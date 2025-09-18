Circa 40 de străini au fost refuzați la frontieră în ultimele 24 de ore
BreakingNews, 18 septembrie 2025 12:40
În ultimele 24 de ore, peste 40 de persoane de cetățenie străină au primit refuz la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, la punctele de trecere a frontierei. Această măsură a fost luată ca urmare a neîndeplinirii condițiilor necesare pentru trecere, precum documente incomplete sau alte nereguli legate de scopul călătoriei. Fluxul total de persoane care … Articolul Circa 40 de străini au fost refuzați la frontieră în ultimele 24 de ore apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 30 minute
12:40
În ultimele 24 de ore, peste 40 de persoane de cetățenie străină au primit refuz la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, la punctele de trecere a frontierei. Această măsură a fost luată ca urmare a neîndeplinirii condițiilor necesare pentru trecere, precum documente incomplete sau alte nereguli legate de scopul călătoriei. Fluxul total de persoane care … Articolul Circa 40 de străini au fost refuzați la frontieră în ultimele 24 de ore apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că situația social-economică a Republicii Moldova este una alarmantă, fiecare a treia persoană trăind astăzi la limita sărăciei. Potrivit acestuia, în ultimii ani numărul persoanelor aflate în sărăcie a crescut de la 644 de mii la peste 814 mii. „Acesta este unul dintre motivele pentru care, în ultimii patru … Articolul Ion Ceban: „Fiecare a treia persoană din Moldova trăiește la limita sărăciei” apare prima dată în BreakingNews.
Acum o oră
12:10
Un accident rutier grav s‑a produs ieri seară, în jurul orei 18:02, în apropiere de localitatea Ivancea, raionul Orhei. Un tânăr de 20 de ani a fost surprins de un automobil BMW și lovit în calitate de pieton. Impactul a fost extrem de sever: victima a fost găsită inconștientă, cu hemoragie abundentă, iar echipajele medicale … Articolul Tânăr de 20 de ani în stare gravă, după ce a fost lovit de BMW la Ivancea, Orhei apare prima dată în BreakingNews.
Acum 2 ore
11:40
Majoritatea clădirilor din Republica Moldova – aproape trei din patru – au fost construite în perioada sovietică și nu respectă standardele moderne de eficiență energetică. Aceste construcții sunt slab izolate, au pierderi masive de căldură și consumă excesiv de multă energie pentru încălzire sau răcire. În sezonul rece, locatarii se confruntă cu facturi ridicate și … Articolul Trei din patru clădiri din Moldova sunt vechi și pierd energie apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Tragedie în aer: un pasager a murit la bordul unui avion EasyJet între Nantes și Lanzarote # BreakingNews
Un incident tragic a avut loc marți la bordul unui avion EasyJet care zbura de la Nantes, Franța, către insula Lanzarote din Arhipelagul Canare. În apropierea aeroportului Arrecife, înainte de aterizare, un pasager a decedat din cauze necunoscute. Echipajul aeronavei a emis semnalul de pericol, iar avionul a aterizat în siguranță. Compania aeriană … Articolul Tragedie în aer: un pasager a murit la bordul unui avion EasyJet între Nantes și Lanzarote apare prima dată în BreakingNews.
Acum 4 ore
10:40
Marina bulgară a interceptat și distrus o dronă acvatică avariată, descoperită în largul Mării Negre, la aproximativ 80 de kilometri est de Varna. Operațiunea a fost realizată cu ajutorul unui elicopter, unei nave de patrulare și unei ambarcațiuni, pentru a asigura siguranța navigației în zonă. Autoritățile au analizat drona și au constatat că aceasta … Articolul Bulgaria a distrus o dronă acvatică găsită în largul Mării Negre apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Rusia administrează o rețea extinsă de peste 200 de tabere în care copiii ucraineni sunt supuși unui proces intens de militarizare și reeducare. Aceste tabere, situate atât pe teritoriul Rusiei, cât și în regiunile ocupate ale Ucrainei, pregătesc copii cu vârste între 8 și 17 ani pentru activități militare, inclusiv tactici de luptă, folosirea … Articolul Rusia desfășoară peste 200 de tabere pentru militarizarea copiilor ucraineni apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Spital pediatric făcut una cu pământul în Gaza: pacienți și personal, în mijlocul dezastrului # BreakingNews
Spitalul pentru copii din Gaza, una dintre puținele instituții medicale dedicate tratamentului oncologic și dializei pediatrice, a fost complet distrus în urma unor bombardamente repetate. Atacurile au avut loc noaptea, vizând etajele superioare ale clădirii, inclusiv secțiile în care erau internați copii în stare gravă. În momentul exploziei, în interiorul spitalului se aflau zeci … Articolul Spital pediatric făcut una cu pământul în Gaza: pacienți și personal, în mijlocul dezastrului apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Un cetățean al Indiei, în vârstă de 44 de ani, a decedat după ce a încercat împreună cu un alt indian să traverseze râul Prut înot, intenționând să treacă frontiera spre România. Incidentul s‑a petrecut în zona Pererîta‑Cotu Miculinți. Bărbatul care a supraviețuit a povestit că tragedia s‑a produs când prietenul lui a intrat … Articolul Tentativă tragică: doi indieni au încercat să treacă Prutul înot, unul s-a înecat apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:10
Cazul misterios al lui Anatolie Fedoruța, tânărul de 32 de ani dispărut de la Aeroportul Internațional Chișinău, capătă noi întorsături. Lângă trupul neînsuflețit al acestuia, găsit strangulat într-o pădure din Ivancea, a fost descoperit un presupus bilet de adio. Însă familia tânărului pune la îndoială autenticitatea acestui mesaj. Tatăl său, Ion Fedoruța, afirmă … Articolul Un bilet de adio suspect, găsit lângă cadavrul tânărului dispărut de la AIC apare prima dată în BreakingNews.
17:50
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare # BreakingNews
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare … Articolul Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Un incident grav s-a produs într-un liceu din municipiul Constanța, unde un elev de clasa a IX-a, în vârstă de 15 ani, a agresat fizic o profesoară de germană, lovind-o cu palma peste față, în timpul orei. Conflictul ar fi izbucnit după o dispută verbală, iar actul de violență s-a produs în fața … Articolul Elev de 15 ani din Constanța a pălmuit o profesoară după o dispută verbală apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Irina Vlah: Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic # BreakingNews
„Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic, pentru că noi din start am demonstrat că demersurile celor două formațiuni sunt neîntemeiate” – este reacția Irinei Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, la hotărârea de astăzi a Comisiei Electorale Centrale urmare a examinării … Articolul Irina Vlah: Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic apare prima dată în BreakingNews.
16:30
Cod galben de vânt puternic pe întreg teritoriul Republicii Moldova, joi, 18 septembrie 2025 # BreakingNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de Cod galben pentru ziua de joi, 18 septembrie 2025, valabilă între orele 08:00 și 18:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Se preconizează intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15–20 m/s. Aceste condiții pot afecta activitățile în aer liber și pot provoca … Articolul Cod galben de vânt puternic pe întreg teritoriul Republicii Moldova, joi, 18 septembrie 2025 apare prima dată în BreakingNews.
16:10
În această după‑amiază, la ieșirea din Bălți spre Sângerei, un camion și un automobil s-au ciocnit într‑un accident rutier care a generat ambuteiaje semnificative. Martorii spun că impactul a fost puternic, iar autoritățile s-au mobilizat rapid: pompierii și poliția s-au deplasat la locul evenimentului. Deși nu s‑a raportat încă oficial vreun deces sau ranire, … Articolul Grav accident la ieșirea din Bălți: camion și automobil implicate, ambuteiaje mari apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Un incident șocant a avut loc într-o școală din Bulgaria, unde un elev de clasa a IX-a a fost reținut de poliție după ce a deschis focul cu un pistol chiar în sala de clasă. Conform primelor informații, adolescentul ar fi tras cel puțin un foc de armă în bancă, în timpul orelor, fără a … Articolul Un licean bulgar, reținut după ce a tras cu pistolul în bancă apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Europa se confruntă cu un val tot mai grav de consecințe ale schimbărilor climatice. Potrivit celor mai recente date, peste 15.000 de persoane au murit în Uniunea Europeană în această vară din cauza temperaturilor extreme, incendiilor de vegetație și fenomenelor meteorologice severe. Statele cele mai afectate includ Spania, Italia, Grecia și Franța, unde valurile de … Articolul Clima face ravagii: peste 15.000 de oameni au murit în UE în vara aceasta apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că formațiunea sa va promova inițiativa de reducere a numărului de deputați din Parlament, argumentând că o astfel de măsură ar aduce mai multă responsabilitate și eficiență în activitatea legislativă. „Consider că deputații nu trebuie să trăiască pe banii contribuabililor. Trebuie să muncească și să câștige … Articolul Victoria Furtună propune reducerea numărului de deputați în Parlament la jumătate apare prima dată în BreakingNews.
14:40
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Pelaghia Țîpu, candidată la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a vorbit despre importanța adevărului, a curajului și a responsabilității în viața politică și civică din Republica Moldova. „Sunt mamă. Am crescut patru copii frumoși și deștepți. Când erau mici, una dintre bucuriile … Articolul Când o țară vrea să se vindece, trebuie să înceapă cu adevărul – Pelaghia Țîpu apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul ”Moldova Verde – teritoriu al vieții”. Ana-Maria Păunescu, unul dintre candidații la funcția de deputat, a anunțat că ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma Republica Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura. „Moldova verde este o necesitate urgentă, care nu mai așteaptă … Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA: „Moldova Verde – dreptate pentru oameni și natură” apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Într‑un bloc de pe strada Nicolae Iorga nr. 30 din Bălți, locatarii se confruntă cu probleme grave din cauza unui acoperiș defect, care permite infiltraţii frecvente de apă pentru fiecare ploaie. Pereții apartamentelor se umezesc, tapetul se dezlipeşte, iar mucegaiul acoperă camere, holuri şi dormitoare. Tatiana Sîrbu, una dintre locatare, povestește că nepoatele ei au … Articolul Mucegai şi frică de iarnă: viața într‑un bloc cu acoperiş degradat în Bălți apare prima dată în BreakingNews.
13:30
VIDEO // Plahotniuc își promovează Fundația „Edelweiss” și acuză PAS de sărăcie și regres # BreakingNews
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de caritate, desfășurate de Fundația Edelweiss, al cărui fondator este, pe care o numește proiectul său „de suflet”. Autorii menționează că de aceste programe, care au fost implementate în timpul guvernării PDM au beneficiat aproximativ 400 de mii … Articolul VIDEO // Plahotniuc își promovează Fundația „Edelweiss” și acuză PAS de sărăcie și regres apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Un incident grav s‑a înregistrat pe 16 septembrie, în jurul orei 16:30, la intersecția bulevardului Moscova cu strada Miron Costin din sectorul Râșcani. Potrivit imaginilor video, un șofer în vârstă de 60 de ani efectua o manevră de virare la stânga când un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani a intrat … Articolul Accident grav în sectorul Râșcani: mașină răsturnată după o coliziune frontală apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
12:40
Tudor Ulianovschi, candidat independent la funcția de președinte, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru presupuse încălcări în raportarea finanțării campaniei sale — acuzații pe care le respinge ferm, calificând decizia drept „abuzivă” și cu scop politic. Potrivit CEC, Ulianovschi ar fi utilizat mijloace financiare nedeclarate și nu ar fi raportat corect … Articolul „Mă încearcă să fiu eliminat din cursă” — reacția lui Ulianovschi la acuzațiile CEC apare prima dată în BreakingNews.
12:10
După 15 ani în funcție, Mihail Harabagiu pleacă; Alexandru Oprea este numit la conducerea IGSU # BreakingNews
Mihail Harabagiu a făcut pasul înapoi din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), acceptându‑și demisia. Hotărârea a fost aprobată de Guvern, iar de astăzi înlocuitorul său va fi colonelul Alexandru Oprea. Alexandru Oprea are o carieră de peste 23 de ani în domeniul situațiilor de urgență și a ocupat … Articolul După 15 ani în funcție, Mihail Harabagiu pleacă; Alexandru Oprea este numit la conducerea IGSU apare prima dată în BreakingNews.
11:50
Candidatul Blocului electoral ALTERNATIVA la funcția de deputat, Andrei Oțel, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că modernizarea educației și sprijinirea tinerilor reprezintă o prioritate pentru programul electoral al blocului. „Educația trebuie să fie la nivel european. Vom moderniza campusurile universitare și sălile de curs, iar căminele studențești vor fi reabilitate.” Un alt … Articolul Andrei Oțel: „Educația trebuie să fie la nivel european” apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Un accident rutier grav s-a petrecut în raionul Ialoveni, în care o femeie în vârstă de 43 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite. Incidentul a avut loc într-o curbă, în localitatea Gangura, în jurul orei 02:30. Şoferul, în vârstă de 39 de ani, pierdut‑a controlul volanului în curbă, … Articolul Accident grav la Ialoveni: o persoană decedată și alte două rănite apare prima dată în BreakingNews.
11:10
În decurs de 24 de ore, autoritățile de frontieră au înregistrat peste 64.000 de traversări ale granițelor Republicii Moldova. Cei mai mulți dintre cei care au trecut frontiera au fost cetățeni străini, urmați de moldoveni care s-au deplasat în afara țării sau au revenit acasă. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional … Articolul Peste 64.000 de traversări la frontieră în 24 de ore; 49 de încălcări constatate apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu tinerii din Chișinău, discutând despre provocările și oportunitățile pentru generația tânără, investițiile în domeniul tineretului și rolul tinerilor în dezvoltarea țării. „Dacă este să vorbim de domeniul tineretului, la Chișinău, alocațiile au fost majorate, în ultimii cinci ani, de mai multe ori. … Articolul Ion Ceban: „Blocul ALTERNATIVA promovează implicarea tinerilor în dezvoltarea țării” apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Agricultorii din Republica Moldova ale căror culturi au fost afectate de îngheţurile târzii din primăvară vor putea depune cereri pentru a primi sprijin financiar de la stat. Pentru a beneficia de acest ajutor, fermierii trebuie să notifice primăria în termen de 24 de ore de la producerea fenomenului — primăriile vor constitui comisii locale care, … Articolul Fermierii afectaţi de îngheţuri pot solicita despăgubiri de stat apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Audiere repetată pentru judecători: probleme de integritate ridicate de Comisia de Evaluare # BreakingNews
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a decis că unii magistrați vor fi audiați din nou, pentru a clarifica neconcordanțele semnalate anterior cu privire la integritatea financiară și etică. Printre cei vizați se numără și judecătoarea Ala Malîi de la Curtea de Apel Centru, pentru care primul set de întrebări nu a dus la un consens … Articolul Audiere repetată pentru judecători: probleme de integritate ridicate de Comisia de Evaluare apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Peste 91.000 de apeluri la 112 în 15 zile: tipurile de urgențe care au copleșit sistemul # BreakingNews
Într‑o perioadă de 15 zile, serviciul unic pentru apeluri de urgență (112) a primit peste 91.000 de solicitări din partea cetățenilor. Numărul crescut de apeluri a testat capacitatea de reacție a echipajelor, iar autoritățile fac apel la responsabilitate în folosirea acestui număr. Cele mai frecvente tipuri de urgențe raportate includ: Cazuri medicale — dureri bruşte, … Articolul Peste 91.000 de apeluri la 112 în 15 zile: tipurile de urgențe care au copleșit sistemul apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Autoritățile au efectuat percheziții la sediile Trust Media, într‑un dosar în care organizația este vizată pentru acuzații grave de propagandă prorusă și spălare de bani. Ancheta face parte dintr‑o răspuns mai amplu al instituțiilor statului la practicile de manipulare a opiniei publice prin canale media care promovează mesaje proruse și narative destabilizatoare. Potrivit informațiilor preliminare, … Articolul Trust Media, percheziționat într‑un dosar de propagandă prorusă și spălare de bani apare prima dată în BreakingNews.
16 septembrie 2025
18:10
Ploi abundente și furtuni în toată Moldova: Serviciul Meteorologic lansează un Cod Galben # BreakingNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod Galben ce vizează întreg teritoriul Republicii Moldova. Alerta intră în vigoare diseară, la ora 21:00, și va fi valabilă până mâine dimineaţă, la ora 10:00. Potrivit specialiștilor, pe arii extinse vor cădea ploi puternice cu acumulări între 15‑45 l/m², însoţite izolat de descărcări electrice. … Articolul Ploi abundente și furtuni în toată Moldova: Serviciul Meteorologic lansează un Cod Galben apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Impact violent pe şoseaua Hânceşti: Toyota răsturnată, ambulanţe la locul accidentului # BreakingNews
Un accident rutier grav s‑a produs pe şoseaua Hânceşti din municipiul Chişinău, când două vehicule — un Volkswagen şi o Toyota — s‑au ciocnit puternic. În urma impactului, automobilul de model Toyota s‑a răsturnat pe carosabil. Ambulanţele au intervenit imediat la locul accidentului, iar amândoi şoferii au avut nevoie de îngrijiri medicale; au fost … Articolul Impact violent pe şoseaua Hânceşti: Toyota răsturnată, ambulanţe la locul accidentului apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Irina Vlah: Încă o victorie pentru „Inima Moldovei”; Dorin Recean nu avea dreptul să folosească funcția de premier pentru a-mi impune sancțiuni # BreakingNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat „încă o victorie” pentru partidul său în lupta cu fărădelegile guvernării – Curtea de Apel a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să examineze sesizarea partidului în privința încălcărilor lui Dorin Recean, prim-ministru, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de deputat. Politiciana a spus că, … Articolul Irina Vlah: Încă o victorie pentru „Inima Moldovei”; Dorin Recean nu avea dreptul să folosească funcția de premier pentru a-mi impune sancțiuni apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Zeci de mii de apeluri la 112: ambulanţa a intervenit de peste 14.000 de ori în ultimele şapte zile # BreakingNews
În ultima săptămână, Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat de peste 14.600 de persoane, dintre care aproximativ 2.000 de copii, pentru diverse urgenţe medicale. După acordarea primului ajutor la faţa locului, peste 6.000 de pacienţi (inclusiv copii) au fost transportaţi la spitale din întreaga ţară. Cele mai frecvente motive pentru care oamenii au apelat ambulanţa … Articolul Zeci de mii de apeluri la 112: ambulanţa a intervenit de peste 14.000 de ori în ultimele şapte zile apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Doi conducători auto au fost surprinși în trafic încălcând Regulamentul Circulației Rutiere (RCR), filmările cu faptele lor devenind publice. Comportamentele observate includ depăşiri ilegale, ignorarea indicatoarelor de semnalizare şi nerespectarea priorităţii la intersecţii, toate acestea punând în pericol siguranța rutieră. În baza legislației RCR, astfel de încălcări atrag sancţiuni care pot include: amenzi contravenționale, în … Articolul Doi șoferi surprinși încălcând RCR – ce amenzi și pedepse îi așteaptă apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Un agent economic este anchetat după ce a efectuat lucrări neautorizate în zona de protecție a liniilor electrice aeriene, generând un pericol iminent pentru angajați și pentru locuitorii din zonă. Acțiunile au implicat utilizarea unor utilaje mari și înălțate — precum brațul unei pompe auto — care s‑au apropiat periculos de conductorii electrici aflați sub … Articolul Încălcări grave la rețelele electrice: pericol pentru siguranța publică și sănătate apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 16 septembrie, programul ”Moldova Europeană”. Candidatul la funcția de deputat din partea blocului, Olga Ursu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că integrarea europeană trebuie tratată ca un proiect național real, nu ca un instrument de propagandă electorală. „Republica Moldova se află în fața unei etape cruciale … Articolul „Fără populism”: Blocul ALTERNATIVA cere tratamentul serios al parcursului european apare prima dată în BreakingNews.
14:30
O tânără din Chișinău se declară profund nedreptățită după ce Agenția Servicii Publice (ASP) i‑a anulat permisul de conducere, deși aceasta susține că nu a încălcat legea. Decizia a venit ca urmare a unei analize video a examenului teoretic și practic, în cadrul căruia examinatorii ar fi omis anumite erori, iar punctajele nu ar fi … Articolul Permisul i‑a fost retras: adolescentă acuză ASP de cruzime și lipsă de transparență apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Israelul a avansat un plan oficial de ocupare a orașului Gaza, mișcare care marchează o escaladare semnificativă în conflictul cu gruparea Hamas. Planul, aprobat de către cabinetul de securitate și susținut de conducerea militară, prevede intrarea forțelor terestre în Gaza City, precum și o serie de operațiuni menite să controleze efectiv zone urbane dens populate. … Articolul Israel aprobă planul de ocupare a orașului Gaza: ofensivă militară în curs apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Grădinița nr. 54 din Chișinău, transformată din clădire abandonată în instituție modernă # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat lucrările de reabilitare realizate la Grădinița nr. 54 din capitală. Clădirea, care anterior era abandonată, a fost reconstruită și transformată într-un bloc modern, cu săli și dormitoare amenajate pentru copii. „Astăzi avem condiții noi și moderne, inclusiv un centru medical, un centru de resurse și spații pentru logopezi. … Articolul Grădinița nr. 54 din Chișinău, transformată din clădire abandonată în instituție modernă apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – prioritate a Partidului Nostru! # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei”, un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor, să sporească exporturile și să stimuleze turismul. „Toate țările bogate, China, SUA, toți împrumută bani. Diferența este că atunci când împrumuți, o parte trebuie să … Articolul Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – prioritate a Partidului Nostru! apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Minor implicat într-o reţea de droguri online, sub acuzaţii grave după ce poliţia a confiscat substanţe de peste 2,5 milioane lei # BreakingNews
Patru persoane au fost reținute de autorități după ce au descoperit droguri în valoare de peste 2,5 milioane lei. Printre cei reținuți se află și un minor, cu vârsta de 17 ani, iar ceilalți suspecți au între 22 și 35 de ani. Investigația arată că suspecții operau prin intermediul aplicației Telegram, administrând mai multe … Articolul Minor implicat într-o reţea de droguri online, sub acuzaţii grave după ce poliţia a confiscat substanţe de peste 2,5 milioane lei apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Sâmbătă dimineață, un conflict extrem de violent a degenerat pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, unde mai multe persoane s-au confruntat în plină stradă folosind bâte, topoare și alte obiecte contondente. În urma incidentului, un bărbat și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite și transportate la spital. Poliția și jandarmeria au … Articolul Tragedie în Craiova: un om ucis și patru răniți după o bătaie cu topoare și bâte apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Rețea de restaurante din Chișinău implicată într-o schemă de fraudă fiscală cu prejudiciu de aproape 14 milioane de lei # BreakingNews
În perioada 2021–2023, un agent economic din Chișinău, care administrează o rețea de restaurante, împreună cu contabila și administratorii localurilor, ar fi creat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani. Conform anchetei, aceștia nu ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și evitând plata impozitelor către stat. Astfel, bugetul statului … Articolul Rețea de restaurante din Chișinău implicată într-o schemă de fraudă fiscală cu prejudiciu de aproape 14 milioane de lei apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Deputat rus propune interzicerea muzicii străine la evenimente sportive pentru promovarea artiștilor locali # BreakingNews
Un deputat rus, Sergei Kolunov, a formulat o propunere legislativă conform căreia muzica străină ar trebui redusă semnificativ — sau chiar interzisă — la competițiile sportive din Rusia. Scopul declarat este susținerea și promovarea culturii muzicale locale, adică a artiștilor ruși. Kolunov a precizat că la numeroase meciuri de volei, dar și la întâlniri de … Articolul Deputat rus propune interzicerea muzicii străine la evenimente sportive pentru promovarea artiștilor locali apare prima dată în BreakingNews.
10:50
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Serghei Afanasenco, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a subliniat că fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să aibă acces la o viață demnă. „Astăzi suntem împreună, aici, în parc, lângă copii, bunici și părinți. Aici respirăm liber, fără bariere și fără ziduri. … Articolul espect prin accesibilitate – mesajul lui Serghei Afanasenco apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Săptămână ploioasă în Moldova: nopțile vor fi reci, temperaturile pot coborî până la 7 °C # BreakingNews
O nouă variație meteo aduce schimbări semnificative în Republica Moldova: în următoarele zile se așteaptă ploie constante, vânt moderat și o scădere notabilă a temperaturilor pe timpul nopții. Meteorologii prognozează că minimele nocturne vor coborî până la aproximativ 7 grade Celsius, ceea ce va crea senzația de frig, în special în zonele deluroase și periferice. … Articolul Săptămână ploioasă în Moldova: nopțile vor fi reci, temperaturile pot coborî până la 7 °C apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.