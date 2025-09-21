Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului: Ce spune tradiția

15:40

Timp de mai bine de trei ani, mai multe magazine sociale ambulante, pe patru roți, care fac parte din rețeaua „Merișor”, a cărei beneficiar final este politicianul fugar la Moscova, Ilan Șor, au activat, până de curând, la limita legii. Și asta, din cauza unor angajați ai unor subdiviziuni teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor care au emis autorizații sanitar-veterinare de funcționare, contrar legii. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu a fost tras la răspundere, inclusiv pentru că șefii ANSA de la Chișinău au ales să rezolve cazul, se pare, printr-o soluție de compromis, arată o anchetă realizată de Ziarul de Gardă și CU SENS.