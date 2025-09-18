Atenție la mesaje suspecte pe WhatsApp, Signal și Telegram: Autorităţile recomandă măsuri de protecție
SafeNews, 18 septembrie 2025 06:10
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) avertizează asupra răspândirii unor mesaje de tip phishing pe aplicațiile WhatsApp, Signal și Telegram. Unele mesaje includ adresări personalizate și linkuri sau documente care par credibile, însă scopul lor este accesarea link-urilor compromise și preluarea controlului de către atacatori. Pentru a vă proteja informațiile personale, ASC recomandă: ASC subliniază că […] Articolul Atenție la mesaje suspecte pe WhatsApp, Signal și Telegram: Autorităţile recomandă măsuri de protecție apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
06:40
Maia Sandu, la Forumul economic România-R. Moldova: „Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături” # SafeNews
Președinta Maia Sandu a participat miercuri, 17 septembrie curent, la Forumul economic România – Republica Moldova, eveniment care a reunit la Chișinău antreprenori, investitori și profesioniști dedicați dezvoltării economice de pe ambele maluri ale Prutului. Șefa statului a remarcat că în ultimii ani, legăturile economice dintre România și Republica Moldova s-au consolidat substanțial. Astfel, România a devenit […] Articolul Maia Sandu, la Forumul economic România-R. Moldova: „Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături” apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
06:30
Șeful-adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, demisionează din funcția deținută la Kremlin. Anunțul a fost făcut de politologul rus Arkadii Dubnov și de jurnalistul Aleksei Venediktov, transmite IPN. Politologul Dubnov a comunicat, cu referire la surse de la Moscova, că Dmitri Kozak pleacă voluntar din funcția de adjunct al administrației prezidențiale. Acesta a adăugat că […] Articolul Dmitri Kozak demisionează de la Kremlin apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
06:20
Zelenski anunță creșteri salariale pentru profesori și burse mai mari pentru studenți, în pofida costurilor războiului # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, în pofida costurilor legate de războiul cu Rusia, salarii mai mari pentru profesori și burse pentru studenții ucraineni pentru anul viitor, relatează marți dpa, transmite Agerpres. „Am ordonat ca toate obligațiile sociale ale statului nostru să fie îndeplinite în totalitate și ca sprijinul pentru oameni să fie sporit”, a spus […] Articolul Zelenski anunță creșteri salariale pentru profesori și burse mai mari pentru studenți, în pofida costurilor războiului apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
06:10
Atenție la mesaje suspecte pe WhatsApp, Signal și Telegram: Autorităţile recomandă măsuri de protecție # SafeNews
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) avertizează asupra răspândirii unor mesaje de tip phishing pe aplicațiile WhatsApp, Signal și Telegram. Unele mesaje includ adresări personalizate și linkuri sau documente care par credibile, însă scopul lor este accesarea link-urilor compromise și preluarea controlului de către atacatori. Pentru a vă proteja informațiile personale, ASC recomandă: ASC subliniază că […] Articolul Atenție la mesaje suspecte pe WhatsApp, Signal și Telegram: Autorităţile recomandă măsuri de protecție apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
20:20
Ambasada Republicii Moldova în Franța informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Franța că, joi, 18 septembrie, este programată o grevă generală și manifestații publice în Paris și alte orașe, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Vor fi afectate următoarele domenii: Cetățenii sunt sfătuiți să: Pentru situații de urgență sau asistență consulară: Articolul Grevă generală în Franţa: Autorităţile de la Chişinău au emis o alertă de călătorie apare prima dată în SafeNews.
20:10
VIDEO // Liderul „Respect Moldova”, Marian Lupu: „Actuala guvernare a creat probleme, dar noi avem soluții” # SafeNews
Guvernarea PAS a creat mai multe probleme grave cu care se confruntă cetățenii, de la tarifele majorate la resursele energetice și până la prețurile exagerat de mari la produsele alimentare, însă Partidul „Respect Moldova” are soluții pentru toate acestea. Declarația a fost făcută de liderul formațiunii, Marian Lupu, într-un mesaj video. Prima problemă menționată este […] Articolul VIDEO // Liderul „Respect Moldova”, Marian Lupu: „Actuala guvernare a creat probleme, dar noi avem soluții” apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:30
Cetățean american extrădat din R. Moldova în SUA pentru agresiune cu circumstanțe agravante # SafeNews
Un cetățean american, urmărit penal pentru agresiune cu circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania, a fost extrădat săptămâna trecută din Republica Moldova în Statele Unite ale Americii. Ambasada SUA la Chișinău a transmis mulțumiri autorităților moldovene – Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției și Poliția de Frontieră – pentru cooperarea eficientă care a făcut posibilă această […] Articolul Cetățean american extrădat din R. Moldova în SUA pentru agresiune cu circumstanțe agravante apare prima dată în SafeNews.
16:20
Noi presiuni asura Ungariei și Slovacia să renunțe la legăturile cu Rusia. Propunerea făcută de guvernul polonez # SafeNews
Polonia a cerut statelor membre ale Uniunii Europene care încă mai achiziţionează energie din Rusia să înceteze aceste importuri cel mai târziu la sfârşitul lui 2026, şi le-a oferit sprijinul în acest efort, a anunţat miercuri ministrul polonez al energiei, Milosz Motyka, citat de Reuters, preluată de Agerpres. Ungaria şi Slovacia importă petrol rusesc prin […] Articolul Noi presiuni asura Ungariei și Slovacia să renunțe la legăturile cu Rusia. Propunerea făcută de guvernul polonez apare prima dată în SafeNews.
16:10
Un accident rutier a avut loc în această după-amiază în localitatea Peresecina, raionul Orhei. Un camion a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un stâlp de pe marginea drumului. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. La fața locului au intervenit echipaje ale […] Articolul Coliziune la Peresecina: Un camion a ajuns în afara carosabilului și a lovit un stâlp apare prima dată în SafeNews.
16:10
Schimbare radicală de abordare la vârful UE: Kaja Kallas propune sancțiuni și tarife suplimentare pentru Israel # SafeNews
Diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, a prezentat miercuri un plan care presupune reducerea legăturilor comerciale cu Israelul şi sancţionarea unor oficiali de rang înalt în urma constatării încălcărilor drepturilor omului în Gaza, ceea ce marchează o schimbare majoră în abordarea blocului european faţă de ţara din Orientul Mijlociu cu care obişnuia să […] Articolul Schimbare radicală de abordare la vârful UE: Kaja Kallas propune sancțiuni și tarife suplimentare pentru Israel apare prima dată în SafeNews.
15:50
Un francez a câștigat pentru a doua oară la loto, în ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție # SafeNews
Norocul a dat din nou peste un francez care pentru a doua oară, la nici doi ani distanță, a câștigat la loterie. La fel ca prima oară, în conturile lui a mai intrat un milion de euro. Bărbatul a descoperit că este mai bogat cu încă un milion de euro chiar în ziua în care […] Articolul Un francez a câștigat pentru a doua oară la loto, în ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție apare prima dată în SafeNews.
15:40
TikTok a șters peste 100.000 de conturi false create pentru manipulare electorală în contextul alegerilor parlamentare din R. Moldova # SafeNews
Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de alegerile parlamentare, TikTok își consolidează acțiunile pentru a preveni dezinformarea și pentru a proteja integritatea electorală pe platformă. În perioada 1 iulie – 9 septembrie, compania a eliminat peste 4.500 de conținuturi care încălcau politicile privind informațiile civice și electorale, inclusiv materiale manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale. […] Articolul TikTok a șters peste 100.000 de conturi false create pentru manipulare electorală în contextul alegerilor parlamentare din R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
15:10
„Tratatul de 100 de ani” dintre Marea Britanie și Ucraina a fost ratificat de parlamentul de la Kiev. Suma uriașă prevăzută în document # SafeNews
Parlamentul ucrainean a ratificat pe 17 septembrie un acord de parteneriat pe 100 de ani cu Marea Britanie, marcând o aprofundare a relațiilor dintre cele două țări. Acordul amplu, semnat în ianuarie de președintele Volodimir Zelenski și de premierul britanic Keir Starmer, cuprinde cooperarea în domeniile militar, energetic, științific, cultural, economic și în alte sectoare. […] Articolul „Tratatul de 100 de ani” dintre Marea Britanie și Ucraina a fost ratificat de parlamentul de la Kiev. Suma uriașă prevăzută în document apare prima dată în SafeNews.
15:00
FOTO // Donald Trump și Melania, primiți de Regele Charles și Regina Camilla la Castelul Windsor # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, și prima doamnă, Melania Trump, au sosit miercuri la Castelul Windsor și au fost primiți de prințul și prințesa de Wales și ulterior de Regele Charles și Regina Camilla, notează BBC. Este pentru a doua oară când Trump este întâmpinat de un monarh britanic în cadrul unei vizite de stat. Donald […] Articolul FOTO // Donald Trump și Melania, primiți de Regele Charles și Regina Camilla la Castelul Windsor apare prima dată în SafeNews.
14:50
FOTO // Impact devastator la Sîngerei: Un KAMAZ a strivit o mașină într-un accident violent # SafeNews
Un grav accident rutier a avut loc în această după-amiază în raionul Sîngerei, unde un camion de tip KAMAZ a intrat în coliziune cu un autoturism. În urma impactului, mașina a fost distrusă aproape în totalitate. În zonă s-au format ambuteiaje infernale, traficul fiind practic blocat pe mai multe direcții. La fața locului au intervenit […] Articolul FOTO // Impact devastator la Sîngerei: Un KAMAZ a strivit o mașină într-un accident violent apare prima dată în SafeNews.
14:20
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie # SafeNews
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a anunțat că a depus cererea de demisie începând cu data de 1 octombrie. „Am depus cererea de demisie începând cu 1 octombrie”, a declarat Iachimovschi. Întrebat despre motivele deciziei, procurorul a precizat că nu mai dorește să activeze în cadrul Procuraturii Republicii Moldova, a declarat acesta pentru Pro TV. […] Articolul Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie apare prima dată în SafeNews.
14:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 17 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
13:50
Șeful Roscosmos anunță crearea unui Starlink rusesc, care să rivalizeze sistemul lui Elon Musk # SafeNews
Rusia va avea în curând un rival pentru serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk și încearcă să se îndepărteze de gândirea învechită care a permis SpaceX să devină lider în domeniu, a declarat miercuri șeful Roscosmos, citat de Reuters. Starlink afirmă că operează cea mai mare constelație de sateliți din lume, cu […] Articolul Șeful Roscosmos anunță crearea unui Starlink rusesc, care să rivalizeze sistemul lui Elon Musk apare prima dată în SafeNews.
13:40
VIDEO // Plahotniuc prezintă, într-un film, Fundația „Edelweiss”, proiectul său de suflet: „Acum e sărăcie, deznădejde și regres” # SafeNews
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de caritate, desfășurate de Fundația Edelweiss, al cărui fondator este, pe care o numește proiectul său „de suflet”. Autorii menționează că de aceste programe, care au fost implementate în timpul guvernării PDM au beneficiat aproximativ 400 de mii […] Articolul VIDEO // Plahotniuc prezintă, într-un film, Fundația „Edelweiss”, proiectul său de suflet: „Acum e sărăcie, deznădejde și regres” apare prima dată în SafeNews.
13:40
VIDEO // Igor Grosu avertizează: „Se fabrică conversații false pentru a compromite oficiali” # SafeNews
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a lansat un avertisment public privind o posibilă campanie de dezinformare orchestrată de propaganda rusă în colaborare cu rețeaua criminală condusă de Ilan Șor. Potrivit lui Grosu, în următoarele zile ar putea fi lansate în spațiul public capturi de ecran falsificate, care ar pretinde să reprezinte conversații reale ale […] Articolul VIDEO // Igor Grosu avertizează: „Se fabrică conversații false pentru a compromite oficiali” apare prima dată în SafeNews.
13:30
Care a fost cauza morții lui Alexei Navalîi. Soția fostului lider al opoziției din Rusia a dezvăluit rezultatele analizelor # SafeNews
Iulia Navalnaia, soția regretatului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit. Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, a murit subit pe 16 februarie 2024, într-o închisoare rusă din Cercul Polar Arctic, […] Articolul Care a fost cauza morții lui Alexei Navalîi. Soția fostului lider al opoziției din Rusia a dezvăluit rezultatele analizelor apare prima dată în SafeNews.
13:20
VIDEO // CNA publică probe după cele 70 de percheziții efectuate în cazul finanțării ilegale a unor formațiuni politice # SafeNews
În această dimineață, Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu Procuratura municipiului Bălți, au efectuat 70 de percheziții în mai multe locații din Republica Moldova, inclusiv în capitală. Acțiunile vizează un dosar penal deschis pentru suspiciuni legate de finanțarea ilegală a unor formațiuni politice, în contextul apropiatelor alegeri parlamentare. Citește aici știre inițială: FOTO // Peste […] Articolul VIDEO // CNA publică probe după cele 70 de percheziții efectuate în cazul finanțării ilegale a unor formațiuni politice apare prima dată în SafeNews.
13:10
VIDEO // A furat portmonee din gențile unor femei în troleibuze aglomerate din Chișinău: un bărbat de 61 de ani, reținut # SafeNews
Un bărbat de 61 de ani, originar din Chișinău, a fost reținut de ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Centru, fiind suspectat că a comis mai multe pungășii în transportul public. Potrivit oamenilor legii, individul acționa preponderent în troleibuzele de pe rutele nr. 22 și nr. 8. Acesta profita de aglomerația creată în momentul […] Articolul VIDEO // A furat portmonee din gențile unor femei în troleibuze aglomerate din Chișinău: un bărbat de 61 de ani, reținut apare prima dată în SafeNews.
13:00
Planul de Creștere pentru Moldova: 270 de milioane de euro debursate, anunță Igor Grosu după discuțiile cu Iwona Piórko # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile au vizat cooperarea extinsă dintre Chișinău și Bruxelles, în special în contextul proiectelor sprijinite de Uniunea Europeană, care contribuie direct la creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Oficialul moldovean a subliniat deschiderea legislativului de a consolida […] Articolul Planul de Creștere pentru Moldova: 270 de milioane de euro debursate, anunță Igor Grosu după discuțiile cu Iwona Piórko apare prima dată în SafeNews.
12:40
Ultimul obstacol în calea unui proiect feroviar de 5,3 miliarde de dolari. Prețul absurd cerut de femeie pentru o casă modestă # SafeNews
O femeie din provincia Jiangsu a dat bătăi de cap autorităților, după ce a cerut un preț absurd pentru o casă modestă, aflată pe traseul unei căi ferate de mare viteză. Mătușa Zhang a întârziat un proiect feroviar de 5,3 miliarde de dolari cu doi ani. Femeia din provincia Jiangsu nu a cedat deloc în […] Articolul Ultimul obstacol în calea unui proiect feroviar de 5,3 miliarde de dolari. Prețul absurd cerut de femeie pentru o casă modestă apare prima dată în SafeNews.
12:30
Maia Sandu a semnat decretul pentru înființarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării. Află are vor fi atribuțiile acestuia # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat pe 16 septembrie decretul prin care se înființează oficial Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, cunoscut sub acronimul STRATCOM. Noua instituție va funcționa cu un efectiv de maximum 29 de unități și va fi structurată pe două direcții principale, alături de o secție administrativă, un serviciu […] Articolul Maia Sandu a semnat decretul pentru înființarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării. Află are vor fi atribuțiile acestuia apare prima dată în SafeNews.
12:30
Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost victima unui furt de pepite de aur în noaptea de luni spre marţi, cantitatea totală furată fiind de aproximativ şase kilograme. Dacă ar fi vândute pe piaţă ca metal brut, pepitele ar valora circa 600.000 de euro, dar pentru muzeu exponatele au o valoare „inestimabilă”. Parchetul […] Articolul Hoții au furat șase kilograme de aur din Muzeul Național de Istorie Naturală din Paris apare prima dată în SafeNews.
12:10
FOTO // Peste 70 de percheziții au fost desfășurate în această dimineață în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # SafeNews
Peste 70 de percheziții sunt efectuate în această dimineață de către Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți, în mai multe locații din Republica Moldova, inclusiv în capitală. Acțiunile vizează un dosar penal deschis pentru suspiciuni legate de finanțarea ilegală a unor formațiuni politice, în contextul apropiatelor alegeri parlamentare. Ancheta preliminară indică implicarea unui […] Articolul FOTO // Peste 70 de percheziții au fost desfășurate în această dimineață în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice apare prima dată în SafeNews.
12:00
Marina bulgară a distrus o dronă acvatică pe care a găsit-o avariată în largul Mării Negre, la 80 de kilometri est de Varna, a anunţat marţi Ministerul Apărării din Bulgaria, fără a specifica dacă aeronava era rusească sau ucraineană, transmite EFE. Ministerul bulgar a declarat într-un comunicat că aparatul a fost localizat luni, inspectat şi […] Articolul Bulgaria a depistat o dronă acvatică în largul Mării Negre, la 80 de kilometri de Varna apare prima dată în SafeNews.
11:50
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu # SafeNews
Declarația procurorului general al României, Alex Florența, cu privire la interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024 nu este adevărată, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru publicația rusă RBK. „Nu, nu este adevărat. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri, de tentative de destabilizare, etc. Apoi, […] Articolul Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu apare prima dată în SafeNews.
11:40
Un bărbat din Bălți, care și-a ucis vecinul cu toporul, a fost condamnat la 18 ani de închisoare # SafeNews
Un bărbat de 35 de ani din municipiul Bălți a fost condamnat la 18 ani de detenție pentru omor intenționat, după ce și-a ucis vecinul cu un topor în urma unui conflict izbucnit în locuința sa. Potrivit informațiilor prezentate de Procuratura municipiului Bălți, tragedia a avut loc în luna iunie a acestui an, în timpul […] Articolul Un bărbat din Bălți, care și-a ucis vecinul cu toporul, a fost condamnat la 18 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
11:20
Ucraina acuză trupele ruse că s-au deghizat în civili, pentru o misiune de sabotaj în Donețk # SafeNews
O unitate militară ucraineană a acuzat forțele ruse că au desfășurat o misiune de sabotaj în estul Ucrainei, deghizate în civili. Într-o postare pe serviciul de mesagerie Telegram, Corpul 11 al Armatei Ucrainei a declarat că trupele ruse au folosit și civili ucraineni ca „scuturi umane”, ascunzându-se în reședințe private, scrie TVPWorld. „Ocupanții ruși au […] Articolul Ucraina acuză trupele ruse că s-au deghizat în civili, pentru o misiune de sabotaj în Donețk apare prima dată în SafeNews.
11:10
Guvernul anunță construirea liniei electrice Strășeni–Gutinaș, finanțată cu 130 de milioane de lei de către SUA # SafeNews
Republica Moldova face un pas important spre independența energetică prin construirea unei noi linii electrice de înaltă tensiune între Strășeni și Gutinaș, finanțată integral cu 130 de milioane de lei de către Guvernul Statelor Unite ale Americii. Linia, cu o lungime de aproximativ 190 km, va conecta direct țara noastră la rețeaua energetică din România […] Articolul Guvernul anunță construirea liniei electrice Strășeni–Gutinaș, finanțată cu 130 de milioane de lei de către SUA apare prima dată în SafeNews.
11:10
LIVE // Briefing de presă susținut de Vlad Filat cu tema „Prezentarea cărții „Patru ani de guvernare PAS în cifre și date statistice: depopulare, stagnare, recesiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani” # SafeNews
Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de Vlad Filat cu tema „Prezentarea cărții „Patru ani de guvernare PAS în cifre și date statistice: depopulare, stagnare, recesiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani” apare prima dată în SafeNews.
11:10
LIVE // Briefing de presă susținut de Vlad Filat, fost prim-ministru, președinte PLDM, cu tema „Prezentarea cărții „Patru ani de guvernare PAS în cifre și date statistice: depopulare, stagnare, recesiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani” # SafeNews
Briefing de presă susținut de Vlad Filat, fost prim-ministru, președinte PLDM, cu tema „Prezentarea cărții „Patru ani de guvernare PAS în cifre și date statistice: depopulare, stagnare, recesiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani”. Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de Vlad Filat, fost prim-ministru, președinte PLDM, cu tema „Prezentarea cărții „Patru ani de guvernare PAS în cifre și date statistice: depopulare, stagnare, recesiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani” apare prima dată în SafeNews.
11:00
Guvernul a aprobat astăzi eliberarea din funcție a lui Alexandru Oprea, care a condus Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Decizia vine în urma demisiei depuse de acesta. În locul său, Executivul l-a numit pe Aurel Baciu ca nou șef al IGSU. Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că Aurel Baciu are misiunea […] Articolul IGSU are un nou șef, după ce Alexandru Oprea a demisionat apare prima dată în SafeNews.
11:00
Întreprinderile din nordul țării au ajuns într-o situație dezastruoasă din cauza actualei guvernări. Despre acest lucru, dar și despre soluțiile Partidului „Respect Moldova” au discutat liderul formațiunii, Marian Lupu, și fostul primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, în cadrul unei întâlniri cu o parte dintre cei aproape o mie de angajați ai unei mari întreprinderi […] Articolul Marian Lupu: „Respect pentru întreprinderile autohtone înseamnă Respect pentru Moldova” apare prima dată în SafeNews.
11:00
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 17 septembrie 2025 # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 17 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:40
Șofer moldovean, prins la vamă cu suplimente alimentare nedeclarate în valoare de 150.000 de lei # SafeNews
Un cetățean moldovean în vârstă de 66 de ani este documentat de autorități după ce a fost prins încercând să introducă ilegal în țară un lot comercial de suplimente alimentare. Incidentul a avut loc la postul vamal Palanca, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Șoferul conducea un autocar de pe ruta regulată Odessa-Chișinău, iar […] Articolul Șofer moldovean, prins la vamă cu suplimente alimentare nedeclarate în valoare de 150.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
10:30
Accident grav la Ialoveni: Un bărbat a murit, iar două femei au fost rănite după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un gard # SafeNews
Un bărbat și-a pierdut viața, iar două femei au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs ieri dimineață, în jurul orei 09:05, în localitatea Costești, raionul Ialoveni. Din primele informații, șoferul – un bărbat în vârstă de 63 de ani – se afla la volanul unui automobil Citroen Berlingo când, din cauze care […] Articolul Accident grav la Ialoveni: Un bărbat a murit, iar două femei au fost rănite după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un gard apare prima dată în SafeNews.
10:20
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă că au fost raportate bombardamente în apropierea centralei nucleare din Zaporojie # SafeNews
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat, marţi, că echipa sa de la centrala nucleară din Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, controlată de Rusia, a auzit bombardamente în apropierea amplasamentului şi a observat fum negru ridicându-se din trei locaţii din apropiere, transmite Reuters. Echipa agenţiei de supraveghere nucleară a ONU a fost informată că mai […] Articolul Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă că au fost raportate bombardamente în apropierea centralei nucleare din Zaporojie apare prima dată în SafeNews.
10:10
Bărbat torturat și ucis cu bestialitate în raionul Soroca: a fost legat de un cal, târât trei kilometri prin pădure și bătut până la moarte # SafeNews
Un bărbat de 37 de ani, originar din satul Zastînca, raionul Soroca, a fost ucis cu bestialitate, iar cadavrul său a fost ascuns într-o pădure din apropierea localității Ocolina. Tragedia a avut loc pe 15 septembrie, transmite SafeNews.md cu referire la observatorul.md. Soția victimei a alertat poliția după ce acesta a mers în ospeție la […] Articolul Bărbat torturat și ucis cu bestialitate în raionul Soroca: a fost legat de un cal, târât trei kilometri prin pădure și bătut până la moarte apare prima dată în SafeNews.
10:00
Toate plicurile pentru votarea prin corespondență au fost expediate către cetățenii Republicii Moldova înregistrați prealabil. Despre acest lucru ne informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit autorității, cele mai multe plicuri au mers către SUA. Conform datelor, au fost transmise plicuri în următoarele cantități: „Prin votul prin corespondență, fiecare cetățean al Republicii Moldova își poate exercita dreptul […] Articolul Toate plicurile pentru votarea prin corespondență au fost expediate apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 17 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
Portul Giurgiulești, aflat în proces de achiziție internațională, subiect al discuțiilor dintre premierul României și o delegație BERD # SafeNews
Premierul României, Ilie Bolojan, a discutat cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) despre Portul Giurgiulești din Republica Moldova, aflat într-un proces de achiziție internațională. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului de la București, „partea română a exprimat interesul pentru implicarea în acest demers, în coordonare cu Republica Moldova, cu […] Articolul Portul Giurgiulești, aflat în proces de achiziție internațională, subiect al discuțiilor dintre premierul României și o delegație BERD apare prima dată în SafeNews.
09:40
VIDEO // Deputatul Carp justifică interdicția pentru Vlah: „Are legături evidente cu Rusia” # SafeNews
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la parlamentare, Lilian Carp, a comentat interdicția aplicată de Lituania Irinei Vlah, afirmând că aceasta confirmă legăturile ei cu Rusia și faptul că ar acționa în interesele serviciilor rusești. „Decizia Lituaniei confirmă că reprezentanții Blocului Patriotic sunt o emanație a serviciilor ruse în Republica Moldova, care au ca obiectiv […] Articolul VIDEO // Deputatul Carp justifică interdicția pentru Vlah: „Are legături evidente cu Rusia” apare prima dată în SafeNews.
09:40
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca a fost decorat cu gradul special de chestor. Decizia a fost aprobată prin decretul președintei, Maia Sandu. Decretul, prin care Ruslan Galușca a fost avansat în rang de chestor, a fost semnat la data de 16 septembrie, potrivit agora.md. „Domnului Ruslan Galușca, șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, […] Articolul DOC // Ruslan Galușca, avansat la gradul de chestor prin decret prezidențial apare prima dată în SafeNews.
09:30
O țară NATO a inaugurat prima școală de drone pentru copii și adulți. Ce vor învăța la cursuri # SafeNews
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţara la graniţa cu Rusia, unde copiii de la vârsta de 10 ani şi adulţii vor fi instruiţi în pilotarea, asamblarea şi programarea dronelor, relatează Reuters. „Este vorba de dezvoltarea capacităţilor de apărare militară, un obiectiv pe care Lituania îl […] Articolul O țară NATO a inaugurat prima școală de drone pentru copii și adulți. Ce vor învăța la cursuri apare prima dată în SafeNews.
09:30
Victoria Furtună a discutat cu studenții Colegiului de Ecologie despre viitorul verde al Moldovei # SafeNews
Președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a vizitat Colegiul de Ecologie din Chișinău, unde a discutat cu studenții – tinerii care, spune ea, vor forma „garda verde” a Republicii Moldova. Într-un mesaj adresat acestora, Furtună a subliniat că profesia de ecolog nu este doar un loc de muncă, ci o misiune strategică pentru viitorul țării: […] Articolul Victoria Furtună a discutat cu studenții Colegiului de Ecologie despre viitorul verde al Moldovei apare prima dată în SafeNews.
09:30
A cerut 60.000 de euro ca să “intervină” într-un dosar penal: un bărbat reținut pentru trafic de influență # SafeNews
Un bărbat a fost reținut de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție (CNA), fiind suspectat că a cerut 60.000 de euro de la o persoană învinuită de corupere pasivă, promițând că poate interveni pe lângă organul de urmărire penală pentru a-l scăpa de dosar. Potrivit materialelor cauzei, din suma solicitată, bărbatul ar fi primit deja […] Articolul A cerut 60.000 de euro ca să “intervină” într-un dosar penal: un bărbat reținut pentru trafic de influență apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.