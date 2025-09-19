Impactul grevelor: vizitatorii nu au acces la Turnul Eiffel
Subiectul Zilei, 19 septembrie 2025 09:00
Autoritățile franceze au decis să închidă Turnul Eiffel pentru vizitatori pe durata grevei generale din 18 septembrie. Această decizie vine ca urmare a nemulțumirilor legate de noile măsuri economice adoptate de guvern, considerate dificil de suportat de către cetățeni. În paralel, protestele au forțat schimbări politice — guvernul care a propus planul austerității a fost […]
Acum 30 minute
09:00
Acum 24 ore
18:00
În Franța, sute de mii de oameni au ieșit joi în stradă pentru a protesta față de noile măsuri de austeritate impuse de Guvern. Manifestanții s-au adunat în peste 200 de orașe, inclusiv Paris, Marseille și Lyon, inițiativa fiind coordonată de nouă sindicate la nivel național. În rândul protestatarilor s-au numărat profesori, mecanici de tren, […]
17:30
Solidaritate educaţională în Giminaziul din Mingir: elevii romi primesc suport material # Subiectul Zilei
La Gimnaziul din satul Mingir, raionul Hânceşti, 20 de elevi de etnie romă au primit ghiozdane și rechizite şcolare noi, într-o iniţiativă care vizează sprijinirea participării lor la procesul educaţional. Evenimentul a adus împreună elevi, părinţi, autorităţi locale şi reprezentanţi ai mai multor organizaţii: Ministerul Educaţiei și Cercetării, Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari din Moldova, […]
17:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că Chișinăul devine tot mai mult un oraș al tinerilor, unde aceștia își pot dezvolta abilitățile și ideile. El a menționat că în toate sectoarele municipiului și în șase suburbii au fost deschise centre pentru tineri, în foste clădiri abandonate, unde sunt oferite gratuit cursuri, instruiri și activități educaționale. […]
16:30
Usatîi acuză autoritățile: „Pentru toți s-au găsit bani, numai nu pentru angajații CFM” # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că una dintre priorități ale formațiunii sale este reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei" (CFM) și asigurarea plății salariilor angajaților la timp prin egalarea acestora cu cele ale bugetarilor. "Au găsit sute de milioane de euro pentru a fi împărțite sub formă de 'ajutoare' […]
16:30
Femeie din Chișinău ajunge la spital după ce cade de la etaj în timp ce făcea curățenie # Subiectul Zilei
Un incident grav s-a produs în dimineața zilei de joi în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău, unde o femeie în vârstă de 52 de ani a căzut de la etajul doi al unui bloc locativ în timp ce spăla geamurile apartamentului în care locuia. Potrivit informațiilor preliminare, femeia s-ar fi aplecat în exterior pentru a […]
16:00
Un bărbat de 30 de ani, cetăţean al Moldovei, a decedat marţi seara după ce a fost lovit de o maşină pe marginea unui drum intens circulat, în apropierea oraşului Mondragone, sudul Italiei. Acesta mergea pe jos când autoturismul l‑a izbit în mod fatal. Şoferul s‑a oprit imediat să acorde ajutor, dar viaţa victimei nu […]
15:30
În comuna Trușeni, o femeie trăieşte cu temerea că locuinţa ei va fi grav afectată de apă după ce a descoperit o scurgere la conducta apeductului care o inundă pe dinauntru. Apa pătrunde pe sub casă, deoarece conducta care face legătura între reţeaua stradală şi fântâna ei are o fisură în punctul de îmbinare. Primăria […]
15:00
Un accident rutier a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, pe drumul județean 15A, în județul Bistrița-Năsăud, România. Un TIR înmatriculat în Republica Moldova, condus de un șofer moldovean, s-a răsturnat după ce acesta ar fi pierdut controlul vehiculului într-o curbă periculoasă. Accidentul s-a produs în jurul orei 03:00, pe Dealul Herinei, în […]
15:00
lanul de digitalizare a Moldovei până în 2030, dezvăluit de Blocul Electoral ALTERNATIVA # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 18 septembrie, planul strategic pentru transformarea digitală a Republicii Moldova. Candidatul la funcția de deputat, Cornel Iațco, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Programul blocului are ca obiectiv principal modernizarea serviciilor publice, sprijinirea inovației și consolidarea economiei prin tehnologie. „Viitorul Republicii Moldova depinde de capacitatea noastră […]
13:50
500 de cupluri vor beneficia anual de fertilizare in vitro compensată, anunță Blocul ALTERNATIVA # Subiectul Zilei
În cadrul unei conferințe de presă, Ala Reajeva, candidată la funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a prezentat planul blocului pentru sănătatea familiei și prevenția problemelor mintale. „Ne dorim ca femeile să nască în siguranță și ca mortalitatea infantilă să scadă drastic. Copiii cu autism și alte tulburări de dezvoltare vor avea acces […]
13:30
Olesea Sîrghi condamnă diviziunile politice: „Trebuie să ne amintim că suntem o singură națiune” # Subiectul Zilei
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!", Olesea Sîrghi, candidată la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a vorbit despre unitate, solidaritate și nevoia de a construi o țară în care diferențele să devină un atu, nu un obstacol. „În ultimii ani, cei care ne conduc au făcut tot posibilul […]
13:00
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că situația social-economică a Republicii Moldova este una alarmantă, fiecare a treia persoană trăind astăzi la limita sărăciei. Potrivit acestuia, în ultimii ani numărul persoanelor aflate în sărăcie a crescut de la 644 de mii la peste 814 mii. „Acesta este unul dintre motivele pentru care, în ultimii patru […]
13:00
În Chișinău s-a înregistrat un incident în care o mașină a pătruns în stația de transport public, unde așteptau călători. Autovehiculul a avariat structura stației și a creat panică printre persoane, dar din fericire nu s-au înregistrat victime grave. Martorii spun că șoferul a pierdut controlul vehiculului înainte de stație, posibil din cauza vitezei sau […]
12:30
Autoritățile de frontieră au respins peste 40 de cetățeni străini la intrarea în Moldova # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, peste 40 de persoane de cetățenie străină au primit refuz la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, la punctele de trecere a frontierei. Această măsură a fost luată ca urmare a neîndeplinirii condițiilor necesare pentru trecere, precum documente incomplete sau alte nereguli legate de scopul călătoriei. Fluxul total de persoane care […]
12:00
Un accident rutier grav s‑a produs ieri seară, în jurul orei 18:02, în apropiere de localitatea Ivancea, raionul Orhei. Un tânăr de 20 de ani a fost surprins de un automobil BMW și lovit în calitate de pieton. Impactul a fost extrem de sever: victima a fost găsită inconștientă, cu hemoragie abundentă, iar echipajele medicale […]
11:30
Un incident tragic a avut loc marți la bordul unui avion EasyJet care zbura de la Nantes, Franța, către insula Lanzarote din Arhipelagul Canare. În apropierea aeroportului Arrecife, înainte de aterizare, un pasager a decedat din cauze necunoscute. Echipajul aeronavei a emis semnalul de pericol, iar avionul a aterizat în siguranță. Compania aeriană a confirmat […]
11:30
Majoritatea clădirilor din Republica Moldova – aproape trei din patru – au fost construite în perioada sovietică și nu respectă standardele moderne de eficiență energetică. Aceste construcții sunt slab izolate, au pierderi masive de căldură și consumă excesiv de multă energie pentru încălzire sau răcire. În sezonul rece, locatarii se confruntă cu facturi ridicate și […]
10:30
Marina bulgară a interceptat și distrus o dronă acvatică avariată, descoperită în largul Mării Negre, la aproximativ 80 de kilometri est de Varna. Operațiunea a fost realizată cu ajutorul unui elicopter, unei nave de patrulare și unei ambarcațiuni, pentru a asigura siguranța navigației în zonă. Autoritățile au analizat drona și au constatat că aceasta nu […]
10:10
Zeci de mii de copii ucraineni, trimiși în tabere de reeducare și pregătire militară în Rusia # Subiectul Zilei
Rusia administrează o rețea extinsă de peste 200 de tabere în care copiii ucraineni sunt supuși unui proces intens de militarizare și reeducare. Aceste tabere, situate atât pe teritoriul Rusiei, cât și în regiunile ocupate ale Ucrainei, pregătesc copii cu vârste între 8 și 17 ani pentru activități militare, inclusiv tactici de luptă, folosirea dronelor […]
09:30
Spitalul pentru copii din Gaza, una dintre puținele instituții medicale dedicate tratamentului oncologic și dializei pediatrice, a fost complet distrus în urma unor bombardamente repetate. Atacurile au avut loc noaptea, vizând etajele superioare ale clădirii, inclusiv secțiile în care erau internați copii în stare gravă. În momentul exploziei, în interiorul spitalului se aflau zeci de […]
Ieri
09:00
Un cetățean al Indiei, în vârstă de 44 de ani, a decedat după ce a încercat împreună cu un alt indian să traverseze râul Prut înot, intenționând să treacă frontiera spre România. Incidentul s‑a petrecut în zona Pererîta‑Cotu Miculinți. Bărbatul care a supraviețuit a povestit că tragedia s‑a produs când prietenul lui a intrat primul […]
17 septembrie 2025
18:00
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare # Subiectul Zilei
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii "Vocile puterii" de la Exclusiv TV. "Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare […]
18:00
Guvernul Republicii Moldova îşi reafirmă angajamentul ca fiecare copil să aibă acces la sprijin social adecvat, a declarat purtătorul de cuvânt Daniel Vodă. El a subliniat că acest obiectiv se traduce prin politici concrete, care să sprijine familiile vulnerabile, copii mici, precum și elevii din sistemul de învățământ. Vodă a menționat că există deja mai […]
17:30
Un incident grav s-a produs într-un liceu din municipiul Constanța, unde un elev de clasa a IX-a, în vârstă de 15 ani, a agresat fizic o profesoară de germană, lovind-o cu palma peste față, în timpul orei. Conflictul ar fi izbucnit după o dispută verbală, iar actul de violență s-a produs în fața colegilor de […]
17:00
Elvețienii explică moldovenilor cum să îmbunătățească controlul parlamentar și evaluarea legislației # Subiectul Zilei
O delegație a Serviciului Parlamentar din Elveția a vizitat Parlamentul Republicii Moldova în zilele de 16‑17 septembrie 2025, având ca scop schimbul de experiență în domenii-cheie precum control parlamentar și evaluare ex post a legislației. În cadrul vizitei, oficialii elvețieni au oferit prezentări despre practica evaluării juridice și de impact, funcționarea comisiilor de anchetă, precum […]
16:30
Un incident șocant a avut loc într-o școală din Bulgaria, unde un elev de clasa a IX-a a fost reținut de poliție după ce a deschis focul cu un pistol chiar în sala de clasă. Conform primelor informații, adolescentul ar fi tras cel puțin un foc de armă în bancă, în timpul orelor, fără a […]
16:30
În această după‑amiază, la ieșirea din Bălți spre Sângerei, un camion și un automobil s-au ciocnit într‑un accident rutier care a generat
15:40
Europa se confruntă cu un val tot mai grav de consecințe ale schimbărilor climatice. Potrivit celor mai recente date, peste 15.000 de persoane au murit în Uniunea Europeană în această vară din cauza temperaturilor extreme, incendiilor de vegetație și fenomenelor meteorologice severe. Statele cele mai afectate includ Spania, Italia, Grecia și Franța, unde valurile de […] Articolul Peste 15.000 de decese în UE, în această vară, cauzate de schimbările climatice apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
„Mai puțini deputați, mai multă responsabilitate” – inițiativa Partidului Moldova Mare # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că formațiunea sa va promova inițiativa de reducere a numărului de deputați din Parlament, argumentând că o astfel de măsură ar aduce mai multă responsabilitate și eficiență în activitatea legislativă. „Consider că deputații nu trebuie să trăiască pe banii contribuabililor. Trebuie să muncească și să câștige […] Articolul „Mai puțini deputați, mai multă responsabilitate” – inițiativa Partidului Moldova Mare apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
ALTERNATIVA propune reîmpădurirea a 25% din suprafața țării și închiderea gunoiștilor neautorizate # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul ”Moldova Verde – teritoriu al vieții”. Ana-Maria Păunescu, unul dintre candidații la funcția de deputat, a anunțat că ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma Republica Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura. „Moldova verde este o necesitate urgentă, care nu mai așteaptă […] Articolul ALTERNATIVA propune reîmpădurirea a 25% din suprafața țării și închiderea gunoiștilor neautorizate apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
„Mă încearcă să fiu eliminat din cursă” — reacția lui Ulianovschi la acuzațiile CEC # Subiectul Zilei
Tudor Ulianovschi, candidat independent la funcția de președinte, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru presupuse încălcări în raportarea finanțării campaniei sale — acuzații pe care le respinge ferm, calificând decizia drept „abuzivă” și cu scop politic. Potrivit CEC, Ulianovschi ar fi utilizat mijloace financiare nedeclarate și nu ar fi raportat corect activitatea […] Articolul „Mă încearcă să fiu eliminat din cursă” — reacția lui Ulianovschi la acuzațiile CEC apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Într‑un bloc de pe strada Nicolae Iorga nr. 30 din Bălți, locatarii se confruntă cu probleme grave din cauza unui acoperiș defect, care permite infiltraţii frecvente de apă pentru fiecare ploaie. Pereții apartamentelor se umezesc, tapetul se dezlipeşte, iar mucegaiul acoperă camere, holuri şi dormitoare. Tatiana Sîrbu, una dintre locatare, povestește că nepoatele ei au dezvoltat […] Articolul Locatarii din Bălți trăiesc cu mucegai din cauza acoperișului degradat apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Un incident grav s‑a înregistrat pe 16 septembrie, în jurul orei 16:30, la intersecția bulevardului Moscova cu strada Miron Costin din sectorul Râșcani. Potrivit imaginilor video, un șofer în vârstă de 60 de ani efectua o manevră de virare la stânga când un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani a intrat cu […] Articolul Coliziune violentă în Râșcani: impact frontal și autoturism răsturnat apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Pelaghia Țîpu, candidată la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a vorbit despre importanța adevărului, a curajului și a responsabilității în viața politică și civică din Republica Moldova. „Sunt mamă. Am crescut patru copii frumoși și deștepți. Când erau mici, una dintre bucuriile […] Articolul Mesaj puternic de la Pelaghia Țîpu: „Fără adevăr, nu există vindecare națională” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Un accident rutier grav s-a petrecut în raionul Ialoveni, în care o femeie în vârstă de 43 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite. Incidentul a avut loc într-o curbă, în localitatea Gangura, în jurul orei 02:30. Şoferul, în vârstă de 39 de ani, pierdut‑a controlul volanului în curbă, autoturismul […] Articolul Tragedie rutieră în raionul Ialoveni — bilanț: 1 mort, 2 răniți apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Șeful IGSU demisionează: Alexandru Oprea, noul comandant al situațiilor de urgență # Subiectul Zilei
Mihail Harabagiu a făcut pasul înapoi din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), acceptându‑și demisia. Hotărârea a fost aprobată de Guvern, iar de astăzi înlocuitorul său va fi colonelul Alexandru Oprea. Alexandru Oprea are o carieră de peste 23 de ani în domeniul situațiilor de urgență și a ocupat recent […] Articolul Șeful IGSU demisionează: Alexandru Oprea, noul comandant al situațiilor de urgență apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Blocul ALTERNATIVA promite modernizarea campusurilor universitare și a căminelor studențești # Subiectul Zilei
Candidatul Blocului electoral ALTERNATIVA la funcția de deputat, Andrei Oțel, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că modernizarea educației și sprijinirea tinerilor reprezintă o prioritate pentru programul electoral al blocului.„Educația trebuie să fie la nivel european. Vom moderniza campusurile universitare și sălile de curs, iar căminele studențești vor fi reabilitate.” Un alt punct […] Articolul Blocul ALTERNATIVA promite modernizarea campusurilor universitare și a căminelor studențești apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Flux intens de persoane la graniţă: ce încălcări au depistat poliţiştii de frontieră # Subiectul Zilei
În decurs de 24 de ore, autoritățile de frontieră au înregistrat peste 64.000 de traversări ale granițelor Republicii Moldova. Cei mai mulți dintre cei care au trecut frontiera au fost cetățeni străini, urmați de moldoveni care s-au deplasat în afara țării sau au revenit acasă. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional […] Articolul Flux intens de persoane la graniţă: ce încălcări au depistat poliţiştii de frontieră apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Statul lansează apel pentru sprijin financiar agricultorilor loviţi de îngheţuri târzii # Subiectul Zilei
Agricultorii din Republica Moldova ale căror culturi au fost afectate de îngheţurile târzii din primăvară vor putea depune cereri pentru a primi sprijin financiar de la stat. Pentru a beneficia de acest ajutor, fermierii trebuie să notifice primăria în termen de 24 de ore de la producerea fenomenului — primăriile vor constitui comisii locale care, în maximum şase […] Articolul Statul lansează apel pentru sprijin financiar agricultorilor loviţi de îngheţuri târzii apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Ion Ceban: „Blocul ALTERNATIVA promovează implicarea tinerilor în dezvoltarea țării” # Subiectul Zilei
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu tinerii din Chișinău, discutând despre provocările și oportunitățile pentru generația tânără, investițiile în domeniul tineretului și rolul tinerilor în dezvoltarea țării. „Dacă este să vorbim de domeniul tineretului, la Chișinău, alocațiile au fost majorate, în ultimii cinci ani, de mai multe ori. […] Articolul Ion Ceban: „Blocul ALTERNATIVA promovează implicarea tinerilor în dezvoltarea țării” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Într‑o perioadă de 15 zile, serviciul unic pentru apeluri de urgență (112) a primit peste 91.000 de solicitări din partea cetățenilor. Numărul crescut de apeluri a testat capacitatea de reacție a echipajelor, iar autoritățile fac apel la responsabilitate în folosirea acestui număr. Cele mai frecvente tipuri de urgențe raportate includ: Autorităţile reamintesc că serviciul 112 […] Articolul Fluxul la 112 crește: 91.000 de solicitări în doar două săptămâni apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Nouă bursă de valori la Chișinău: parteneriat româno‑moldovean pentru piața de capital # Subiectul Zilei
Autorităţile din România şi Republica Moldova au semnat un memorandumul de parteneriat care prevede înfiinţarea unei noi Burse de Valori la Chişinău. Documentul a fost parafat în cadrul forumului internaţional „Moldova Business Week”, marcând un pas important spre consolidarea pieţei de capital din Moldova și spre atragerea investițiilor externe. Printre semnatari se numără reprezentanţi de […] Articolul Nouă bursă de valori la Chișinău: parteneriat româno‑moldovean pentru piața de capital apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Proiecte vitale pentru Strășeni: canalizare modernă și parc ecologic în curs de implementare # Subiectul Zilei
În raionul Strășeni au fost lansate recent două proiecte de amploare care vizează îmbunătățirea infrastructurii locale și protejarea mediului. Primul proiect prevede extinderea rețelei de canalizare în mai multe localități, cu scopul de a asigura servicii sanitar‑igienice moderne și de a conecta instituțiile publice, gospodăriile și agenții economici la sistemele centralizate. Se estimează că proiectul […] Articolul Proiecte vitale pentru Strășeni: canalizare modernă și parc ecologic în curs de implementare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Acțiune împotriva manipulării: autoritățile au descins la Trust Media pentru finanțare ilegală și propagandă # Subiectul Zilei
Autoritățile au efectuat percheziții la sediile Trust Media, într‑un dosar în care organizația este vizată pentru acuzații grave de propagandă prorusă și spălare de bani. Ancheta face parte dintr‑o răspuns mai amplu al instituțiilor statului la practicile de manipulare a opiniei publice prin canale media care promovează mesaje proruse și narative destabilizatoare. Potrivit informațiilor preliminare, […] Articolul Acțiune împotriva manipulării: autoritățile au descins la Trust Media pentru finanțare ilegală și propagandă apare prima dată în Subiectul Zilei.
16 septembrie 2025
18:00
Autoritățile moldovenești au lansat un proiect care vizează întărirea securităţii frontierei cu România. Inițiativa implică modernizarea punctelor de trecere, simplificarea procedurilor de control și introducerea tehnologiilor moderne pentru supraveghere — scopul fiind creșterea eficienței și a transparenței în activitatea de frontieră. Printre măsuri se numără echiparea punctelor de control cu sisteme biometrice, dotări tehnologice extinse […] Articolul România și Moldova demarează inițiativă comună pentru frontiere mai sigure apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Peste 14.600 de solicitări la ambulanţă într‑o săptămână: multe urgenţe cardiovasculare şi respiratorii # Subiectul Zilei
În ultima săptămână, Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat de peste 14.600 de persoane, dintre care aproximativ 2.000 de copii, pentru diverse urgenţe medicale. După acordarea primului ajutor la faţa locului, peste 6.000 de pacienţi (inclusiv copii) au fost transportaţi la spitale din întreaga ţară. Cele mai frecvente motive pentru care oamenii au apelat ambulanţa au […] Articolul Peste 14.600 de solicitări la ambulanţă într‑o săptămână: multe urgenţe cardiovasculare şi respiratorii apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Două maşini s-au ciocnit grav în Chişinău: una s‑a răsturnat, victime transportate la spital # Subiectul Zilei
Un accident rutier grav s‑a produs pe şoseaua Hânceşti din municipiul Chişinău, când două vehicule — un Volkswagen şi o Toyota — s‑au ciocnit puternic. În urma impactului, automobilul de model Toyota s‑a răsturnat pe carosabil. Ambulanţele au intervenit imediat la locul accidentului, iar amândoi şoferii au avut nevoie de îngrijiri medicale; au fost transportaţi […] Articolul Două maşini s-au ciocnit grav în Chişinău: una s‑a răsturnat, victime transportate la spital apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Volosatîi: Unirea cu România, o necesitate economică pentru antreprenori și comunități # Subiectul Zilei
Boris Volosatîi, liderul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor din Moldova, susține că unirea Republicii Moldova cu România nu mai este doar un ideal, ci devine o necesitate reală, în special din punct de vedere economic și social. El atrage atenția că mediul de afaceri moldovenesc se confruntă cu obstacole majore — birocrație, controale excesive, lipsă […] Articolul Volosatîi: Unirea cu România, o necesitate economică pentru antreprenori și comunități apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Filmări cu abateri de la Regulamentul Circulaţiei Rutiere: sancţiuni pentru cei în cauză # Subiectul Zilei
Doi conducători auto au fost surprinși în trafic încălcând Regulamentul Circulației Rutiere (RCR), filmările cu faptele lor devenind publice. Comportamentele observate includ depăşiri ilegale, ignorarea indicatoarelor de semnalizare şi nerespectarea priorităţii la intersecţii, toate acestea punând în pericol siguranța rutieră. În baza legislației RCR, astfel de încălcări atrag sancţiuni care pot include: Autoritățile de patrulare […] Articolul Filmări cu abateri de la Regulamentul Circulaţiei Rutiere: sancţiuni pentru cei în cauză apare prima dată în Subiectul Zilei.
