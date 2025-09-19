Rețea masivă de conturi false pe TikTok, descoperită de Promo-LEX: hashtagul care a ajuns în trending cu 1,3 milioane de vizualizări

11:50

Vârsta nu este un obstacol pentru a învăța. O demonstrează Universitatea Vârstei a Treia – un concept prin care persoanele în etate sunt încurajate să îmbătrânească activ și sănătos. Lansat acum doi ani la Chișinău, proiectul a fost extins și în alte localități ale țării, convingând tot mai mulți pensionari să pășească pragul universității. Universitatea de Stat din Moldova deschide, din 26 septembrie, înscrierile pentru o nouă ediție a programului. Cursurile vor începe în luna octombrie și se vor desfășura până în iunie anul viitor, oferindu-le participanților șansa de a combina învățarea cu socializarea și de a-și îmbogăți experiențele de viață.