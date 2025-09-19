R. Moldova, România și Ucraina, demers comun pentru includerea culturii Cucuteni–Trypillia în Patrimoniul UNESCO
Radio Moldova, 19 septembrie 2025 10:30
Republica Moldova, România și Ucraina au lansat, de la Chișinău, un demers comun pentru includerea complexului cultural Precucuteni – Ariușd – Cucuteni – Tripolia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Inițiativa a fost oficializată pe 18 septembrie prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere de către reprezentanții celor trei guverne, în cadrul unei conferințe internaționale organizate cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
10:50
Postul public de radio și televiziune din Găgăuzia, amendat pentru difuzarea unui discurs manipulator al lui Ilan Șor, de Ziua Independenței # Radio Moldova
Furnizorul public regional de servicii media „Găgăuziya Radio Televizionu” (GRT) a fost sancționat de Consiliul Audiovizualului (CA) cu o amendă de 30.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale privind asigurarea informării corecte a publicului. Decizia a fost luată după monitorizarea programului festiv dedicat Zilei Independenței din 27 august 2025, transmis în direct și ulterior publicat pe platforma YouTube a instituției.
10:50
Zimbru Chișinău pregătește „El Clasico de Moldova”: duminică, „galben-verzii” vor juca pe teren propriu cu rivala Sheriff Tiraspol # Radio Moldova
Momentul adevărului pentru Zimbru Chișinău. „Galben-verzii” trag tare la antrenamente pentru a fi în cea mai bună formă la meciul cu marea rivală, Sheriff Tiraspol. Discipolii antrenorului belarus Oleg Kubarev au câștigat în tur cu 3:2 în deplasare, iar duminică vor evolua pe teren propriu.
Acum 30 minute
10:30
R. Moldova, România și Ucraina, demers comun pentru includerea culturii Cucuteni–Trypillia în Patrimoniul UNESCO # Radio Moldova
Republica Moldova, România și Ucraina au lansat, de la Chișinău, un demers comun pentru includerea complexului cultural Precucuteni – Ariușd – Cucuteni – Tripolia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Inițiativa a fost oficializată pe 18 septembrie prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere de către reprezentanții celor trei guverne, în cadrul unei conferințe internaționale organizate cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului.
Acum o oră
10:00
Blocaj pe liniile de troleibuz în Chișinău: pasagerii au fost nevoiți să meargă pe jos # Radio Moldova
Troleibuzele din capitală au rămas blocate, vineri dimineață, în zona sensului giratoriu de la intersecția străzilor Ion Creangă, Calea Ieșilor și bulevardul Ștefan cel Mare din capitală, din cauza unor deranjamente la rețeaua de contact. Imaginile plasate pe rețelele de socializare arată că pasagerii s-au adunat în număr mare în stațiile de așteptare, i-ar unii s-au văzut nevoiți să-și continue drumul pe jos.
10:00
Revista presei internaționale // Rusia înregistrează pierderi masive; Grevă națională în Franța # Radio Moldova
Presa internațională descrie tensiunile geopolitice generate de războiul ruso-ucrainean, inclusiv presiunile occidentale asupra Rusiei. În atenția publicațiilor străine se află și politica energetică europeană, în contextul reducerii importurilor de gaz și petrol rusesc, precum și intensificarea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia. Criza economică și socială din Rusia și Franța, sunt alte subiecte importante abordate de presa internațională.
Acum 2 ore
09:50
Deși legislația Republicii Moldova interzice expres implicarea cultelor religioase în activități electorale, ultimul raport al Misiunii Promo-LEX arată că fenomenul continuă să fie prezent și la scrutinul din 28 septembrie. Observatorii au documentat cel puțin patru cazuri de agitație electorală cu implicarea clerului sau a imaginii lăcașurilor de cult, practici întâlnite și la scrutinele anterioare.
09:40
Progres pe șantierul podului peste Prut la Ungheni: piloții aproape finalizați, pe ambele maluri # Radio Moldova
Lucrările pe șantierul viitorului pod peste Prut, care va lega orașul Ungheni din Republica Moldova de Ungheni din România, avansează conform graficului stabilit, iar obiectivul este ca acesta să fie dat în exploatare până la finele anului viitor. Progresul proiectului a fost evaluat de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și de omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu.
09:40
Bătut, înfometat și mușcat de câini – calvarul unui prizonier ucrainean eliberat din Rusia # Radio Moldova
Umilit, lăsat fără mâncare și apă, bătut fără milă și chiar lăsat să fie mușcat de câini. Sunt ororile prin care a trecut un prizonier ucrainean, ținut captiv într-o închisoare din Rusia mai bine de trei ani. Din fericire a scăpat cu viață, după ce a fost eliberat împreună cu alți civili. Acum este internat la spital, iar părinții îl așteaptă să se întoarcă, în sfârșit, acasă.
09:30
Marcus Rashford a marcat primele sale goluri în tricoul echipei FC Barcelona într-un meci din Liga Campionilor # Radio Moldova
FC Barcelona a debutat cu o victorie convingătoare în grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal. Gruparea blaugrana a învins cu 2:1 în deplasare pe Newcastle United. După ce a fost dominată în prima repriză și a scăpat fără gol încasat la ocazia ratată de Harvey Barnes, echipă condusă de germanul Hans-Dieter Flick a deschis scorul în minutul 58.
09:20
Rusia își intensifică propaganda în R. Moldova înainte de scrutinul din 28 septembrie, averizează experții # Radio Moldova
Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă fără precedent de dezinformare și corupție electorală orchestrată de Federația Rusă, menită să creeze un climat de haos, să submineze încrederea în autorități și să deturneze parcursul european al țării, avertizează experții. În cadrul unei ediții speciale de la Moldova 1, președintele Comunității WatchDog.MD, Valeriu Pașa, și jurnalistul român Cătălin Gomboș au îndemnat cetățenii moldoveni la vigilență, rezistență civică în perioada electorală și asumarea responsabilității în ziua scrutinului.
09:00
Washingtonul dă undă verde: Polonia cumpără rachete Javelin pentru a-și întări apărarea în fața Rusiei # Radio Moldova
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin și lansatoare către Polonia, într-un contract estimat la 780 de milioane de dolari (662 milioane de euro). Potrivit Agenției pentru Cooperare în Domeniul Apărării și Securității (DSCA), această tranzacție „va sprijini politica externă și securitatea națională a SUA, întărind apărarea unui aliat NATO care joacă un rol cheie în stabilitatea politică și economică a Europei”, scrie DW.
Acum 4 ore
08:50
Reuters: Comisia Europeană analizează eliminarea mai rapidă a GNL-ului rusesc din noul pachet de sancțiuni # Radio Moldova
Comisia Europeană discută, în cadrul noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, o propunere care ar accelera renunțarea la gazul natural lichefiat (GNL) din Federația Rusă. Informația a fost relatată de Reuters joi, 18 septembrie, cu referire la surse europene.
08:40
Revista Presei // UE nu va mai oferi nicio susținere R. Moldova, dacă după alegerile din 28 septembrie, Rusia va acapara Parlamentul și Guvernul # Radio Moldova
UE va renunța la susținerea Republicii Moldova în cazul unei guvernări pro-ruse; pericol de destabilizări după scrutinul parlamentar; Tiraspolul nemulțumit de repararea podurilor peste Nistru de către autoritățile de la Chișinău - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
08:30
Progres pe șantierul podului Ungheni–Ungheni: piloții aproape finalizați pe ambele maluri ale Prutului # Radio Moldova
Lucrările pe șantierul viitorului pod peste Prut, care va lega orașul Ungheni din Republica Moldova de Ungheni din România, avansează conform graficului stabilit, iar obiectivul este ca acesta să fie dat în exploatare până la finele anului viitor. Progresul proiectului a fost evaluat de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și de omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu.
08:30
Investigații și obiceiuri necesare pentru a menține inima sănătoasă, indicate de cardiologi # Radio Moldova
Medicii cardiologi susțin că există teste care pot evalua riscul de a dezvolta boli cardiovasculare în următorii 10 ani, luând în calcul factori precum vârsta, sexul, tensiunea arterială, colesterolul, diabetul și fumatul.
08:00
Cutremur de magnitudine 7,8 în Kamceatka: avertizări de tsunami și replici puternice # Radio Moldova
Un nou seism puternic a avut loc joi seara, 18 septembrie, în largul coastelor peninsulei Kamceatka, Rusia. Potrivit Geological Survey din SUA, cutremurul a avut magnitudinea 7,8 și epicentrul la circa 100 de kilometri est de Petropavlovsk-Kamceatski, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Agenția Reuters notează că după primul șoc au urmat mai multe replici, cu magnitudini de până la 5,8.
08:00
Washingtonul dă undă verde: Polonia cumpără Javelin pentru a-și întări apărarea în fața Rusiei # Radio Moldova
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin și lansatoare către Polonia, într-un contract estimat la 780 de milioane de dolari (662 milioane de euro). Potrivit Agenției pentru Cooperare în Domeniul Apărării și Securității (DSCA), această tranzacție „va sprijini politica externă și securitatea națională a SUA, întărind apărarea unui aliat NATO care joacă un rol cheie în stabilitatea politică și economică a Europei”, scrie DW.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Migranții din UE: o dificultate în repararea relațiilor cu Londra post-Brexit # Radio Moldova
Pe măsură ce contextul geopolitic s-a transformat după invadarea Ucrainei în 2022 și, în același timp, s-au acumulat dovezi privind consecințele negative ale Brexit-ului asupra economiei britanice, Partidul Laburist aflat la putere dorește acum să se reconecteze cu partenerii săi europeni, reafirmând continuitatea angajamentului britanic față de Ucraina și față de alianța transatlantică, NATO.
Acum 24 ore
21:40
Republica Moldova a reușit să valorifice, în primele opt luni ale anului, aproximativ 60% din cele 2,68 de miliarde de lei alocați pentru întreținerea, reparația și construcția drumurilor, din bugetul planificat, au declarat pentru Radio Moldova reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor (AND). În linii mari, aceștia afirmă că lucrările se desfășoară conform programului, iar până la sfârșitul anului fondurile vor fi valorificate în proporție de 100%. Totuși, o problemă esențială rămâne insuficiența resurselor financiare pentru a putea schimba semnificativ starea drumurilor din țară, fiind necesar un buget de cel puțin 4 miliarde de lei anual, mai semnalează AND.
21:00
Proteste de amploare la Paris și în marile orașe ale Franței: „Nu vrem austeritate!” # Radio Moldova
Franța a fost joi scena unor proteste de amploare și greve. Sindicatele și mii de manifestanți printre care profesori, mecanici de tren, medici și farmaciști au ieșit în stradă, nemulțumiți de planurile de austeritate anunțate de guvernul francez. De cealaltă parte, autoritățile avertizează că statul are cheltuielile prea mari, iar deficitul bugetar este cel mai ridicat din zona euro. În urma manifestațiilor, 140 de persoane au fost arestate.
20:40
„Avem certitudinea securității livrărilor de gaze naturale”: autoritățile dau asigurări că R. Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026 # Radio Moldova
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025–2026, anunță autoritățile. Gazele pentru această perioadă au fost procurate în proporție de 96%, iar stocurile de cărbune au fost completate integral. Totodată, procedurile anuale de achiziție a energiei electrice urmează a fi lansate până la 30 septembrie curent.
20:20
Biserica de lemn din satul Vorniceni, raionul Strășeni, și-a deschis din nou ușile după restaurare. Ridicată încă în anul 1685, lăcașul este unul dintre cele mai vechi și valoroase expresii ale arhitecturii ecleziastice din lemn din Republica Moldova. După zeci de ani în care clădirea a fost lăsată să se degradeze, specialiștii care au intervenit au reușit să readucă la viață elemente originale de altă dată.
19:40
Starmer și Trump au discutat despre necesitatea intensificării presiunilor asupra lui Putin pentru a opri războiul # Radio Moldova
Premierul britanic Keir Starmer a declarat joi, la o conferință de presă comună cu președintele SUA Donald Trump, că este necesară intensificarea presiunii asupra lui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Starmer a acuzat Rusia de cele mai mari atacuri de la începutul invaziei și de încălcarea fără precedent a spațiului aerian NATO. Trump, la rândul său a spus că Putin „l-a dezamăgit”, relatează serviciul rus al BBC.
19:00
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025–2026, a declarat premierul Dorin Recean, subliniind că țara are deja asigurată livrarea neîntreruptă de gaze naturale. „Avem asigurată certitudinea securității livrărilor de gaze naturale”, a spus șeful Executivului în cadrul ședinței Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru iarnă.
18:50
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Artiom Deleanu păstrează șanse să urce pe podium la Campionatele Mondiale # Radio Moldova
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Artiom Deleanu rămâne în cărți pentru a cuceri medalia de bronz la Campionatele Mondiale, ce se desfășoară la Zagreb, în capitala Croației. În categoria de greutate de până la 55 de kilograme, Deleanu a cedat în sferturile de finală cu 0:8 în fața iranianului Payam Ahmadi. Ulterior, Ahmadi a ajuns în finală, iar Deleanu va intra în recalificări. Primul său adversar va fi uzbecul Ulan Muratbek Uulu.
18:10
Jurnalistă DW, la Moldova 1: Drone rusești violează spațiul aerian al NATO. Polonia, România și Bulgaria cer răspunsuri ferme # Radio Moldova
Recentele incidente de violare a spațiului aerian al Poloniei, României și Bulgariei de către drone rusești au amplificat tensiunile în regiune și pun la încercare capacitatea NATO de a răspunde coordonat și eficient la provocări. Într-un interviu acordat postului Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel a subliniat că aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci parte a unei strategii hibride deliberate a Moscovei de a sonda vulnerabilitățile flancului estic al NATO.
17:50
Integrarea europeană deschide noi oportunități pentru primari: fonduri suplimentare, proiecte transfrontaliere și cooperare regională # Radio Moldova
Peste 320 de primari și lideri regionali din Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia s-au reunit la Chișinău, la cea de-a doua ediție a Forumului Internațional „Cooperare transfrontalieră europeană”, pentru a dezbate oportunitățile oferite de fondurile de preaderare și a pune bazele creării unei noi Grupări Europene de Cooperare Teritorială, care să contribuie la accelerarea integrării europene a țării.
17:50
ELECTORALA 2025 // Lider separatist din Camenca ar face campanie pentru Blocul „Alternativa” # Radio Moldova
Un lider separatist din regiunea transnistreană, Oleg Chisnicean, ar face campanie electorală pentru Blocul „Alternativa” la Chișinău. Potrivit redacției platformei Zona de Securitate, acesta a fost surprins într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale de agitație.
17:20
UE face pași concreți pentru eliminarea taxelor vamale la șapte produse agricole moldovenești # Radio Moldova
Uniunea Europeană a decis astăzi să susțină eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova, în cadrul eforturilor de aprofundare a relațiilor comerciale bilaterale. Este vorba despre prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri – produse care, deși exportate deja către piața comunitară, nu beneficiază încă de liberalizare completă.
17:10
46 de percheziții: gruparea vizată ar fi primit instrucțiuni de la curatori ruși pentru campanii de dezinformare # Radio Moldova
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar mai multe sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și înscrisuri de ciornă au fost ridicate în urma celor 46 de percheziții efectuate joi, 18 septembrie, de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și mascații „Fulger”.
17:10
Lupta cu fraudele online: Adio anonimat pe telefonul mobil! Cartelele preplătite vor necesita act de identitate # Radio Moldova
Autoritățile discută introducerea unor reguli noi pentru vânzarea cartelelor preplătite de telefonie mobilă. Acestea ar urma să fie eliberate doar în baza unui act de identitate, iar datele să fie păstrate pentru o perioadă de cinci ani. Măsură este prezentată drept una necesară pentru a preveni fraudele și a identifica mai ușor infracțiunile comise online.
17:10
Soluție sigură pentru oameni și natură: farmaciile din țară colectează medicamente expirate # Radio Moldova
Gestionarea incorectă a medicamentelor expirate rămâne o provocare pentru sănătatea publică și pentru mediul înconjurător în Republica Moldova. Deși în unele farmacii există containere speciale pentru colectarea lor, mulți cetățeni încă le dau la tomberon, le îngroapă sau chiar le ard.
16:40
Integrare de jos în sus: primari din patru țări susțin eforturile de integrare europeană a R. Moldova # Radio Moldova
Peste 320 de primari și lideri regionali din Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia s-au reunit la Chișinău pentru a dezbate oportunitățile oferite de fondurile de preaderare și a pune bazele creării unei noi Grupări Europene de Cooperare Teritorială, care să contribuie la accelerarea integrării europene a țării.
16:30
Vetting-ul nu se aplică judecătorilor constituționali. Sesizarea deputatului Gaik Vartanean, respinsă de Înalta Curte # Radio Moldova
Judecătorii Curții Constituționale nu vor fi supuși procedurii de vetting – evaluarea externă a integrității prin care trec magistrații din instanțele obișnuite. Înalta Curte a constatat că obligativitatea acestei proceduri nu este prevăzută în Constituție și a respins o sesizare depusă de deputatul Gaik Vartanean.
16:10
Ziua salarizării echitabile: disparitatea salarială, accentuată în Republica Moldova # Radio Moldova
Femeile din Republica Moldova câștigă în medie cu 16.6% mai puțin decât bărbații, iar acest lucru înseamnă că trebuie să lucreze cu două luni mai mult pentru a ajunge la aceeași remunerație.
15:50
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis reducerea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară: de la 6.25% la 6%. Un comunicat de presă al instituției precizează că această decizie, adoptată în unanimitate, face parte dintr-o serie de măsuri de relaxare a politicii monetare, menite să sprijine economia națională.
15:50
Avertisment de la Bruxelles: R. Moldova și Ucraina sunt folosite ca teren de testare pentru atacurile hibride ale Rusiei împotriva Europei # Radio Moldova
Ingerințele Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă o amenințare nu doar pentru Chișinău, ci și pentru întreaga Europă. Europarlamentarul Siegried Mureșan susține că R. Moldova și Ucraina sunt doar „teren de testare”, iar ținta Kremlinului este clară: să influențeze alegeri, să împingă în față politicieni proruși și să submineze democrațiile europene.
15:40
Ambasadorul Viorel Cibotaru: „Importanța acestor alegeri este enormă. Este nevoie de o mobilizare totală pentru a proteja viitorul R. Moldova” # Radio Moldova
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, Republica Moldova va deschide pentru prima dată o secție de votare în Marele Ducat al Luxemburgului, în contextul extinderii facilităților de vot pentru diaspora. În Belgia, numărul secțiilor de vot va fi, de asemenea, majorat, în urma creșterii interesului cetățenilor moldoveni din regiune pentru procesele electorale, a declarat Viorel Ciubotaru, ambasadorul R. Moldova în Regatul Belgiei și în Marele Ducat al Luxemburgului, pentru Moldova 1.
15:40
Rusia, a cărei populație scade în mod natural cu jumătate de milion de persoane pe an, se pregătește să înăsprească și mai mult politica migrațională. „Vom aborda migrația după principiul „a venit – a câștigat – a plecat””, a declarat ministrul Dezvoltării Economice, Maxim Reșetnikov, scrie publicația The Moscow Imes, cu referire la Interfax.
15:10
Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei, își depune mandatul. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
14:50
Victoria Furtună, afiliată condamnatului Ilan Șor, ar putea rămâne fără cetățenia românească: dosarul, în lucru la București # Radio Moldova
Președinta Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, riscă să rămână fără cetățenia română. Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România analizează dosarul său, iar procedura este deja în lucru, scriu Euronews România și TVR Moldova, care fac referire la „surse oficiale”.
14:40
Învinsă, însă mai bogată cu aproape 17 mii de dolari americani: Sorana Cîrstea a fost eliminată de la turneul de la Seul # Radio Moldova
Tenismena româncă Sorana Cîrstea și-a încheiat evoluția la turneul WTA de la Seul. Într-o partidă din optimile de finală, Sorana a fost, previzibil, învinsă de poloneza Iga Świątek, scor 3:6, 2:6. În capitala Coreii de Sud, Sorana Cîrstea s-a înclinat în fața principalei favorite a turneului, dar nu a cedat fără a opune rezistență, confruntarea durând o oră și 33 de minute.
14:40
Meseriile „verzi”, tot mai căutate: peste 160 de elevi au accesat noile programe de studii # Radio Moldova
Popularitatea specialităților „verzi” în Republica Moldova este în creștere: 167 de elevi au ales să urmeze în anul curent de studii noile programe în domeniul energiei regenerabile, lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară.
14:30
Verdictul Curții Constituționale: includerea pe lista sancțiunilor nu înseamnă acuzație penală. Sesizarea lui Viorel Melnic, un apropiat al lui Șor, declarată inadmisibilă # Radio Moldova
Curtea Constituțională (CC) a respins miercuri, 17 septembrie, ca fiind inadmisibile excepțiile de neconstituționalitate depuse de fostul deputat Viorel Melnic, care a fost inclus de Serviciul de Informații și Securitate în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate condamnatului Ilan Șor. Melnic a contestat mai multe prevederi din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, invocând încălcarea dreptului la viață privată, la proprietate, la un proces echitabil și a prezumției de nevinovăție, precum și lipsa de claritate a legii și riscul discriminării.
14:10
ELECTORALA 2025 // CEC sancționează un candidat PAS în baza unei sesizări a Blocului „Alternativa” # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) l-a sancționat prin atenționare pe candidatul la funcția de deputat Sergiu Lazarencu, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în urma unei contestații depuse de Blocul electoral „Alternativa”.
14:00
Ambasadorul R. Moldova la București: „Atacurile hibride și coruperea alegătorilor vizează inclusiv diaspora, dar integritatea votului trebuie apărată” # Radio Moldova
Ziua de 28 septembrie va fi una „foarte importantă” pentru Republica Moldova, fiindcă vom merge la alegeri să „decidem viitorul pentru decenii”, afirmă ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă. Într-un interviu pentru agenția Agerpres, diplomatul a declarat că, dacă reușim să avem, după alegeri, „din nou un parlament proeuropean și o guvernare proeuropeană stabilă”, atunci „avem toate șansele” să semnăm, până la sfârșitul anului 2028, acordul de aderare la Uniunea Europeană.
13:20
ELECTORALA 2025 // Peste 2.77 de milioane de buletine de vot sunt tipărite pentru secțiile electorale din țară # Radio Moldova
Peste 2.772 de milioane de buletine de vot sunt tipărite pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul a început joi dimineață, 18 septembrie, la Combinatul Poligrafic din strada Mitropolit Petru Movilă.
13:00
ZdG: „Armata digitală a Kremlinului” plătită de la Moscova și pusă în slujba Patidului „Moldova Mare”. Sute de trolli din R. Moldova, remunerați în lei, euro și criptomonede # Radio Moldova
Sute de persoane, împărțite pe „batalioane nord, sud și centru”, au fost plătite „direct de la Moscova” cu salarii între 600 și 3.000 de lei – în ruble prin Promsviazbank, în euro pe carduri moldovenești sau în criptomonede – pentru a răspândi mesaje propagandistice pe rețelele sociale. Rețeaua, numită „InfoLider”, a intensificat atacurile informaționale în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, vizând în special partidul de guvernământ și promovând grupări politice apropiate Moscovei, arată o nouă investigație a Ziarului de Gardă.
12:50
Centrul de Sănătate Publică Bălți își așteaptă pacienții într-un sediu compet renovat # Radio Moldova
Centrul de Sănătate Publică Bălți a fost redeschis după lucrări ample de reparație capitală, care au transformat complet clădirea administrativă și laboratoarele, oferind angajaților condiții moderne de muncă. Investiția, estimată la aproape 48 de milioane de lei, a inclus, pe lângă lucrări de renovare, și dotări cu echipamente și sisteme moderne de ventilație, încălzire și eficiență energetică, marcând un pas important în modernizarea rețelei instituțiilor de sănătate publică din țară.
12:50
ELECTORALA 2025 // Majorarea bugetului apărării la 2% din PIB și control parlamentar asupra politicilor de reintegrare: dosarul transnistrean, în programele electorale ale concurenților (Partea II) # Radio Moldova
Concurenții înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie propun măsuri concrete pentru reformarea administrației publice și reintegrarea R. Moldova. În programele electorale regăsim propuneri privind desființarea raioanelor și trecerea la județe, reducerea numărului de ministere și deputați sau digitalizarea totală a serviciilor publice. Cât privește subiectul reintegrării regiunii transnistrene, soluțiile includ acordarea unui statut juridic special, integrare economică graduală prin fiscalizarea companiilor din zonă, crearea de locuri de muncă comune, sau, dimpotrivă, izolarea regimului separatist și instituirea de puncte de control pe Nistru. Alte viziuni leagă reintegrarea de Unirea cu România, de retragerea trupelor ruse și de integrarea în NATO și UE.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.