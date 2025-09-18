Slovacia şi Ungaria avertizează: fără rute alternative, nu renunțăm la petrolul și gazele rusești
ProTV.md, 18 septembrie 2025 09:20
Slovacia şi Ungaria avertizează: fără rute alternative, nu renunțăm la petrolul și gazele rusești
200 de mii de țigări de contrabandă - găsite în urma a 18 percheziții la Briceni și Edineț: 12 persoane - cercetate în libertate - VIDEO
Șofranul - acum și în Moldova! Cristina Rotari, fondatoarea VV Gold Saffron: „Prețul unui kilogram ajunge până la 60 de mii de euro” - VIDEO
Macron va prezenta „dovezi științifice” în fața instanței din SUA pentru a demonstra că soția sa Brigitte este femeie, în procesul cu o vedetă MAGA
Slovacia şi Ungaria avertizează: fără rute alternative, nu renunțăm la petrolul și gazele rusești
Modelul de dronă rusească venit în România și în Polonia e plin de componente electronice făcute în mai multe țări, spune Ucraina
Donald Trump, forțat să ia masa la banchetul regal din Marea Britanie cu un „dușman” pe care îl considera cândva prieten
Dmitri Kozak, un vechi asociat al lui Putin, a demisionat din funcția de șef adjunct al administrației președintelui Rusiei
Trump își pune un apropiat director general adjunct al FMI
Friedrich Merz îl acuză pe Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul: „Testează de mult timp limitele”
Maxime de până la 23 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Curs valutar BNM pentru 18 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Descinderi şi în această dimineață pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice şi spălare de bani
Ce armament primește Ucraina din SUA prin noul program de finanțat de aliații europeni. Zelenski îi cere lui Trump „o poziție clară” în două chestiuni esențiale ale războiului
O românca da, alta ba. Sorana Cârstea s-a calificat în turul secund la turneul de WTA 500 Korea Open, în timp ce Jaqueline Cristian a pierdut în fața Emmei Răducanu la competiția din Seul - VIDEO
„Nu credeam că se poate întâmpla”. După trei ani și jumătate de război, Rusia a luat o decizie în privința unuia dintre cele mai importante aeroporturi
Start spectaculos în noul sezon al Ligii Campionilor: Juventus și Dortmund oferă un thriller de 8 goluri, iar Real Madrid scapă cu greu în fața lui Marseille - VIDEO
Șocul zilei în Liga Campionilor s-a produs la Lisabona, acolo unde vice-campioana Portugaliei a cedat în fața modestei echipe Qarabag - VIDEO
Cod galben de vânt, emis de meteorologi. Până când va fi valabil - VIDEO
Rusia și Belarus au încheiat exercițiile militare Zapad: Vladimir Putin a fost prezent pe teren, iar pentru prima dată din 2022, oficiali americani au asistat ca observatori - VIDEO
Naționala de tenis a Italiei este prima echipă calificată în semifinalele Billie Jean King Cup - VIDEO
Echipa cu cel mai ieftin lot din acest sezon al Ligii Campionilor, Kairat Almaty, va face deplasări de aproape 45 de mii de kilometri, mai mult decât o călătorie în jurul Pământului - VIDEO
Peste ocean, în campionatul Statelor Unite, starul Lionel Messi a strălucit din nou - VIDEO
SUA oferă 130 de milioane de dolari Moldovei pentru o nouă linie electrică spre România - VIDEO
5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju - VIDEO
Dezbateri electorale aprinse la PRO TV: Rodica Gramma și Arina Spătaru resping legăturile cu gruparea Șor și implicarea în finanțări politice controversate - VIDEO
Toamna în satele Moldovei: cum gospodarii transformă strugurii în vin și riscurile ascunse ale fermentării. Sfaturi esențiale pentru siguranța în timpul procesului - VIDEO
Dezbateri electorale aprinse la PRO TV: Rodica Gramma și Arina Spătaru resping legăturile cu gruparea Șor - VIDEO
Dezbateri electorale aprinse la PRO TV: Rodica Gramma și Arina Spătaru resping acuzațiile de legături cu gruparea Șor și se acuză reciproc de implicare în scandaluri politice - VIDEO
Zelenski avertizează: Forțele ruse se pregătesc pentru două noi ofensive masive după eșecurile din acest an - VIDEO
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia - VIDEO
Pierderea unui specialist de valoare în lupta cu corupția: Experții spun că demisia lui Iachimovschi pune sub semnul întrebării eficiența procuraturii - VIDEO
CEC cere ministerului Justiției limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Reacția fostului başcan - VIDEO
Extrădarea lui Plahotniuc, amânată. Autoritățile din Grecia au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul - VIDEO
Marea Britanie primește cu fast vizita istorică a lui Donald Trump: Trăsuri regale, salve de tun și o paradă aeriană militară la Londra - VIDEO
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma - VIDEO
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.09.2025
Polonia a anunțat cine a operat drona care a zburat deasupra sediului guvernului din Varșovia și-l va expulza în Ucraina
O mașină a fost avariată după ce s-a lovit violent de un camion la Hîncești. Poliția a intervenit la fața locului - FOTO
Infractor căutat în SUA, prins și extrădat cu succes din Chișinău: Mulțumiri oficiale din partea Washingtonului pentru autoritățile moldovene
Cetățean american ascuns în Chișinău, extrădat cu succes în SUA. Autoritățile moldovene primesc aprecieri din partea Washingtonului
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma
„Ceea ce ține de presupuse refuzuri nu este adevărat.” Ce declară avocatul lui Plahotniuc după anularea extrădării
Atenție la mesaje suspecte! Tentative de phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Autoritățile vin cu recomandări de securitate
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Elena Grițco
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Constantin Starîș
Ultima oră. Extrădarea lui Plahotniuc, amânată. Autoritățile din Grecia au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, amânată. Autoritățile elene au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul
Premierul Dorin Recean reacționează la amânarea extrădării lui Plahotniuc: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea”
CEC cere ministerului Justiției limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Reacția fostului başcan
