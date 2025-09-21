Turiștii care aleg să meargă în Veneția în anul 2026 vor fi obligați să plătească o taxă de intrare în oraș
SafeNews, 21 septembrie 2025 07:10
Turiștii care aleg să meargă în veneția în anul 2026 vor fi obligați să plătească o taxă de intrare în oraș, de vienri până duminiciă, în lunile mai-iulie. Taxa va fi extinsă la 60 de zile, comparativ cu 54 în 2025, are ca scop reducerea turismului de o zi, notează publicația Euronews. Consiliul local al […]
• • •
Acum 5 minute
08:00
De Ziua lucrătorului din silvicultură, marcată în fiecare an în a treia sâmbătă din septembrie, președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare angajaților din domeniu, mulțumindu-le pentru contribuția lor la protejarea și dezvoltarea fondului forestier al Republicii Moldova. Șefa statului a subliniat rolul esențial al silvicultorilor în implementarea Programului Național de Împădurire, lansat […]
Acum 15 minute
07:50
În Brazilia a fost inaugurată la Curitiba cea mai mare biofabrică din lume pentru creşterea ţânţarilor infectaţi cu bacteria Wolbachia, o metodă folosită pentru a combate răspândirea dengue. Uzina Wolbito do Brasil, deschisă pe 19 iulie şi gestionată în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, Programul Mondial al Ţânţarilor şi Fundaţia Oswaldo Cruz, poate produce până la […]
Acum 30 minute
07:40
VIDEO // Violențe la un protest anti-imigrație la Haga. Mașină de poliție incendiată și ofițeri atacați cu pietre și sticle
Poliția olandeză a folosit un tun cu apă pentru a-i dispersa pe protestatarii anti-imigranție care au ieșit în stradă la Haga, unde au început să arunce cu pietre și sticle în ofițerii de poliție, a declarat o purtătoare de cuvânt a administrației locale, potrivit Reuters. Reprezentanta administrației locale din Haga a spus că protestatarii vizați […]
Acum o oră
07:30
Volodimir Zelenski spune că îi va cere lui Donald Trump să impună sancțiuni Rusiei atunci când se vor întâlni săptămâna viitoare la Națiunile Unite, la New York, și le-a cerut aliaților Ucrainei să „înceteze să mai piardă timpul". Zelenski a spus că se așteaptă la impunerea de noi sancțiuni dacă Vladimir Putin refuză să se […]
07:20
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, 19 septembrie curent, că îl va primi pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan săptămâna viitoare, joi, 25 septembrie, la Casa Albă, pentru a discuta în special contracte majore în domeniul aviației civile și militare. Întâlnirea are loc în contextul în care cele două țări NATO încearcă să […]
07:10
Acum 24 ore
18:50
Avocații internaționali ai Evgheniei Guțul, William Julié și Gonzalo Boye, șocați de justiția din Moldova: „Ceea ce se întâmplă este caracteristic țărilor cu regimuri autoritare"
Avocații de renume mondial William Julié și Gonzalo Boye, care apără interesele Bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare într-un dosar fabricat de regimul Sandu-PAS, au sosit în Moldova pentru a se întâlni cu clienta lor, dar s-au confruntat cu un șir de obstacole birocratice. Alături de colegii moldoveni, avocații Natalia Bairam […]
18:30
VIDEO // Victoria Furtună: „Autonomia Găgăuziei este parte esențială a statului moldovenesc"
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, împreună cu echipa sa de candidați, a vizitat mai multe localități din autonomia găgăuză, unde a discutat cu cetățenii despre problemele și prioritățile regiunii. „Fiecare discuție pe care am avut-o aici a fost încă o mărturie clară – poporul nostru vrea schimbări, dreptate și respectarea drepturilor sale", a declarat […]
18:30
PAS: „Au rămas 7 zile în care putem ajunge la fiecare ușă și poartă, să explicăm oamenilor că ne votăm viitorul"
Partidul Acțiune și Solidaritate, lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, își continuă vizitele prin țară. Formațiunea politică și-a propus ca priorități integrarea în Uniunea Europeană până în anul 2028, dezvoltarea economică și menținerea păcii în regiune. „Am pornit prin țară! Au rămas 7 zile în care putem ajunge la fiecare ușă […]
16:20
Atenție la manipulări! CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția opiniei publice asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești". În postare este invocat un așa-zis comunicat al CEC. Linkul publicat duce către o pagină clonată a site-ului CEC, cu […]
16:10
Maia Sandu, întrevederi cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul celui mai mare partid din Adunarea Națională a Franței
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost premier al Franței și actual lider al partidului Renaissance, formațiunea fondată de președintele Emmanuel Macron și care reprezintă cea mai mare fracțiune din Adunarea Națională a Franței. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală, sprijinirea […]
10:20
VIDEO // Radu Burduja: „NATO este un partener de dezvoltare, nu o amenințare pentru Republica Moldova"
Moldovenii nu trebuie să se teamă de NATO, pentru că suntem un stat neutru, iar politicienii nu trebuie să speculeze pe seama acestui subiect. Ba dimpotrivă, putem beneficia de cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică, pentru a ne dezvolta sistemul de apărare. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Partidului „Respect Moldova", Radu Burduja, fost secretar general de […]
10:10
În regiunea Moscovei a fost găsit fără viață Alexander Tiunin, directorul general al companiei „NPK Himproinjiniring", filială a „Rosatom", specializată în producerea de fibre de carbon și compozite. Potrivit agenției TASS, corpul său a fost descoperit lângă automobilul personal, în apropierea unei păduri, alături de o armă de vânătoare și o scrisoare de adio în […]
09:00
Estonia a cerut activarea Articolului 4 al NATO după incursiunea avioanelor militare rusești
Estonia va solicita NATO să activeze Articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi, în urma incursiunii a trei avioane ruseşti în spaţiul său aerian, relatează AFP. „O astfel de încălcare este total inacceptabilă. Guvernul estonian a decis să solicite consultări în temeiul […]
09:00
Chatbot-ul ChatGPT va putea suna la poliție, dacă anumite cereri ale utilizatorului îi vor părea inadecvate. Despre aceasta au anunțat dezvoltatorii pe site-ul oficial. Noul sistem de securitate este destinat minorilor. Acesta va învăța să determine singur vârsta utilizatorului pe baza cererilor — necesar în cazul în care cineva încearcă să păcălească ChatGPT, susținând că […]
08:50
Ursula von der Leyen face apel la liderii UE să aprobe rapid sancţiunile împotriva Moscovei, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la liderii UE să aprobe „rapid" noul pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, după ce trei avioane de luptă ale Rusiei au încălcat spațiul aerian al Estoniei. Totodată, preşedintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta „răspunsul colectiv la acţiunea Rusiei" în cadrul viitoarei […]
08:40
Polonia susține un proces paralel de integrare europeană pentru Moldova și Ucraina. Despre acest lucru a declarat însărcinatul cu afaceri al Poloniei în Ucraina, Piotr Lukaszewicz. Potrivit diplomatului, Polonia nu susține separarea procesului de aderare a Moldovei și Ucrainei la UE, transmite eurointegration.com.ua. „Polonia susține ca atât Moldova, cât și Ucraina să poarte negocieri în paralel. […]
08:30
Ruşii şi belaruşii vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 ca sportivi neutri, anunţă CIO
Ruşii vor concura ca sportivi neutri independenţi, fără steag naţional sau imn, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, a anunţat vineri Comitetul Olimpic Internaţional, care menţine aceleaşi sancţiuni ca la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut. CIO a suspendat Comitetul Olimpic Rus în octombrie 2023 pentru recunoaşterea consiliilor olimpice regionale […]
08:20
VIDEO // Record istoric în Rusia: 1,5 tone de cocaină, descoperite într-un transport de banane din Ecuador
Autoritățile vamale din Sankt Petersburg au anunțat vineri după-amiaza confiscarea a peste 1,5 tone de cocaină ascunsă într-un transport de banane din Ecuador, calificând operațiunea drept „cea mai mare captură de droguri din istoria țării", scrie publicația The Moscow Times. Oficialii Serviciului Federal Vamal al Federației Ruse și ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) au […]
08:10
„O mare rușine": Ala Nemerenco a solicitat demisia medicului de pe ambulanță, care ar fi furat lanțul de aur al unui pacient implicat într-un accident mortal
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat vineri, 19 septembrie, că a cerut demisia medicului și a asistentului acestuia din cadrul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (AMU) din Orhei, acuzați că au furat un lanț de aur care aparţinea unui bărbat de 37 de ani, implicat într-un accident rutier grav și decedat ulterior la spital. Ministrul a […]
Ieri
08:00
Președintele Consiliului Uniunii Europene, António Costa, a invitat liderii din cele 27 de state membre la primul Summit de toamnă al blocului comunitar, care va avea loc pe 1 octombrie, la Copenhaga. António Costa a declarat într-o scrisoare că reuniunea se va concentra pe consolidarea pregătirii comune a apărării europene și întărirea sprijinului pentru Ucraina, […]
07:50
Învinuit de dublu omor și tâlhării, un bărbat reținut după ce s-a ascuns peste 20 de ani de justiție ar putea fi eliberat. „Un grup de ofițeri" trage alarma. Detalii din dosar
Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor din 2002 de la Grătiești și a mai multor cazuri violente de tâlhărie, care s-a ascuns de organele de drept pentru mai bine de 20 de ani, folosind identități false, ar putea să fie eliberat din închisoare. „Un grup de ofițeri", care au oferit mai multe […]
07:40
Fiul minor al liderului cecen, Ramzan Kadîrov, a fost pus în funcția să supravegheze colectarea impozitelor. Aceasta este a cincea funcție publică a tânărului în Cecenia
Fiul în vârstă de 17 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, Adam Kadîrov, a primit o nouă funcție publică. Acum el va supraveghea colectarea impozitelor pe proprietate de către organizațiile
07:30
Președintele CEC: Suntem atenți la toate acțiunile de corupere a alegătorilor. Vom coopera cu toate instituțiile pentru a sancționa orice încălcare # SafeNews
Președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a atenționat toți cetățenii că instituțiile din R. Moldova sunt cu ochii pe toți concurenții și că va fi urmărită orice abatere de la lege. În acest sens, CEC colaborează cu toate instituțiile de forță și, în cazul depistării vreunei încălcări a regulilor, vor urma și sancțiunile prevăzute. […] Articolul Președintele CEC: Suntem atenți la toate acțiunile de corupere a alegătorilor. Vom coopera cu toate instituțiile pentru a sancționa orice încălcare apare prima dată în SafeNews.
07:20
Ministerul Energiei anunță că 87% din lucrările la Linia Electrică Aeriană Vulcănești (LEA)–Chișinău au fost deja realizate. Până în prezent, au fost instalate 97 de kilometri de cabluri, iar în paralel se desfășoară lucrări atât la stația electrică de la Chișinău, cât și la cea de la Vulcănești. Potrivit autorităților, LEA Vulcăneşti va putea asigura, […] Articolul VIDEO 87% din lucrările la Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău au fost realizate apare prima dată în SafeNews.
07:10
Spațiul aerian eston a fost încălcat de avioane militare ruse, vineri, 19 septembrie au declarat surse europene și din cadrul NATO pentru Reuters. Avioanele de luptă au survolat spațiul aerian al țării baltice timp de aproape 12 minute, comunică și televiziunea publică din Estonia. Incidentul a avut loc vineri dimineață, când trei avioane de vânătoare […] Articolul Avioanele de luptă rusești au încălcat spațiul aerian eston apare prima dată în SafeNews.
19 septembrie 2025
18:50
VIDEO // Partidul „Respect Moldova” va oferi sprijin pentru antreprenori și prețuri corecte pentru cetățeni # SafeNews
Partidul „Respect Moldova” va susține antreprenorii și cetățenii, prin crearea unui mediu concurențial și predictibil pentru investitori, precum și prin reglementarea prețurilor la produsele de primă necesitate. Declarația a fost făcută de reprezentantul formațiunii, Liudmila Karadag, în cadrul dezbaterii electorale organizate de postul de televiziune GRT. „În acest sens, Partidul „Respect Moldova” propune introducerea unor […] Articolul VIDEO // Partidul „Respect Moldova” va oferi sprijin pentru antreprenori și prețuri corecte pentru cetățeni apare prima dată în SafeNews.
16:50
VIDEO // Cum arată super-fabrica de țânțari, arma folosită pentru a proteja de „febra oaselor rupte” 140 de milioane de persoane # SafeNews
Cea mai mare biofabrică din lume pentru creșterea țânțarilor infectați cu bacteria Wolbachia, o metodă utilizată de cercetători pentru combaterea febrei denga, speră să protejeze aproximativ 140 de milioane de oameni din Brazilia de această boală în următorii ani, a declarat compania, informează Reuters. Fabrica Wolbito do Brasil, susținută și folosită exclusiv de Ministerul Sănătății […] Articolul VIDEO // Cum arată super-fabrica de țânțari, arma folosită pentru a proteja de „febra oaselor rupte” 140 de milioane de persoane apare prima dată în SafeNews.
16:40
Un atlet kenyan ar fi fost păcălit şi înrolat cu forţa în armata rusă. „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri” # SafeNews
Armata ucraineană a dat publicităţii recent mărturia unui kenyan capturat pe front, care spune că a fost înrolat fără voia sa în timpul unei vacanţe la Sankt Petersburg. Evans este atlet de peste 10 ani şi ar fi semnat un contract în limba rusă, sub promisiunea unui loc de muncă. Totul ar fi început în timpul unei […] Articolul Un atlet kenyan ar fi fost păcălit şi înrolat cu forţa în armata rusă. „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri” apare prima dată în SafeNews.
16:20
VIDEO // Doi angajați ai ambulanței reținuți după ce un medic ar fi furat un lanț de aur de la un pacient grav rănit. Află detalii despre acest caz șocant # SafeNews
Un caz șocant a fost descoperit de polițiștii din Orhei, după ce un bărbat și-a pierdut viața într-un accident rutier, iar familia acestuia a reclamat dispariția unui lanț din aur pe care victima îl purta în momentul tragediei. Accidentul a avut loc pe 11 septembrie, în apropiere de localitatea Step-Soci. Bărbatul de 37 de ani […] Articolul VIDEO // Doi angajați ai ambulanței reținuți după ce un medic ar fi furat un lanț de aur de la un pacient grav rănit. Află detalii despre acest caz șocant apare prima dată în SafeNews.
16:00
FOTO // O femeie din raionul Basarabeasca, depistată cu 100 de plante de cânepă cultivate ilegal în propria gospodărie # SafeNews
O femeie în vârstă de 60 de ani din raionul Basarabeasca a fost depistată de polițiștii de frontieră cultivând ilegal 100 de plante de cânepă pe terenul său, situat în apropierea frontierei de stat. Descoperirea a fost făcută de polițiștii din cadrul Direcției regionale Est, în urma unei informații operative, în cadrul acțiunilor desfășurate pentru […] Articolul FOTO // O femeie din raionul Basarabeasca, depistată cu 100 de plante de cânepă cultivate ilegal în propria gospodărie apare prima dată în SafeNews.
16:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 19 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:40
Un bărbat și doi copii au ars de vii într-o Tesla după un accident: salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate # SafeNews
Un bărbat de 43 de ani și doi copii de nouă ani au murit într-un accident petrecut pe 7 septembrie, în vestul Germaniei. Mașina Tesla în care se aflau a ieșit de pe șosea, s-a izbit de un copac și a luat foc, conform oamenilor legii. Victimele au ars de vii, după ce au rămas […] Articolul Un bărbat și doi copii au ars de vii într-o Tesla după un accident: salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate apare prima dată în SafeNews.
15:30
Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, a confirmat purtătoarea de cuvânt-șef, Paula Pinho. Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei vine într-un efort de a reduce veniturile lui Vladimir Putin și de a transmite un semnal de bunăvoință către președintele american Donald Trump. Planul trebuie apoi aprobat de […] Articolul Comisia Europeană anunță un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea apare prima dată în SafeNews.
15:10
UE face un pas important spre eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Moldova # SafeNews
Uniunea Europeană a adoptat astăzi o decizie crucială care vizează eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole moldovenești: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Măsura vine în contextul intensificării relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și al sprijinului continuu oferit de UE în contextul regional actual. Produsele […] Articolul UE face un pas important spre eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Moldova apare prima dată în SafeNews.
15:00
Cuplu britanic, eliberat după luni de detenţie în închisorile talibanilor din Afganistan. Cei doi au 80 de ani, respectiv 76 de ani # SafeNews
Un cuplu britanic care a fost încarcerat timp de aproape opt luni de talibanii din Afganistan a fost eliberat, informează BBC. Peter Reynolds, în vârstă de 80 de ani, şi soţia sa Barbie, în vârstă de 76 de ani, care locuiesc în Afganistan de aproape două decenii, se întorceau acasă când au fost opriţi la […] Articolul Cuplu britanic, eliberat după luni de detenţie în închisorile talibanilor din Afganistan. Cei doi au 80 de ani, respectiv 76 de ani apare prima dată în SafeNews.
14:50
Condamnare cu suspendare pentru un bărbat în cazul de finanțare ilegală a partidului ALDE: Banii proveneau din surse ilegale # SafeNews
Un bărbat a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare după ce a recunoscut că a fost implicat în finanțarea ilegală a Partidului Politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), folosind fonduri provenite dintr-un grup criminal condus de Ilan Șor. Sentința a fost pronunțată pe 19 septembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, […] Articolul Condamnare cu suspendare pentru un bărbat în cazul de finanțare ilegală a partidului ALDE: Banii proveneau din surse ilegale apare prima dată în SafeNews.
14:10
Statuie aurită de 3 metri, înfățișându-l pe Trump cu un Bitcoin în mână, instalată în apropiere de Capitoliu # SafeNews
O statuie aurie înaltă de peste trei metri, reprezentându-l pe președintele american Donald Trump ținând în mână un Bitcoin, a fost instalată temporar pe 3rd Street, în apropierea clădirii Capitoliului SUA. Lucrarea a apărut chiar în ziua în care Rezerva Federală urma să anunțe o nouă decizie privind politica monetară, fapt ce a transformat momentul […] Articolul Statuie aurită de 3 metri, înfățișându-l pe Trump cu un Bitcoin în mână, instalată în apropiere de Capitoliu apare prima dată în SafeNews.
14:00
Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat, ca parte a celui de-al 19 pachet de sancţiuni contra Moscovei, au declarat vineri pentru Reuters surse din blocul comunitar, transmite reuters. În cursul zilei de vineri Executivul comunitar […] Articolul Uniunea Europeană vrea să lovească în principala sursă de venituri ale Rusiei apare prima dată în SafeNews.
13:50
Mai multe automobile au fost cuprinse de flăcări într-o parcare din Goianul Nou, municipiul Chișinău # SafeNews
Patru autoturisme au fost distruse în totalitate, iar un alt vehicul a fost afectat parțial, în urma unui incendiu izbucnit în această noapte într-o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost alertați prin intermediul Serviciului 112 la ora 04:50. La fața locului a […] Articolul Mai multe automobile au fost cuprinse de flăcări într-o parcare din Goianul Nou, municipiul Chișinău apare prima dată în SafeNews.
13:40
FOTO // Șarpe veninos descoperit sub capota unei mașini importate din SUA în Republica Moldova # SafeNews
Autoritățile din Moldova au anunțat un incident neobișnuit după ce un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței ascuns sub capota unei mașini aduse recent din California, SUA. Această specie de reptilă este extrem de periculoasă și poate provoca mușcături letale dacă nu este tratată prompt. Descoperirea a avut loc în timpul unei verificări obișnuite […] Articolul FOTO // Șarpe veninos descoperit sub capota unei mașini importate din SUA în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:30
AUDIO // CNA prezintă dovezi în dosarul care vizează un grup de persoane acuzate de manipularea sondajelor # SafeNews
Centrul Național Anticorupție publică dovezi în urma perchezițiilor efectuate într-un dosar de manipulare a opiniei publice, finanțare ilegală a partidelor și corupere a alegătorilor în perioada preelectorală. Un grup organizat, acționând pentru o formațiune politică, este suspectat că a folosit sondaje false pentru a influența ilegal electoratul, finanțate din surse nedeclarate și plăți în numerar, […] Articolul AUDIO // CNA prezintă dovezi în dosarul care vizează un grup de persoane acuzate de manipularea sondajelor apare prima dată în SafeNews.
13:10
Văduva lui Charlie Kirk preia conducerea Turning Point USA, organizația conservatoare a dreptei americane # SafeNews
Erika Kirk a fost numită noul CEO și președinte al consiliului de administrație al Turning Point USA, printr-o decizie care vine după moartea cofondatorului organizației, Charlie Kirk, împușcat mortal săptămâna trecută, și respectă dorința acestuia ca soția lui să-i continue misiunea, potrivit unui mesaj postat pe rețeaua X. Turning Point USA a anunțat că numirea […] Articolul Văduva lui Charlie Kirk preia conducerea Turning Point USA, organizația conservatoare a dreptei americane apare prima dată în SafeNews.
12:30
Scandal diplomatic între Cehia și Belarus din cauza spionajului organizat de KGB-ul de la Minsk # SafeNews
Ministerul de Externe al Belarusului a declarat vineri că a ordonat unui diplomat ceh să părăsească ţara şi a convocat un diplomat polonez de rang înalt la o întâlnire, după ce ambele ţări au expulzat personal diplomatic belarus, relatează Reuters. Cehia şi Polonia au expulzat luna aceasta diplomaţi belaruşi pentru spionaj. Polonia a arestat, de […] Articolul Scandal diplomatic între Cehia și Belarus din cauza spionajului organizat de KGB-ul de la Minsk apare prima dată în SafeNews.
12:20
CNA efectuează percheziții în capitală, vizând un grup de persoane suspectat de manipulare prin sondaje false și corupție electorală # SafeNews
O presupusă schemă de manipulare a opiniei publice, finanțare ilegală a partidelor politice și corupere a alegătorilor a intrat în vizorul autorităților. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară percheziții în capitală, într-un dosar penal cu ramificații serioase în perioada preelectorală. Potrivit informațiilor din anchetă, este vizat un grup organizat care […] Articolul CNA efectuează percheziții în capitală, vizând un grup de persoane suspectat de manipulare prin sondaje false și corupție electorală apare prima dată în SafeNews.
11:50
Un bărbat de 27 de ani din orașul Fălești a fost condamnat la 17 ani de închisoare, după ce și-a ucis bunica în propria locuință. Crima a avut loc în vara acestui an, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Potrivit informațiilor prezentate de Procuratura municipiului Bălți, Oficiul Fălești, fapta s-a petrecut […] Articolul Un tânăr din Fălești, condamnat la 17 ani de închisoare pentru omorul propriei bunici apare prima dată în SafeNews.
11:50
Statele Unite au blocat pentru a șasea oară, prin veto în Consiliul de Securitate al ONU, o rezoluție care cerea încetarea imediată a focului în Gaza și eliberarea ostaticilor. Toți ceilalți 14 membri ai Consiliului au votat în favoarea documentului, pe care Washingtonul l-a respins pe motiv că nu condamnă suficient Hamas și nu recunoaște […] Articolul SUA blochează pentru a șasea oară rezoluția ONU pentru încetarea focului în Fâșia Gaza apare prima dată în SafeNews.
11:40
Jocul dublu al lui Donald Trump: în timp ce critică China, blochează un pachet de ajutor militar pentru Taiwan # SafeNews
Președintele Donald Trump a refuzat să aprobe un pachet de arme pentru Taiwan în această vară, în încercarea sa de a negocia un acord comercial și un potențial summit cu liderul chinez Xi Jinping, arată o investigație washingtonpost. Președintele Donald Trump a refuzat să aprobe ajutorul militar în valoare de peste 400 de milioane de […] Articolul Jocul dublu al lui Donald Trump: în timp ce critică China, blochează un pachet de ajutor militar pentru Taiwan apare prima dată în SafeNews.
11:30
Sergiu Lazarencu va acționa în judecată CEC, după ce a fost avertizat pentru presupusa încălcare a legislației electorale # SafeNews
Sergiu Lazarencu, ministrul degrevat al Mediului și candidat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare, intenționează să conteste în instanță o decizie a Comisiei Electorale Centrale (CEC), care l-a sancționat cu un avertisment pentru presupuse abateri de la legislația electorală. Potrivit CEC, chiar dacă Lazarencu a declarat că este prezent ca simplu […] Articolul Sergiu Lazarencu va acționa în judecată CEC, după ce a fost avertizat pentru presupusa încălcare a legislației electorale apare prima dată în SafeNews.
11:10
LIVE // Briefing de presă susținut de Vlad Filat, președinte PLDM, cu tema „PLDM cere justiție la CEDO – excluderea din alegeri, semnal de alarmă pentru democrația și pluralismul politic din Moldova” # SafeNews
Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de Vlad Filat, președinte PLDM, cu tema „PLDM cere justiție la CEDO – excluderea din alegeri, semnal de alarmă pentru democrația și pluralismul politic din Moldova” apare prima dată în SafeNews.
