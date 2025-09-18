ALTERNATIVA prezintă strategia digitală pentru transformarea Moldovei până în 2030

12:40

Patru persoane au fost reținute de autorități după ce au descoperit droguri în valoare de peste 2,5 milioane lei. Printre cei reținuți se află și un minor, cu vârsta de 17 ani, iar ceilalți suspecți au între 22 și 35 de ani. Investigația arată că suspecții operau prin intermediul aplicației Telegram, administrând mai multe … Articolul Minor implicat într-o reţea de droguri online, sub acuzaţii grave după ce poliţia a confiscat substanţe de peste 2,5 milioane lei apare prima dată în BreakingNews.