Document contrafăcut în numele PCCOCS, distribuit policlinicilor din Chișinău: Actul care cerea o listă de pacienți, fals
TV8, 20 septembrie 2025 12:50
Document contrafăcut în numele PCCOCS, distribuit policlinicilor din Chișinău: Actul care cerea o listă de pacienți, fals
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
13:10
Acum 30 minute
12:50
Acum 2 ore
12:20
11:50
Acum 4 ore
10:50
10:20
09:50
09:50
Acum 6 ore
09:10
Acum 24 ore
23:40
22:10
21:40
21:40
21:20
20:50
20:20
20:10
19:40
19:20
19:10
18:50
18:40
18:00
17:50
17:50
17:20
17:00
16:50
16:30
16:20
16:00
15:40
15:20
15:20
15:00
14:40
13:50
13:50
Ieri
13:20
13:00
12:10
11:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.