SUA oferă 130 de milioane de dolari Moldovei pentru o nouă linie electrică spre România - VIDEO
ProTV.md, 17 septembrie 2025 22:10
Acum 10 minute
22:50
O românca da, alta ba. Sorana Cârstea s-a calificat în turul secund la turneul de WTA 500 Korea Open, în timp ce Jaqueline Cristian a pierdut în fața Emmei Răducanu la competiția din Seul - VIDEO
22:50
„Nu credeam că se poate întâmpla”. După trei ani și jumătate de război, Rusia a luat o decizie în privința unuia dintre cele mai importante aeroporturi
Acum 30 minute
22:40
Start spectaculos în noul sezon al Ligii Campionilor: Juventus și Dortmund oferă un thriller de 8 goluri, iar Real Madrid scapă cu greu în fața lui Marseille - VIDEO
22:40
Șocul zilei în Liga Campionilor s-a produs la Lisabona, acolo unde vice-campioana Portugaliei a cedat în fața modestei echipe Qarabag - VIDEO
22:30
Cod galben de vânt, emis de meteorologi. Până când va fi valabil - VIDEO
22:30
Rusia și Belarus au încheiat exercițiile militare Zapad: Vladimir Putin a fost prezent pe teren, iar pentru prima dată din 2022, oficiali americani au asistat ca observatori - VIDEO
Acum o oră
22:20
Naționala de tenis a Italiei este prima echipă calificată în semifinalele Billie Jean King Cup - VIDEO
22:20
Echipa cu cel mai ieftin lot din acest sezon al Ligii Campionilor, Kairat Almaty, va face deplasări de aproape 45 de mii de kilometri, mai mult decât o călătorie în jurul Pământului - VIDEO
22:20
Peste ocean, în campionatul Statelor Unite, starul Lionel Messi a strălucit din nou - VIDEO
22:10
SUA oferă 130 de milioane de dolari Moldovei pentru o nouă linie electrică spre România - VIDEO
22:00
5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju - VIDEO
Acum 2 ore
21:50
Dezbateri electorale aprinse la PRO TV: Rodica Gramma și Arina Spătaru resping legăturile cu gruparea Șor și implicarea în finanțări politice controversate - VIDEO
21:50
Toamna în satele Moldovei: cum gospodarii transformă strugurii în vin și riscurile ascunse ale fermentării. Sfaturi esențiale pentru siguranța în timpul procesului - VIDEO # ProTV.md
Toamna în satele Moldovei: cum gospodarii transformă strugurii în vin și riscurile ascunse ale fermentării. Sfaturi esențiale pentru siguranța în timpul procesului - VIDEO
21:40
Dezbateri electorale aprinse la PRO TV: Rodica Gramma și Arina Spătaru resping legăturile cu gruparea Șor - VIDEO
21:30
Dezbateri electorale aprinse la PRO TV: Rodica Gramma și Arina Spătaru resping acuzațiile de legături cu gruparea Șor și se acuză reciproc de implicare în scandaluri politice - VIDEO
21:20
Zelenski avertizează: Forțele ruse se pregătesc pentru două noi ofensive masive după eșecurile din acest an - VIDEO
21:10
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia - VIDEO
21:00
Pierderea unui specialist de valoare în lupta cu corupția: Experții spun că demisia lui Iachimovschi pune sub semnul întrebării eficiența procuraturii - VIDEO
Acum 4 ore
20:50
CEC cere ministerului Justiției limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Reacția fostului başcan - VIDEO
20:50
Extrădarea lui Plahotniuc, amânată. Autoritățile din Grecia au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul - VIDEO
20:50
Marea Britanie primește cu fast vizita istorică a lui Donald Trump: Trăsuri regale, salve de tun și o paradă aeriană militară la Londra - VIDEO
20:30
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma - VIDEO
20:00
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.09.2025
19:00
Polonia a anunțat cine a operat drona care a zburat deasupra sediului guvernului din Varșovia și-l va expulza în Ucraina
Acum 6 ore
18:50
O mașină a fost avariată după ce s-a lovit violent de un camion la Hîncești. Poliția a intervenit la fața locului - FOTO
18:30
Infractor căutat în SUA, prins și extrădat cu succes din Chișinău: Mulțumiri oficiale din partea Washingtonului pentru autoritățile moldovene
18:20
Cetățean american ascuns în Chișinău, extrădat cu succes în SUA. Autoritățile moldovene primesc aprecieri din partea Washingtonului
18:00
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma
17:40
„Ceea ce ține de presupuse refuzuri nu este adevărat.” Ce declară avocatul lui Plahotniuc după anularea extrădării
17:40
Atenție la mesaje suspecte! Tentative de phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Autoritățile vin cu recomandări de securitate
17:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Elena Grițco
17:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Constantin Starîș
17:20
Ultima oră. Extrădarea lui Plahotniuc, amânată. Autoritățile din Grecia au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul
17:10
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, amânată. Autoritățile elene au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul
17:10
Premierul Dorin Recean reacționează la amânarea extrădării lui Plahotniuc: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea”
17:00
CEC cere ministerului Justiției limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Reacția fostului başcan
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.09.2025
Acum 8 ore
16:40
Ultima oră. CEC anunță că va sesiza ministerul Justiției în privința activității Partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah
16:40
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, amânată. Autoritățile elene au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie
16:30
Traficul rutier va fi suspendat parțial pe două străzi din capitală, în perioada 18–30 septembrie. Care este motivul
16:20
Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma - așteptați miercuri, la ora 18:00, la dezbateri
16:20
TikTok a eliminat peste 4500 de materiale care au încălcat regulile privind integritatea civică și electorală în Republica Moldova
16:20
Noi presiuni asura Ungariei și Slovacia să renunțe la legăturile cu Rusia. Propunerea făcută de guvernul polonez
16:20
Lavrov: Europa nu are ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina
15:40
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - FOTO/VIDEO
15:30
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
15:30
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - VIDEO
15:30
Plătește serviciile publice prin EVO cu cardul Mastercard și primește 10% cashback
15:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Zinaida Greceanîi
