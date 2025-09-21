Frontiera de stat, traversată de peste 77 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Au fost aplicate zeci de interdicții de intrare în Republica Moldova
Radio Chisinau, 21 septembrie 2025 10:50
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 77 657 de traversări.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
10:50
Frontiera de stat, traversată de peste 77 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Au fost aplicate zeci de interdicții de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 77 657 de traversări.
Acum o oră
10:25
Zilele Europene ale Patrimoniu | Chișinăul a găzduit un forum cultural despre patrimoniul și arhitectura Republicii Moldova, cu participarea experților din România și Franța # Radio Chisinau
Chișinău a găzduit Forumul Cultural „Patrimoniu și Arhitectura: Ferestre spre Trecut, Uși spre viitor”, unde experții au evidențiat atât oportunitățile economice ale patrimoniului construit, cât și provocările cu care se confruntă Republica Moldova în protejarea moștenirii culturale. Evenimentul, desfășurat la Muzeul Național de Istorie a Moldovei și organizat de Ministerul Culturii, cu participarea experților din România și Franța, a avut loc în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului.
Acum 2 ore
09:55
Volodimir Zelenski: Ucraina discută coordonarea cu România și Polonia pentru a ajuta la doborârea dronelor deasupra regiunilor sale vestice # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, consideră că este corect să se discute despre o decizie comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei împreună cu alte state, atunci când în Ucraina există un sistem de apărare aeriană, acesta trebuie să doboare tot ce zboară „spre noi și spre Polonia”.
09:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru ziua de duminică vreme caldă, fără precipitații și cu temperaturi ce vor urca până la 27 de grade Celsius.
Acum 4 ore
09:05
Evghenia Guțul, Victoria Furtună, Vasile Bolea și alți politicieni și activiști din R. Moldova, sancționați de Ucraina pentru promovarea narațiunilor pro-ruse # Radio Chisinau
Ucraina a impus sancțiuni pe numele a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse”. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care au fost aplicate sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate în încălcarea drepturilor omului în Crimeea temporar ocupată, precum și împotriva „propagandiștilor și figurilor pro-ruse” din Republica Moldova, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
17:55
Cele două turle gotice ale catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise pentru turiști, după ce au fost restaurate complet în urma incendiului devastator din aprilie 2019, transmite AGERPRES.
17:30
Modificările privind actele de stare civilă au fost promulgate și se aplică din 1 noiembrie # Radio Chisinau
Agenția Servicii Publice trece la un nou sistem informațional automatizat și va presta servicii de stare civilă atât la ghișeu, cât și online. Modificările la Legea privind actele de stare civilă au fost promulgate prin decret prezidențial și vor intra în vigoare la 1 noiembrie, transmite IPN.
17:05
ELECTORALA 2025 | Un nou fals circulă în spațiul public, potrivit căruia ar fi fost închise secțiile de votare din stânga Nistrului. CEC dezminte informația # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează despre apariția unei informații false promovate pe rețelele sociale, potrivit căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost închise sub pretextul influenței rusești.
16:40
Ieri, 19 septembrie, la Chișinău a fost inaugurată cea de-a șasea ediție a Festivalului Filmului Ucrainean, eveniment care, potrivit Ministerului Culturii, „aduce pe marele ecran povești simple despre lucruri complexe – povești care unesc oameni și culturi”.
16:20
DOSAR TRANSNISTREAN | Sabina Fati și Cristian Preda: Dacă pică Ucraina, Rusia ajunge la Gurile Dunării (Audio) # Radio Chisinau
Invitații emisiunii, jurnalista Sabina Fati, doctor în istorie, autoarea volumului „Cine râvnește la Gurile Dunării? O călătorie pe timp de război in Delta extinsa: Transnistria, Ucraina, Basarabia, România”, lansată în cadrul Bookfest Chișinău, și Cristian Preda, doctor în științe politice, profesor la Universitatea din București, au vorbit despre situația de securitate din regiune, în contextul războiului care durează deja al patrulea an, al pretențiilor expansioniste ale Rusiei, despre impactul războiului asupra regiunii Mării Negre și cine stăpânește și mai ales cine poate apăra Gurile Dunării.
15:45
FOTO | Maia Sandu i-a primit la Chișinău pe liderul partidului francez Renaissance, Gabriel Attal, și pe guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost prim-ministru al acestei țări, și actual lider al partidului Renaissance, formațiune fondată de președintele Emmanuel Macron, care reprezintă cea mai mare fracțiune din Adunarea Națională a Franței.
15:20
Un autocar din Republica Moldova care transporta evrei hasidici la Uman a fost implicat într-un accident în Ucraina # Radio Chisinau
Un autocar din Republica Moldova, care transporta pelerini hasidici în Ucraina, a fost implicat într-un accident rutier în apropiere de Odesa. Potrivit unor publicații locale, accidentul s-a produs în noaptea de 19 septembrie. Deși autocarul a fost serios avariat, niciunul dintre pasageri nu a fost rănit, transmite IPN.
14:50
Donald Trump lansează „viza de aur” pentru un milion de dolari: „Va fi un succes imens” # Radio Chisinau
Donald Trump a semnat un decret prin care introduce o „viză de aur”, ce poate fi obținută de străinii dispuși să plătească un milion de dolari. Liderul de la Casa Albă promite o procedură accelerată de ședere în SUA și susține că noul sistem „va fi un succes imens”.
14:25
Republica Moldova marchează Ziua silvicultorilor. Maia Sandu: „Prin munca lor, fac Republica Moldova mai verde” # Radio Chisinau
Astăzi, 20 septembrie, în Republica Moldova este marcată Ziua lucrătorului din silvicultură, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți angajații din acest domeniu care, subliniind că, „prin munca lor, fac Moldova mai verde”.
14:00
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești | Actorii Teatrului Național din Iași prezintă drama „Arcadia” la Chișinău # Radio Chisinau
Astăzi, 29 septembrie, în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău, actorii Teatrului Național „Vasile Alecsandri” de la Iași vor juca drama „Arcadia” de Tom Stoppard, pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” care găzduiește reuniunea. Publicul de la Chișinău este invitat, de asemenea, să asculte biografia poetică „Nina”, realizată de Radio România, precum și să urmărească spectacolul „Între noi e totul bine”, montat de Teatrul „Alexie Mateevici”.
13:35
PCCOCS demontează un fals: Procurorii nu au cerut liste cu pacienți infractori ale policlinicelor # Radio Chisinau
Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) demontează falsul potrivit cărora ar fi solicitat liste ale pacienților cu potențiali infractor de la policlinicile din Republica Moldova.
13:15
Haos pe cele mai aglomerate aeroporturi din Europa: Zboruri anulate și întârzieri după un atac cibernetic asupra sistemelor de check-in și îmbarcare # Radio Chisinau
Un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a perturbat operațiunile la mai multe aeroporturi europene importante, printre care Heathrow din Londra, Bruxelles și Berlin, provocând întârzieri și anulări de zboruri, au declarat operatorii, citați de Reuters.
12:50
Două zile de tradiții, muzică și spectacole la Festivalul Loziei. Programul evenimentului # Radio Chisinau
Comuna Lozova din raionul Strășeni găzduiește sâmbătă și duminică Festivalului Loziei – Meșteșugul Strămoșesc. Evenimentul promite să aducă împreună tradițiile, arta și divertismentul modern, care reunesc toate generațiile, transmite MOLDPRES.
12:00
ELECTORALA 2025 | Suntem puși în fața unei alegeri geopolitice: Europa sau Rusia. Op-Ed de Mihaela Sirițanu # Radio Chisinau
De treizeci de ani, campaniile electorale din Moldova seamănă cu un spectacol reluat la nesfârșit. În piețe, la televizor sau pe rețele sociale, oamenii discută aceleași dileme: unii cred că doar Rusia ne poate da stabilitate, alții că Europa e singura șansă de modernizare. Și, ca de fiecare dată, privim în sus, spre „salvatori”, în loc să ne uităm în oglindă. Pe 28 septembrie mergem din nou la urne. Mulți am dori să votăm între politici publice, între programe economice sau soluții sociale. În realitate, suntem puși iar în fața aceleiași alegeri geopolitice: Europa sau Rusia.
11:35
Peste 73 de mii de traversări ale frontierei de stat, în ultimele 24 de ore. Au fost aplicate zeci de interdicții de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 73 693 de traversări.
Ieri
11:10
Avioane poloneze și aliate mobilizate, sâmbătă dimineață, după atacuri rusești asupra Ucrainei # Radio Chisinau
Avioane poloneze și aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineața, pentru a asigura securitatea spațiului aerian polonez. Această operațiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, relatează AFP, citată de News.ro.
10:45
ELECTORALA 2025 | CEC a acreditat încă 12 observatori internaționali și 9 jurnaliști pentru monitorizarea alegerilor parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, în ședința de vineri, 19 septembrie, a acreditat alți 12 observatori internaționali și nouă jurnaliști pentru reflectarea și monitorizarea alegerilor din 28 septembrie 2025. Totodată, au fost confirmate 133 de persoane în calitate de interpreți din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO).
10:20
Donald Trump afirmă că încălcarea spațiului aerian al Estoniei „ar putea genera mari probleme” # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către Rusia ar putea cauza „mari probleme”. În cadrul unei declarații făcute în Biroul Oval, președintele SUA a afirmat că „va analiza” rapoartele cu privire la acest incident, relatează SkyNews.
09:55
Ala Nemerenco solicită demiteri după furtul din ambulanță a unui lanț de aur de la un pacient grav rănit # Radio Chisinau
Ministra sănătății, Ala Nemerenco, cere demintere medicului și asistentului medical care sunt acuzați că ar fi sustras, din ambulanță, un lanț de aur de la un bărbat grav rănit într-un accident rutier, care a decedat ulterior la spital.
09:30
Senatori americani avertizează asupra ingerințelor Rusiei în scrutinul din 28 septembrie: „Viitorul R. Moldova are implicații importante pentru întreaga regiune” # Radio Chisinau
Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarație înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Aceștia afirmă că există „probe clare și copleșitoare” privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut. Totodată, senatorii au salutat măsurile Administrației Trump de a contracara acțiuni de destabilziare și îndeamnă cetățenii Republicii Moldova, inclusiv diaspora, să participe la vot pentru a-și apăra suveranitatea.
09:10
Weekend cu vreme frumoasă în Republica Moldova, fără precipitații. Ce temperaturi vom avea astăzi, 20 septembrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru acest weekend vreme caldă, fără precipitații. Izolat, noaptea și dimineața se va forma ceață slabă.
19 septembrie 2025
21:20
Arestare istorică a teroristului care a plănuit atentatul de la Paris din 1982. Unde se ascundea acesta # Radio Chisinau
Un palestinian supranumit Hicham Harb, bănuit că a supervizat comandoul care a comis un atentat soldat cu moartea a șase oameni în 1982, în cartierul evreiesc din Paris, a fost arestat de autoritățile palestiniene în Cisiordania, o evoluție importantă și neașteptată la 43 de ani de la evenimente.
21:00
Un memorandum de cooperare privind implementarea inițiativei internaționale Media Ownership Monitor (MOM) a fost semnat astăzi, la Chișinău, de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului și organizația germană Global Media Registry gGmbH. Instrumentul urmărește să identifice și să facă publice informațiile despre proprietarii celor mai influente instituții media, precum și despre interesele lor economice și politice, realizează MOLDPRES.
20:45
BNM și BNR își consolidează cooperarea pentru integrarea financiară europeană a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, aflat la Chișinău în contextul participării sale, în calitate de invitat special, la conferința internațională „New Technology for Old Markets”, organizată de BNM în parteneriat cu BNR și Banca Franței. Discuțiile au oferit o oportunitate de consolidare și aprofundare a cooperării bilaterale dintre cele două bănci centrale, cooperare fundamentată pe un acord de colaborare ce urmărește dezvoltarea sistemelor financiar-bancare în conformitate cu standardele europene.
20:25
Traficul rutier pe str. Mircești, tronsonul cuprins între străzile Ipotești și șos. Balcani va fi suspendat mâine, 20 septembrie, între orele 09:00-20:00. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea lucrărilor de asfaltare a drumului.
20:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, precum și indemnizațiilor paternale. Plățile au o valoare totală 27,55 milioane de lei.
19:35
Cristina Gherasimov după încheierea unui nou capitol la Bruxelles: „Echipa noastră, din nou, a primit doar aprecieri pozitive pentru toate eforturile depuse” (FOTO) # Radio Chisinau
Republica Moldova a încheiat și analiza Capitolului 22 – Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale. „Echipa noastră, din nou, a primit doar aprecieri pozitive pentru toate eforturile depuse, fapt pentru care felicit toti colegii cu care am lucrat cot la cot la acest capitol!”, a spus Cristina Gherasimov.
19:15
Peste 120 de școli din Republica Moldova vor beneficia de granturi de peste 4,3 milioane de dolari, oferite în cadrul proiectului Băncii Mondiale # Radio Chisinau
Un număr de 121 de instituții de învățământ general din Republica Moldova – școli primare, gimnazii și licee – vor primi granturi școlare în valoare de aproximativ 36.000 de dolari fiecare, în cadrul Programului de Granturi Școlare, lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
18:55
VIDEO | Lucrările la Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău sunt realizate în proporție de 87%, anunță Ministerul Energiei # Radio Chisinau
Lucrările la Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău au ajuns la un grad de realizare de 87%. Până în prezent, au fost deja instalați 97 de kilometri de cabluri, iar în paralel se desfășoară lucrări la stațiile electrice din Chișinău și Vulcănești, informează Ministerul Energiei.
18:30
Trei avioane rusești de ultimă generație au încălcat spațiul aerian al unei alte țări NATO # Radio Chisinau
Avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian și s-au apropiat de Tallinn înainte ca avioanele NATO să fie trimise să le intercepteze, transmite Politico.
18:10
ELECTORALA 2025 | Angelica Caraman: „Membrii CEC sunt atenți la fiecare semnal privind acțiuni de corupere a alegătorilor și va sancționa orice abatere” # Radio Chisinau
Toate instituțiile statului cu atribuții în domeniul colaborează sub coordonarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) pentru a oferi condiții optime de votare pentru alegători, indiferent de locul unde se află, în țară sau peste hotare. Totodată, CEC monitorizează modul de finanțare a concurenților electorali, precum și orice semnal privind acțiuni de corupere a alegătorilor, și va sancționa orice abatere. Declarațiile au fost făcute de președinta CEC, Angelica Caraman, în cadrul ședinței de vineri a Comisiei, transmite MOLDPRES.
18:00
VIDEO | Medic de pe ambulanță, reținut pentru furtul unui lanț de aur de la un pacient decedat într-un accident rutier # Radio Chisinau
Un medic de pe ambulanță împreună cu asistentul medical din echipă au fost reținuți pentru 72 de ore, după ce au furat lanțul de aur al unui pacient implicat într-un accident rutier produs pe 11 septembrie în apropiere de localitatea Step-Soci din Orhei.
17:40
Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor continua să circule liber în Uniunea Europeană până la 31 martie 2027. În acest sens, astăzi, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a fost aprobată prelungirea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind transportul rutier de mărfuri.
17:10
MALURI DE PRUT | Petru Hadârcă: Îmi doresc ca după Reuniunea Teatrelor Naționale Românești oamenii să conștientizeze că locul nostru este acolo unde în capul mesei este cultura, libertatea și democrația (Video) # Radio Chisinau
Rep. Moldova este în fața unui examen important și decisiv pentru modelul de viață pe care îl va urma de acum înainte, cel european în libertate sau un model barbar care ne va întoarce în lagărul comunist, avertizează regizorul Petru Hadârcă, Directorul Teatrului Național Mihai Eminescu de la Chișinău.
17:00
Donație de echipamente medicale în valoare de peste 330 de mii de euro pentru combaterea cancerului în Republica Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale de ultimă generație, donate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cu sprijinul Uniunii Europene, la solicitarea Ministerului Sănătății. Valoarea totală a donației se ridică la 333.935 de euro, investiție menită să consolideze capacitățile Republicii Moldova în lupta împotriva cancerului.
16:55
Donație vitală de echipamente medicale în valoare de peste 330 de mii de euro pentru combaterea cancerului în Republica Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale de ultimă generație, donate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cu sprijinul Uniunii Europene, la solicitarea Ministerului Sănătății. Valoarea totală a donației se ridică la 333.935 de euro, investiție menită să consolideze capacitățile Republicii Moldova în lupta împotriva cancerului.
16:40
În Republica Moldova se dezvoltă rapid o rețea de canale pe Telegram, care se prezintă drept grupuri locale cu „informații utile”. Sub pretextul unor anunțuri despre vreme, lucrări de infrastructură sau evenimente culturale, aceste canale livrează constant conținut politic partizan, promovat în favoarea lui Ilan Șor și a apropiaților săi, relatează disinfo.md.
16:20
În această noapte, un incendiu puternic a cuprins o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Patru automobile au ars complet, iar un al cincilea a fost afectat parțial de flăcări.
15:55
DOSAR TRANSNISTREAN | Irina Tabaranu: În programele concurenților electorali nu se regăsesc propuneri concrete de reintegrare a Republicii Moldova (Audio) # Radio Chisinau
Doar jumătate din concurenții electorali propun soluții pentru reintegrarea teritorială a Rep. Moldova, în pofida faptului că problema transnistreană ține de securitatea națională și regională. În timp ce unele partide politice au doar mențiuni vagi și fără niciun plan concret de rezolvare a diferendului, altele propun măsuri mai radicale față de regiune sau chiar periculoase pentru suveranitatea Rep. Moldova, susține jurnalista Irina Tabaranu, de la Zona de Securitate, care a analizat programele electorale la acest capitol.
15:30
Un bărbat a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare în dosarul de finanțare ilegală a partidului ALDE # Radio Chisinau
Un bărbat a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut că a participat la finanțarea ilegală a Partidului ALDE cu peste 450.000 de dolari proveniți din surse interzise de lege. Potrivit Ziarului de Gardă, este vorba de Mihail Bagas, trimis pe banca acuzaților pe 11 august.
15:10
Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, a confirmat purtătoarea de cuvânt-șef, Paula Pinho. Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei vine într-un efort de a reduce veniturile lui Vladimir Putin și de a transmite un semnal de bunăvoință către președintele american Donald Trump. Planul trebuie apoi aprobat de toate cele 27 de state membre, scrie Kyiv Independent.
14:50
Anca Dragu, la conferința internațională „New Technology for Old Markets”: Transformarea financiară a R. Moldova nu înseamnă doar digitalizare, ci și reinventare # Radio Chisinau
Chișinăul a găzduit astăzi prima ediție a conferinței financiare internaționale „New Technology for Old Markets”. Evenimentul a reunit specialiști din sectorul bancar și financiar european pentru a discuta despre transformarea digitală a sistemelor financiare, adoptarea cripto-activelor și utilizarea inteligenței artificiale în gestionarea riscurilor bancare, transmite Radio Chișinău.
14:35
Teatrul „Ivan Franko” din Kiev aduce „Tartuffe” pe scena de la Chișinău. „Este crucial să arătăm, prin intermediul comediei, că încă trăim timpuri dificile, iar teatrul rezistă și se extinde indiferent de orice” # Radio Chisinau
Teatrul este o expresie a rezistenței spirituale și morale într-o epocă a dezinformării și manipulării, iar piesa „Tartuffe”, o comedie de caracter care denunță ipocrizia și bigotismul, ar putea rezona inclusiv cu publicul din Rep. Moldova, în contextul alegerilor parlamentare. Declarații în acest sens au făcut astăzi oameni de cultură și diplomați din Ucraina și R. Moldova la o conferință de presă desfășurată cu ocazia prezenței trupei Teatrului Academic Național „Ivan Franko” din Kyiv, la Reuniunea Teatrelor Naționale de la Chișinău, transmite Radio Chișinău.
14:15
Ex-ambasadori ai SUA la Chișinău și București au semnat o scrisoare prin care afirmă sprijinul pentru democrația Republicii Moldova înainte de alegerile parlamentare # Radio Chisinau
O victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei. Avertizarea vine din partea foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii care și-au desfășurat activitatea în perioade diferit în Republica Moldova și România. Diplomații au semnat o scrisoare în sprijinul țării noastre, transmite MOLDPRES.
14:00
Taxele vamale la exportul a 7 categorii de produse din Republica Moldova vor fi eliminate. Decizia Consiliului Uniunii Europene # Radio Chisinau
Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie privind creșterea accesului la piață unică pentru unele exporturi din Republica Moldovacare nu au fost încă liberalizate. Este vorba de prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.