Evghenia Guțul, Victoria Furtună, Vasile Bolea și alți politicieni și activiști din R. Moldova, sancționați de Ucraina pentru promovarea narațiunilor pro-ruse

De treizeci de ani, campaniile electorale din Moldova seamănă cu un spectacol reluat la nesfârșit. În piețe, la televizor sau pe rețele sociale, oamenii discută aceleași dileme: unii cred că doar Rusia ne poate da stabilitate, alții că Europa e singura șansă de modernizare. Și, ca de fiecare dată, privim în sus, spre „salvatori”, în loc să ne uităm în oglindă. Pe 28 septembrie mergem din nou la urne. Mulți am dori să votăm între politici publice, între programe economice sau soluții sociale. În realitate, suntem puși iar în fața aceleiași alegeri geopolitice: Europa sau Rusia.