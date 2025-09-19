Contraste în economiile moldovenilor: 33 miliarde aduc dobândă, 28 miliarde zac în conturi
Bani.md, 19 septembrie 2025 12:00
Portofoliul total de depozite din sectorul bancar al Republicii Moldova a constituit, la sfârșitul lunii august, 88,25 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Din această sumă, 51,8 miliarde lei revin depozitelor persoanelor fizice, iar 36,4 miliarde lei – persoanelor juridice. Cele mai mari ponderi le dețin depozitele la termen cu
Portofoliul total de depozite din sectorul bancar al Republicii Moldova a constituit, la sfârșitul lunii august, 88,25 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Din această sumă, 51,8 miliarde lei revin depozitelor persoanelor fizice, iar 36,4 miliarde lei – persoanelor juridice. Cele mai mari ponderi le dețin depozitele la termen cu
Telegram, calul troian care îl promovează pe Șor și mobilizează la proteste

În Republica Moldova se dezvoltă rapid o nouă rețea pe Telegram, care se prezintă drept grupuri locale cu „informații utile". Sub acoperirea anunțurilor despre vreme, reparații de drumuri sau afișe culturale, abonaților li se livrează constant mesaje de propagandă în favoarea lui Ilan Șor și a apropiaților săi, scrie disnfo.md. În prezent, rețeaua include circa
Planul UE de Creștere, motor pentru economia Moldovei – mesajul premierului Recean

Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, unde au fost discutate măsurile pentru accelerarea creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova, sporirea competitivității companiilor și creșterea productivității muncii. „Avem o investiție financiară generoasă, prin Planul de Creștere al UE – obiectivul nostru este să
Cum puteţi verifica dacă sunteţi în lista electorală şi la ce secţie veţi vota pe 28 septembrie
Au rămas doar nouă zile până la alegerile parlamentare, iar cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot pot verifica dacă au fost incluși în listele electorale și la ce secție de votare trebuie să se prezinte pentru a-și exercita dreptul la vot. Lista electorală este documentul ce cuprinde toți cetățenii cu drept de vot care
Industria a explodat în iulie cu 6,2%, dar mineritul s-a prăbușit

În luna iulie 2025, comparativ cu iulie 2024, producția industrială (serie brută) a înregistrat o creștere de 6,2%. Evoluția pozitivă a fost determinată în principal de avansul industriei prelucrătoare (+6,9%) și al sectorului de producere și furnizare a energiei electrice și termice, gazelor și apei calde (+0,9%). În același timp, industria extractivă a scăzut cu
Petrolul rusesc, de neînlocuit pentru India: importurile revin pe creștere

Companiile indiene de rafinare a petrolului nu intenționează să renunțe la țițeiul rusesc, chiar dacă New Delhi a reluat negocierile comerciale cu Washingtonul, relatează Bloomberg. Creșterea cererii interne după sezonul musonic determină rafinăriile să mențină importurile din Rusia, cel mai mare furnizor al Indiei. Potrivit datelor de urmărire a transporturilor maritime, livrările de petrol rusesc
Bossul energiei din Moldova înghite jumătate din eolienele Ungariei

Premier Energy PLC, compania controlată de miliardarul ceh Jiří Šmejc, a semnat un acord pentru achiziţia a 51% şi a controlului asupra Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT, filiala din Ungaria a gigantului spaniol Iberdrola. Portofoliul vizat include parcuri eoliene operaţionale cu o capacitate totală instalată de 158 MW. Valoarea tranzacţiei a fost stabilită la 128 milioane
2,8 miliarde kWh de energie necesari pe malul drept – Guvernul lansează licitația pentru iarnă
Consumul estimat pentru malul drept al Nistrului în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 este de 2,8 miliarde kWh. Din acest volum, 1,02 miliarde kWh vor fi acoperite din producția locală, iar 1,78 miliarde kWh din surse externe. Procedurile anuale de achiziție a energiei electrice urmează să fie lansate până la 30 septembrie, iar în
După eșecul trenurilor, milioanrul Gruia Stoica vinde asfalt în Moldova

Grampet Group, controlat de milionarul român Gruia Stoica, anunță intrarea pe piața materialelor pentru infrastructură prin compania BITUROM – specializată în procesarea și comercializarea bitumului rutier. Compania a început vânzîrile și în Republica Moldova. Noua fabrică, amplasată pe platforma fostei rafinării RAFO Onești, este prezentată drept cea mai modernă unitate de topire a bitumului din
Licitație record: 255 ha de teren la Edineț adjudecate cu 1,76 milioane lei

Agenția Proprietății Publice (APP) a desfășurat la 18 septembrie 2025 o licitație cu strigare pentru selectarea arendașilor și locatarilor terenurilor proprietate publică de stat, pe o perioadă de cinci ani. În urma procedurii au fost adjudecate șapte loturi în valoare totală de 3 163 620 lei, sumă care depășește cu aproape un milion lei prețurile
Europa cheamă investitorii în Moldova: bani pentru dezvoltare și locuri de muncă

Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar semnificativ din partea Uniunii Europene, în cadrul unui apel lansat pentru atragerea de investiții în sectorul privat. Potrivit Comisiei Europene, fondurile vor fi destinate sprijinirii economiei și mediului de afaceri, cu scopul de a stimula creșterea economică, precum și dezvoltarea țării, potrivit IPN. Fondurile au scopul de
Deficitul uriaș de cont curent, 26% din PIB, amenință Moldova cu colapsul valutar și datorii fără ieșire
Republica Moldova a înregistrat în primul trimestru al anului 2025 un deficit de cont curent de 26% din PIB, echivalent cu peste 1 miliard de dolari SUA – cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani, arată o notă de poziție elaborată economista de la Expert-Grup, Marina Soloviova . Potrivit documentului, dezechilibrul extern nu mai
Un milion pe an, casă, teren și trei mașini! Averea ministrului Infrastructurii cadidat lista PAS
RISE Moldova a conturat profilul unuia dintre cei mai vizibili candidați PAS la parlamentarele din 28 septembrie – actualul vicepremier și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care gestionează unul dintre cele mai mari bugete ale statului. Drumul său profesional și politic e marcat de contraste. Deși a urmat studii la Școala Superioară Militar-Politică de
Patrimoniul cultural este cheia viitorului Republicii Moldova, spune Marian Lupu

Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, a declarat că „popoarele care nu-și cunosc trecutul riscă să nu aibă viitor", subliniind importanța păstrării și promovării patrimoniului cultural al țării. Declarația a fost făcută în urma vizitei sale la Muzeul „Galerie Istorică" din Briceni, fondat de doctorul Valentin Cojocari. Muzeul găzduiește o colecție valoroasă de obiecte istorice,
Inflația încă mușcă din venituri! A fost peste limita BNM, în august

Inflația anuală în Republica Moldova a continuat trendul descendent în luna august 2025, coborând la 7,3%, în scădere cu 0,6 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Rata se menține totuși peste limita superioară a intervalului țintit de 5% ±1,5 p.p.. BNM precizează că evoluția lunii august
CEC a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, care vor fi utilizate în secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova. Tirajul total al buletinelor este de 2. 772.255, dintre care 2. 117. 039 în limba română, 649.573 în limba rusă, 3.400 în limba găgăuză, 1.827
Incident bizar în Franța! Un avion a așteptat o oră în aer, în timp ce singurul controlor dormea în turn
Un avion Airbus A320 al companiei Air Corsica a fost nevoit să survoleze timp de aproape o oră insula Corsica, după ce singurul controlor de trafic aflat în tură la aeroportul Napoleon Bonaparte din Ajaccio adormise. Incidentul a avut loc marți, la scurt timp după miezul nopții, când aeronava care venea de la Paris încerca
CineMADE in Romania: Filmul „Parking" de Tudor Giurgiu, la 22:00, la RLIVE TV

Pelicula „Parking" de Tudor Giurgiu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Filmul transpune pe sticlă povestea lui Adrian, poet din Sângeorz-Băi care emigrează ilegal în Spania și devine paznic de noapte într-un parc auto. Sentimentele lui oscilează între o poveste de dragoste imposibilă cu o cântăreață
"Alege filtre în loc de plastic" de la Moldindconbank, la final: 114 grădinițe, 3 câștigători și sute de copii implicați
Moldindconbank și showroom-ul de electronice și electrocasnice ULTRA anunță cu bucurie finalizarea celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Alege filtre în loc de plastic", dedicată grădinițelor din întreaga țară și organizată în perioada 14 iulie – 15 septembrie 2025. La această ediție au participat 114 grădinițe care au pregătit materiale creative – desene, colaje
Guvernul primește „oxigen" de la BNM: dobânzile scad, banii devin mai accesibili

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, în unanimitate, să reducă rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară de la 6,25% la 6,00%. Decizia face parte dintr-un set de măsuri de relaxare a polit
În cadrul emisiunii „Teritoriul libertății” de la RLIVE TV, Vadim Ceban, director interimar al companiei „Moldovagaz”, a comentat schimbările majore de pe piața europeană a gazelor naturale, respingând zvonurile privind predominanța gazului rusesc. Potrivit lui Ceban, în ultimii ani, structura importurilor energetice ale Uniunii Europene s-a transformat radical, iar cota „Gazprom” a scăzut de la […] Articolul Imperiul Gazprom se prăbușește: Europa trăiește pe gazul lichefiat al Qatar-ului și SUA apare prima dată în Bani.md.
Europa traversează o perioadă de instabilitate politică și administrativă, în care tot mai mulți lideri par incapabili să facă față provocărilor, scrie Bloomberg. Potrivit analizei, premierul Marii Britanii Keir Starmer și președintele Franței Emmanuel Macron se confruntă cu cele mai mari dificultăți, însă situații similare se regăsesc de la Haga până la Varșovia și de […] Articolul Haos în Europa: bugete goale, străzi în flăcări și lideri paralizați apare prima dată în Bani.md.
În cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidate de prim-ministrul Dorin Recean, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a prezentat raportul privind utilizarea fondurilor destinate infrastructurii rutiere. Potrivit datelor, în primele șase luni ale anului 2025 au fost valorificate peste 1 miliard de lei pentru lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale. Suma reprezintă aproximativ […] Articolul Doar 37% din banii pentru drumuri cheltuiți la jumătate de an – restul zac în conturi apare prima dată în Bani.md.
Partidul AUR are 62 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc ingineri, pedagogi, juriști, mecanici, arhitecți, psihologi și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Unire. Adevăr. Familie. Tradiție. Credință Orientare geopolitcă: Oficial formațiunea optează pentru unire cu România. În spațiul public din România partidul este acuzat de promovarea intereselor Rusiei. Primii […] Articolul Dosarul candidatului: Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) apare prima dată în Bani.md.
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada ianuarie-august 2025, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 26,8% față de anul precedent, ajungând la 60 milioane lei. Potrivit instituției, în primele opt luni ale anului au fost înregistrate 20.129 contracte de dare în […] Articolul Chirii „la negru”, scoase la lumină: peste 1.200 de persoane depistate de fisc apare prima dată în Bani.md.
În sezonul iulie-august 2025, exporturile de orz din Republica Moldova s-au menținut la un nivel stabil, însă au adus venituri mai mari datorită scumpirii prețului de export, arată analiza economistului Iurie Rija. În total, Moldova a exportat 77,4 mii tone de orz, aproape identic cu perioada similară din 2024 (75,2 mii tone). Diferența semnificativă s-a […] Articolul Un offshore a cumpărat aproape jumătate din orzul moldovenesc apare prima dată în Bani.md.
Forum internațional pentru IMM-urile din Moldova, organizat de Camera de Comerț și Industrie # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat Forumul Internațional „Dezvoltare și Acces pe Piețele Externe pentru IMM-urile din Republica Moldova”, eveniment inclus în agenda Moldova Business Week 2025. La forum au participat peste 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova, Canada și Belgia, activi în sectoare […] Articolul Forum internațional pentru IMM-urile din Moldova, organizat de Camera de Comerț și Industrie apare prima dată în Bani.md.
Mișcări tectonice pe piața cărnii: imperiul spirtoaselor își crește puterea cu 124,5 milioane de lei # Bani.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat emisiunea suplimentară de acțiuni ale SA „Basarabia-Nord”, în sumă de 124,5 milioane lei, reprezentând 6 226 538 de acțiuni ordinare nominative, emise din contul datoriilor creditoriale. În urma operațiunii, capitalul social al societății va crește la 141 005 460 lei, divizat în 7 050 273 de acțiuni […] Articolul Mișcări tectonice pe piața cărnii: imperiul spirtoaselor își crește puterea cu 124,5 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
Crama Mircești, vinăria de familie, a ajuns în doar câțiva ani să fie prezentă în restaurante și vinoteci exclusiviste din întreaga Europă. Afacerea este deținută în cote egale de Veronica Godea, fiica milionarului în imobiliare Viorel Godea (deține una dintre companiile de top de construcții Lagmar n.a), și de enologul Arcadie Foșnea, cel care a […] Articolul Fiica unui milionar din imobiliare sparge piața vinurilor în Europa apare prima dată în Bani.md.
Contracte cu Lukoil, palate la București și acuzații de mită: imperiul obscur al fraților Slivinschi # Bani.md
Numele familiei Slivinschi a intrat în atenția opiniei publice din România pe 9 septembrie, când presa a relatat că Valeriu Slivinschi, în vârstă de 36 de ani, ar fi suspectat de mituirea conducerii ELCEN, compania care produce peste 90% din energia termică a Capitalei. Scopul mitei ar fi fost urgentarea plăților către firmele deținute de […] Articolul Contracte cu Lukoil, palate la București și acuzații de mită: imperiul obscur al fraților Slivinschi apare prima dată în Bani.md.
Controale-surpriză la benzinării: statul verifică dacă motorina și benzina respectă standardele UE # Bani.md
Începând cu 16 septembrie, Inspectoratul pentru Supravegherea Produselor Nepalimentare și Protecția Consumatorilor a demarat un proces de monitorizare a calității carburanților comercializați pe piață. Potrivit autorităților, probe de combustibil sunt prelevate aleatoriu de la stațiile de alimentare și depozitele petroliere, pentru a asigura un control obiectiv și imparțial. Guvernul susține că noul mecanism de verificare […] Articolul Controale-surpriză la benzinării: statul verifică dacă motorina și benzina respectă standardele UE apare prima dată în Bani.md.
Uniunea Europeană intenționează să propună în această săptămână un nou set de sancțiuni care vizează companii chineze suspectate că sprijină efortul de război al Kremlinului, scrie Politico. Pachetul face parte dintr-o ofensivă diplomatică menită să convingă președintele american Donald Trump să adopte o linie mai dură față de Rusia. Potrivit surselor diplomatice citate, în discuțiile […] Articolul Trump joacă tare: Embargou total Kremlinului, dacă UE apasă pe China apare prima dată în Bani.md.
Pelicula „La drum cu tata” de Anca Miruna Lăzărescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Frații Mihai și Emil, de origine româno-germană, au un singur lucru în comun – îngrijorarea pentru tatăl lor bolnav. Mihai este mai mare și se frământă între a accepta […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „La drum cu tata”, miercuri, începând cu 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
VIDEO Șeful Poliției Naționale, despre rolul polițiștilor la alegeri: Avem grijă să se simtă în siguranță cetățenii # Bani.md
Poliția va avea grijă ca populația Moldovei să se simtă în siguranță în ziua alegerilor, a declarat pentru Realitatea Șeful Poliției Național, Viorel Cernăuțeanu. Chestorul nu a dezvăluit, invocând motive de securitate, câți ofițeri vor fi mobilizați pentru a asigura ordinea publică și buna desfășurare a scrutinului. În același timp, potrivit lui, oamenii legii se […] Articolul VIDEO Șeful Poliției Naționale, despre rolul polițiștilor la alegeri: Avem grijă să se simtă în siguranță cetățenii apare prima dată în Bani.md.
Partidul Democrația Acasă are 88 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc agricultori, juriști, pedagogi și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Curajul este începutul biruinței Orientare geopolitcă: Formațiunea nu s-a expus public despre opțiunile sale geopolitice până la momentul redactării dosarului. Primii 10 candidați pe listă: Vasile Costiuc, Sergiu Stefanco, Ana […] Articolul Dosarul candidatului: Partidul „Democrația Acasă” apare prima dată în Bani.md.
Vești bune pentru consumatori: tariful la gaz ar putea scădea după achizițiile mai ieftine ale Energocom # Bani.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că tariful pentru gazele naturale achitat de populație ar putea fi redus, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). „Prețul mediu ponderat estimat a fost publicat de Energocom, compania de stat care se ocupă de achiziția gazelor. Pe baza acestor date, ANRE va face calculele […] Articolul Vești bune pentru consumatori: tariful la gaz ar putea scădea după achizițiile mai ieftine ale Energocom apare prima dată în Bani.md.
Președintele american Donald Trump a anunțat marți un acord între Statele Unite și China care va permite aplicației TikTok să continue să funcționeze pe piața americană. Potrivit mai multor surse, înțelegerea este similară cu un plan discutat în primăvară și prevede transferul activelor TikTok din SUA către proprietari americani, pentru a răspunde preocupărilor legate de […] Articolul TikTok scapă de interdicție în America: Trump și Xi au bătut palma apare prima dată în Bani.md.
Moldoveanul care a înființat o companie aeriană peste Prut deschide a doua rută spre SUA la Chicago din iunie 2026 # Bani.md
HiSky, compania controlată de moldoveanul Iulian Scorpan, va inaugura pe 4 iunie 2026 a doua sa rută lung-curier spre America, prin deschiderea legăturii directe dintre București și aeroportul O’Hare din Chicago (SUA). Zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână, joia și duminica, cu plecare din București la ora 9:00 și o durată de […] Articolul Moldoveanul care a înființat o companie aeriană peste Prut deschide a doua rută spre SUA la Chicago din iunie 2026 apare prima dată în Bani.md.
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu BERD: România, gata să preia Portul Giurgiulești. Miza 100 de milioane de dolari # Bani.md
Premierul României, Ilie Bolojan, a avut o întrevedere cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, tema principală fiind vânzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. La licitația de vânzare a operatorului ICS Danube Logistics, deținut integral de BERD, […] Articolul Premierul Ilie Bolojan a discutat cu BERD: România, gata să preia Portul Giurgiulești. Miza 100 de milioane de dolari apare prima dată în Bani.md.
Guvernul Republicii Moldova a anunțat lansarea proiectului de construcție a liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, realizată datorită parteneriatului strategic pentru investiții cu Statele Unite ale Americii. Proiectul, cu o valoare de 130 de milioane de dolari, va fi finanțat integral de partea americană și are ca obiectiv conectarea directă a Republicii Moldova la sistemul […] Articolul O investiție istorică! America plătește linia care va asigura curentul Moldovei apare prima dată în Bani.md.
ANRE a retart licența de furnizare ÎCS „Nord Gaz Sângerei” SRL. În consecință, obligațiile de serviciu public exercitate de această companie au fost revocate, iar listele titularilor și ale operatorilor de distribuție au fost actualizate. Totodată, Consiliul ANRE a aprobat tarifele reglementate pentru serviciile de distribuție a gazelor naturale prestate de F.P.C. „Lăcătuș” S.R.L. Acestea […] Articolul Nord Gaz eliminat, „Lăcătuș” intră pe piață cu tarife usturătoare apare prima dată în Bani.md.
Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova a anunțat că va publica pe 30 septembrie 2025, imediat după alegerile parlamentare, datele referitoare la: „Produsul Intern Brut în trimestrul II 2025” „Forța de muncă, ocuparea și șomajul în trimestrul II 2025”. Decizia este motivată de necesitatea implementării noii baze de sondaj EMDOS 3, elaborată pe baza […] Articolul BNS „mută” PIB-ul după alegeri: datele economice, publicate abia pe 30 septembrie apare prima dată în Bani.md.
Luni a avut loc deschiderea Moldova Business Week 2025 (MBW25), cea de-a zecea ediție a celui mai mare forum economic al țării, la care au fost prezenți fizic peste 700 de participanți. Agenda din această săptămână cuprinde peste 30 de evenimente (15–19 septembrie), reunind investitori, antreprenori, oficiali de rang înalt și experți din peste 40 de […] Articolul MBW25, ediția jubiliară: 30+ evenimente, un singur mesaj – Moldova is Open for Business apare prima dată în Bani.md.
Banca Mondială pompează 70 de miliarde de dolari în Africa, în timp ce SUA și Europa taie ajutoarele # Bani.md
Africa va beneficia de aproximativ 70% dintr-un pachet de finanțare de 100 de miliarde de dolari, mobilizat de un departament al Băncii Mondiale pentru a sprijini cele mai sărace state din lume, scrie Semafor. Decizia vine pe fondul reducerii ajutorului extern tradițional destinat continentului. „Am transmis un mesaj clar: banca rămâne ferm angajată în sprijinirea […] Articolul Banca Mondială pompează 70 de miliarde de dolari în Africa, în timp ce SUA și Europa taie ajutoarele apare prima dată în Bani.md.
Instituțiile publice trebuie să fie conduse de profesioniști, nu de persoane loiale politic. Declarația a fost făcută de către secretarul general al Partidului „Respect Moldova”, Nicolae Cicariov, la dezbaterea electorală de la Exclusiv TV. „Astăzi, ministerele, agențiile și chiar structurile de forță sunt conduse de persoane loiale politic, nu de profesioniști. Chiar dacă au studii […] Articolul Nicolae Cicariov: „Statul trebuie să lucreze pentru oameni, nu pentru partide” apare prima dată în Bani.md.
Parchetul European (EPPO) a anunțat desfășurarea cea mai mare operațiune de acest tip din istoria Uniunii Europene, după ce în portul Pireu din Grecia – controlat de compania chineză de stat COSCO – au fost confiscate 2.435 de containere cu mărfuri provenite din China. Potrivit Politico, containerele conțineau în special biciclete electrice, textile și încălțăminte, […] Articolul Un port din Grecia controlat de China, epicentrul unei fraude de 800 milioane de euro apare prima dată în Bani.md.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare prestate de Î.M. „Apă-Canal Dondușeni”. Astfel, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă va constitui 39,38 lei/m³, ceea ce reprezintă o majorare cu 3,01 lei/m³, iar tariful pentru serviciile de canalizare va fi de 25,27 […] Articolul Apă mai scumpă la Dondușeni: tarifele urcă la aproape 40 lei metrul cub apare prima dată în Bani.md.
Schimbare la vârful BERD Moldova: Giuseppe Grimaldi, omul reformelor, trimis de BERD la Chișinău # Bani.md
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) l-a numit pe Giuseppe Grimaldi în funcția de șef al oficiului din Republica Moldova, începând cu 1 octombrie 2025. El o înlocuiește pe Catarina Bjorlin Hansen, care a fost desemnată șefă a BERD în Irak. Giuseppe Grimaldi deține o vastă experiență în domeniul reformelor și politicilor publice în […] Articolul Schimbare la vârful BERD Moldova: Giuseppe Grimaldi, omul reformelor, trimis de BERD la Chișinău apare prima dată în Bani.md.
„Cea mai fericită fată din lume” de Radu Jude este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Pelicula va putea fi vizionată marți seara, începând cu ora 22:00. Delia are 18 ani și locuiește într-un orășel românesc. Tânăra devine norocoasa câștigătoare a unei campanii de promovare organizată de o firmă […] Articolul CineMade in România: „Cea mai fericită fată din lume”, filmul de marți seara, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
Blocul electoral „Împreună” are 60 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc economiști, juriști, militari, pedagogi și lideri de partid. Partide din bloc: Partidul Schimbării, Partidul Verde Ecologist. Slogan: Moldova poate mai mult. Moldova poate mai bine. Direcția EU Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Primii 10 candidați pe listă: Sergiu Tofilat, Anatolie Prohnițchi, […] Articolul Dosarul candidatului: Blocul Electoral „Împreună” apare prima dată în Bani.md.
