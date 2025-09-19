Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 19 Septembrie 2025
BNM.md, 19 septembrie 2025 12:00
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 19 Septembrie 2025
Evenimentul „New Technology for Old Markets” este organizat de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței,
HCE al BNM nr. 210/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității simultane de către societățile de asigurare # BNM.md
Decizia BNM de continuare a măsurilor de relaxare a politicii monetare urmărește menținerea pe termen mediu a inflației în limitele intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută, considerat nivelul optim pentru creșterea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
Panelul „FinanciarELE” la Forumul Economic România – Republica Moldova: Leadership echilibrat pentru o economie puternică # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a evidențiat rolul femeilor în ecosistemul financiar și antreprenorial al Republicii Moldova și la nivel global.
Forumul Economic România – Republica Moldova: dialog proactiv pentru o economie modernă, incluzivă și durabilă # BNM.md
Prima ediție a Forumului Economic România – Republica Moldova F.E.R.M., un eveniment de anvergură organizat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA, sub egida Băncii Naționale a Moldovei și în parteneriat cu Ambasada României la Chișinău, s-a reunit astăzi, la Chișinău.
Forumul Economic România – Republica Moldova (F.E.R.M), organizat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA, sub egida Băncii Naționale a Moldovei, în parteneriat strategic cu Ambasada României în Republica Moldova.
Anca Dragu la conferința internațională AML & Compliance: „Integritatea și transparența sunt factori-cheie pentru un sector financiar stabil și credibil” # BNM.md
Banca Națională a Moldovei participă, prin prezența guvernatoarei Anca Dragu, la prima Conferință Internațională dedicată prevenirii spălării banilor și conformității (AML & Compliance), organizată la Chișinău, în cadrul Moldova Business Week.”
Regulament privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.187/2025 # BNM.md
Anca Dragu la Moldova Business Week 2025: Moldova are toate atributele de a fi copilul minune al Europei # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat astăzi la Moldova Business Week 2025 - 10 ani de promovare a oportunităților economice în Republica Moldova.
Lideri globali în finanțe și tehnologie vin la Chișinău pentru prima conferință internațională „New Technology for Old Markets” # BNM.md
Republica Moldova devine, pentru o zi, punctul central al dialogului financiar internațional. Pe 19 septembrie, la Chișinău, va avea loc conferința internațională „New Technology for Old Markets”, organizată de Banca Națională a Moldovei în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
Conferința „New Technology for Old Markets”, la Chișinău. Interviu IPN cu viceguvernatorul BNM # BNM.md
Republica Moldova găzduiește în premieră conferința internațională „New Technology for Old Markets”, organizată de Banca Națională a Moldovei, alături de Banca Națională a României și Banca Franței.
BNM și BNR: dialog european prin proiecte comune și schimb de bune practici în domeniul monetar și numismatic # BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, împreună cu viceguvernatorul BNM, Constantin Șchendra, au avut o întrevedere cu reprezentanții Băncii Naționale a României: domnul Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație, și domnul Ionel Nițu, director al Direcției de Emisiune, Tezaur și Casierie
Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M. Lansarea Indexului Antreprenoriatului Feminin la Chișinău # BNM.md
Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA organizează, în data de 17 septembrie, la Chișinău, Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M.
Chișinăul intră pe harta europeană a dezbaterilor financiare, organizând în premieră o conferință despre viitorul tehnologiilor în piețele emergente # BNM.md
Evenimentul, intitulat „New Technology for Old Markets”, este organizat de BNM, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței, și se va desfășura la Chișinău, pe 19 septembrie 2025, în format hibrid (participare fizică și online).
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Cerințelor funcționale și tehnice pentru interfețele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont” # BNM.md
În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Cerințelor funcționale și tehnice pentru interfețele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont” (în continuare – proiect). Elaborarea proiectului este condiționată de punerea în aplicare a pct....
BNM extinde programul „Școala Finanțelor Moderne” către viitori jurnaliști economiști, care se vor afla o săptămână la BNR și ASE București # BNM.md
BNM a lansat astăzi cea de-a V-a ediție a programului „Școala Finanțelor Moderne”, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României și în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București.
La 29 august 2025, activele oficiale de rezervă au constituit 5 131,50 mil. euro, în creștere cu 87,98 mil. euro în comparație cu 31 iulie 2025, când acestea au însumat 5 043,52 mil. euro.
Banca Națională a Moldovei și partenerii europeni consolidează guvernanța corporativă în sectorul bancar # BNM.md
Banca Națională a Moldovei (BNM), în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE”, a organizat la data de 3 septembrie, 2025 un seminar dedicat consolidării guvernanței corporative în sectorul bancar.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Școala Finanțelor Moderne formează ambasadori ai educației financiare și promotori ai responsabilității economice # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a invitat astăzi la dialog participanții la „Școala Finanțelor Moderne”, ajunsă anul acesta la ediția a V-a.
