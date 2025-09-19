Putin a admis posibilitatea anulării sistemului de patente pentru migranți
Moldova1, 19 septembrie 2025 16:40
În Rusia ar trebui analizată posibilitatea anulării sistemului de patente pentru muncitorii migranți. Declarația a fost făcută de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la o întâlnire cu liderii fracțiunilor din Duma de Stat, scrie Gazeta RU, cu referire la TASS.
16:50
Peste 120 de instituții de învățământ general din întreaga țară beneficiază de granturi școlare în valoare totală de circa 4.32 milioane de dolari, anunțate de Ministerul Educației și Cercetării. Acestea au fost oferite în cadrul Programului de Granturi Școlare, parte a Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, susținut financiar de Banca Mondială și Parteneriatul Global pentru Educație.
16:40
16:40
ELECTORALA 2025 // Angelica Caraman: CEC monitorizează atent finanțarea campaniilor electorale ale concurenților și promite să sancționeze abaterile # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) monitorizează permanent modul în care partidele și concurenții electorali își finanțează campaniile și atrage atenția asupra riscului de corupere a alegătorilor, precum și asupra necesității asigurării transparenței acestui proces și respectarea legislației.
16:20
Mihail Bagas, condamnat pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE de către Ilan Șor # Moldova1
Activistul Mihail Bagas a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu suspendare condiționată, într-un dosar de finanțare ilegală a Partidului „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE). Sentința a fost pronunțată vineri, 19 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buicani, care a aprobat acordul de recunoaștere a vinovăției semnat de inculpat la faza de urmărire penală.
16:10
VIDEO // Momentul în care un medic de pe ambulanță vinde un lanț de aur sustras de la un pacient implicat într-un accident mortal # Moldova1
Poliția din Orhei a documentat un caz grav de furt, în care un medic de pe ambulanță este bănuit că a sustras un lanț din aur de la un pacient aflat în stare critică, după un accident rutier produs pe 11 septembrie, în apropiere de localitatea Step-Soci.
16:00
ELECTORALA 2025 // Cazul Partidului „Inima Moldovei”, parte a BEP: Dacă un partid din bloc comite ilegalități, întreaga alianță trebuie sancționată, cred experții # Moldova1
În cazul în care un partid, parte a unui bloc electoral, comite ilegalități, întreaga alianță ar trebui să-și asume responsabilitatea sau să fie trasă la răspundere, dacă a avut beneficii din asta. Opinia aparține Polinei Panainte, directoarea adjunctă a Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), potrivit căreia blocurile electorale nu pot împărți doar avantajele, ci și consecințele unor abateri de la lege.
15:50
Victor Stînă a plecat de la Zimbru Chișinău și va juca în a doua divizie a fotbalului israelian # Moldova1
Victor Stînă și-a schimbat din nou echipa de club. Mijlocașul de 27 de ani a plecat de la Zimbru Chișinău și s-a transferat la FC Bnei Yehuda din Tel Aviv. Această grupare evoluează în cea de-a doua divizie valorică a fotbalului israelian, iar după primele 4 etape, noua echipă a internaționalului moldovean se află pe locul 10 în clasament, cu 4 puncte la activ. Victor Stînă ar putea debuta duminică, 21 septembrie, în meciul din deplasare cu formația Kafr Qasim.
15:30
Șaptesprezece gospodării din nordul țării vor fi reabilitate pentru a reduce pierderile de energie # Moldova1
Mai multe familii din nordul Moldovei vor beneficia de locuințe mai călduroase și mai eficiente energetic, datorită unui program finanțat de Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei, care prevede investiții de peste patru milioane lei.
15:20
Peste un milion de francezi au ieșit în stradă în Franța, pentru a protesta față de măsurile de austeritate anunțate de guvern. Manifestațiile au degenerat în confruntări violente. Cel puțin 10 civili și 26 de polițiști au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentele s-au soldat și cu peste 300 de rețineri.
15:10
Echipamente medicale de peste 6.6 milioane de lei, donate Institutului Oncologic de către UE și OMS # Moldova1
Institutul Oncologic din Republica Moldova a primit o donație de echipamente medicale performante, în valoare de 6.63 milioane de lei, oferite de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății. Într-o ceremonie organizată vineri, 19 septembrie, cu ocazia transmiterii donației, s-a subliniat că se face un pas important în modernizarea serviciilor oncologice și că noile echipamente vor contribui la diagnosticarea precoce și aplicarea unor tratamente minim invazive pentru mii de pacienți.
14:50
Nomazii digitali, în R. Moldova: profesioniștii străini în domenii precum IT obțin drept de ședere în țară # Moldova1
O nouă categorie de străini – nomazii digitali – poate beneficia de dreptul de ședere și muncă în Republica Moldova. Acest statut va fi acordat începând cu data de 20 septembrie 2025, anunță Inspectoratul General pentru Migrație (IGM).
14:20
Mașină „Kia” cu 5.3 mii de euro, „Iphone 16” cu 850 de euro sau roți auto cu 410 euro: Fiscul scoate la vânzare mai multe bunuri confiscate # Moldova1
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) scoate la vânzare 12 loturi de bunuri confiscate, cu valoarea totală de aproape jumătate de milion de lei. Printre acestea se numără telefoane mobile, roți auto, căști, mașini, camere de supraveghere sau sisteme auto multimedia.
14:10
ELECTORALA 2025 // Ambasadori americani: „Alegerile din 28 septembrie vor decide viitorul R. Moldova și securitatea regională” # Moldova1
Opt ambasadori ai Statelor Unite ale Americii, care, în diferite perioade, s-au aflat în misiune în România și Republica Moldova, au transmis un mesaj comun înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în care avertizează că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse ar putea afecta grav securitatea regională și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei.
14:00
Opinie: Rusia vrea să obțină controlul asupra R. Moldova, s-o înlăture de la putere pe Maia Sandu și să atace, ulterior, „din spate”, Odesa # Moldova1
Rusia și-ar fi schimbat planurile de război din Ucraina și ar urmări, mai nou, preluarea controlului asupra R. Moldova prin forțele proruse sprijinite la alegerile din 28 septembrie, înlăturarea Maiei Sandu printr-o „lovitură de stat” și, ulterior, atacarea, cu ajutorul Chișinăului, „din spate”, a regiunii Odesa. Declarația a fost făcută de fostul ofițer de informații militare, analist politic și fost consilier prezidențial ucrainean, Aleksii Arestovici, care a explicat, într-o postare pe Telegram, posibilele etape ale acestui scenariu.
13:40
În ultimii 10 ani, comerțul extern al Republicii Moldova s-a schimbat în mod substanțial. Uniunea Europeană a devenit principalul partener, iar România a absorbit, de fiecare dată, șocurile noastre economice – de la embargourile rusești până la crizele recente – susține economistul Veaceslav Ioniță. Un exemplu elocvent este cel al prunelor. Dacă odinioară 100% din aceste fructe ajungeau în CSI, acum 85% sunt exportate în țările blocului comunitar. Germania, România și Polonia sunt câteva dintre țările Uniunii Europene care au devenit piețe tradiționale pentru exporturile de prune din Republica Moldova.
13:30
Un caz neobișnuit și periculos a fost înregistrat recent în Republica Moldova. Serviciul 112 anunță că un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței – specie veninoasă originară din America de Nord – sub capota unui automobil adus din statul american California.
13:10
Ziua Națională a Vinului 2025, marcată la început de octombrie: 106 vinării din R. Moldova își dau întâlnire la Chișinău # Moldova1
Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, organizată pe 4 și 5 octombrie, va reuni 106 vinării, inclusiv 43 de mici producători locali, gata să ofere vizitatorilor degustări, povești autentice și experiențe culturale. Evenimentul va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.
13:00
Un cuplu din Chișinău ar fi promis măsluirea unui dosar contra unei sume de 16.000 de euro # Moldova1
Un cuplu din Chișinău este vizat într-o cauză penală de trafic de influență, fiind suspectat că ar fi pretins și primit sume ilicite de bani pentru a influența decizii într-un dosar aflat pe rol.
12:50
ELECTORALA 2025 // Mossad moldovenesc și anchetarea reformei „eșuate” a justiției, promisiuni electorale ale concurenților (Partea II) # Moldova1
Supusă unor reforme îndelungate și prezentată drept „călcâiul lui Ahile” în procesul de integrare europeană a R. Moldova, justiția are dedicate paragrafe consistente în programele electorale ale majorității concurenților de la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deși propunerile sunt diverse, practic toți candidații promit să promoveze depolitizarea sistemului judiciar să punerea acestuia în slujba cetățeanului.
12:50
ELECTORALA 2025 // Ministerul Justiției cere în instanță limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” # Moldova1
Ministerul Justiției a depus, la Curtea de Apel Centru, cererea de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”, prin care se solicită limitarea activității formațiunii pe un termen de 12 luni, inclusiv pe perioada examinării cererii în fond.
12:40
Țările de Jos, al zecelea partener comercial din UE al R. Moldova: 1.16% din comerțul total autohton revine Amsterdamului # Moldova1
Volumul comerțului bilateral cu Țările de Jos, al zecelea partener comercial al Republicii Moldova din Uniunea Europeană, însumează 146.3 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1.16% din comerțul total al țării. Țările de Jos, cunoscute drept „țara lalelelor”, este piață de desfacere pentru o gamă diversă de produse moldovenești, de la îmbrăcăminte și transformatoare electrice, la vinuri, fructe și nuci.
12:40
Tehnicianul a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului 2026/2027 și are ca obiectiv cucerirea titlului de campioană a Portugaliei cu noua sa echipă. La peste două decenii de la ultima experiență ca antrenor în Portugalia, Jose Mourinho a revenit la un club din țara natală. După a scris istorie cu FC Porto, câștigând trofeul Ligii Campionilor și Cupa UEFA, lusitanul a ajuns la marea rivală Benfica Lisabona.
12:20
Bani iliciți pentru a influența opinia publică înainte de alegeri, la comanda unei formațiuni politice: CNA efectuează noi percheziții în Chișinău # Moldova1
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară vineri, 19 septembrie, percheziții în capitală, într-un dosar ce vizează fapte de spălare de bani, corupere electorală și finanțări politice ilegale.
12:20
Trump: „Nu este momentul să-i cerem lui Putin încetarea focului ”. Președintele SUA cere Europei să renunțe la petrolul rusesc # Moldova1
Trump afirmă că acum nu este momentul potrivit să se adreseze lui Putin cu apeluri de încetare a focului în Ucraina. În cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele SUA a insistat că Europa ar trebui să renunțe la achizițiile de petrol rusesc, scrie The Insider.
12:20
ELECTORALA 2025 // Închisoare pe viață pentru trădare de patrie și depolitizarea justiției: reforma sistemului judiciar, capitol important în programele electorale ale concurenților (Partea I) # Moldova1
Supusă unor reforme îndelungate și prezentată drept „călcâiul lui Ahile” în procesul de integrare europeană a R. Moldova, justiția are dedicate paragrafe consistente în programele electorale ale majorității concurenților de la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deși propunerile sunt diverse, aproape toți candidații promit să promoveze depolitizarea sistemului judiciar să punerea acestuia în slujba cetățeanului.
12:00
Rețea masivă de conturi false pe TikTok, descoperită de Promo-LEX: hashtagul care a ajuns în trending cu 1,3 milioane de vizualizări # Moldova1
O rețea masivă de conturi false care promovează conținut manipulator în perioada electorală a fost identificată de Promo-LEX pe platforma TikTok. Potrivit organizației, în doar 72 de ore, hashtagul #alegmoldova a acumulat 1,3 milioane de vizualizări nu prin sprijin autentic, ci printr-o strategie coordonată.
11:50
ULTIMA ORĂ // Grecia a anulat suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova. Procuratura Generală: „Situația a fost deblocată” # Moldova1
ULTIMA ORĂ // Grecia a anulat suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova. Procuratura Generală: „Situația a fost deblocată" # Moldova1

Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, iar procedura a fost reluată, anunță Procuratura Generală de la Chișinău. Potrivit instituției, situația a fost „deblocată" în urma discuțiilor purtate, pe 18 septembrie, de autoritățile R. Moldova cu oficialii eleni, iar acum urmează să fie stabilite, de comun acord, termenii și modalitatea de predare a fostului lider democrat.
11:50
Noi oportunități de învățare și socializare pentru seniorii din Republica Moldova, la Universitatea Vârstei a Treia # Moldova1
Vârsta nu este un obstacol pentru a învăța. O demonstrează Universitatea Vârstei a Treia – un concept prin care persoanele în etate sunt încurajate să îmbătrânească activ și sănătos. Lansat acum doi ani la Chișinău, proiectul a fost extins și în alte localități ale țării, convingând tot mai mulți pensionari să pășească pragul universității. Universitatea de Stat din Moldova deschide, din 26 septembrie, înscrierile pentru o nouă ediție a programului. Cursurile vor începe în luna octombrie și se vor desfășura până în iunie anul viitor, oferindu-le participanților șansa de a combina învățarea cu socializarea și de a-și îmbogăți experiențele de viață.
11:40
11:20
The Republic of Moldova, Romania and Ukraine launched, in Chisinau, a joint initiative to include the Precucuteni – Ariusd – Cucuteni – Tripolia cultural complex in the UNESCO World Heritage List. The initiative was formalized on September 18 by signing a Memorandum of Understanding by representatives of the three governments, within the framework of an international conference organized on the occasion of the European Heritage Days.
11:10
1.16% din comerțul total al R. Moldova revine Olandei, al zecelea partener comercial în UE # Moldova1
Volumul comerțului bilateral cu Olanda, al zecelea partener comercial al Republicii Moldova din Uniunea Europeană, însumează 146.3 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1.16% din comerțul total al țării. Olanda, cunoscută drept „țara lalelelor”, este piață de desfacere pentru o gamă diversă de produse moldovenești, de la îmbrăcăminte și transformatoare electrice, la vinuri, fructe și nuci.
11:00
R. Moldova, România și Ucraina cer includerea culturii Cucuteni–Trypillia în Patrimoniul UNESCO # Moldova1
Republica Moldova, România și Ucraina au lansat, la Chișinău, un demers comun pentru includerea complexului cultural Precucuteni – Ariușd – Cucuteni – Tripolia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Inițiativa a fost oficializată pe 18 septembrie prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere de către reprezentanții celor trei guverne, în cadrul unei conferințe internaționale organizate cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului.
11:00
10:50
GRT din Găgăuzia, amendat de CA cu 30.000 de lei pentru difuzarea unor mesaje manipulatorii de Ziua Independenței # Moldova1
Furnizorul public regional de servicii media „Găgăuziya Radio Televizionu” (GRT) a fost sancționat de Consiliul Audiovizualului (CA) cu o amendă de 30.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale privind asigurarea informării corecte a publicului. Decizia a fost luată după monitorizarea programului festiv dedicat Zilei Independenței din 27 august 2025, transmis în direct și ulterior publicat pe platforma YouTube a instituției.
10:50
Zimbru Chișinău pregătește „El Clasico de Moldova”: duminică, „galben-verzii” vor juca pe teren propriu cu rivala Sheriff Tiraspol # Moldova1
Momentul adevărului pentru Zimbru Chișinău. „Galben-verzii” trag tare la antrenamente pentru a fi în cea mai bună formă la meciul cu marea rivală, Sheriff Tiraspol. Discipolii antrenorului belarus Oleg Kubarev au câștigat în tur cu 3:2 în deplasare, iar duminică vor evolua pe teren propriu.
10:30
10:00
Troleibuzele din capitală au rămas blocate, vineri dimineață, în zona sensului giratoriu de la intersecția străzilor Ion Creangă, Calea Ieșilor și bulevardul Ștefan cel Mare din capitală, din cauza unor deranjamente la rețeaua de contact. Imaginile plasate pe rețelele de socializare arată că pasagerii s-au adunat în număr mare în stațiile de așteptare, i-ar unii s-au văzut nevoiți să-și continue drumul pe jos.
09:50
Deși legislația Republicii Moldova interzice expres implicarea cultelor religioase în activități electorale, ultimul raport al Misiunii Promo-LEX arată că fenomenul continuă să fie prezent și la scrutinul din 28 septembrie. Observatorii au documentat cel puțin patru cazuri de agitație electorală cu implicarea clerului sau a imaginii lăcașurilor de cult, practici întâlnite și la scrutinele anterioare.
09:40
Podul rutier peste Prut, care va lega R. Moldova de România, va fi funcțional până la sfârșitul anului viitor # Moldova1

Lucrările pe șantierul viitorului pod peste Prut, care va lega orașul Ungheni din Republica Moldova de Ungheni din România, avansează conform graficului stabilit, iar obiectivul este ca acesta să fie dat în exploatare până la finele anului viitor. Progresul proiectului a fost evaluat de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și de omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu.
09:40
Umilit, lăsat fără mâncare și apă, bătut fără milă și chiar lăsat să fie mușcat de câini. Sunt ororile prin care a trecut un prizonier ucrainean, ținut captiv într-o închisoare din Rusia mai bine de trei ani. Din fericire a scăpat cu viață, după ce a fost eliberat împreună cu alți civili. Acum este internat la spital, iar părinții îl așteaptă să se întoarcă, în sfârșit, acasă.
09:30
Marcus Rashford a marcat primele sale goluri în tricoul echipei FC Barcelona într-un meci din Liga Campionilor # Moldova1
FC Barcelona a debutat cu o victorie convingătoare în grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal. Gruparea blaugrana a învins cu 2:1 în deplasare pe Newcastle United. După ce a fost dominată în prima repriză și a scăpat fără gol încasat la ocazia ratată de Harvey Barnes, echipă condusă de germanul Hans-Dieter Flick a deschis scorul în minutul 58.
09:20
Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă fără precedent de dezinformare și corupție electorală orchestrată de Federația Rusă, menită să creeze un climat de haos, să submineze încrederea în autorități și să deturneze parcursul european al țării, avertizează experții. În cadrul unei ediții speciale de la Moldova 1, președintele Comunității WatchDog.MD, Valeriu Pașa, și jurnalistul român Cătălin Gomboș au îndemnat cetățenii moldoveni la vigilență, rezistență civică în perioada electorală și asumarea responsabilității în ziua scrutinului.
08:50
UE ar putea interzice complet petrolul și gazul rusesc din 2028, cu restricții parțiale din 2026 # Moldova1
Comisia Europeană discută, în cadrul noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, o propunere care ar accelera renunțarea la gazul natural lichefiat (GNL) din Federația Rusă. Informația a fost relatată de Reuters joi, 18 septembrie, cu referire la surse europene.
08:30
08:30
Sănătatea inimii începe cu prevenția: teste care pot evalua riscul de a dezvolta boli cardiovasculare în următorii 10 ani # Moldova1
Medicii cardiologi susțin că există teste care pot evalua riscul de a dezvolta boli cardiovasculare în următorii 10 ani, luând în calcul factori precum vârsta, sexul, tensiunea arterială, colesterolul, diabetul și fumatul.
08:00
Cutremur puternic de 7,8 grade în Kamceatka: avertizări de tsunami, dar fără pagube majore # Moldova1
Un nou seism puternic a avut loc joi seara, 18 septembrie, în largul coastelor peninsulei Kamceatka, Rusia. Potrivit Geological Survey din SUA, cutremurul a avut magnitudinea 7,8 și epicentrul la circa 100 de kilometri est de Petropavlovsk-Kamceatski, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Agenția Reuters notează că după primul șoc au urmat mai multe replici, cu magnitudini de până la 5,8.
08:00
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin și lansatoare către Polonia, într-un contract estimat la 780 de milioane de dolari (662 milioane de euro). Potrivit Agenției pentru Cooperare în Domeniul Apărării și Securității (DSCA), această tranzacție „va sprijini politica externă și securitatea națională a SUA, întărind apărarea unui aliat NATO care joacă un rol cheie în stabilitatea politică și economică a Europei”, scrie DW.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Migranții din UE: o dificultate în repararea relațiilor cu Londra post-Brexit # Moldova1
Pe măsură ce contextul geopolitic s-a transformat după invadarea Ucrainei în 2022 și, în același timp, s-au acumulat dovezi privind consecințele negative ale Brexit-ului asupra economiei britanice, Partidul Laburist aflat la putere dorește acum să se reconecteze cu partenerii săi europeni, reafirmând continuitatea angajamentului britanic față de Ucraina și față de alianța transatlantică, NATO.
21:40
Republica Moldova a reușit să valorifice, în primele opt luni ale anului, aproximativ 60% din cele 2,68 de miliarde de lei alocați pentru întreținerea, reparația și construcția drumurilor, din bugetul planificat, au declarat pentru Radio Moldova reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor (AND). În linii mari, aceștia afirmă că lucrările se desfășoară conform programului, iar până la sfârșitul anului fondurile vor fi valorificate în proporție de 100%. Totuși, o problemă esențială rămâne insuficiența resurselor financiare pentru a putea schimba semnificativ starea drumurilor din țară, fiind necesar un buget de cel puțin 4 miliarde de lei anual, mai semnalează AND.
21:00
Franța a fost joi scena unor proteste de amploare și greve. Sindicatele și mii de manifestanți printre care profesori, mecanici de tren, medici și farmaciști au ieșit în stradă, nemulțumiți de planurile de austeritate anunțate de guvernul francez. De cealaltă parte, autoritățile avertizează că statul are cheltuielile prea mari, iar deficitul bugetar este cel mai ridicat din zona euro. În urma manifestațiilor, 140 de persoane au fost arestate.
