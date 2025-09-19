Prunele moldovenești, pe mesele consumatorilor din UE. Cele mai multe ajung în Germania
Radio Moldova, 19 septembrie 2025 13:40
În ultimii 10 ani, comerțul extern al Republicii Moldova s-a schimbat în mod substanțial. Uniunea Europeană a devenit principalul partener, iar România a absorbit, de fiecare dată, șocurile noastre economice – de la embargourile rusești până la crizele recente – susține economistul Veaceslav Ioniță. Un exemplu elocvent este cel al prunelor. Dacă odinioară 100% din aceste fructe ajungeau în CSI, acum 85% sunt exportate în țările blocului comunitar. Germania, România și Polonia sunt câteva dintre țările Uniunii Europene care au devenit piețe tradiționale pentru exporturile de prune din Republica Moldova.
• • •
Rusia își intensifică propaganda în R. Moldova înainte de scrutinul din 28 septembrie, avertizează experții # Radio Moldova
Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă fără precedent de dezinformare și corupție electorală orchestrată de Federația Rusă, menită să creeze un climat de haos, să submineze încrederea în autorități și să deturneze parcursul european al țării, avertizează experții. În cadrul unei ediții speciale de la Moldova 1, președintele Comunității WatchDog.MD, Valeriu Pașa, și jurnalistul român Cătălin Gomboș au îndemnat cetățenii moldoveni la vigilență, rezistență civică în perioada electorală și asumarea responsabilității în ziua scrutinului.
Caz șocant: un moldovean a dat peste un șarpe cu clopoței în propria mașină adusă din California # Radio Moldova
Un caz neobișnuit și periculos a fost înregistrat recent în Republica Moldova. Serviciul 112 anunță că un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței – specie veninoasă originară din America de Nord – sub capota unui automobil adus din statul american California.
Piața Marii Adunări Naționale se va transforma în „capitala vinului”, pe 4 și 5 octombrie # Radio Moldova
Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, organizată pe 4 și 5 octombrie, va reuni 106 vinării, inclusiv 43 de mici producători locali, gata să ofere vizitatorilor degustări, povești autentice și experiențe culturale. Evenimentul va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.
Îmbrăcămintea produsă în R. Moldova ajunge în „țara lalelelor”, al zecelea partener comercial în UE # Radio Moldova
Volumul comerțului bilateral cu Țările de Jos, al zecelea partener comercial al Republicii Moldova din Uniunea Europeană, însumează 146.3 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1.16% din comerțul total al țării. Țările de Jos, cunoscute drept „țara lalelelor”, este piață de desfacere pentru o gamă diversă de produse moldovenești, de la îmbrăcăminte și transformatoare electrice, la vinuri, fructe și nuci.
ELECTORALA 2025 // Reformarea CC, majorarea salariilor pentru judecători sau reformă cardinală a justiției, după modelul României, promit concurenții electorali (Partea II) # Radio Moldova
Supusă unor reforme îndelungate și prezentată drept „călcâiul lui Ahile” în procesul de integrare europeană a R. Moldova, justiția are dedicate paragrafe consistente în programele electorale ale majorității concurenților de la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deși propunerile sunt diverse, practic toți candidații promit să promoveze depolitizarea sistemului judiciar să punerea acestuia în slujba cetățeanului.
ELECTORALA 2025 // „Inima Moldovei” riscă limitarea activității pentru 12 luni. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel Centru # Radio Moldova
Ministerul Justiției a depus, la Curtea de Apel Centru, cererea de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”, prin care se solicită limitarea activității formațiunii pe un termen de 12 luni, inclusiv pe perioada examinării cererii în fond.
Celebrul antrenor portughez Jose Mourinho a fost prezentat oficial la Benfica Lisabona # Radio Moldova
Tehnicianul a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului 2026/2027 și are ca obiectiv cucerirea titlului de campioană a Portugaliei cu noua sa echipă. La peste două decenii de la ultima experiență ca antrenor în Portugalia, Jose Mourinho a revenit la un club din țara natală. După a scris istorie cu FC Porto, câștigând trofeul Ligii Campionilor și Cupa UEFA, lusitanul a ajuns la marea rivală Benfica Lisabona.
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, confirmată oficial. Ministerul Justiției elen și-a revăzut decizia de a suspenda procesul # Radio Moldova
Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, iar procedura a fost reluată, anunță Procuratura Generală de la Chișinău. Potrivit instituției, situația a fost „deblocată” în urma discuțiilor purtate, pe 18 septembrie, de autoritățile R. Moldova cu oficialii eleni, iar acum urmează să fie stabilite, de comun acord, termenii și modalitatea de predare a fostului lider democrat.
CNA efectuează percheziții la Chișinău într-un dosar de corupere electorală și manipulare a opiniei publice # Radio Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară vineri, 19 septembrie, percheziții în capitală, într-un dosar ce vizează fapte de spălare de bani, corupere electorală și finanțări politice ilegale.
Trump cere Europei să oprească importurile de petrol din Rusia, fără apeluri de pace către Putin # Radio Moldova
Trump afirmă că acum nu este momentul potrivit să se adreseze lui Putin cu apeluri de încetare a focului în Ucraina. În cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele SUA a insistat că Europa ar trebui să renunțe la achizițiile de petrol rusesc, scrie The Insider.
ELECTORALA 2025 // Justiția din programele electorale ale concurenților: procuror general ales „de popor” sau instituție nouă similară DNA din România (Partea I) # Radio Moldova
Supusă unor reforme îndelungate și prezentată drept „călcâiul lui Ahile” în procesul de integrare europeană a R. Moldova, justiția are dedicate paragrafe consistente în programele electorale ale majorității concurenților de la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deși propunerile sunt diverse, aproape toți candidații promit să promoveze depolitizarea sistemului judiciar să punerea acestuia în slujba cetățeanului.
O rețea coordonată de conturi false promovează narațiuni anti-UE și anti-guvernare pe TikTok, avertizează Promo-LEX # Radio Moldova
O rețea masivă de conturi false care promovează conținut manipulator în perioada electorală a fost identificată de Promo-LEX pe platforma TikTok. Potrivit organizației, în doar 72 de ore, hashtagul #alegmoldova a acumulat 1,3 milioane de vizualizări nu prin sprijin autentic, ci printr-o strategie coordonată.
Universitatea Vârstei a Treia deschide înscrierile pentru seniorii din Republica Moldova # Radio Moldova
Vârsta nu este un obstacol pentru a învăța. O demonstrează Universitatea Vârstei a Treia – un concept prin care persoanele în etate sunt încurajate să îmbătrânească activ și sănătos. Lansat acum doi ani la Chișinău, proiectul a fost extins și în alte localități ale țării, convingând tot mai mulți pensionari să pășească pragul universității. Universitatea de Stat din Moldova deschide, din 26 septembrie, înscrierile pentru o nouă ediție a programului. Cursurile vor începe în luna octombrie și se vor desfășura până în iunie anul viitor, oferindu-le participanților șansa de a combina învățarea cu socializarea și de a-și îmbogăți experiențele de viață.
Moldova, Romania, and Ukraine launch joint bid for UNESCO recognition of Cucuteni–Tripolia culture # Radio Moldova
The Republic of Moldova, Romania and Ukraine launched, in Chisinau, a joint initiative to include the Precucuteni – Ariusd – Cucuteni – Tripolia cultural complex in the UNESCO World Heritage List. The initiative was formalized on September 18 by signing a Memorandum of Understanding by representatives of the three governments, within the framework of an international conference organized on the occasion of the European Heritage Days.
Cutremur cu magnitudinea de 7.8 în Kamceatka: avertizări de tsunami și replici puternice # Radio Moldova
Un nou seism puternic a avut loc joi seară, 18 septembrie, în largul coastelor peninsulei Kamceatka, Rusia. Potrivit Geological Survey din SUA, cutremurul a avut magnitudinea 7.8 și epicentrul la circa 100 de kilometri est de Petropavlovsk-Kamceatski, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Agenția Reuters notează că după primul șoc au urmat mai multe replici, cu magnitudini de până la 5.8 pe aceeași scară.
Îmbrăcăminte produsă în R. Moldova ajunge în „Țara lalelelor”, al zecelea partener comercial în UE # Radio Moldova
Volumul comerțului bilateral cu Olanda, al zecelea partener comercial al Republicii Moldova din Uniunea Europeană, însumează 146.3 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1.16% din comerțul total al țării. Olanda, cunoscută drept „țara lalelelor”, este piață de desfacere pentru o gamă diversă de produse moldovenești, de la îmbrăcăminte și transformatoare electrice, la vinuri, fructe și nuci.
Percheziții în Chișinău: un cuplu ar fi promis să influențeze agenți publici contra bani, într-un dosar aflat pe rol # Radio Moldova
Un cuplu din Chișinău este vizat într-o cauză penală de trafic de influență, fiind suspectat că ar fi pretins și primit sume ilicite de bani pentru a influența decizii într-un dosar aflat pe rol.
Postul public de radio și televiziune din Găgăuzia, amendat pentru difuzarea unui discurs manipulator al lui Ilan Șor, de Ziua Independenței # Radio Moldova
Furnizorul public regional de servicii media „Găgăuziya Radio Televizionu” (GRT) a fost sancționat de Consiliul Audiovizualului (CA) cu o amendă de 30.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale privind asigurarea informării corecte a publicului. Decizia a fost luată după monitorizarea programului festiv dedicat Zilei Independenței din 27 august 2025, transmis în direct și ulterior publicat pe platforma YouTube a instituției.
Zimbru Chișinău pregătește „El Clasico de Moldova”: duminică, „galben-verzii” vor juca pe teren propriu cu rivala Sheriff Tiraspol # Radio Moldova
Momentul adevărului pentru Zimbru Chișinău. „Galben-verzii” trag tare la antrenamente pentru a fi în cea mai bună formă la meciul cu marea rivală, Sheriff Tiraspol. Discipolii antrenorului belarus Oleg Kubarev au câștigat în tur cu 3:2 în deplasare, iar duminică vor evolua pe teren propriu.
R. Moldova, România și Ucraina, demers comun pentru includerea culturii Cucuteni–Trypillia în Patrimoniul UNESCO # Radio Moldova
Republica Moldova, România și Ucraina au lansat, de la Chișinău, un demers comun pentru includerea complexului cultural Precucuteni – Ariușd – Cucuteni – Tripolia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Inițiativa a fost oficializată pe 18 septembrie prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere de către reprezentanții celor trei guverne, în cadrul unei conferințe internaționale organizate cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului.
Blocaj pe liniile de troleibuz în Chișinău: pasagerii au fost nevoiți să meargă pe jos # Radio Moldova
Troleibuzele din capitală au rămas blocate, vineri dimineață, în zona sensului giratoriu de la intersecția străzilor Ion Creangă, Calea Ieșilor și bulevardul Ștefan cel Mare din capitală, din cauza unor deranjamente la rețeaua de contact. Imaginile plasate pe rețelele de socializare arată că pasagerii s-au adunat în număr mare în stațiile de așteptare, i-ar unii s-au văzut nevoiți să-și continue drumul pe jos.
Revista presei internaționale // Rusia înregistrează pierderi masive; Grevă națională în Franța # Radio Moldova
Presa internațională descrie tensiunile geopolitice generate de războiul ruso-ucrainean, inclusiv presiunile occidentale asupra Rusiei. În atenția publicațiilor străine se află și politica energetică europeană, în contextul reducerii importurilor de gaz și petrol rusesc, precum și intensificarea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia. Criza economică și socială din Rusia și Franța, sunt alte subiecte importante abordate de presa internațională.
Deși legislația Republicii Moldova interzice expres implicarea cultelor religioase în activități electorale, ultimul raport al Misiunii Promo-LEX arată că fenomenul continuă să fie prezent și la scrutinul din 28 septembrie. Observatorii au documentat cel puțin patru cazuri de agitație electorală cu implicarea clerului sau a imaginii lăcașurilor de cult, practici întâlnite și la scrutinele anterioare.
Progres pe șantierul podului peste Prut la Ungheni: piloții aproape finalizați, pe ambele maluri # Radio Moldova
Lucrările pe șantierul viitorului pod peste Prut, care va lega orașul Ungheni din Republica Moldova de Ungheni din România, avansează conform graficului stabilit, iar obiectivul este ca acesta să fie dat în exploatare până la finele anului viitor. Progresul proiectului a fost evaluat de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și de omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu.
Bătut, înfometat și mușcat de câini – calvarul unui prizonier ucrainean eliberat din Rusia # Radio Moldova
Umilit, lăsat fără mâncare și apă, bătut fără milă și chiar lăsat să fie mușcat de câini. Sunt ororile prin care a trecut un prizonier ucrainean, ținut captiv într-o închisoare din Rusia mai bine de trei ani. Din fericire a scăpat cu viață, după ce a fost eliberat împreună cu alți civili. Acum este internat la spital, iar părinții îl așteaptă să se întoarcă, în sfârșit, acasă.
Marcus Rashford a marcat primele sale goluri în tricoul echipei FC Barcelona într-un meci din Liga Campionilor # Radio Moldova
FC Barcelona a debutat cu o victorie convingătoare în grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal. Gruparea blaugrana a învins cu 2:1 în deplasare pe Newcastle United. După ce a fost dominată în prima repriză și a scăpat fără gol încasat la ocazia ratată de Harvey Barnes, echipă condusă de germanul Hans-Dieter Flick a deschis scorul în minutul 58.
Washingtonul dă undă verde: Polonia cumpără rachete Javelin pentru a-și întări apărarea în fața Rusiei # Radio Moldova
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin și lansatoare către Polonia, într-un contract estimat la 780 de milioane de dolari (662 milioane de euro). Potrivit Agenției pentru Cooperare în Domeniul Apărării și Securității (DSCA), această tranzacție „va sprijini politica externă și securitatea națională a SUA, întărind apărarea unui aliat NATO care joacă un rol cheie în stabilitatea politică și economică a Europei”, scrie DW.
Reuters: Comisia Europeană analizează eliminarea mai rapidă a GNL-ului rusesc din noul pachet de sancțiuni # Radio Moldova
Comisia Europeană discută, în cadrul noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, o propunere care ar accelera renunțarea la gazul natural lichefiat (GNL) din Federația Rusă. Informația a fost relatată de Reuters joi, 18 septembrie, cu referire la surse europene.
Revista Presei // UE nu va mai oferi nicio susținere R. Moldova, dacă după alegerile din 28 septembrie, Rusia va acapara Parlamentul și Guvernul # Radio Moldova
UE va renunța la susținerea Republicii Moldova în cazul unei guvernări pro-ruse; pericol de destabilizări după scrutinul parlamentar; Tiraspolul nemulțumit de repararea podurilor peste Nistru de către autoritățile de la Chișinău - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Investigații și obiceiuri necesare pentru a menține inima sănătoasă, indicate de cardiologi # Radio Moldova
Medicii cardiologi susțin că există teste care pot evalua riscul de a dezvolta boli cardiovasculare în următorii 10 ani, luând în calcul factori precum vârsta, sexul, tensiunea arterială, colesterolul, diabetul și fumatul.
Corespondență Dan Alexe // Migranții din UE: o dificultate în repararea relațiilor cu Londra post-Brexit # Radio Moldova
Pe măsură ce contextul geopolitic s-a transformat după invadarea Ucrainei în 2022 și, în același timp, s-au acumulat dovezi privind consecințele negative ale Brexit-ului asupra economiei britanice, Partidul Laburist aflat la putere dorește acum să se reconecteze cu partenerii săi europeni, reafirmând continuitatea angajamentului britanic față de Ucraina și față de alianța transatlantică, NATO.
Republica Moldova a reușit să valorifice, în primele opt luni ale anului, aproximativ 60% din cele 2,68 de miliarde de lei alocați pentru întreținerea, reparația și construcția drumurilor, din bugetul planificat, au declarat pentru Radio Moldova reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor (AND). În linii mari, aceștia afirmă că lucrările se desfășoară conform programului, iar până la sfârșitul anului fondurile vor fi valorificate în proporție de 100%. Totuși, o problemă esențială rămâne insuficiența resurselor financiare pentru a putea schimba semnificativ starea drumurilor din țară, fiind necesar un buget de cel puțin 4 miliarde de lei anual, mai semnalează AND.
Proteste de amploare la Paris și în marile orașe ale Franței: „Nu vrem austeritate!” # Radio Moldova
Franța a fost joi scena unor proteste de amploare și greve. Sindicatele și mii de manifestanți printre care profesori, mecanici de tren, medici și farmaciști au ieșit în stradă, nemulțumiți de planurile de austeritate anunțate de guvernul francez. De cealaltă parte, autoritățile avertizează că statul are cheltuielile prea mari, iar deficitul bugetar este cel mai ridicat din zona euro. În urma manifestațiilor, 140 de persoane au fost arestate.
„Avem certitudinea securității livrărilor de gaze naturale”: autoritățile dau asigurări că R. Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026 # Radio Moldova
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025–2026, anunță autoritățile. Gazele pentru această perioadă au fost procurate în proporție de 96%, iar stocurile de cărbune au fost completate integral. Totodată, procedurile anuale de achiziție a energiei electrice urmează a fi lansate până la 30 septembrie curent.
Biserica de lemn din satul Vorniceni, raionul Strășeni, și-a deschis din nou ușile după restaurare. Ridicată încă în anul 1685, lăcașul este unul dintre cele mai vechi și valoroase expresii ale arhitecturii ecleziastice din lemn din Republica Moldova. După zeci de ani în care clădirea a fost lăsată să se degradeze, specialiștii care au intervenit au reușit să readucă la viață elemente originale de altă dată.
Starmer și Trump au discutat despre necesitatea intensificării presiunilor asupra lui Putin pentru a opri războiul # Radio Moldova
Premierul britanic Keir Starmer a declarat joi, la o conferință de presă comună cu președintele SUA Donald Trump, că este necesară intensificarea presiunii asupra lui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Starmer a acuzat Rusia de cele mai mari atacuri de la începutul invaziei și de încălcarea fără precedent a spațiului aerian NATO. Trump, la rândul său a spus că Putin „l-a dezamăgit”, relatează serviciul rus al BBC.
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025–2026, a declarat premierul Dorin Recean, subliniind că țara are deja asigurată livrarea neîntreruptă de gaze naturale. „Avem asigurată certitudinea securității livrărilor de gaze naturale”, a spus șeful Executivului în cadrul ședinței Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru iarnă.
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Artiom Deleanu păstrează șanse să urce pe podium la Campionatele Mondiale # Radio Moldova
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Artiom Deleanu rămâne în cărți pentru a cuceri medalia de bronz la Campionatele Mondiale, ce se desfășoară la Zagreb, în capitala Croației. În categoria de greutate de până la 55 de kilograme, Deleanu a cedat în sferturile de finală cu 0:8 în fața iranianului Payam Ahmadi. Ulterior, Ahmadi a ajuns în finală, iar Deleanu va intra în recalificări. Primul său adversar va fi uzbecul Ulan Muratbek Uulu.
Jurnalistă DW, la Moldova 1: Drone rusești violează spațiul aerian al NATO. Polonia, România și Bulgaria cer răspunsuri ferme # Radio Moldova
Recentele incidente de violare a spațiului aerian al Poloniei, României și Bulgariei de către drone rusești au amplificat tensiunile în regiune și pun la încercare capacitatea NATO de a răspunde coordonat și eficient la provocări. Într-un interviu acordat postului Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel a subliniat că aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci parte a unei strategii hibride deliberate a Moscovei de a sonda vulnerabilitățile flancului estic al NATO.
Integrarea europeană deschide noi oportunități pentru primari: fonduri suplimentare, proiecte transfrontaliere și cooperare regională # Radio Moldova
Peste 320 de primari și lideri regionali din Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia s-au reunit la Chișinău, la cea de-a doua ediție a Forumului Internațional „Cooperare transfrontalieră europeană”, pentru a dezbate oportunitățile oferite de fondurile de preaderare și a pune bazele creării unei noi Grupări Europene de Cooperare Teritorială, care să contribuie la accelerarea integrării europene a țării.
ELECTORALA 2025 // Lider separatist din Camenca ar face campanie pentru Blocul „Alternativa” # Radio Moldova
Un lider separatist din regiunea transnistreană, Oleg Chisnicean, ar face campanie electorală pentru Blocul „Alternativa” la Chișinău. Potrivit redacției platformei Zona de Securitate, acesta a fost surprins într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale de agitație.
UE face pași concreți pentru eliminarea taxelor vamale la șapte produse agricole moldovenești # Radio Moldova
Uniunea Europeană a decis astăzi să susțină eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova, în cadrul eforturilor de aprofundare a relațiilor comerciale bilaterale. Este vorba despre prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri – produse care, deși exportate deja către piața comunitară, nu beneficiază încă de liberalizare completă.
46 de percheziții: gruparea vizată ar fi primit instrucțiuni de la curatori ruși pentru campanii de dezinformare # Radio Moldova
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar mai multe sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și înscrisuri de ciornă au fost ridicate în urma celor 46 de percheziții efectuate joi, 18 septembrie, de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și mascații „Fulger”.
