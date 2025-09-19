Proceduri mai simple pentru calculul pensiei și prestațiilor sociale pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Franța și pentru cei francezi stabiliți în Republica Moldova

Oficial.md, 19 septembrie 2025 10:30

Cetățenii francezi stabiliți în Republica Moldova și cetățenii moldoveni stabiliți în Franța vor beneficia de..

Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026 Oficial.md
Realizarea acțiunilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 a fost examinată în ședința Comisiei guvernamentale de..
Premierul – în discuții cu Ambasadorul Italiei și noua Ambasadoare a Suediei Oficial.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone și cu..
Circulație sistată în centrul Capitalei în contextul desfășurării Festivalului Etniilor Oficial.md
Sistarea circulației transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G...
Două persoane din Chișinău pentru trafic de influență cu o mită de 16 mii de euro Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală în..
VIDEO// Irina Vlah a primit răspuns de la Ambasadorul Canadei Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republica „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic, a anunțat..
Discuții la Guvern despre creșterea economică a țării Oficial.md
Asigurarea creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova, sporirea competitivității întreprinderilor și productivității muncii..
La „Moldexpo” se va desfășura expoziția „MoldMedizin & MoldDent” Oficial.md
Cu suportul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, la CIE „Moldexpo”, va avea loc Expoziția „MoldMedizin..
Ministerul Energiei și PNUD Moldova monitorizează Programul Pilot de instalare a contoarelor inteligente Oficial.md
Ministerul Energiei și PNUD Moldova au organizat astăzi ședința Grupului de lucru pentru monitorizarea Programului..
Sediul Centrului de sănătate publică Bălți a fost modernizat Oficial.md
Centrul de sănătate publică (CSP) Bălți a fost inaugurat astăzi, 18 septembrie, după o reparație..
Maia Sandu la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”: „Numai prin colaborare putem să atragem mai multe investiții și să transformăm granițele în punți de dezvoltare” Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” care a..
Andrei Năstase efectuează o vizită în Marea Britanie Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, efectuează o vizită în Marea Britanie. El..
În atenția operatorilor de transport rutier internațional: UE introduce sistemul electronic EES la frontierele Schengen, din 12 octombrie Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional că, începând cu 12..
Mai mulți cetățeni au primit SMS-uri din partea PAS în care li se promite remunerare financiară pentru vot: Este un fals grosolan Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) atenționează în privința unui „nou fals”. „Mai mulți cetățeni au..
VIDEO// Andrei Năstase: Abia aștept să mă întâlnesc cu conaționalii din Northampton Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, efectuează o vizită în Marea Britanie. El..
Igor Munteanu: Nu am fost și nu sunt legat de niciun grup infracțional sau ostil statului Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), într-o adresare video, a făcut o..
Exerciții comune de intervenție la frontieră, cu participarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova și a autorităților din Ucraina Oficial.md
La postul vamal de frontieră Criva–Mămăliga s-au desfășurat exerciții comune de intervenție în caz de..
CNAM a efectuat transferul pentru salariile pe luna august ale medicilor rezidenți Oficial.md
Peste 16,3 milioane de lei au fost transferați de Compania Națională de Asigurări în Medicină..
Igor Grosu: Să ne gândim foarte bine ce se poate întâmpla de luni, 29 septembrie, dacă pierdem majoritatea pro-europeană Oficial.md
Igor Grosu, liderul și capul de listă a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), astăzi, în..
Partidul Republican „Inima Moldovei” – cu o nouă adresare către observatorii de la parlamentare Oficial.md
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor,..
(VIDEO) Igor Munteanu: Simțim un val de ură și acuzații. Ni se cere să ne retragem din cursă Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), spune că, de la începutul acestei..
UEFA Under-19 Futsal EURO 2025 începe la Chișinău Oficial.md
Fii parte din atmosfera spectaculoasă a UEFA Under-19 Futsal EURO 2025, competiție găzduită pentru prima..
Igor Dodon s-a adresat redactorului agenției Bloomberg Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a adresat o scrisoare deschisă către redactorul agenției Bloomberg, John Micklethwait,..
A fost dat startul tiparului buletinelor de vot pentru țară: circa 2,8 mln. de buletine vor fi tipărite Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare..
Ala Reajeva: Sănătatea mamei, copilului și echilibrul mental – priorități pentru ALTERNATIVA Oficial.md
Ala Reajeva, candidată la funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, în cadrul unei..
Mobilizare maximă la MAE: Buletinele de vot pentru străinătate au fost împachetate și expediate Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe este implicat activ în procesul de împachetare, etichetare și expediere a buletinelor..
Igor Dodon s-a întâlnit cu colectivul „Apă-Canal” din Anenii Noi Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședinte al Blocului Patriotic, Igor Dodon, s-a întâlnit cu colectivul „Apă-Canal” din..
Noul șef al IGSU a fost prezentat echipei Oficial.md
Astăzi, 18 septembrie 2025, noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI,..
1 miliard de lei a fost valorificat în prima jumătate a anului pentru infrastructura drumurilor naționale Oficial.md
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul..
Cum își propune Blocul Alternativa să digitalizeze serviciile în țară Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 18 septembrie, planul strategic pentru transformarea digitală a Republicii..
Ziua internațională a monitorizării calității apei – acțiuni de protejare a apei Oficial.md
Pe 18 septembrie marcăm Ziua Mondială a Monitorizării Apei, o inițiativă globală care ne reamintește..
Președintele FMF: Sub conducerea lui Serghei Cleșcenco, jucătorii ne-au ridicat pe toți de nenumărate ori și ne-au făcut să strigăm împreună „Moldova!” Oficial.md
Președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, a transmis un mesaj de mulțumire fostului antrenor..
Restricții de circulație în sectorul Buiucani al capitalei Oficial.md
Informăm șoferii despre instituirea restricțiilor de circulație în sectorul Buiucani al capitalei. În baza dispoziției..
VIDEO// Pregătirile pentru participarea diasporei la scrutinul din 28 septembrie 2025 sunt în plin proces de desfășurare Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) asigură logistica și expedierea celor 864.300 de buletine de vot către..
MAIA a finalizat sesiunile bilaterale de screening cu Comisia Europeană pentru unele dintre cele mai complexe capitole din acquis-ul comunitar: Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a finalizat ieri sesiunile bilaterale de screening cu Comisia..
VIDEO// Ion Ceban: Am discutat cu asistenții sociali, cei care, având și ei salarii mici, stau zilnic de vorbă cu cei mai nevoiași Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „fiecare a 3-a persoană din țara..
CNA și procurorii mun. Bălți desfășoară percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a formațiunilor politice Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni..
Petr Vlah, candidat al AUR pentru Parlament: Avem soluția pentru asigurarea unei autonomii locale reale Oficial.md
Petr Vlah, candidatul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la funcția de deputat, are soluția..
Intervenția pompierilor în urma unui accident de circulație pe traseul Ungheni-Nisporeni Oficial.md
În dimineața zilei de 17 septembrie 2025, salvatorii Unității de Pompieri și Salvatori Ungheni au..
Noi percheziții ale oamenilor legii pe faptul coruperii electorale Oficial.md
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în această dimineață, cu..
Primul documentar despre Republica Moldova, pe Netflix Oficial.md
Pe 24 septembrie, Netflix va difuza Flavours of Moldova („Aromele Moldovei”), primul documentar care prezintă..
Astăzi este ultima zi când pot fi făcute schimbări în listele de candidați înregistrați la parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că 18 septembrie 2025 este ultima zi în care pot fi solicitate schimbări în..
Maia Sandu, la Forumul economic România – Republica Moldova: Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături Oficial.md
Președinta Maia Sandu a participat, astăzi, la Forumul economic România – Republica Moldova, eveniment care..
Premierul Recean: Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea Oficial.md
Premierul Dorin Recean a venit cu o reacție la decizia de suspendare a extrădării lui..
Se lansează Competiția Moldova Eco Energetică 2025 Oficial.md
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) invită instituțiile publice și autoritățile locale să participe la..
Andrei Năstase vrea o platformă pentru diaspora: Pentru prima dată, diaspora ar putea să participe de sine stătător la viața politică a Republicii Moldova Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a venit cu o adresare către cetățenii..
Procuratura Generală, despre cererile de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc Oficial.md
Din momentul reținerii la 22.07.2025 a lui Vladimir Plahotnic pe teritoriul Republicii Elene, Procuratura Generală..
