Impactul grevelor: vizitatorii nu au acces la Turnul Eiffel

În ultima săptămână, Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat de peste 14.600 de persoane, dintre care aproximativ 2.000 de copii, pentru diverse urgenţe medicale. După acordarea primului ajutor la faţa locului, peste 6.000 de pacienţi (inclusiv copii) au fost transportaţi la spitale din întreaga ţară. Cele mai frecvente motive pentru care oamenii au apelat ambulanţa au