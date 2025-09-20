Camioanele din R. Moldova circulă liber în UE până pe 31 martie 2027
TVR Moldova, 20 septembrie 2025 17:40
Operatorii de transport rutier de mărfuri din Republica Moldova pot circula, în continuare, fără restricţii în statele Uniunii Europene. Acordul privind liberalizarea acestui tip de transport a fost prelungit până pe 31 martie 2027.
"Ospitalitatea în Republica Moldova nu este doar o tradiţie, e un mod de viaţă. Iar regula de aur, la orice eveniment, este să fii flămând." Sunt cuvintele cu care Excelenţa Sa, Fern Horine, ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Chişinău, i-a urat bun venit noului adjunct al misiunii diplomatice, Bob Easton.
Bolile autoimune, acele afecțiuni în care sistemul nostru ajunge să ne atace Care sunt cauzele acestora, cum le putem recunoaște și ce soluții există ne-a vorbit Corina Rotaru, alergolog-pneumolog, doctor în științe medicale.
Un autocar al unei companii de transport internațional din R. Moldova, care transporta membri ai unei comunităţi religioase evreieşti către un loc de pelerinaj din Ucraina, a fost implicat într-un accident rutier.
CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare din stânga Nistrului # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția opiniei publice asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”. În postare este invocat un așa-zis comunicat al CEC.
Orice succes obținut de un sportiv de performanță are un parcurs - dificil și plin de provocări - , iar când campionul urcă pe podium, este apreciată nu doar munca lui, dar și a unei echipe care-l ajută, inclusiv specialiștii ce au grijă de sănătatea lui.
Donald Trump a declarat că va fi în curând informat cu privire la incursiunea aeronavelor rusești în spațiul aerian al Estoniei. Președintele american a precizat că nu este mulțumit de situație.
Traian Băsescu consideră „puțin probabilă” aderarea simultană la UE a Ucrainei și a R. Moldova # TVR Moldova
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că integrarea simultană a Ucrainei și Republicii Moldova în Uniunea Europeană pare puțin probabilă, chiar dacă ambele state au depus cererea de aderare în aceeași perioadă.
Anual, la mijlocul lui septembrie, la Sala cu Orgă din Chișinău se celebrează ziua când a fost susținut primul spectacol în sala de concerte. Acest edificiu este una dintre cele mai impresionante clădiri din oraș și are o istorie de peste 100 de ani.
/FALS/ PCCOCS nu a solicitat liste ale pacienților - potențiali infractori - de la policlinici # TVR Moldova
Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) atenționeazǎ instituțiile publice şi cetǎțenii cu privire la un document pretins semnat de procurorul-şef al PCCOCS, adresat policlinicilor din Chişinǎu, la subiectul unei pretinse “investigǎri penale a unei rǎpiri.”
Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează TVR Info.
Ultima zi a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești aduce publicului spectacolul „Doggy” # TVR Moldova
În ultima zi a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, spectatorii vor putea urmări spectacolul „Doggy”, în regia Olesei Sveclă, o adaptare după cartea scriitoarei Maria Pilchin.
Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au încălcat vineri spaţiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, în timp ce avioane F-35 din misiunea NATO de poliţie aeriană desfăşurată în această ţară baltică „au răspuns incidentului”, potrivit autorităţilor estone, relatează agenţiile Reuters şi EFE. Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a-i transmite o notă de protest, informează TVR Info.
În mai puțin de o oră, publicul din Chișinău va putea urmări spectacolul "Tartuffe" de Molière, pus în scenă de prestigiosul Teatru Academic Dramatic Național "Ivan Franko" din Kiev. Evenimentul are o încărcătură simbolică pentru că Republica Moldova și Ucraina devin tot mai apropiate nu doar prin solidaritatea, ci și prin cultură.
Traian Băsescu: „Dacă socialiștii câștigă, destabilizarea va începe chiar de la Chișinău” # TVR Moldova
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a avertizat, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi”, difuzată de TVR Moldova, că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse la alegerile parlamentare din Republica Moldova ar putea genera destabilizări chiar în instituțiile de la Chișinău.
Peste 120 de lideri bancari participă la conferința "New Technology for Old Markets" la Chișinău # TVR Moldova
Peste 120 de lideri ai unor bănci din toată lumea au participat, astăzi, la conferința internațională "New Technology for Old Markets", organizată în premieră în Republica Moldova. S-a discutat despre digitalizare şi trasformări tehnologice în domeniul finanţelor. Evenimentul a fost organizat de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
Chișinău finalizează săptămâna viitoare procesul de screening bilateral cu UE. Ce urmează? # TVR Moldova
Săptămâna viitoare, Republica Moldova ar urma să finalizeze procedura de screening bilateral cu reprezentanţii Uniunii Europene. Anuntul a fost facut la Bruxelles de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, într-un interviu pentru TVR MOLDOVA. Experţii de la Chişinău spun că acest lucru se datorează unui proces bine gestionat de autorităţi, fapt care nu exclude însă, că pe viitor, în procesul de negocieri, ar putea fi întâmpinate dificultăţi în procesul de implementare a reformelor.
„O pată de mare rușine”. Reacția ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, la cazul revoltător din Orhei # TVR Moldova
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, spune că a dispus demiterea celor doi angajați medicali, de la salvare, din Orhei implicați în furtul unui lanț de aur, în valoare de 70.000 de lei, de la un pacient care a decedat în urma unui accident rutier.
Avocații lui Plahotniuc nu s-au prezentat la ședința de judecată în dosarul „Frauda Bancară” # TVR Moldova
Astăzi urma să aibă loc o nouă şedinţă de judecată în care să se examineze cererea procurorilor anticorupţie ca dosarul "Frauda Bancară", în care e învinuit Vladimir Plahotniuc, să fie examinat separat. Nici de această dată nu s-au prezentat avocaţii inculpatului. Un nou termen de judecată este programat luni, 22 septembrie.
Ziua Curățeniei devine, în această toamnă, un apel colectiv pentru responsabilitate și grijă față de mediul înconjurător. Evenimentul are ca scop eliberarea spațiilor publice de deșeuri și cultivarea unui comportament ecologic activ în rândul cetățenilor.
TVR Moldova difuzează documentarul „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia” # TVR Moldova
TVR Moldova difuzează dumincă, 21 septembrie, ora 20:00, în premieră, documentarul „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia”, un film dedicat memoriei Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie (Flocea), simbol al rezistenței spirituale și identitare românești în timpul prigoanei sovietice. Pelicula va fi difuzată în reluare pe 27 septembrie, ora 20:00.
Odată cu revenirea copiilor în colectivități după vacanța de vară, virozele respiratorii și infecțiile bacteriene se acutizează. Medicul pediatru-pneumolog Liliana Vișnevschi explică ce semne trebuie urmărite și cum pot fi gestionate aceste îmbolnăviri frecvente la școlari și preșcolari.
Medic și asistent de pe ambulanță, reținuți după ce ar fi furat un lanț de aur de la un pacient # TVR Moldova
Toamna aduce oportunități perfecte pentru călătorii memorabile. România, aflată la doar câțiva pași, oferă peisaje superbe în Munții Apuseni, unde sezonul de toamnă este ideal pentru drumeții.
UE aplică sancțiuni noi împotriva Rusiei: Sunt vizate criptomonedele, băncile și energia # TVR Moldova
Comisia Europeană le-a propus vineri țărilor membre ale Uniunii Europene să adopte al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, vizând în special hidrocarburile rusești. Ursula Von der Leyen a anunțat că noile sancțiuni împotriva Rusiei vizează criptomonedele, băncile și energia, pentru a crește presiunea economică asupra Moscovei.
Consulul R. Moldova la Iași: Ce se va decide pe 28 septembrie va fi decis pentru 4 ani # TVR Moldova
„Este foarte important ca oamenii care își doresc într-adevăr să pună umărul la direcția de dezvoltare a țării, ca să avem o infrastructură, să avem drumuri mai bune, să iasă la vot. Pentru că în cadrul alegerilor parlamentare nu vom avea turul doi. Iar ceea ce se va decide pe 28 septembrie va fi decis pentru patru ani”, a declarat consulul general al Republicii Moldova la Iaşi, Ion Coșer, în cadrul emisiunii „Dimineți perfecte” de la TVR Iași.
Medic și asistent de pe ambulanță, reținuți după ce ar fi furat un lanț de aur de la o victima # TVR Moldova
Poliția din Orhei a reținut un medic de pe ambulanță, suspectat că ar fi furat un lanț de aur de la un bărbat implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci, pe 11 septembrie.
Pe 19 septembrie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat pe Mihail Bagas la trei ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la finanțare ilegală a Partidului Politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), din surse interzise de lege, în proporții mari.
Un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței sub capota unui automobil adus din Statele Unite ale Americii, mai exact din California, potrivit Serviciului 112.
În această noapte, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările care au cuprins mai multe autovehicule într-o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău.
Partidul Republican „Inima Moldovei” califică drept „un abuz al guvernării” decizia Ministerului Justiţiei de a solicita limitarea activităţii formaţiunii noastre. Această decizie, în opinia formațiunii, este total nefondată şi are drept scop evident de a reduce la tăcere Partidul Republican „Inima Moldovei”.
Centrul Maternal „În Brațele Mamei” este un adăpost și o speranță pentru zeci de femei # TVR Moldova
De 14 ani, la Chișinău există un loc unde mamele aflate în momente dificile sunt ajutate. Centrul Maternal "În Brațele Mamei" le oferă adăpost și speranță. Peste 220 de femei au fost ajutate să rămână împreună cu copiii lor și să-și reconstruiască viața.
Gherasimov: Săptămâna viitoare, R. Moldova finalizează screeningul bilateral cu Uniunea Europeană # TVR Moldova
Săptămâna viitoare, Republica Moldova ar urma să finalizeze procedura de screening bilateral cu reprezentanţii Uniunii Europene. Este o etapă esenţială pentru deschiderea primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut la Bruxelles de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, într-un interviu pentru TVR MOLDOVA.
Uniunea Europeană va elimina complet taxele vamale pentru şapte produse agricole din Republica Moldova in urma deciziei Consiliului European. Acordul urmează a fi adoptat de Comitetul de asociere UE-Moldova. Amănunte are jurnalista TVR MOLDOVA, Daniela Danilova.
/DOC/ Îndemnul ferm a opt foști ambasadori ai SUA către Republica Moldova: Nu există cale de mijloc! # TVR Moldova
Opt foști ambasadori ai SUA în România și Republica Moldova au semnat o declarație comună în ajunul scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025 în care au subliniat importanța alegerilor pentru viitorul țării și pericolul unei eventuale victorii a forțelor pro-ruse în legislativul de la Chișinău în condițiile statul se află pe prima linie a unei înfruntări istorice.
Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului Irinei Vlah. Ce înseamnă acest lucru? # TVR Moldova
Ministerul Justiției solicită Curții de Apel Centru aplicarea măsurii de limitare a activității Partidului Republican „Inima Moldovei” pe un termen de 12 luni până la pronunțarea în fond. Această decizie a fost luată în urma sesizării Comisiei Electorale Centrale cu privire la ridicarii suspiciuni rezonabile față de corectitudinea finanțării activității formațiunii politice respective.
Un bărbat a găsit un șarpe cu clopoței sub capota unei mașini importate din California # TVR Moldova
Un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței, sub capota unui automobil adus din Statele Unite ale Americii, mai exact din statul California, informează Serviciul 112.
Nou sistem electronic de control la intrarea în spațiul Schengen, începând cu 12 octombrie # TVR Moldova
Uniunea Europeană introduce un nou sistem electronic de control la intrarea în spațiul Schengen, începând cu 12 octombrie. Acesta va înregistra digital intrările şi ieșirile conducătorilor auto și călătorilor din țări terțe, inclusiv din Republica Moldova.
Operatorul lituanian de transport al energiei electrice Litgrid a anunțat demontarea completă a liniilor electrice transfrontaliere care leagă Lituania de regiunea Kaliningrad din Rusia, relatează tvrinfo.ro.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții în capitală. Într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
Când joci la pariuri sportive, este indicat să ai o strategie cât mai echilibrată și să eviți greșeli care te pot costa. Indiferent de nivelul la care ești, vor fi și momente în care anumite detalii îți vor scăpa. Important este să știi ce îți dorești și cum să aplici strategia potrivită. În rândurile de mai jos, îți vom prezenta 7 dintre cele mai frecvente greșeli comise de pariori și modul în care le poți evita.
Fragmente ale unei rachete despre care se crede că a fost folosită pentru doborârea unei drone au fost găsite în regiunea Lublin din estul Poloniei, a declarat poliția militară poloneză, la peste o săptămâna după ce forțele armate poloneze, susținute de avioane NATO, au doborât mai multe drone rusești pătrunse în spațiul său aerian, relatează vineri Reuters.
Schimbare neașteptată în cazul extrădării lui Plahotniuc. O nouă decizie a fost luată la Atena # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc urmează totuși să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior de către autorități. Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Această informație a fost confirmată pentru TVR MOLDOVA de către reprezentanții mai multor instituții ale statului Republica Moldova.
Restricții de circulație în Chișinău pe 20 și 21 septembrie, în contextul Festivalului Etniilor # TVR Moldova
În perioada 20.09.205, ora 08:00 – 21.09.2025, ora 23:59, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu str-la Teatrală, str. Tricolorului și str. Maria Cebotari, informează Regia Transport Electric Chișinău (RTEC).
