Ce armament primește Ucraina din SUA prin noul program de finanțat de aliații europeni. Zelenski îi cere lui Trump „o poziție clară” în două chestiuni esențiale ale războiului
ProTV.md, 17 septembrie 2025 23:00
Ce armament primește Ucraina din SUA prin noul program de finanțat de aliații europeni. Zelenski îi cere lui Trump „o poziție clară” în două chestiuni esențiale ale războiului
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 2 ore
23:00
Ce armament primește Ucraina din SUA prin noul program de finanțat de aliații europeni. Zelenski îi cere lui Trump „o poziție clară” în două chestiuni esențiale ale războiului # ProTV.md
Ce armament primește Ucraina din SUA prin noul program de finanțat de aliații europeni. Zelenski îi cere lui Trump „o poziție clară” în două chestiuni esențiale ale războiului
22:50
O românca da, alta ba. Sorana Cârstea s-a calificat în turul secund la turneul de WTA 500 Korea Open, în timp ce Jaqueline Cristian a pierdut în fața Emmei Răducanu la competiția din Seul - VIDEO # ProTV.md
O românca da, alta ba. Sorana Cârstea s-a calificat în turul secund la turneul de WTA 500 Korea Open, în timp ce Jaqueline Cristian a pierdut în fața Emmei Răducanu la competiția din Seul - VIDEO
22:50
„Nu credeam că se poate întâmpla”. După trei ani și jumătate de război, Rusia a luat o decizie în privința unuia dintre cele mai importante aeroporturi # ProTV.md
„Nu credeam că se poate întâmpla”. După trei ani și jumătate de război, Rusia a luat o decizie în privința unuia dintre cele mai importante aeroporturi
22:40
Start spectaculos în noul sezon al Ligii Campionilor: Juventus și Dortmund oferă un thriller de 8 goluri, iar Real Madrid scapă cu greu în fața lui Marseille - VIDEO # ProTV.md
Start spectaculos în noul sezon al Ligii Campionilor: Juventus și Dortmund oferă un thriller de 8 goluri, iar Real Madrid scapă cu greu în fața lui Marseille - VIDEO
22:40
Șocul zilei în Liga Campionilor s-a produs la Lisabona, acolo unde vice-campioana Portugaliei a cedat în fața modestei echipe Qarabag - VIDEO # ProTV.md
Șocul zilei în Liga Campionilor s-a produs la Lisabona, acolo unde vice-campioana Portugaliei a cedat în fața modestei echipe Qarabag - VIDEO
Acum 4 ore
22:30
Cod galben de vânt, emis de meteorologi. Până când va fi valabil - VIDEO
22:30
Rusia și Belarus au încheiat exercițiile militare Zapad: Vladimir Putin a fost prezent pe teren, iar pentru prima dată din 2022, oficiali americani au asistat ca observatori - VIDEO # ProTV.md
Rusia și Belarus au încheiat exercițiile militare Zapad: Vladimir Putin a fost prezent pe teren, iar pentru prima dată din 2022, oficiali americani au asistat ca observatori - VIDEO
22:20
Naționala de tenis a Italiei este prima echipă calificată în semifinalele Billie Jean King Cup - VIDEO # ProTV.md
Naționala de tenis a Italiei este prima echipă calificată în semifinalele Billie Jean King Cup - VIDEO
22:20
Echipa cu cel mai ieftin lot din acest sezon al Ligii Campionilor, Kairat Almaty, va face deplasări de aproape 45 de mii de kilometri, mai mult decât o călătorie în jurul Pământului - VIDEO # ProTV.md
Echipa cu cel mai ieftin lot din acest sezon al Ligii Campionilor, Kairat Almaty, va face deplasări de aproape 45 de mii de kilometri, mai mult decât o călătorie în jurul Pământului - VIDEO
22:20
Peste ocean, în campionatul Statelor Unite, starul Lionel Messi a strălucit din nou - VIDEO # ProTV.md
Peste ocean, în campionatul Statelor Unite, starul Lionel Messi a strălucit din nou - VIDEO
22:10
SUA oferă 130 de milioane de dolari Moldovei pentru o nouă linie electrică spre România - VIDEO # ProTV.md
SUA oferă 130 de milioane de dolari Moldovei pentru o nouă linie electrică spre România - VIDEO
22:00
5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju - VIDEO # ProTV.md
5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju - VIDEO
21:50
Dezbateri electorale aprinse la PRO TV: Rodica Gramma și Arina Spătaru resping legăturile cu gruparea Șor și implicarea în finanțări politice controversate - VIDEO # ProTV.md
Dezbateri electorale aprinse la PRO TV: Rodica Gramma și Arina Spătaru resping legăturile cu gruparea Șor și implicarea în finanțări politice controversate - VIDEO
21:50
Toamna în satele Moldovei: cum gospodarii transformă strugurii în vin și riscurile ascunse ale fermentării. Sfaturi esențiale pentru siguranța în timpul procesului - VIDEO # ProTV.md
Toamna în satele Moldovei: cum gospodarii transformă strugurii în vin și riscurile ascunse ale fermentării. Sfaturi esențiale pentru siguranța în timpul procesului - VIDEO
21:40
Dezbateri electorale aprinse la PRO TV: Rodica Gramma și Arina Spătaru resping legăturile cu gruparea Șor - VIDEO # ProTV.md
Dezbateri electorale aprinse la PRO TV: Rodica Gramma și Arina Spătaru resping legăturile cu gruparea Șor - VIDEO
21:30
Dezbateri electorale aprinse la PRO TV: Rodica Gramma și Arina Spătaru resping acuzațiile de legături cu gruparea Șor și se acuză reciproc de implicare în scandaluri politice - VIDEO # ProTV.md
Dezbateri electorale aprinse la PRO TV: Rodica Gramma și Arina Spătaru resping acuzațiile de legături cu gruparea Șor și se acuză reciproc de implicare în scandaluri politice - VIDEO
21:20
Zelenski avertizează: Forțele ruse se pregătesc pentru două noi ofensive masive după eșecurile din acest an - VIDEO # ProTV.md
Zelenski avertizează: Forțele ruse se pregătesc pentru două noi ofensive masive după eșecurile din acest an - VIDEO
21:10
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia - VIDEO # ProTV.md
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia - VIDEO
21:00
Pierderea unui specialist de valoare în lupta cu corupția: Experții spun că demisia lui Iachimovschi pune sub semnul întrebării eficiența procuraturii - VIDEO # ProTV.md
Pierderea unui specialist de valoare în lupta cu corupția: Experții spun că demisia lui Iachimovschi pune sub semnul întrebării eficiența procuraturii - VIDEO
20:50
CEC cere ministerului Justiției limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Reacția fostului başcan - VIDEO # ProTV.md
CEC cere ministerului Justiției limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Reacția fostului başcan - VIDEO
20:50
Extrădarea lui Plahotniuc, amânată. Autoritățile din Grecia au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul - VIDEO # ProTV.md
Extrădarea lui Plahotniuc, amânată. Autoritățile din Grecia au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul - VIDEO
20:50
Marea Britanie primește cu fast vizita istorică a lui Donald Trump: Trăsuri regale, salve de tun și o paradă aeriană militară la Londra - VIDEO # ProTV.md
Marea Britanie primește cu fast vizita istorică a lui Donald Trump: Trăsuri regale, salve de tun și o paradă aeriană militară la Londra - VIDEO
20:30
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma - VIDEO # ProTV.md
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma - VIDEO
Acum 6 ore
20:00
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia # ProTV.md
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.09.2025
19:00
Polonia a anunțat cine a operat drona care a zburat deasupra sediului guvernului din Varșovia și-l va expulza în Ucraina # ProTV.md
Polonia a anunțat cine a operat drona care a zburat deasupra sediului guvernului din Varșovia și-l va expulza în Ucraina
18:50
O mașină a fost avariată după ce s-a lovit violent de un camion la Hîncești. Poliția a intervenit la fața locului - FOTO # ProTV.md
O mașină a fost avariată după ce s-a lovit violent de un camion la Hîncești. Poliția a intervenit la fața locului - FOTO
Acum 8 ore
18:30
Infractor căutat în SUA, prins și extrădat cu succes din Chișinău: Mulțumiri oficiale din partea Washingtonului pentru autoritățile moldovene # ProTV.md
Infractor căutat în SUA, prins și extrădat cu succes din Chișinău: Mulțumiri oficiale din partea Washingtonului pentru autoritățile moldovene
18:20
Cetățean american ascuns în Chișinău, extrădat cu succes în SUA. Autoritățile moldovene primesc aprecieri din partea Washingtonului # ProTV.md
Cetățean american ascuns în Chișinău, extrădat cu succes în SUA. Autoritățile moldovene primesc aprecieri din partea Washingtonului
18:00
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma # ProTV.md
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma
17:40
„Ceea ce ține de presupuse refuzuri nu este adevărat.” Ce declară avocatul lui Plahotniuc după anularea extrădării # ProTV.md
„Ceea ce ține de presupuse refuzuri nu este adevărat.” Ce declară avocatul lui Plahotniuc după anularea extrădării
17:40
Atenție la mesaje suspecte! Tentative de phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Autoritățile vin cu recomandări de securitate # ProTV.md
Atenție la mesaje suspecte! Tentative de phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Autoritățile vin cu recomandări de securitate
17:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Elena Grițco
17:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Constantin Starîș
17:20
Ultima oră. Extrădarea lui Plahotniuc, amânată. Autoritățile din Grecia au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul # ProTV.md
Ultima oră. Extrădarea lui Plahotniuc, amânată. Autoritățile din Grecia au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul
17:10
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, amânată. Autoritățile elene au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul # ProTV.md
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, amânată. Autoritățile elene au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul
17:10
Premierul Dorin Recean reacționează la amânarea extrădării lui Plahotniuc: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea” # ProTV.md
Premierul Dorin Recean reacționează la amânarea extrădării lui Plahotniuc: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea”
17:00
CEC cere ministerului Justiției limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Reacția fostului başcan # ProTV.md
CEC cere ministerului Justiției limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Reacția fostului başcan
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.09.2025
16:40
Ultima oră. CEC anunță că va sesiza ministerul Justiției în privința activității Partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah # ProTV.md
Ultima oră. CEC anunță că va sesiza ministerul Justiției în privința activității Partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah
16:40
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, amânată. Autoritățile elene au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie # ProTV.md
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, amânată. Autoritățile elene au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie
Acum 12 ore
16:30
Traficul rutier va fi suspendat parțial pe două străzi din capitală, în perioada 18–30 septembrie. Care este motivul # ProTV.md
Traficul rutier va fi suspendat parțial pe două străzi din capitală, în perioada 18–30 septembrie. Care este motivul
16:20
Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma - așteptați miercuri, la ora 18:00, la dezbateri # ProTV.md
Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma - așteptați miercuri, la ora 18:00, la dezbateri
16:20
TikTok a eliminat peste 4500 de materiale care au încălcat regulile privind integritatea civică și electorală în Republica Moldova # ProTV.md
TikTok a eliminat peste 4500 de materiale care au încălcat regulile privind integritatea civică și electorală în Republica Moldova
16:20
Noi presiuni asura Ungariei și Slovacia să renunțe la legăturile cu Rusia. Propunerea făcută de guvernul polonez # ProTV.md
Noi presiuni asura Ungariei și Slovacia să renunțe la legăturile cu Rusia. Propunerea făcută de guvernul polonez
16:20
Lavrov: Europa nu are ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina
15:40
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - FOTO/VIDEO
15:30
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
15:30
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - VIDEO # ProTV.md
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - VIDEO
15:30
Plătește serviciile publice prin EVO cu cardul Mastercard și primește 10% cashback
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.