VIDEO// Irina Vlah a primit răspuns de la Ambasadorul Canadei
Oficial.md, 19 septembrie 2025 10:30
Irina Vlah, lider al Partidului Republica „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic, a anunțat..
Acum 10 minute
10:40
Realizarea acțiunilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 a fost examinată în ședința Comisiei guvernamentale de..
10:40
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone și cu..
10:40
Circulație sistată în centrul Capitalei în contextul desfășurării Festivalului Etniilor # Oficial.md
Sistarea circulației transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G...
10:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală în..
Acum 30 minute
10:30
Irina Vlah, lider al Partidului Republica „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic, a anunțat..
10:30
Proceduri mai simple pentru calculul pensiei și prestațiilor sociale pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Franța și pentru cei francezi stabiliți în Republica Moldova # Oficial.md
Cetățenii francezi stabiliți în Republica Moldova și cetățenii moldoveni stabiliți în Franța vor beneficia de..
10:30
Asigurarea creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova, sporirea competitivității întreprinderilor și productivității muncii..
Acum o oră
10:00
Cu suportul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, la CIE „Moldexpo”, va avea loc Expoziția „MoldMedizin..
Acum 2 ore
09:40
Ministerul Energiei și PNUD Moldova monitorizează Programul Pilot de instalare a contoarelor inteligente # Oficial.md
Ministerul Energiei și PNUD Moldova au organizat astăzi ședința Grupului de lucru pentru monitorizarea Programului..
Acum 24 ore
16:50
Centrul de sănătate publică (CSP) Bălți a fost inaugurat astăzi, 18 septembrie, după o reparație..
16:00
Maia Sandu la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”: „Numai prin colaborare putem să atragem mai multe investiții și să transformăm granițele în punți de dezvoltare” # Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” care a..
15:40
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, efectuează o vizită în Marea Britanie. El..
15:40
În atenția operatorilor de transport rutier internațional: UE introduce sistemul electronic EES la frontierele Schengen, din 12 octombrie # Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional că, începând cu 12..
15:40
Mai mulți cetățeni au primit SMS-uri din partea PAS în care li se promite remunerare financiară pentru vot: Este un fals grosolan # Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) atenționează în privința unui „nou fals”. „Mai mulți cetățeni au..
15:20
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, efectuează o vizită în Marea Britanie. El..
15:00
Igor Munteanu: Nu am fost și nu sunt legat de niciun grup infracțional sau ostil statului # Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), într-o adresare video, a făcut o..
14:30
Exerciții comune de intervenție la frontieră, cu participarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova și a autorităților din Ucraina # Oficial.md
La postul vamal de frontieră Criva–Mămăliga s-au desfășurat exerciții comune de intervenție în caz de..
13:50
Peste 16,3 milioane de lei au fost transferați de Compania Națională de Asigurări în Medicină..
13:40
Igor Grosu: Să ne gândim foarte bine ce se poate întâmpla de luni, 29 septembrie, dacă pierdem majoritatea pro-europeană # Oficial.md
Igor Grosu, liderul și capul de listă a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), astăzi, în..
13:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” – cu o nouă adresare către observatorii de la parlamentare # Oficial.md
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor,..
13:20
(VIDEO) Igor Munteanu: Simțim un val de ură și acuzații. Ni se cere să ne retragem din cursă # Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), spune că, de la începutul acestei..
12:50
Fii parte din atmosfera spectaculoasă a UEFA Under-19 Futsal EURO 2025, competiție găzduită pentru prima..
12:40
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a adresat o scrisoare deschisă către redactorul agenției Bloomberg, John Micklethwait,..
12:30
A fost dat startul tiparului buletinelor de vot pentru țară: circa 2,8 mln. de buletine vor fi tipărite # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare..
12:30
Ala Reajeva: Sănătatea mamei, copilului și echilibrul mental – priorități pentru ALTERNATIVA # Oficial.md
Ala Reajeva, candidată la funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, în cadrul unei..
12:20
Mobilizare maximă la MAE: Buletinele de vot pentru străinătate au fost împachetate și expediate # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe este implicat activ în procesul de împachetare, etichetare și expediere a buletinelor..
12:10
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședinte al Blocului Patriotic, Igor Dodon, s-a întâlnit cu colectivul „Apă-Canal” din..
12:10
Astăzi, 18 septembrie 2025, noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI,..
Ieri
10:50
1 miliard de lei a fost valorificat în prima jumătate a anului pentru infrastructura drumurilor naționale # Oficial.md
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul..
10:50
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 18 septembrie, planul strategic pentru transformarea digitală a Republicii..
10:50
Pe 18 septembrie marcăm Ziua Mondială a Monitorizării Apei, o inițiativă globală care ne reamintește..
10:50
Președintele FMF: Sub conducerea lui Serghei Cleșcenco, jucătorii ne-au ridicat pe toți de nenumărate ori și ne-au făcut să strigăm împreună „Moldova!” # Oficial.md
Președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, a transmis un mesaj de mulțumire fostului antrenor..
10:40
Informăm șoferii despre instituirea restricțiilor de circulație în sectorul Buiucani al capitalei. În baza dispoziției..
10:40
VIDEO// Pregătirile pentru participarea diasporei la scrutinul din 28 septembrie 2025 sunt în plin proces de desfășurare # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) asigură logistica și expedierea celor 864.300 de buletine de vot către..
10:30
MAIA a finalizat sesiunile bilaterale de screening cu Comisia Europeană pentru unele dintre cele mai complexe capitole din acquis-ul comunitar: # Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a finalizat ieri sesiunile bilaterale de screening cu Comisia..
10:10
VIDEO// Ion Ceban: Am discutat cu asistenții sociali, cei care, având și ei salarii mici, stau zilnic de vorbă cu cei mai nevoiași # Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „fiecare a 3-a persoană din țara..
10:10
CNA și procurorii mun. Bălți desfășoară percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a formațiunilor politice # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni..
10:00
Petr Vlah, candidat al AUR pentru Parlament: Avem soluția pentru asigurarea unei autonomii locale reale # Oficial.md
Petr Vlah, candidatul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la funcția de deputat, are soluția..
10:00
CNA și procurorii mun. Bălți desfășoară peste 50 de percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni..
09:50
Intervenția pompierilor în urma unui accident de circulație pe traseul Ungheni-Nisporeni # Oficial.md
În dimineața zilei de 17 septembrie 2025, salvatorii Unității de Pompieri și Salvatori Ungheni au..
09:50
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în această dimineață, cu..
09:50
Pe 24 septembrie, Netflix va difuza Flavours of Moldova („Aromele Moldovei”), primul documentar care prezintă..
09:50
Astăzi este ultima zi când pot fi făcute schimbări în listele de candidați înregistrați la parlamentare # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că 18 septembrie 2025 este ultima zi în care pot fi solicitate schimbări în..
09:40
Astăzi, 18 septembrie 2025 este ultima zi în care pot fi solicitate schimbări în listele de candidați # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, astăzi, 18 septembrie 2025 este ultima zi în..
09:40
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în această dimineață, cu..
17 septembrie 2025
18:20
Maia Sandu, la Forumul economic România – Republica Moldova: Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături # Oficial.md
Președinta Maia Sandu a participat, astăzi, la Forumul economic România – Republica Moldova, eveniment care..
17:20
Premierul Dorin Recean a venit cu o reacție la decizia de suspendare a extrădării lui..
17:20
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) invită instituțiile publice și autoritățile locale să participe la..
17:10
Andrei Năstase vrea o platformă pentru diaspora: Pentru prima dată, diaspora ar putea să participe de sine stătător la viața politică a Republicii Moldova # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a venit cu o adresare către cetățenii..
17:10
Din momentul reținerii la 22.07.2025 a lui Vladimir Plahotnic pe teritoriul Republicii Elene, Procuratura Generală..
