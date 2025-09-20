CineMADE in România: Filmul „Tata mută munții”, la 22:00, la RLIVE TV
Bani.md, 20 septembrie 2025 16:10
Pelicula „Tata mută munții" de Daniel Sandu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Mircea Jianu, un fost ofițer de informații, află că fiul său a fost declarat dispărut în munți. Bărbatul se grăbește să meargă spre locul tragediei, în speranța că își va găsi
• • •
Victoria Sanduța candidează independent la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Concurenta electorală este juristă de meserie și a fost o perioadă îndelungată judecătoare. Slogan: O voce fără indicații Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Priorități, angajamente și promisiuni cheie: Investiții în satele Moldovei, apărarea drepturilor omului, stabilirea pensiei care să acopere costul minim al vieții,
S&P Global: soarta economiilor din Europa Centrală și de Est depinde de migranții ucraineni # Bani.md
Fluxul de migranți ucraineni către țările din Europa Centrală și de Est și posibila lor întoarcere acasă după încheierea războiului ar putea deveni un factor-cheie pentru perspectivele de creștere economică a regiunii, arată un raport S&P Global, citat de Reuters. Potrivit analizei, impactul economic al acestui fenomen poate varia între -6% și +3%, în funcție
Statele Unite și Uniunea Europeană au făcut un pas important în direcția valorificării celor circa 300 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei, pentru a finanța apărarea Ucrainei, relatează Bloomberg. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că urmează să fie prezentate în curând propuneri concrete privind modul
Șirul negru al oligarhilor ruși continuă: un nou top-manager, găsit fără viață lângă Moscova # Bani.md
În regiunea Moscovei a fost găsit fără viață Alexander Tiunin, directorul general al companiei „NPK Himproinjiniring", filială a „Rosatom", specializată în producerea de fibre de carbon și compozite. Potrivit agenției TASS, corpul său a fost descoperit lângă automobilul personal, în apropierea unei păduri, alături de o armă de vânătoare și o scrisoare de adio în
În Congresul american a fost elaborat un al treilea proiect de lege menit să intensifice presiunea economică asupra Rusiei și să forțeze Kremlinul să se angajeze în negocieri serioase pentru pacea în Ucraina, scrie Financial Times. Inițiativa aparține senatorului republican Jim Risch, președintele Comisiei pentru relații externe, și senatoarei democrate Jeanne Shaheen. Proiectul prevede un
Comisia Europeană este pregătită să deblocheze 550 de milioane de euro pentru Ungaria, încercând astfel să depășească opoziția premierului Viktor Orbán și să evite un eventual veto asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, scrie Financial Times, citând surse informate. În Uniunea Europeană, adoptarea sancțiunilor necesită unanimitate, iar Ungaria, alături de Slovacia –
Exporturile Moldovei, subjugate de rapiță: piața uleiurilor sufocată de un singur produs și un singur monopolist # Bani.md
Industria uleiurilor vegetale rămâne un sector strategic al economiei Republicii Moldova, generând o parte importantă a veniturilor din export ale agriculturii. Potrivit analizei realizate de economistul Iurie Rija, în august 2025 Moldova a exportat 8.091 tone de uleiuri vegetale, în valoare de 143,5 milioane lei, cu o structură diversificată, dar dominată de câteva produse-cheie. Uleiul
Republica Moldova își promovează produsele la Baia Mare: start pentru expoziția „Republica Moldova Prezintă” # Bani.md
Astăzi, 19 septembrie 2025, la Sala Polivalentă „Lascăr Pană" din Baia Mare, a fost dat startul unuia dintre cele mai importante evenimente de promovare a produselor și serviciilor moldovenești. Expoziția se desfășoară în perioada 19–21 septembrie 2025 și reunește peste 20 de companii autohtone. Producătorii din Republica Moldova expun o gamă variată de produse: de
Pe 19 septembrie 2025, OMV Petrom a depășit Hidroelectrica și a recâștigat poziția de cea mai valoroasă companie listată pe Bursa de Valori București, după aproape doi ani în care producătorul de energie hidro domina topul. Capitalizarea bursieră a Petrom a urcat la 54,7 miliarde de lei, potrivit datelor centralizate de Ziarul Financiar din platformele
Electoratul, hrănit cu iluzii: partidele promit salarii și pensii mai mari, dar fără calcule reale # Bani.md
Un studiu realizat de Expert-Grup, intitulat „Promisiuni electorale: între populism și fezabilitate", a radiografiat programele economice și sociale ale celor 8 formațiuni înscrise în cursa parlamentară din 28 septembrie 2025. Concluzia generală este că toate partidele au căzut în capcana populismului și evită să ofere detalii despre finanțare și instrumente reale de implementare. Blocul Electoral
Uniunea Europeană a devenit principala destinație pentru prunele moldovenești, cu o cotă de 85% din totalul exporturilor. Germania, România și Polonia s-au transformat în piețe tradiționale, în timp ce Rusia, cândva partener comercial major, a ajuns să fie o destinație nesemnificativă. „Avem o dependență plăcută de UE. Rusia, care a fost cândva piață tradițională, a
Decizia Varșoviei de a închide granița cu Belarus, inițial temporar, a fost prelungită pe termen nedeterminat, provocând un șoc logistic major pe ruta feroviară principală dintre China și Uniunea Europeană. Prin acest coridor, cu punct de transbordare la Brest, circulă 90% din transporturile feroviare de mărfuri China–UE, cu o valoare anuală estimată la 25 miliarde
Metrul pătrat la Chișinău – 1.540 de euro, la Paris aproape 9.500 de euro, în Luxemburg peste 11.000 de euro # Bani.md
Republica Moldova se află la coada clasamentului european privind costul locuințelor, potrivit celui mai recent top GlobalPropertyGuide (iulie 2025). Datele arată că în Chișinău, prețul mediu al unui metru pătrat de apartament este de doar 1.540 de euro, unul dintre cele mai mici din regiune și de câteva ori sub media capitalelor europene. Comparativ, la
Liga Orașelor și Comunelor are 54 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc câțiva primari și funcționari publici, ex-membri ai cabinetului de miniștri, medici, pensionari, dar și specialiști în diverse domenii. Slogan: Cu fața spre popor Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Primii 10 candidați pe listă: Alexandru Bujorean, Constantin Cojocari, Vladislav Cociu, Natalia
Pelicula „Unde merg elefanții" de Cătălin Rotaru și Gabi Virginia Șarga este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Leni este o fetiță bolnavă, dar în același timp plină de viață. Marcel – un tânăr cu tendințe sinucigașe, iar Magda – o mamă care încearcă să uite că
Contraste în economiile moldovenilor: 33 miliarde aduc dobândă, 28 miliarde zac în conturi # Bani.md
Portofoliul total de depozite din sectorul bancar al Republicii Moldova a constituit, la sfârșitul lunii august, 88,25 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Din această sumă, 51,8 miliarde lei revin depozitelor persoanelor fizice, iar 36,4 miliarde lei – persoanelor juridice. Cele mai mari ponderi le dețin depozitele la termen cu
În Republica Moldova se dezvoltă rapid o nouă rețea pe Telegram, care se prezintă drept grupuri locale cu „informații utile". Sub acoperirea anunțurilor despre vreme, reparații de drumuri sau afișe culturale, abonaților li se livrează constant mesaje de propagandă în favoarea lui Ilan Șor și a apropiaților săi, scrie disnfo.md. În prezent, rețeaua include circa
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, unde au fost discutate măsurile pentru accelerarea creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova, sporirea competitivității companiilor și creșterea productivității muncii. „Avem o investiție financiară generoasă, prin Planul de Creștere al UE – obiectivul nostru este să
Cum puteţi verifica dacă sunteţi în lista electorală şi la ce secţie veţi vota pe 28 septembrie # Bani.md
Au rămas doar nouă zile până la alegerile parlamentare, iar cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot pot verifica dacă au fost incluși în listele electorale și la ce secție de votare trebuie să se prezinte pentru a-și exercita dreptul la vot. Lista electorală este documentul ce cuprinde toți cetățenii cu drept de vot care
În luna iulie 2025, comparativ cu iulie 2024, producția industrială (serie brută) a înregistrat o creștere de 6,2%. Evoluția pozitivă a fost determinată în principal de avansul industriei prelucrătoare (+6,9%) și al sectorului de producere și furnizare a energiei electrice și termice, gazelor și apei calde (+0,9%). În același timp, industria extractivă a scăzut cu
Companiile indiene de rafinare a petrolului nu intenționează să renunțe la țițeiul rusesc, chiar dacă New Delhi a reluat negocierile comerciale cu Washingtonul, relatează Bloomberg. Creșterea cererii interne după sezonul musonic determină rafinăriile să mențină importurile din Rusia, cel mai mare furnizor al Indiei. Potrivit datelor de urmărire a transporturilor maritime, livrările de petrol rusesc
Premier Energy PLC, compania controlată de miliardarul ceh Jiří Šmejc, a semnat un acord pentru achiziţia a 51% şi a controlului asupra Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT, filiala din Ungaria a gigantului spaniol Iberdrola. Portofoliul vizat include parcuri eoliene operaţionale cu o capacitate totală instalată de 158 MW. Valoarea tranzacţiei a fost stabilită la 128 milioane
2,8 miliarde kWh de energie necesari pe malul drept – Guvernul lansează licitația pentru iarnă # Bani.md
Consumul estimat pentru malul drept al Nistrului în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 este de 2,8 miliarde kWh. Din acest volum, 1,02 miliarde kWh vor fi acoperite din producția locală, iar 1,78 miliarde kWh din surse externe. Procedurile anuale de achiziție a energiei electrice urmează să fie lansate până la 30 septembrie, iar în
Grampet Group, controlat de milionarul român Gruia Stoica, anunță intrarea pe piața materialelor pentru infrastructură prin compania BITUROM – specializată în procesarea și comercializarea bitumului rutier. Compania a început vânzîrile și în Republica Moldova. Noua fabrică, amplasată pe platforma fostei rafinării RAFO Onești, este prezentată drept cea mai modernă unitate de topire a bitumului din
Agenția Proprietății Publice (APP) a desfășurat la 18 septembrie 2025 o licitație cu strigare pentru selectarea arendașilor și locatarilor terenurilor proprietate publică de stat, pe o perioadă de cinci ani. În urma procedurii au fost adjudecate șapte loturi în valoare totală de 3 163 620 lei, sumă care depășește cu aproape un milion lei prețurile
Republ
Deficitul uriaș de cont curent, 26% din PIB, amenință Moldova cu colapsul valutar și datorii fără ieșire # Bani.md
Republica Moldova a înregistrat în primul trimestru al anului 2025 un deficit de cont curent de 26% din PIB, echivalent cu peste 1 miliard de dolari SUA – cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani, arată o notă de poziție elaborată economista de la Expert-Grup, Marina Soloviova . Potrivit documentului, dezechilibrul extern nu mai […] Articolul Deficitul uriaș de cont curent, 26% din PIB, amenință Moldova cu colapsul valutar și datorii fără ieșire apare prima dată în Bani.md.
Un milion pe an, casă, teren și trei mașini! Averea ministrului Infrastructurii cadidat lista PAS # Bani.md
RISE Moldova a conturat profilul unuia dintre cei mai vizibili candidați PAS la parlamentarele din 28 septembrie – actualul vicepremier și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care gestionează unul dintre cele mai mari bugete ale statului. Drumul său profesional și politic e marcat de contraste. Deși a urmat studii la Școala Superioară Militar-Politică de […] Articolul Un milion pe an, casă, teren și trei mașini! Averea ministrului Infrastructurii cadidat lista PAS apare prima dată în Bani.md.
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a declarat că „popoarele care nu-și cunosc trecutul riscă să nu aibă viitor”, subliniind importanța păstrării și promovării patrimoniului cultural al țării. Declarația a fost făcută în urma vizitei sale la Muzeul „Galerie Istorică” din Briceni, fondat de doctorul Valentin Cojocari. Muzeul găzduiește o colecție valoroasă de obiecte istorice, […] Articolul Patrimoniul cultural este cheia viitorului Republicii Moldova, spune Marian Lupu apare prima dată în Bani.md.
Inflația anuală în Republica Moldova a continuat trendul descendent în luna august 2025, coborând la 7,3%, în scădere cu 0,6 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Rata se menține totuși peste limita superioară a intervalului țintit de 5% ±1,5 p.p.. BNM precizează că evoluția lunii august […] Articolul Inflația încă mușcă din venituri! A fost peste limita BNM, în august apare prima dată în Bani.md.
CEC a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Bani.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, care vor fi utilizate în secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova. Tirajul total al buletinelor este de 2. 772.255, dintre care 2. 117. 039 în limba română, 649.573 în limba rusă, 3.400 în limba găgăuză, 1.827 […] Articolul CEC a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Bani.md.
Incident bizar în Franța! Un avion a așteptat o oră în aer, în timp ce singurul controlor dormea în turn # Bani.md
Un avion Airbus A320 al companiei Air Corsica a fost nevoit să survoleze timp de aproape o oră insula Corsica, după ce singurul controlor de trafic aflat în tură la aeroportul Napoleon Bonaparte din Ajaccio adormise. Incidentul a avut loc marți, la scurt timp după miezul nopții, când aeronava care venea de la Paris încerca […] Articolul Incident bizar în Franța! Un avion a așteptat o oră în aer, în timp ce singurul controlor dormea în turn apare prima dată în Bani.md.
Pelicula „Parking” de Tudor Giurgiu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Filmul transpune pe sticlă povestea lui Adrian, poet din Sângeorz-Băi care emigrează ilegal în Spania și devine paznic de noapte într-un parc auto. Sentimentele lui oscilează între o poveste de dragoste imposibilă cu o cântăreață […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Parking” de Tudor Giurgiu, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
”Alege filtre în loc de plastic” de la Moldindconbank, la final: 114 grădinițe, 3 câștigători și sute de copii implicați # Bani.md
Moldindconbank și showroom-ul de electronice și electrocasnice ULTRA anunță cu bucurie finalizarea celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Alege filtre în loc de plastic”, dedicată grădinițelor din întreaga țară și organizată în perioada 14 iulie – 15 septembrie 2025. La această ediție au participat 114 grădinițe care au pregătit materiale creative – desene, colaje […] Articolul ”Alege filtre în loc de plastic” de la Moldindconbank, la final: 114 grădinițe, 3 câștigători și sute de copii implicați apare prima dată în Bani.md.
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, în unanimitate, să reducă rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară de la 6,25% la 6,00%. Decizia face parte dintr-un set de măsuri de relaxare a politicii monetare, menite să sprijine economia națională și să mențină inflația pe termen mediu în […] Articolul Guvernul primește „oxigen” de la BNM: dobânzile scad, banii devin mai accesibili apare prima dată în Bani.md.
În cadrul emisiunii „Teritoriul libertății” de la RLIVE TV, Vadim Ceban, director interimar al companiei „Moldovagaz”, a comentat schimbările majore de pe piața europeană a gazelor naturale, respingând zvonurile privind predominanța gazului rusesc. Potrivit lui Ceban, în ultimii ani, structura importurilor energetice ale Uniunii Europene s-a transformat radical, iar cota „Gazprom” a scăzut de la […] Articolul Imperiul Gazprom se prăbușește: Europa trăiește pe gazul lichefiat al Qatar-ului și SUA apare prima dată în Bani.md.
Europa traversează o perioadă de instabilitate politică și administrativă, în care tot mai mulți lideri par incapabili să facă față provocărilor, scrie Bloomberg. Potrivit analizei, premierul Marii Britanii Keir Starmer și președintele Franței Emmanuel Macron se confruntă cu cele mai mari dificultăți, însă situații similare se regăsesc de la Haga până la Varșovia și de […] Articolul Haos în Europa: bugete goale, străzi în flăcări și lideri paralizați apare prima dată în Bani.md.
În cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidate de prim-ministrul Dorin Recean, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a prezentat raportul privind utilizarea fondurilor destinate infrastructurii rutiere. Potrivit datelor, în primele șase luni ale anului 2025 au fost valorificate peste 1 miliard de lei pentru lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale. Suma reprezintă aproximativ […] Articolul Doar 37% din banii pentru drumuri cheltuiți la jumătate de an – restul zac în conturi apare prima dată în Bani.md.
Partidul AUR are 62 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc ingineri, pedagogi, juriști, mecanici, arhitecți, psihologi și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Unire. Adevăr. Familie. Tradiție. Credință Orientare geopolitcă: Oficial formațiunea optează pentru unire cu România. În spațiul public din România partidul este acuzat de promovarea intereselor Rusiei. Primii […] Articolul Dosarul candidatului: Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) apare prima dată în Bani.md.
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada ianuarie-august 2025, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 26,8% față de anul precedent, ajungând la 60 milioane lei. Potrivit instituției, în primele opt luni ale anului au fost înregistrate 20.129 contracte de dare în […] Articolul Chirii „la negru”, scoase la lumină: peste 1.200 de persoane depistate de fisc apare prima dată în Bani.md.
În sezonul iulie-august 2025, exporturile de orz din Republica Moldova s-au menținut la un nivel stabil, însă au adus venituri mai mari datorită scumpirii prețului de export, arată analiza economistului Iurie Rija. În total, Moldova a exportat 77,4 mii tone de orz, aproape identic cu perioada similară din 2024 (75,2 mii tone). Diferența semnificativă s-a […] Articolul Un offshore a cumpărat aproape jumătate din orzul moldovenesc apare prima dată în Bani.md.
Forum internațional pentru IMM-urile din Moldova, organizat de Camera de Comerț și Industrie # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat Forumul Internațional „Dezvoltare și Acces pe Piețele Externe pentru IMM-urile din Republica Moldova”, eveniment inclus în agenda Moldova Business Week 2025. La forum au participat peste 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova, Canada și Belgia, activi în sectoare […] Articolul Forum internațional pentru IMM-urile din Moldova, organizat de Camera de Comerț și Industrie apare prima dată în Bani.md.
Mișcări tectonice pe piața cărnii: imperiul spirtoaselor își crește puterea cu 124,5 milioane de lei # Bani.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat emisiunea suplimentară de acțiuni ale SA „Basarabia-Nord”, în sumă de 124,5 milioane lei, reprezentând 6 226 538 de acțiuni ordinare nominative, emise din contul datoriilor creditoriale. În urma operațiunii, capitalul social al societății va crește la 141 005 460 lei, divizat în 7 050 273 de acțiuni […] Articolul Mișcări tectonice pe piața cărnii: imperiul spirtoaselor își crește puterea cu 124,5 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
Crama Mircești, vinăria de familie, a ajuns în doar câțiva ani să fie prezentă în restaurante și vinoteci exclusiviste din întreaga Europă. Afacerea este deținută în cote egale de Veronica Godea, fiica milionarului în imobiliare Viorel Godea (deține una dintre companiile de top de construcții Lagmar n.a), și de enologul Arcadie Foșnea, cel care a […] Articolul Fiica unui milionar din imobiliare sparge piața vinurilor în Europa apare prima dată în Bani.md.
Contracte cu Lukoil, palate la București și acuzații de mită: imperiul obscur al fraților Slivinschi # Bani.md
Numele familiei Slivinschi a intrat în atenția opiniei publice din România pe 9 septembrie, când presa a relatat că Valeriu Slivinschi, în vârstă de 36 de ani, ar fi suspectat de mituirea conducerii ELCEN, compania care produce peste 90% din energia termică a Capitalei. Scopul mitei ar fi fost urgentarea plăților către firmele deținute de […] Articolul Contracte cu Lukoil, palate la București și acuzații de mită: imperiul obscur al fraților Slivinschi apare prima dată în Bani.md.
Controale-surpriză la benzinării: statul verifică dacă motorina și benzina respectă standardele UE # Bani.md
Începând cu 16 septembrie, Inspectoratul pentru Supravegherea Produselor Nepalimentare și Protecția Consumatorilor a demarat un proces de monitorizare a calității carburanților comercializați pe piață. Potrivit autorităților, probe de combustibil sunt prelevate aleatoriu de la stațiile de alimentare și depozitele petroliere, pentru a asigura un control obiectiv și imparțial. Guvernul susține că noul mecanism de verificare […] Articolul Controale-surpriză la benzinării: statul verifică dacă motorina și benzina respectă standardele UE apare prima dată în Bani.md.
Uniunea Europeană intenționează să propună în această săptămână un nou set de sancțiuni care vizează companii chineze suspectate că sprijină efortul de război al Kremlinului, scrie Politico. Pachetul face parte dintr-o ofensivă diplomatică menită să convingă președintele american Donald Trump să adopte o linie mai dură față de Rusia. Potrivit surselor diplomatice citate, în discuțiile […] Articolul Trump joacă tare: Embargou total Kremlinului, dacă UE apasă pe China apare prima dată în Bani.md.
Pelicula „La drum cu tata” de Anca Miruna Lăzărescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Frații Mihai și Emil, de origine româno-germană, au un singur lucru în comun – îngrijorarea pentru tatăl lor bolnav. Mihai este mai mare și se frământă între a accepta […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „La drum cu tata”, miercuri, începând cu 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
VIDEO Șeful Poliției Naționale, despre rolul polițiștilor la alegeri: Avem grijă să se simtă în siguranță cetățenii # Bani.md
Poliția va avea grijă ca populația Moldovei să se simtă în siguranță în ziua alegerilor, a declarat pentru Realitatea Șeful Poliției Național, Viorel Cernăuțeanu. Chestorul nu a dezvăluit, invocând motive de securitate, câți ofițeri vor fi mobilizați pentru a asigura ordinea publică și buna desfășurare a scrutinului. În același timp, potrivit lui, oamenii legii se […] Articolul VIDEO Șeful Poliției Naționale, despre rolul polițiștilor la alegeri: Avem grijă să se simtă în siguranță cetățenii apare prima dată în Bani.md.
