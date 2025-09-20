Peste 73 de mii de traversări ale frontierei de stat, în ultimele 24 de ore. Au fost aplicate zeci de interdicții de intrare în Republica Moldova

15:55

Doar jumătate din concurenții electorali propun soluții pentru reintegrarea teritorială a Rep. Moldova, în pofida faptului că problema transnistreană ține de securitatea națională și regională. În timp ce unele partide politice au doar mențiuni vagi și fără niciun plan concret de rezolvare a diferendului, altele propun măsuri mai radicale față de regiune sau chiar periculoase pentru suveranitatea Rep. Moldova, susține jurnalista Irina Tabaranu, de la Zona de Securitate, care a analizat programele electorale la acest capitol.