiscate de vameși la punctele de trecere a frontierei apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Restricții de circulație pe strada Mircești în acest weekend! Cum va circula autobuzul nr.16 # Realitatea.md
Sâmbătă, 20 septembrie, între orele 09:00 – 20:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Mircești, tronsonul cuprins între străzile Ipotești și șoseaua Balcani din Chișinău, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de asfaltare a drumului. În acest sens, ruta de autobuz nr. 16 va fi redirecționată după cum urmează: tur de pe strada Mirceşti pe […] Articolul Restricții de circulație pe strada Mircești în acest weekend! Cum va circula autobuzul nr.16 apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VIDEO Incendiu misterios într-o parcare din Chișinău. Mai multe mașini ar fi fost incendiate intenționat # Realitatea.md
Pe rețelele de socializare a fost publicat un video în care se vede cum cineva ar fi incendiat cele cinci mașini dintr-o parcare din Goianul Nou, municipiul Chișinău. Un șofer a reușit să-și evacueze automobilul înainte ca acesta să fie cuprins de flăcări. Ulterior, la fața locului au intervenit pompierii, care au reușit să stingă […] Articolul VIDEO Incendiu misterios într-o parcare din Chișinău. Mai multe mașini ar fi fost incendiate intenționat apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 18 septembrie, în apropierea satului Vladimirovca, raionul Slobozia. Potrivit presei transnistriene, șoferul unui automobil a încercat să depășească un camion, însă nu a respectat distanța laterală de siguranță. În urma impactului, camionul s-a răsturnat pe o parte, iar autoturismul […] Articolul Accident grav. Patru persoane au fost rănite într-un impact violent la Slobozia apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Oficial american în vizită la Bălți. Nick Pietrowicz: Vă mulțumesc pentru recomandările minunate # Realitatea.md
Nick Pietrowicz, Chargé d’Affaires al Statelor Unite în Republica Moldova, se află astăzi într-o vizită la Bălți, unde explorează orașul și descoperă cultura și comunitatea locală. Oficialul a declarat că întâlnirile cu oamenii și descoperirea locurilor de interes îi oferă o perspectivă mai amplă asupra Moldovei și a tradițiilor sale. „Vă mulțumesc tuturor pentru recomandările […] Articolul Oficial american în vizită la Bălți. Nick Pietrowicz: Vă mulțumesc pentru recomandările minunate apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Cozi mari la intrarea în Moldova! Autoritățile anunță trafic intens la Palanca-Maiaki-Udobnoe # Realitatea.md
La această oră, în Punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Republica Moldova, se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport. Autoritățile de control intervin pentru fluidizarea traficului și activează la capacitate maximă. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „Recomandăm participanților la traficul transfrontalier […] Articolul Cozi mari la intrarea în Moldova! Autoritățile anunță trafic intens la Palanca-Maiaki-Udobnoe apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Mihail Bagas, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru finanțarea ilegală a ALDE # Realitatea.md
Un bărbat acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE) a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN. Este vorba de Mihail Bagas. Bărbatul și-a recunoscut vinovăția în fața instanței. El va fi […] Articolul Mihail Bagas, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru finanțarea ilegală a ALDE apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Consumatori, atenție! Două produse alimentare, retrase de ANSA din cauza conținutului de clorpirifos # Realitatea.md
Două produse alimentare au fost retrase de pe piață de ANSA din cauza prezenței unui nivel neconform de clorpirifos, un compus chimic folosit în scopuri fitosanitare. „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorii din domeniul alimentar: Kaufland SRL și Forward International SRL recheamă de la consumatori următoarele produse: Galeo Cuișoare 10. Număr lot: […] Articolul Consumatori, atenție! Două produse alimentare, retrase de ANSA din cauza conținutului de clorpirifos apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Al doilea caz în 48 de ore. O bombă a fost găsită în Berlin. Circa 10.000 de oameni urmau să fie evacuați # Realitatea.md
Autoritățile planificau să evacueze circa 10.000 de oameni la Berlin, după ce a fost găsită o bombă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Obuzul a fost găsit în timpul unor lucrări pe râul Spree. Muncitorii au găsit muniția în timp ce efectuau lucrări de construcție. Incidentul s-a produs joi seara, iar autoritățile erau pregătite […] Articolul Al doilea caz în 48 de ore. O bombă a fost găsită în Berlin. Circa 10.000 de oameni urmau să fie evacuați apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei și a încălcărilor repetate ale dreptului internațional, executivul de la Bruxelles cerând statelor membre să aprobe un pachet amplu de noi restricții împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare din […] Articolul Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Troleibuzele turistice din Chișinău nu vor circula în acest weekend, 20 și 21 septembrie 2025, informează Primăria municipiului Chișinău. Măsura a fost luată în contextul organizării Festivalului Etniilor, un eveniment care reunește comunitățile etnice din țară și este coordonat de Agenția Relații Interetnice împreună cu Primăria Chișinău. Festivalul presupune mai multe activități în centrul orașului, […] Articolul Troleibuzele turistice nu vor circula în acest weekend. Din ce motiv apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Primul summit UE este programat pe 1 octombrie, după alegerile parlamentare din Republica Moldova # Realitatea.md
Președintele Consiliului Uniunii Europene, António Costa, a invitat liderii din cele 27 state-membre la primul summit de toamnă al blocului comunitar, care va avea loc pe 1 octombrie, la Copenhaga, transmite IPN, ceea ce înseamnă după alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie. António Costa a declarat într-o scrisoare că reuniunea se va concentra […] Articolul Primul summit UE este programat pe 1 octombrie, după alegerile parlamentare din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
ȘOCANT! Medicul de pe ambulanță, ar fi furat lanțul de aur al unui pacient, decedat în accidentul de la Step-Soci # Realitatea.md
Poliția din Orhei investighează un caz revoltător: un medic și un asistent medical de la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă au fost reținuți după ce au sustras un lanț din aur de la gâtul unui bărbat implicat într-un grav accident rutier, produs pe 11 septembrie, lângă Step-Soci. Victima, Radu Malcic în vârstă de 37 de […] Articolul ȘOCANT! Medicul de pe ambulanță, ar fi furat lanțul de aur al unui pacient, decedat în accidentul de la Step-Soci apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Pe terenul unei femei de 60 de ani, din raionul Basarabeasca, polițiștii de frontieră au descoperit 100 de plante de cânepă cultivate ilegal. Descoperirea a fost posibilă după o informație operativă verificată de Direcția regională Est a Poliției de Frontieră. Plantele au fost ridicate de pe teren și vor fi supuse expertizei pentru a stabili […] Articolul Pe terenul unei femei din Basarabeasca, polițiștii au găsit 100 de plante de cânepă apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
„Drumul nostru spre Uniunea Europeană este vocea oamenilor care cred într-un viitor mai bun”, afirmă Maxim Macovei, jurist # Realitatea.md
Maxim Macovei este jurist și avocat, un tânăr care își dorește să contribuie la viitorul european al Republicii Moldova. Prin profesia sa, el încearcă să apere dreptatea și să promoveze valorile unei societăți moderne și echitabile. „Drumul nostru spre Uniunea Europeană nu este doar un traseu politic, ci vocea oamenilor care cred într-un viitor mai […] Articolul „Drumul nostru spre Uniunea Europeană este vocea oamenilor care cred într-un viitor mai bun”, afirmă Maxim Macovei, jurist apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Vremea se anunță caldă și stabilă în Republica Moldova în acest weekend, 20–22 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi variabil, fără ploi, iar izolat, noaptea și dimineața, se va forma ceață slabă. Temperaturile minime vor fi între 10 și 15 grade, iar maximele între 22 și 27 de grade. Spre sfârșitul weekendului, sudul […] Articolul Cum va fi vremea în Moldova în acest weekend apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Igor Dodon recomandă locuitorilor din stânga Nistrului să vină pe malul drept „cu două-trei zile înainte de alegeri” # Realitatea.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul socialiștilor, Igor Dodon, s-a adresat locuitorilor de pe malul stâng al Nistrului cu un apel de participare activă la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acesta a subliniat că scrutinul va decide „soarta comună a țării pentru mulți ani înainte”. În mesajul său, le-a recomandat să vină „cu două-trei zile […] Articolul Igor Dodon recomandă locuitorilor din stânga Nistrului să vină pe malul drept „cu două-trei zile înainte de alegeri” apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Cu 136 de companii și peste 14 mii de angajați, industria electronică a Moldovei devine un motor de creștere economică # Realitatea.md
Industria electronică din Republica Moldova trece printr-o transformare majoră – dintr-un sector de asamblare într-un domeniu de inovație, export și cariere de viitor. În prezent, activează 136 de companii, cu aproape 14.000 de angajați, iar 90% din producție merge direct pe piețele Uniunii Europene. La cea de-a doua ediție a Embedded Moldova Conference, parte a […] Articolul Cu 136 de companii și peste 14 mii de angajați, industria electronică a Moldovei devine un motor de creștere economică apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.