Un medic de pe ambulanță a vândut un lanț de aur sustras de la un pacient implicat într-un accident mortal produs în raionul Orhei
Radio Orhei, 19 septembrie 2025 21:15
Poliția din Orhei a fost sesizată de tatăl unui bărbat, implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci la 11 septembrie, precum că a dispărut un lanț din aur, pe care fiul său îl avea la gât în momentul accidentului, anunță un comunicat al poliției. După accident, bărbatul de 37 de ani, a fost ...
Acum 30 minute
21:15
Acum 8 ore
15:00
Datorită precipitațiilor de săptămâna trecută numărul incendiilor de vegetație și gunoiște s-au diminuat, însă pompierii îndeamnă cetățenii ca să respecte în continuare normele antiincendiare cu responsabilitate. Să ținem cont de faptul că toamna copacii și arbuștii își lasă frunzele uscate la pământ. Unii din noi se avântă să curețe grădinile și curțile de aceste frunze, ...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Cum răspund și nu răspund câteva instituții publice gestionate de reprezentanții PAS, Blocului Patriotic, Blocului Alternativa și Blocului Victorie la solicitări de informații # Radio Orhei
Instituții publice care sunt conduse de politicieni ce reprezintă diferite entități politice au abordări asemănătoare în lipsa răspunsurilor la întrebări sau ignorarea solicitărilor care au fost adresate pe parcursul anului de Instituția Privată ”Radio Orhei”Astfel în martie curent Primăriei Orhei, care este condusă de exponenți ai Blocului ”Victorie” afiliat lui Ilan Șor, i-a fost solicitată ...
9 septembrie 2025
18:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise în listele electorale, precum și informațiile privind secția de votare la care urmează să își exercite dreptul de vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Verificarea se efectuează accesând platforma https://verifica.cec.md și urmând pașii indicați. Pentru a afla la ce secție de votare ...
17:00
Poftele financiare ale S.A ”Regia Apă Canal-Orhei” față de Spitalul Raional Orhei au fost reduse de instanță # Radio Orhei
Recent, pe pagina web a Curții de Apel Bălți a fost publicată decizia motivată în cauza ”SA Regia Apă Canal-Orhei vs IMSP Spitalul Raional Orhei privind încasarea cheltuielilor de judecată suportate în procesul civil”.La baza litigiului au stat pretențiile S.A Regia Apă Canal-Orhei pentru achitarea încasarea cheltuielilor de judecată dintr-un proces anterior, în sumă de ...
8 septembrie 2025
19:45
Comunicat DSE mun.Orhei: săptămâna trecută pompierii au luptat cu flăcările la poligoanele de deșeuri # Radio Orhei
Toamna a început pentru pompieri și salvatorii din Orhei, Rezina, Șoldănești și Telenești cu multe incendii și cu o victimă a focului. Așadar, săptămâna precedentă pompierii din cadrul DSE mun. Orhei, ore în șir, dar în unele cazuri zile la rând au stins sute de metri pătrați de gunoiște la poligoanele de deșeuri din localitățile ...
13:30
Pompierii IGSU din municipiul Orhei au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs în această noapte la o fabrică de panificație de pe strada Ioana Iachir 30.Apelul a fost recepționat la ora 01:34, iar la fața locului pentru stingerea flăcărilor au fost direcționate două echipe de salvatori.Ajunși la fața locului, angajații IGSU au ...
4 septembrie 2025
16:00
Veniturile din vânzări ale Î.M. ”Achiziții, Comerț și Piețe” din Orhei au scăzut anul trecut cu 2,2 milioane de lei comparativ cu 2023. Situația altor întreprinderi municipale rămâne necunoscută # Radio Orhei
Anul trecut Întreprinderea Municipală ”Achiziții, Comerț și Piețe”, fondată de Consiliul Municipal Orhei a înregistrat venituri totale de cca 5,2 milioane de lei. Indicatorul veniturilor este în scădere comparativ cu 2023, când acestea însumau peste 7,4 milioane de lei.Pe de altă parte, pierderile întreprinderii au scăzut față de 2023. Dacă în 2023 la capitolul pierderi ...
3 septembrie 2025
20:00
Urmașa unei victime a represiunilor politice din perioada sovietică, va fi despăgubită din bugetul Consiliului Raional Orhei # Radio Orhei
Recent pe pagina web a Judecătoriei Orhei a fost publicat dispozitivul hotărârii prin care s-a acceptat acțiunea urmașei unei victime a represiunilor politice împotriva Consiliului Raional Orhei. Astfel din bugetul CR Orhei vor fi achitate cca 124 mii lei sume de compensare pentru mai multe obiecte. Potrivit documentului este vorba de suma 13500 (treisprezece mii ...
2 septembrie 2025
20:45
Pentru o dispoziție ilegală de concediere a unei angajate a Consiliului Raional Orhei, se vor achita zeci de mii de lei # Radio Orhei
Recent pe pagina web a Curții Supreme de Justiție a fost publicată încheierea prin care s-a respins acțiunea Consiliului Raional Orhei care ataca decizia Curții de Apel Nord într-un litigiu de muncă. Litigiul a pornit în august 2022 de către o angajată a Consiliului Raional Orhei, care a contestat dispoziția sa de concediere, emisă de ...
1 septembrie 2025
20:45
Într-un articol al Europa Liberă Moldova se relatează despre faptul că în ultimii 10 ani numărul oficial al milionarilor în lei în R. Moldova a crescut de peste 22 de ori. Dacă în 2015 doar 358 de persoane declarau astfel de venituri, în 2024 numărul lor a trecut de 8.000. În aceeași perioadă, rata sărăciei ...
18:15
Peste 30 de intervenții la lichidarea focarelor de vegetație au avut pompierii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești pe parcursul ultimei săptămâni de vară. De la începutul verii și până în prezent în cele patru raioane s-au produs cca 400 incendii de vegetație și deșeuri. Astfel, sute de hectare au fost cuprinse de flăcări, fiind ...
30 august 2025
10:15
Un fost director executiv Yahoo care și-a ucis mama în vârstă și apoi s-a sinucis într-o casă din Connecticut ar fi fost influențat de ChatGPT, care i-a alimentat teoriile conspirației # Radio Orhei
Un fost director executiv Yahoo care și-a ucis mama în vârstă și apoi s-a sinucis într-o casă din Connecticut ar fi fost influențat de ChatGPT, care i-a alimentat teoriile conspirației. Stein-Erik Soelberg, în vârstă de 56 de ani, a vorbit cu popularul bot OpenAI, pe care l-a poreclit „Bobby”, înainte de crima-sinucidere în care a ...
29 august 2025
19:45
Un caz calificat drept utilizare abuzivă a resurselor administrative în scop de promovare cu tentă electorală de către PAS la Orhei, este menționat în raportul Promo-LEX # Radio Orhei
Asociația Promo-LEX a prezentat, astăzi, Raportul nr. 2 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Documentul conține constatări din perioada 22 iulie – 27 august. Raportul evidențiază principalele tendințe din perioada electorală, activitatea potențialilor competitori electorali, dar și riscurile care pot afecta corectitudinea și transparența scrutinului.Potrivit documentului MO Promo-LEX a semnalat în ...
19:30
De azi au intrat în vigoare noile tarife la apă și canalizare la Orhei. Acestea au scăzut ușor # Radio Orhei
În numărul de azi al Monitorului Oficial au fost publicate tarifele la apă și canalizare, aprobate de ANRE la solicitarea Î.M ” S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” în ședința din 26 august.Pentru consumatorii casnici tariful la apă va constitui 22,43 lei pentru 1 m3, față de 23,05 lei/m3 cât este acum , iar pentru canalizare a ...
28 august 2025
19:45
Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Strămutate a fost inaugurat la Orhei # Radio Orhei
Marți, 26 august la Orhei, a fost inaugurat Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Strămutate. Înființarea acestui nou centru, administrat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, va permite comunității să ofere asistență atât refugiaților și resortisanților țărilor terțe care au fugit de război, cât și moldovenilor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Lucrările de ...
19:45
ANI a emis un act de refuz în inițierea controlului averii și a intereselor personale a unui consilier raional din Orhei # Radio Orhei
Recent, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a fost publicat actul de refuz în inițierea controlului averii și a intereselor personale a consilierului rational Tudor Golub.Potrivit documentului La data de 17.07.2025 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 8336, cu privire la eventuala încălcare a ...
26 august 2025
19:30
Comunicat DSE mun.Orhei: săptămâna trecută incendiile au cuprins cca 100 ha. Avertizare de pericol excepțional de incendiu cu caracter natural # Radio Orhei
Un bărbat de 30 ani a fost extras de salvatori dintr-o fântână, după ce acesta a căzut în gol. Incidentul s-ar fi produs în prima jumătate a zilei de 21 august 2025, în s. Vatici, r-l Orhei. Așadar, în ziua respectivă victima presta servicii de curățare a unei fântâni cu apă, a unui locatar, când ...
25 august 2025
18:30
Promo-LEX condamnă intimidarea unui observator electoral la Orhei de către liderul unui partid politic # Radio Orhei
Organizația neguvernamentală ”Promo-LEX” a emis un comunicat în care condamnă cu fermitate incidentul produs ieri, în cadrul unui eveniment public la Orhei, unde un observator pe termen lung al Misiunii de Observare a fost supus unui atac public direct și intimidării de către liderul Partidului „Șansa”, Alexei Lungu. De pe scena evenimentului, acesta a recurs ...
18:30
Consiliul electoral al circumscripției electorale rationale Orhei a adoptat săptămămâna trecută hotărârea cu privire la constituirea secțiilor de votare. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în raionul Orhei vor fi deschise, ca și în scrutinele precedente 83 de secții de votare. Totuși față de ultimul scrutin – alegerile prezidențiale de acum un an, adresa unei ...
23 august 2025
09:00
Casa unui bărbat din Seliște, Orhei a fost mistuită de flăcări, iar pe rețele sociale a fost lansată o colectă de fonduri pentru reconstrucția casei # Radio Orhei
O postare plasată în rețeaua socială facebook face apel la colectare de fonduri pentru reparația casei unui bărbat din Seliște, care a fost mistuită de flăcări.Autoarea postării, Adriana Cerbu-Costin a publicat conturile bancare Asociației Obșești ”Ponoarele Seliștei”, pe care pot fi făcute donațiile și spune că : ”Suma care se va dona se va publica ...
22 august 2025
10:30
În dimineața zilei de 21 august 2025, un bărbat în vârstă de 30 de ani, care presta servicii de curățare fântânilor, a căzut la adâncime de circa 15 metri în apă. Cazul a avut loc în localitatea Vatici, raionul Orhei. Pentru extragerea acestuia la suprafață a fost necesară intervenția salvatorilor Inspectoratului General pentru Situații de ...
21 august 2025
20:00
Consiliul Raional Orhei a alocat 360 mii lei pentru acordarea voucherelor educaționale destinate elevilor din clasa I, anul de studii 2025-2026 # Radio Orhei
Consiliul Raional Orhei a adoptat în recenta sa ședință decizia ” Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru acordarea voucherelor educaționale destinate elevilor din clasa I, anul de studii 2025-2026”. Potrivit documentului 360 mii lei sunt alocați Direcției Generale Educație Orhei în scopul acordării voucherilor pentru elevii din clasa I-a și după caz din clasele ...
20:00
Colectorii ucraineni de fier vechi au reluat exporturile de materii prime în regiunea transnistreană în iulie 2025, după o pauză de un an, potrivit publicației obozrevatel.com, care citează datele Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei. Uzina Metalurgică din Râbnița este unul dintre cei mai mari contribuabili ai regimului secesionist din stânga Nistrului. Publicația precizează că exportatorul ...
19:45
La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei a fost inaugurat astăzi blocul alimentar complet modernizat, care va asigura zilnic mese pentru cei peste 1.200 de elevi și 65 de profesori. Investiția, în valoare de aproape 4 milioane de lei, a fost realizată în cadrul Parteneriatului Național Moldova pentru Educație, cu sprijinul PNUD Moldova, Ministerului Educației ...
20 august 2025
17:45
O diferență de 5 milioane de lei apare la contrapunerea a două texte oficiale privind volumul investițiilor în sistemul medical din raionul Orhei # Radio Orhei
Cinci milioane de lei este diferența între cifrele din 2 texte oficiale în care se vorbește despre suma investițiilor în sistemul medical din raionul Orhei în perioada 2022-2024. Astfel într-o postare pe pagina sa de facebook, ministra sănătătății Ala Nemerenco, care a vizitat Spitalul Raional, afirmă că: ” Total investițiile din diferite surse în sistemul ...
16:15
Consiliul Raional Orhei a adoptat în recenta sa ședință decizia ”Cu privire la activitățile de încorporare a cetățenilor născuți în anii 1998-2008 în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi în cel civil în octombrie 2025 – ianuarie 2026”Potrivit documentului, la armată urmează să fie încorporați 86 de tineri din cele 38 ...
