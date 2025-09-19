PeScurt // Și-a transformat apartamentul într-un spațiu de consum al drogurilor, iar acum riscă până la şapte ani de închisoare. Un bărbat de 35 de ani din Chișinău, cu antecedente penale, a fost reținut după ce polițiștii și procurorii au depistat în locuința sa patru persoane, resturi de substanțe interzise în circuitul civil și dispozitive artizanale.

