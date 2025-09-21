Zi uscată și senină: Ce temperaturi vor fi astăzi în Moldova
UNIMEDIA, 21 septembrie 2025 12:00
Astăzi, Moldova va avea parte de o zi predominant uscată, cu condiții meteo stabile, favorabile activităților în aer liber.
UNInterviu cu avocatul Roman Zadoinov despre agresiunea în școli, lipsa de pedepse și incapacitatea statului: Ce înseamnă nu există lege? Creați-o! # UNIMEDIA
Avocatul Roman Zadoinov a vorbit, la UNIntevriu pentru UNIMEDIA, despre lacunele grave în combaterea fenomenului de bullying din instituțiile școlare, care, odată cu rețelele de socializare iau amploare și chiar sunt încurajate de unii adolescenți. „Cea mai mare problemă este că autoritățile nu pot și nici nu vor să intervină. Scuza - copiii nu pot fi atrași la răspundere, iar părinții nu poartă răspundere pentru ceea ce se întâmplă la școală. Iar ce face școala? De multe ori aruncă toată vina pe victimă - că a provocat agresorul”, a declarat Roman Zadoinov.
Plîngău, după scandalul cu Ludmila Adamciuc, acuzată că a numit cetățenii „debili”: Un individ de 2 metri era cât pe ce s-o strivească pe zebră și a ieșit la „razborși”. Ce spune conducătorul vizat # UNIMEDIA
Candidatul PAS la parlamentare, Dinu Plîngău, a intervenit public în apărarea colegei sale, Ludmila Adamciuc, după ce aceasta a fost implicată într-un incident la Edineț și ulterior acuzată că ar fi jignit un cetățean, numindu-l „debil”. „Un individ local, care a avut probleme cu legea și care, cel puțin din informațiile preliminare, nici nu avea permis de conducere, nu doar că era cât pe ce s-o strivească pe Ludmila pe trecerea de pietoni, dar încă și la „razborși” agresive a ieșit”, a scris politicianul. Conducătorul vizat a venit cu o reacție.
Se cere accesul poliției la mesajele criptate de pe WhatsApp: Motivul pentru care s-ar putea să nu mai ai intimitate în conversații # UNIMEDIA
Șeful antiterorism al Uniunii Europene, Bartjan Wegter, a declarat recent că polițiștii ar trebui să aibă acces la anumite mesaje criptate pentru a combate amenințările la adresa securității europene, scrie playtech.ro.
(video) „M-a cerut de soție după 18 ore de cunoștință”: Dragostea unei moldovence cu un milionar din Israel, transformată din basm în coșmar # UNIMEDIA
O relație începută fulgerător între o moldoveancă și un milionar din Israel s-a încheiat dramatic, după ce Victoria, protagonista monologului cu Dorin Galben, a descoperit infidelitatea și conflictele ascunse din viața soțului ei. După o primă căsnicie marcată de violență și trădare, femeia a crezut că, în sfârșit, și-a găsit fericirea. Un milionar a cerut-o de soție după doar 18 ore de la prima întâlnire, promițându-i o viață de poveste. Însă, în scurt timp, visul s-a transformat într-un coșmar, scrie SHOKmd.
Revine taxa pentru turiștii care vizitează Veneția în 2026: Când vor trebui să plătească vizitatorii # UNIMEDIA
Consiliul local din Veneția a confirmat că taxa pentru turiști, introdusă în vara anului 2024, va fi reintrodusă în 2026. Astfel, turiștii vor fi obligați să plătească de vineri până duminică în lunile aprilie, mai, iunie și iulie. Anul viitor, numărul de zile în care se va aplica taxa a fost extins la 60, comparativ cu 54 în 2025, scrie digi24.ro.
Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului: Ce spune tradiția # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub numele de „Sfântă Maria Mică”. Este prima sărbătoare din cursul anului bisericesc şi cea mai mare sărbătoare a toamnei.
(video 18+) „Ajutor”. Bătaie cruntă în centrul capitalei: Mai mulți bărbați beți s-au luat la pumni cu un grup de tineri, printre care erau și fete # UNIMEDIA
Scene violente avut loc aseară, în centrul capitalei, unde mai mulți tineri și adulți, aflați în stare de ebrietate, s-au luat la bătaie în plină stradă. Incidentul a fost filmat și publicat pe rețele.
Țările care au spus „nu” schimbării orei: Ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei # UNIMEDIA
Schimbarea orei – coșmarul care dă peste cap somnul, sănătatea și chiar economia – începe să fie istorie în tot mai multe colțuri ale lumii. Lista țărilor care au renunțat la această practică crește de la an la an, iar efectele sunt șocante, scrie adevarul.ro.
Ucraina a sancționat 11 persoane din Republica Moldova, cu o săptămână înainte de alegeri: Vasile Bolea, Bogdan Țîrdea și Evghenia Guțul, pe listă # UNIMEDIA
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, acuzați că „promovează narațiuni pro-ruse și justifică agresiunea Rusiei”. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, în seara de 20 septembrie.
Abolirea monarhiei franceze și asasinarea lui Armand Călinescu au marcat schimbări istorice.
(video) SUA s-a retras pe ultima sută de metri de la Eurovisionul rusesc: Organizatorii acuză „presiuni politice”. Cine a câștigat concursul # UNIMEDIA
Vietnamul a fost declarat câștigător al concursului muzical Intervision, găzduit de Rusia, în primele ore ale dimineții de duminică, după ce participantul american născut în Australia s-a retras în ultimul moment, scrie Reuters. Organizatorii de la Moscova susțin că artistul a decis să părăsescă competiția din cauza unor presiuni politice, potrivit hotnews.ro.
Scorpionii finalizează proiecte importante, iar nativii Berbec sunt sfătuiți să evite lenea: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de transformări și surprize. Fiecare semn zodiacal va simți influența într-un mod unic, cu nativii fiecărui semn răspunzând conform arhetipului lor astral.
Teroare într-o familie de moldoveni, în Italia: O femeie beată, arestată după ce și-ar fi agresat soțul și copiii minori. Unul dintre micuți a sunat la poliție # UNIMEDIA
Polițiștii din orașul italian Ravenna au arestat o femeie moldoveancă în vârstă de 40 de ani, acuzată de maltratarea soțului și a copiilor minori. Intervenția a fost declanșată miercuri, 17 septembrie, după ce unul dintre copii a sunat la poliție, informează Ravenna Today, citată de rotalianul.com.
O eclipsă parțială de Soare va avea loc pe 21 septembrie 2025, însă în unele zone va putea fi văzută a doua zi din cauza diferențelor de fus orar. Acest fenomen este unul special. Mai poartă numele de Eclipsa echinocțiului pentru că se produce chiar înainte de echinocțiul de toamnă. Atunci, ziua și noaptea sunt aproape egale în întreaga lume, scrie cancan.ro.
(video) Partidul Nostru propune un nou model de afaceri: Cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 # UNIMEDIA
Partidul Nostru propune un model economic revoluționar: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: și cetățeanul, și statul. Despre acest model a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la întâlnirea cu locuitorii din raionul Drochia. El a spus că ideea a fost inspirată din discuțiile cu oamenii din diaspora. Iar proiectul de lege respectiv deja este elaborat de Partidul Nostru, se arată într-un comunicat.
Atenție, călătorii rutei 24! Hramul satului Colonița modifică mâine circulația autobuzului # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în contextul desfășurării Hramului satului Colonița, programat pentru data de 21 septembrie 2025, itinerarul rutei suburbane de autobuz nr. 24 „str. Tighina – s. Colonița” va fi modificat temporar.
Decizie importantă în SUA: Autoritățile renunță la recomandarea universală a vaccinului anti-COVID pentru adulți # UNIMEDIA
Un important comitet consultativ pentru vaccinare din SUA a decis să nu mai recomande adulților vaccinarea împotriva Covid-19, scrie gandul.ro.
(video) De la operă, la rock. Actrița moldoveancă Cristina Bleandură a transformat scena de la Vocea României într-un duel de stiluri muzicale: „Dacă aveam două butoane, le apăsam!” # UNIMEDIA
Cristina Bleandură este actriță la Teatrul de Revistă din Galați. Vine din Republica Moldova, unde a studiat oboi și pian. Viața ei este plină de povești interesante și a ajuns să facă muzică pentru că se îmbina perfect cu actoria. Între timp a început să cânte și la evenimente, scrie protv.ro.
(video) Scandal electoral la Edineț: O candidată PAS, acuzată că ar fi numit cetățenii „debili”. Ludmila Adamciuc: „O campanie plină de minciuni și manipulări” # UNIMEDIA
Pe rețelele de socializare au apărut imagini din Edineț, în care candidata PAS, Ludmila Adamciuc, ar fi acuzată că ar fi numit cetățeni „debili”. La rândul său, Adamciuc respinge acuzațiile și susține că ea a solicitat intervenția poliției, după un atac al unui cetățean și denunță o „campanie de minciuni și manipulări” menită să o discrediteze. „E un fals”, spune aceasta.
(foto) Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani: Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare # UNIMEDIA
Madonna, în vârstă de 67 de ani, a uimit fanii cu o ședință foto provocatoare în lenjerie intimă. Artista a anunțat revenirea la casa de discuri Warner Bros și a sugerat lansarea unui sequel al albumului „Confessions on a Dance Floor” în 2026, scrie libertatea.ro.
Maia Sandu s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul partidului Renaissance, Gabriel Attal: Despre ce au discutat # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost Prim-ministru al Franței și actual lider al partidului Renaissance, formațiunea fondată de președintele Emmanuel Macron și care reprezintă cea mai mare fracțiune din Adunarea Națională a Franței.
Cum s-a format craterul imens de sub Marea Nordului. Fenomenul a provocat un tsunami de 100 de metri înălțime # UNIMEDIA
Craterul Silverpit de sub Marea Nordului a fost cauzat de un asteroid uriaș, care a declanșat un tsunami de 100 de metri în urmă cu 43 de milioane de ani, scrie adevarul.ro.
(video) Ce salariu are selecționerul „tricolorilor”: Dezvăluirile făcute de președintele FMF # UNIMEDIA
Președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, a dezvăluit salariile fostului și actualului selecționer al Naționalei Moldovei, dar și al fotbaliștilor, fiind invitat la emisiunea Culisele Arenelor,scrie sport.ro.
În bănci, nu în adăposturi: Peste 2.200 de copii refugiați din Ucraina, integrați în școlile și grădinițele din Chișinău # UNIMEDIA
Departe de explozii și distrugeri, în bănci și pe terenurile de joacă din capitală, copiii refugiați din Ucraina își scriu o nouă filă de copilărie, alături de colegii lor din Chișinău. Astfel, în clase și grădinițe, au fost integrați peste 2.200 de micuți ucraineni.
Trump a lansat „cardul de aur” în valoare de un milion de dolari: O viză rapidă pentru bogații lumii, inclusiv oligarhii ruși # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a lansat, pe 19 septembrie, o versiune a mult-promisei cărți de aur a administrației sale, o cale rapidă în valoare de un milion de dolari pentru străinii bogați care doresc să locuiască și să lucreze în Statele Unite, scrie adevarul.ro.
UNIMEDIA – 20 de ani în cifre: Două decenii de știri, istorii de viață și cititori fideli # UNIMEDIA
Astăzi, 20 septembrie 2025, UNIMEDIA marchează un moment istoric – 20 de ani de la fondare. Primul portal de știri în limba română din Republica Moldova, lansat în 2005, a devenit între timp un reper în presa online, un spațiu unde generații întregi de cititori s-au informat zilnic.
Timp de mai bine de trei ani, mai multe magazine sociale ambulante, pe patru roți, care fac parte din rețeaua „Merișor”, a cărei beneficiar final este politicianul fugar la Moscova, Ilan Șor, au activat, până de curând, la limita legii. Și asta, din cauza unor angajați ai unor subdiviziuni teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor care au emis autorizații sanitar-veterinare de funcționare, contrar legii. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu a fost tras la răspundere, inclusiv pentru că șefii ANSA de la Chișinău au ales să rezolve cazul, se pare, printr-o soluție de compromis, arată o anchetă realizată de Ziarul de Gardă și CU SENS.
(video) Secretele oamenilor „care uită să moară”. O insula din Grecia deține secretul unei vieți lungi, iar o nouă regiune i-ar putea urma exemplul # UNIMEDIA
Conceptul de „Zone Albastre”, care definește acele regiuni speciale unde oamenii trăiesc mult peste media globală, stârnește interesul cercetătorilor și al oamenilor din întreaga lume. În prezent, doar cinci zone sunt recunoscute oficial la „Blue Zones”: Ogliastra (Sardinia, Italia), Ikaria (Grecia), Okinawa (Japonia), Nicoya (Costa Rica) și Loma Linda (California, SUA). Acum, o echipă de cercetători propune adăugarea unei a șasea regiuni în care oamenii depășesc pragul de 100 de ani: Ostrobotnia, în vestul Finlandei, scrie adevarul.ro.
(video) Un autocar din Chișinău, ce trasporta evrei hasidici, implicat într-un accident pe autostrada Odesa-Kiev: Ce spune MAE # UNIMEDIA
Un autocar al unei companii de transport internațional din Chișinău, care transporta evrei hasidici spre orașul ucrainean Uman, a fost implicat într-un grav accident rutier pe autostrada Odesa-Kiev.
Lewis Hamilton a renunțat la colecția sa de mașini în valoare de 15 milioane de euro: „Am scăpat de toate”. De ce a luat această decizie # UNIMEDIA
Septuplul campion mondial de F1, Lewis Hamilton, și-a vândut colecția personală de mașini de lux. În vârstă de 40 de ani, Hamilton deținea bolizi în valoare de aproximativ 15 milioane de euro, conform celor de la motorsport.com, citați de protv.ro.
„Epidemie ascunsă” în armata lui Putin. Soldații ruși infectați cu HIV sau hepatită poartă brățări pentru a-și marca boala # UNIMEDIA
Rusia a format unități din soldați infectați cu HIV, hepatită și alte boli și i-a trimis în luptă, au declarat experți militari ucraineni. Soldații din aceste unități poartă brățări care îi marchează ca fiind bolnavi și au fost văzuți pe linia frontului din jurul Pokrovskului, un centru logistic cheie din estul Ucrainei, care a fost în centrul unui atac prelungit și sângeros din partea Kremlinului, scrie adevarul.ro.
(video) A început cu operă și a încheiat cu rock. Actrița moldoveancă Cristina Bleandură a transformat scena de la Vocea României într-un duel de stiluri muzicale: „Dacă aveam două butoane, le apăsam!” # UNIMEDIA
Cristina Bleandură este actriță la Teatrul de Revistă din Galați. Vine din Republica Moldova, unde a studiat oboi și pian. Viața ei este plină de povești interesante și a ajuns să facă muzică pentru că se îmbina perfect cu actoria. Între timp a început să cânte și la evenimente, scrie protv.ro.
(video) Imaginile dezastrului: Cum s-a zguduit pământul în timpul cutremurului de aproape 8 grade # UNIMEDIA
Un cutremur uriaș a zguduit Extremul Orient din Rusia. Vineri, 19 septembrie 2025, un seism cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richeter – urmat de zeci de replici cu magnitudinea de 5 grade – a provocat pagube materiale și efecte devastatoare. Oficialii au transmis alertă de tsunami până în America, scrie cancan.ro.
(foto) Andrei Năstase în Marea Britanie: Întâlniri cu diaspora de la Hull, Northampton și Londra și angajamente clare pentru comunitatea moldovenilor # UNIMEDIA
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a efectuat o vizită de lucru în Regatul Unit, unde s-a întâlnit cu membrii comunității moldovenești din Hull, Northampton și Londra, precum și cu reprezentanți ai autorităților britanice. Vizita a avut ca obiectiv principal identificarea problemelor cu care se confruntă diaspora și prezentarea angajamentelor sale electorale pentru sprijinirea conaționalilor de peste hotare, se arată într-un comunicat.
(video) „La mulți ani, UNIMEDIA!” Cea mai neașteptată felicitare pentru primul portal de știri, în limba română, la 20 de ani: Ai scris istorie # UNIMEDIA
„La mulți ani, UNIMEDIA!” Două decenii de știri, de emoții și de povești care au scris istorie pas cu pas. O felicitare-surpriză pentru portalul nostru vine acum în ritm de muzică, prima de acest gen. Descoperiţi cum sună piesa interpretată, cu suflet, de Vlad Codreanu.
(video) A deschis capota și a sărit în urmă: Momentul în care tânărul moldovean dă de șarpele periculos, cu clopoței, în mașina adusă din SUA # UNIMEDIA
Tânărul moldovean a avut parte de o surpriză periculoasă atunci când a deschis capota unei mașini aduse din SUA și a descoperit un șarpe cu clopoței ascuns în motor.
Castel „bântuit” scos la vânzare în Scoţia, după 300 de ani. Cu cât se vinde ruina istorică # UNIMEDIA
Un castel din Scoţia, despre care se zvoneşte că ar fi bântuit, a fost scos recent la vânzare. Noii proprietari se vor putea bucura de o panoramă impresionantă într-o zonă turistică importantă, dar vor avea şi şansa de a întâlni fantomele care ar bântui castelul abandonat de peste 300 de ani, scrie The Mirror, citat de observatornews.ro.
(video) A deschis capota și a sărit în urmă: Momentul în care tânărul moldovean dă de reptila periculoasă, cu clopoței, în mașina adusă din SUA # UNIMEDIA
Tânărul moldovean a avut parte de o surpriză periculoasă atunci când a deschis capota unei mașini aduse din SUA și a descoperit un șarpe cu clopoței ascuns în motor.
(foto) Unde locuiește David Popovici și cum arată vila campionului. Ansamblul rezidențial are o piscină semiolimpică # UNIMEDIA
David Popovici, campionul din România care a cucerit lumea natației, și-a găsit liniștea departe de agitația Capitalei. Celebrul sportiv locuiește într-un ansamblu rezidențial modern, construit departe de zarva urbană, chiar pe malul Lacului Tătaru. O alegere inspirată pentru el, căci cea mai mare atracție a complexului este, bineînțeles, piscina semiolimpică — un detaliu care pare să fi cântărit greu în alegerea locuinței, scrie cancan.ro.
Irina Vlah se adresează diplomaților și observatorilor: Partidul Republican „Inima Moldovei” e supus unui nou abuz din partea guvernării # UNIMEDIA
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat diplomaților și observatorilor acreditați în Republica Moldova pentru alegerile parlamentare. Adresarea sa are la bază un nou abuz al puterii în raport cu formațiunea, se arată într-un comunicat.
(video) Ceartă, ca la piață, în direct. Galbur și Ulianovschi s-au acuzat reciproc de legături cu Plahotniuc și nu doar: „- Vă pune soția să spuneți tot felul de prostii la TV. - Sunteți și misogin” # UNIMEDIA
Dezbaterile dintre Tudor Ulianovschi și Dragoș Galbur au degenerat într-o confruntare dură în direct, cei doi acuzându-se reciproc de legături cu Vladimir Plahotniuc și aruncându-și replici tăioase. „O să mergeți înapoi sub controlul lui Plahotniuc sau o să ieșiți din politică?”, l-a întrebat Galbur. Replica lui Ulianovschi nu s-a lăsat așteptată: „Dvs. aiuriți, sunteți și un misogin. Dvs. ați stat la ușa lui Plahotniuc, aveți și poză!”
(video) Explozie de mesaje la UNIMEDIA: Invitații din studioul nostru, artiști, politicieni, sportivi, influenceri, ne-au spus, sincer, ce părere au despre noi și ce ne doresc # UNIMEDIA
Primul portal de știri în limba română, UNIMEDIA, împlinește astăzi 20 de ani de activitate. De bună voie și nesiliți de nimeni, invitații noștri pe parcursul ultimelor luni ne-au transmis părerile lor sincere despre munca depusă zi de zi de mica noastră echipă, dar și ce urări au. Politicieni de toate culorile, artiști, sportivi și influenceri ne-au transmis mesaje video, cu unele mici excepții.
Nori și temperaturi moderate astăzi: Meteorologii anunță vreme calmă, în prima zi de weekend # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova se anunță stabilă, fără variații semnificative, cu cerul în mare parte acoperit de nori și fără precipitații.
Capricornii primesc recunoaștere și recompense, iar Racii trebuie să fie atenți la finanțele lor: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi de transformări și revelații. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, încurajând introspecția și acțiunea. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin decizii curajoase și momente de claritate. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii cosmice.
Atenție șoferi și călători: Festivalul Etniilor a pus pe stop circulația pe un tronson din centrul capitalei. Cum va circula transportul public # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 20.09.205, ora 08:00 - 21.09.2025, ora 23:59, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu str-la Teatrală, str. Tricolorului și str. Maria Cebotari, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea Festivalului Etniilor, de către Agenția Relații Interetnice și Primăria Municipiului Chișinău.
Israelul amenință cu „forță fără precedent” în Gaza. Locuitorii, somați să evacueze orașul # UNIMEDIA
Armata israeliană a transmis că va lansa o ofensivă de amploare în orașul Gaza. Israelul avertizează că va folosi "o forță fără precedent" împotriva Hamas și a cerut populației civile să evacueze urgent zona, scrie observatornews.ro.
Pe 20 septembrie, istoria consemnează evenimente semnificative precum prima mențiune a Bucureștilor și inaugurarea Transfăgărășanului.
