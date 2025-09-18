Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost diagnosticat cu cancer
Realitatea.md, 18 septembrie 2025 09:30
Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, are cancer de piele, a confirmat miercuri unul dintre medicii săi, la câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, relatează AFP, citată de Agerpres. Medicul Claudio Birolini a precizat că o biopsie efectuată asupra unor leziuni cutanate […] Articolul Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost diagnosticat cu cancer apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
09:40
VIDEO Țigări peste Prut? Suspecții, prinși cu peste 200.000 de bucăți ascunse în spălătorii și depozite # Realitatea.md
Oamenii legii au descoperit o cantitate de aproape 200.000 de țigări în urma a 18 percheziții desfășurate în nordul Republicii Moldova. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul operațiunii „Tabachera”, cu implicarea polițiștilor de frontieră, ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate a INI și procurorilor PCCOCS. Țigările ar fi urmat să fie transportate ilegal peste Prut, spre România. […] Articolul VIDEO Țigări peste Prut? Suspecții, prinși cu peste 200.000 de bucăți ascunse în spălătorii și depozite apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
09:30
09:30
Extradarea fostului lider democrat Vlad Plahotniuc din Grecia către Republica Moldova a fost suspendată, decizia survenind în contextul în care autoritățile române au deschis o anchetă privind presupusa falsificare de documente, scrie Reuters cu referire la surse judiciare. Un tribunal elen decisese inițial extrădarea lui Plahotniuc, care este căutat de Chișinău pentru implicarea sa în […] Articolul Extradarea lui Vladimir Plahotniuc ar fi suspendată în urma unei anchete în România apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
09:00
Mii de consumatori vor rămâne astăzi, 18 septembrie, fără lumină. Premier Energy informează vor fi efectuate lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelei electrice. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Calea Ieşilor, Ion Pruncul parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:00 pentru manevre operative de scurtă durata str. Vasile Lupu 18 parțial, în intervalul de timp […] Articolul Fără lumină: Lista localităților care vor rămâne astăzi fără curent electric apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
08:50
Bolivia devine cea de-a 14-a țară din regiune care interzice oficial căsătoriile infantile și uniunile timpurii. Miercuri după-amiază, Adunarea Legislativă a aprobat o lege care elimină complet excepția din Codul Familiei ce permitea căsătoria minorilor de 16 ani cu acordul părinților sau prin autorizație judecătorească. Reforma are ca scop „eradicarea căsătoriilor și uniunilor forțate, multe […] Articolul Încă o țară spune „nu” căsătoriei infantile: Nu este tradiție, este violență apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Președintele raionului Ocnița, prins în stare de ebrietate la volanul mașinii de serviciu. Ce spune INSP? # Realitatea.md
Un președinte de raion din partea Partidului Socialiștilor din R. Moldova a rămas fără mașina de serviciu, după ce a fost prins de agenții de patrulare în stare de ebrietate la volan. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:00, pe o stradă din orașul Ocnița, scrie Pulsmedia.md. Agenții de patrulare din cadrul […] Articolul Președintele raionului Ocnița, prins în stare de ebrietate la volanul mașinii de serviciu. Ce spune INSP? apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 18 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Ședința Consiliul Superior al Procurorilor din 18 septembrie 2025 09:30 Eveniment aniversar organizat de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Moldova 10:00 Evenimentul „7 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de vot” organizat de Partidul Acțiune […] Articolul Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Guvernatoarea BNM: „Cine nu investește acum în Moldova, va regreta peste 5 ani. Cel mai bun exemplu este România” # Realitatea.md
Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), explică într-un interviu pentru Adevărul.ro diferențele-cheie dintre economiile Moldovei și României, statutul de țară candidată la UE și efectele sale asupra încrederii investitorilor, precum și cum funcționează „planul de creștere” al Moldovei (aprox. 1,9 mld. euro) ca pârghie de reforme și investiții. Anca Dragu, guvernator al Băncii […] Articolul Guvernatoarea BNM: „Cine nu investește acum în Moldova, va regreta peste 5 ani. Cel mai bun exemplu este România” apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Gluma făcută de Trump la banchetul dat de Regele Charles în cinstea sa: „Probabil e ultima mea vizită” # Realitatea.md
Regele Charles și Regina Camilla au găzduit miercuri seara, la Castelul Windsor, un banchet de stat în onoarea președintelui american Donald Trump și a soției sale, Melania. Atât suveranul britanic, cât și liderul de la Casa Albă au ținut discursuri, marcate de un ton oficial, dar presărate și cu note de umor. BBC notează că […] Articolul Gluma făcută de Trump la banchetul dat de Regele Charles în cinstea sa: „Probabil e ultima mea vizită” apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Joi, Franța se confruntă cu o amplă zi de greve și proteste, la care sunt așteptați să participe aproximativ 800.000 de oameni, potrivit Reuters. Printre categoriile profesionale implicate se numără profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și personalul medical. Acțiunile vin ca reacție la planurile guvernului de a reduce cheltuielile bugetare. Sindicatele solicită creșterea investițiilor în […] Articolul Proteste de amploare în Franța din cauza reducerilor bugetare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
07:50
Percheziții matinale în Chișinău. Descinderi matinale într-un dosar de corupție electorală și spălare de bani # Realitatea.md
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din cadrul BPDS „Fulger” au efectuat în această dimineață percheziții în mai multe locații. Acțiunile au loc în cadrul unei anchete ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, comisă la scară largă, precum și spălarea de bani în proporții […] Articolul Percheziții matinale în Chișinău. Descinderi matinale într-un dosar de corupție electorală și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Cursul valutar pentru 18 septembrie: Dolarul se ieftinește, iar euro își menține valoarea # Realitatea.md
Pentru data de 18 septembrie, leul moldovenesc s-a apreciat față de principalele valute internaționale, conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei. Astfel, noile cotații sunt următoarele: Euro: 19,4880 lei, în scădere cu 0,01 lei; Dolarul american: 16,4664 lei, în scădere cu 0,04 lei; Leul românesc: 3,8457 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna […] Articolul Cursul valutar pentru 18 septembrie: Dolarul se ieftinește, iar euro își menține valoarea apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Meteorologii au emis un cod galben de vânt valabil astăzi, 18 septembrie, până la ora 18:00. Temperaturile vor urca până la +22°C în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la +7°C. În nordul țării, temperaturile se vor încadra între +7°C și +17°C. În centrul țării și în Chișinău, valorile termice vor varia între +10°C […] Articolul Cod galben de vânt puternic în toată Moldova. Câte grade vor gi? apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Mai mulți locuitori ai Chișinăului vor rămâne fără apă potabilă astăzi, 18 septembrie, din cauza unor lucrări planificate la rețeaua de aprovizionare. Compania Apă-Canal Chișinău a anunțat sistări temporare ale furnizării apei în anumite zone ale orașului, necesare pentru realizarea intervențiilor programate. Str. Ialoveni 68 – 136 , 79 – 107, str. Speranței și str. […] Articolul Mai mulţi locuitori din capitală vor rămâne fără apă la robinet apare prima dată în Realitatea.md.
06:30
Primele transporturi de armament din cadrul noului program convenit de Statele Unite şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor cuprinde rachete de înaltă valoare destinate sistemelor de apărare aeriană Patriot şi lansatoarelor de rachete HIMARS, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski. Ucraina a obţinut până în prezent peste 2 miliarde de dolari ca finanţare pentru arme produse […] Articolul Ajutor militar american: SUA trimit primele rachete pentru apărare aeriană Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Fostul președinte Barack Obama avertizează că SUA se află într-un „punct de cotitură”, după asasinarea lui Charlie Kirk # Realitatea.md
Fostul președinte democrat Barack Obama avertizează că SUA se află într-un „punct de cotitură”, dar că violența politică „nu este ceva nou” și „a avut loc în anumite perioade” ale istoriei țării. Declarația vine după asasinarea, săptămâna trecută, a activistului conservator Charlie Kirk, transmite adevărul.ro. Fostul președinte a adăugat că, în ciuda precedentelor istorice, violența politică […] Articolul Fostul președinte Barack Obama avertizează că SUA se află într-un „punct de cotitură”, după asasinarea lui Charlie Kirk apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
UE caută soluții la penuria de medicamente. Principala cauză identificată, vulnerabilităţile lanţului de aprovizionare # Realitatea.md
Uniunea Europeană nu a găsit încă o soluție la penuriile de medicamente și trebuie să întărească Agenția Europeană pentru Medicamente, arată un raport al Curții de Conturi a UE publicat miercuri, relatează agerpres.ro. Uniunea a identificat cauzele problemei, în special vulnerabilitățile lanțului de aprovizionare; o mare marte din producția de medicamente se realizează în Asia. […] Articolul UE caută soluții la penuria de medicamente. Principala cauză identificată, vulnerabilităţile lanţului de aprovizionare apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Vadim Ceban despre o posibilă candidatură la funcția de bașcan al Găgăuziei: „Prioritatea mea rămâne Moldovagaz” # Realitatea.md
Directorul „Moldovagaz”, Vadim Ceban, a evitat, în cadrul emisiunii „Территория свободы” de la RLIVE TV, să răspundă direct la întrebarea privind o posibilă candidatură la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Acesta a declarat că, în prezent se concentrează exclusiv pe activitatea sa la „Moldovagaz”. Moderatoarea l-a întrebat pe Ceban dacă intenționează să rămână […] Articolul Vadim Ceban despre o posibilă candidatură la funcția de bașcan al Găgăuziei: „Prioritatea mea rămâne Moldovagaz” apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Ediția 2025 a programului „Moldova Eco Energetică”: apel pentru proiecte inovatoare din sectorul public # Realitatea.md
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) lansează Competiția Moldova Eco Energetică 2025, o inițiativă națională dedicată recunoașterii celor mai eficiente și inovatoare proiecte de eficiență energetică și energie regenerabilă din sectorul public. La ediția din acest an pot fi înscrise proiecte implementate de instituțiile publice și autoritățile publice locale, realizate începând cu 1 ianuarie 2023 […] Articolul Ediția 2025 a programului „Moldova Eco Energetică”: apel pentru proiecte inovatoare din sectorul public apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Serviciul de asistență medicală specializată de ambulatoriu al Spitalului din Ungheni a fost inaugurat miercuri, după renovare. De acum încolo, pacienții vor beneficia de consultații în spații modernizate, mai bine adaptate pentru îngrijiri medicale. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), valoarea totală a proiectului se ridică la peste 3 milioane de lei, iar […] Articolul Pacienții din raionul Ungheni vor beneficia de servicii ambulatorii modernizate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:30
Joi, 18 septembrie, va fi lansat procesul de tipărire a buletinelor de vot pentru secțiile de votare din țară # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală anunță că joi, 18 septembrie, va începe tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate în secțiile din țară, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acestea vor fi tipărite la Combinatul Poligrafic din strada Mitropolit Petru Movilă, începând cu ora 10:00. „În conformitate cu prevederile Codului electoral, reprezentanții concurenților electorali, mass-media și […] Articolul Joi, 18 septembrie, va fi lansat procesul de tipărire a buletinelor de vot pentru secțiile de votare din țară apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Prima dezbatere electorală la RLIVE TV. CUB: Suntem europeni nu doar prin geografie și naștere, ci și prin convingere # Realitatea.md
„Suntem europeni nu doar din prin geografie și prin naștere, ci și prin convingere, prin model cultural. În societate bântuie foarte multe fantasme, foarte multă indignare, foarte multă nemulțumire, dar este clar pentru toți care își doresc ca viitorul lor să fie sigur că trebuie să găsim suficientă putere pentru ca să avem mai multă […] Articolul Prima dezbatere electorală la RLIVE TV. CUB: Suntem europeni nu doar prin geografie și naștere, ci și prin convingere apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
OpenAI a anunțat că va lansa o versiune dedicată a ChatGPT, cu controale parentale, pentru utilizatorii sub 18 ani, în contextul în care compania de inteligență artificială este presată să îmbunătățească măsurilor de siguranță pentru adolescenți. OpenAI dezvoltă și o tehnologie care să prezică mai bine vârsta utilizatorilor, însă ChatGPT va trece implicit la experiența […] Articolul ChatGPT lansează o versiune specială pentru minori apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
VIDEO Fiica unui agricultor a surprins Moldova, după ce a defilat cu mirele cu tractorul și nu cu limuzina # Realitatea.md
La etapa în care unii miri vin la nuntă cu elicopterul, prietenii mirelui se îmbracă și ei în rochii de mireasă, iar decorurile sunt din ce în ce mai sofisticate, este greu să impresionezi cumva oaspeții. Un cuplu de la noi însă a reușit! Întrucât mireasa e unica fiică a unui agricultor, proaspeții soț și […] Articolul VIDEO Fiica unui agricultor a surprins Moldova, după ce a defilat cu mirele cu tractorul și nu cu limuzina apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
VIDEO Maia Sandu, la Forumul economic România-R. Moldova: „Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături” # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a participat miercuri, 17 septembrie curent, la Forumul economic România – Republica Moldova, eveniment care a reunit la Chișinău antreprenori, investitori și profesioniști dedicați dezvoltării economice de pe ambele maluri ale Prutului. Șefa statului a remarcat că în ultimii ani, legăturile economice dintre România și Republica Moldova s-au consolidat substanțial. Astfel, România […] Articolul VIDEO Maia Sandu, la Forumul economic România-R. Moldova: „Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături” apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Avocatul Lucian Rogac: Vlad Plahotniuc nu a refuzat extrădarea; Grecia nu ne-a informat despre suspendarea procesului # Realitatea.md
Vladimir Plahotniuc nu a refuzat extrădarea în Republica Moldova, susține avocatul său, Lucian Rogac. În plus, acesta afirmă că nici el, nici colegii din Grecia nu au fost informați oficial despre suspendarea procesului, deși Procuratura Generală a confirmat primirea unei notificări de la autoritățile elene. Lucian Rogac a declarat pentru TV8 că informațiile potrivit cărora […] Articolul Avocatul Lucian Rogac: Vlad Plahotniuc nu a refuzat extrădarea; Grecia nu ne-a informat despre suspendarea procesului apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO David Beckham se laudă cu propria rețetă de dulceață de prune. A botezat-o „Beckjam” # Realitatea.md
Când spui David Beckham, îți vine în minte imaginea celebrului fotbalist englez, cu lovituri libere impecabile, apariții strălucitoare alături de familia sa și o carieră sportivă legendară. În prezent, însă, a intrat într-un univers neașteptat: cel al dulcețurilor de casă. În grădina sa din Cotswolds, printre găini, albine și pomi încărcați de fructe, fostul căpitan […] Articolul VIDEO David Beckham se laudă cu propria rețetă de dulceață de prune. A botezat-o „Beckjam” apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Investigație. Kremlinul și campania electorală: Eparhia de Soroca și Drochia implicată în acțiuni de influență # Realitatea.md
Sub cupola bisericii, o operațiune complexă și orchestrată de la Kremlin se derulează în plină campanie electorală. Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse s-a transformat în această campanie electorală, pe care consultanții politici de la Moscova l-ar folosi pentru destabilizarea Republicii Moldova înainte de scrutinul din 28 septembrie. Portalul de […] Articolul Investigație. Kremlinul și campania electorală: Eparhia de Soroca și Drochia implicată în acțiuni de influență apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Șeful-adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, demisionează din funcția deținută la Kremlin. Anunțul a fost făcut de politologul rus Arkadii Dubnov și de jurnalistul Aleksei Venediktov, transmite IPN. Politologul Dubnov a comunicat, cu referire la surse de la Moscova, că Dmitri Kozak pleacă voluntar din funcția de adjunct al administrației prezidențiale. Acesta a adăugat […] Articolul Șeful-adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, demisionează apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
IMM-urile moldovenești, mai aproape de piețele externe: patru acorduri semnate la Chișinău # Realitatea.md
Peste 100 de antreprenori și reprezentanți ai mediului de afaceri din Moldova, România, Canada și Belgia s-au reunit la Forumul Internațional „Dezvoltare și Acces pe Piețele Externe pentru IMM-uri”, organizat de Camera de Comerț și Industrie. Evenimentul a avut loc în cadrul Moldova Business Week 2025 și marchează relansarea proiectului Enterprise Europe Network în Republica […] Articolul IMM-urile moldovenești, mai aproape de piețele externe: patru acorduri semnate la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
VIDEO Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine” # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și-a arătat convingerea că „pacea va reveni și că Ucraina va învinge”, reiterând că „nimic nu poate fi, nu ar trebui să fie și nu va fi decis în legătură cu Ucraina fără Ucraina”. Aceasta se află în vizită la Kiev pentru a transmite sprijinul ferm și continuu al Uniunii Europene […] Articolul VIDEO Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine” apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Mesaje înșelătoare pe WhatsApp, Signal și Telegram. Recomandări pentru protecția datelor # Realitatea.md
Mesaje de tip phishing circulă pe aplicațiile WhatsApp, Signal și Telegram, avertizează Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC). Acestea includ adresări personalizate și linkuri sau documente care par credibile, dar au scopul de a compromite datele utilizatorilor și de a permite atacatorilor să preia controlul asupra dispozitivelor. ASC recomandă cetățenilor: să nu acceseze linkuri suspecte, să […] Articolul Mesaje înșelătoare pe WhatsApp, Signal și Telegram. Recomandări pentru protecția datelor apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Șapte cluburi din Divizia Națională vor beneficia de o sumă totală de 486.000 euro, alocați de UEFA prin plățile de solidaritate. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comitetului Executiv al FMF, desfășurată pe 16 septembrie la Casa Fotbalului din Chișinău. Banii sunt destinați cluburilor care nu au participat în faza ligii a competițiilor europene, […] Articolul FMF alocă peste 480 de mii de euro pentru cluburile din Divizia Națională apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, au dat indicații Curții de Apel să amâne ședința de judecată după alegeri # Realitatea.md
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce va accede în Parlament. Cel puțin asta susține Renato Usatîi, declarațiile fiind făcute în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de […] Articolul Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, au dat indicații Curții de Apel să amâne ședința de judecată după alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Victimele accidentului din Sângerei, spitalizate la Bălți: Una este în secția de reanimare # Realitatea.md
Cele două persoane care au avut de suferit în accidentul de miercuri, 17 septembrie, pe traseul R-6 Bălți–Chișinău, au fost internate la Spitalul Clinic Bălți. Precizarea a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a instituției medicale, Andreea Galici. Andreea Galici a declarat pentru Realitatea.md că bărbatul în vârstă de 57 de ani se află în […] Articolul Victimele accidentului din Sângerei, spitalizate la Bălți: Una este în secția de reanimare apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
„Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în Moldova”, Victor Micușa, stilist și antreprenor # Realitatea.md
Victor Micușa este stilist și antreprenor din Chișinău, inspirat de oamenii care prețuiesc munca și creativitatea. Prin activitatea sa, el promovează standarde moderne de profesionalism și încurajează tinerii să creadă în propriile abilități. „Drumul spre Uniunea Europeană înseamnă pentru mine șansa de a construi un viitor bun în Moldova. Sprijinul Uniunii Europene ne oferă posibilitatea […] Articolul „Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în Moldova”, Victor Micușa, stilist și antreprenor apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Reacția lui Dorin Recean, după suspendarea extrădării lui Plahotniuc: „Trebuie să-l aducă acasă în cătușe” # Realitatea.md
Premierul Dorin Recean a reacționat după anunțul Procuraturii Generale privind suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia. Șeful executivului a declarat că autoritățile vor investiga cum a reușit fostul lider democrat să-și împiedice transferul în Republica Moldova. Recen a subliniat că, deși Plahotniuc speră ca după alegeri Moldova „să cadă pe mâna Rusiei” și să […] Articolul Reacția lui Dorin Recean, după suspendarea extrădării lui Plahotniuc: „Trebuie să-l aducă acasă în cătușe” apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
La două săptămâni distanță, Marta Kos revine în Republica Moldova pentru discuții importante cu oficialii țării # Realitatea.md
Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită în R. Moldova. Această vizită are loc la doar două săptămâni după ce oficialul european a mai vizitat țara noastră între 3 și 5 septembrie. De această dată, înaltul demnitar se va afla în R. Moldova pe 18 și 19 septembrie. Anunțul a fost […] Articolul La două săptămâni distanță, Marta Kos revine în Republica Moldova pentru discuții importante cu oficialii țării apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc din Grecia către Republica Moldova, programată inițial pentru 25 septembrie, a fost anulată. Autoritățile elene, care anterior admiseseră toate cererile de extrădare înaintate de Chișinău, au comunicat decizia prin canalele Interpol, fără a preciza motivele acestei amânări. Procuratura Generală subliniază că toate acțiunile necesare și prevăzute de tratatele internaționale au fost […] Articolul ULTIMA ORĂ! Vladimir Plahotniuc nu va fi adus pe 25 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Un tânăr de 20 de ani a ajuns în reanimare după ce a fost lovit de un automobil în dimineața zilei de 16 septembrie, în satul Butor, raionul Grigoriopol. Potrivit presei transnistriene, accidentul s-a produs pe o stradă din localitate. Potrivit declarațiilor făcute de șoferul mașinii, un bărbat de 25 de ani, pietonul ar fi […] Articolul Accident grav în raionul Grigoriopol. Un pieton de 20 de ani, în stare critică apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
În perioada 18 – 30 septembrie 2025, traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Nicolae Costin (pe benzi), tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de reparație a drumului. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău. Totodată, în perioada 22 – 30 septembrie, va fi suspendat […] Articolul Trafic suspendat pe două străzi din Chișinău. Vezi perioada apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
CEC solicită Ministerului Justiției să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei” # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) solicită Ministerului Justiției să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Decizia a fost luată pe 17 septembrie, fiind invocată finanțarea ilegală a formațiunii. Partidul „Inima Moldovei” face parte din Blocul Electoral Patriotic și participă la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. Reprezentanții formațiunii susțin că nu există dovezi […] Articolul CEC solicită Ministerului Justiției să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Un cetățean american căutat pentru agresiune cu circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania, a fost extrădat din Republica Moldova săptămâna trecută. Potrivit Ambasadei SUA în Moldova, acțiunea a fost realizată cu sprijinul Procuraturii Generale, Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră, în urma cooperării strânse dintre autoritățile moldovenești și cele americane. Guvernul Statelor Unite a […] Articolul Un cetățean american, extrădat din Republica Moldova către SUA apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Kremlinul a respins acuzațiile formulate de procurorul general al României: „Nu, nu se potrivește cu adevărul” # Realitatea.md
Kremlinul a respins acuzațiile formulate de procurorul general al României, Alex Florența, potrivit cărora Rusia a intervenit în alegerile prezidențiale printr-o campanie online de amploare, de pe urma căreia a beneficiat fostul candidat extremist, Călin Georgescu. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat acuzațiile României privind o presupusă implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale […] Articolul Kremlinul a respins acuzațiile formulate de procurorul general al României: „Nu, nu se potrivește cu adevărul” apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a plantat un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu în curtea Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău. Gestul simbolizează legătura culturală și spirituală dintre România și Republica Moldova, întemeiată pe patrimoniul comun al limbii și poeziei românești. La eveniment au participat și Monica Babuc, Vlad Mischevca, ministrul Culturii […] Articolul Ambasadorul României a plantat un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Fructe din Moldova, pe mesele noastre: Guvernul îndeamnă cetățenii să susțină fermierii locali în această toamnă # Realitatea.md
Guvernul a lansat un apel public către cetățeni să aleagă, în această perioadă de toamnă, fructele și legumele cultivate de fermierii moldoveni. Potrivit autorităților, gestul de a cumpăra produse locale contribuie direct la susținerea agriculturii naționale și la o alimentație mai sănătoasă. „Este un gest simplu, dar valoros: atunci când susținem comunitățile locale, aducem pe […] Articolul Fructe din Moldova, pe mesele noastre: Guvernul îndeamnă cetățenii să susțină fermierii locali în această toamnă apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
VIDEO Un camion a derapat și s-a izbit de un stâlp la Peresecina. Poliția investighează # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă în satul Peresecina, raionul Orhei. Un camion a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un stâlp de pe marginea drumului. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane traumatizate, iar incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Potrivit declarației oferite pentru Realitatea.md de către Elena […] Articolul VIDEO Un camion a derapat și s-a izbit de un stâlp la Peresecina. Poliția investighează apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Două persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un grav accident. Coliziunea s-a produs astăzi, 17 septembrie, pe traseul R-6 Bălți–Chișinău. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat preliminar că un bărbat de 57 de ani, conducând un Mercedes, a pierdut controlul volanului și s-a ciocnit frontal […] Articolul FOTO, VIDEO O mașină s-a lovit grav într-un camion la Sângerei. Sunt victime apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
RLIVE TV dă startul dezbaterilor electorale în limba română. Prima ediție, în această seară # Realitatea.md
Postul de televiziune RLIVE TV anunță de azi, 17 septembrie, lansarea emisiunilor de dezbateri electorale dedicate alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în limba română. Dezbaterile vor fi moderate de jurnalista Ileana Pîrgaru. Dezbaterile vor fi difuzate de luni până vineri, începând cu ora 19:00. În fiecare ediție vor participa câte trei reprezentanți ai concurenților electorali, […] Articolul RLIVE TV dă startul dezbaterilor electorale în limba română. Prima ediție, în această seară apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Primarul care și-a micșorat singur salariul și a cerut eliminarea funcției de viceprimar # Realitatea.md
Gabriel Rădulescu, primarul comunei Independența, o localitate cu 3.000 de locuitori din județul Călărași, România, a decis să facă economii la buget prin tăierea salariilor din administrație. Afectată a fost inclusiv indemnizația sa. Edilul și-a redus propria indemnizație cu 30% și le-a solicitat consilierilor să desființeze postul de viceprimar, dar pentru că legea nu-i permite acest lucru, Gabriel […] Articolul Primarul care și-a micșorat singur salariul și a cerut eliminarea funcției de viceprimar apare prima dată în Realitatea.md.
