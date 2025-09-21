Copiii din diasporă se pot înscrie gratuit la programul de iarnă „DOR de Tradiții”

15:50

Maxim Macovei este jurist și avocat, un tânăr care își dorește să contribuie la viitorul european al Republicii Moldova. Prin profesia sa, el încearcă să apere dreptatea și să promoveze valorile unei societăți moderne și echitabile. „Drumul nostru spre Uniunea Europeană nu este doar un traseu politic, ci vocea oamenilor care cred într-un viitor mai […]