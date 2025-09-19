Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 19 Septembrie 2025

11:20

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Cerințelor funcționale și tehnice pentru interfețele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont” (în continuare – proiect). Elaborarea proiectului este condiționată de punerea în aplicare a pct....