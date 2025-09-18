Tragedie în aer: un pasager a murit la bordul unui avion EasyJet între Nantes și Lanzarote

16:40

În ultima săptămână, Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat de peste 14.600 de persoane, dintre care aproximativ 2.000 de copii, pentru diverse urgenţe medicale. După acordarea primului ajutor la faţa locului, peste 6.000 de pacienţi (inclusiv copii) au fost transportaţi la spitale din întreaga ţară. Cele mai frecvente motive pentru care oamenii au apelat ambulanţa … Articolul Zeci de mii de apeluri la 112: ambulanţa a intervenit de peste 14.000 de ori în ultimele şapte zile apare prima dată în BreakingNews.