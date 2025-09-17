(video) „Sunt bănuieli din Londra”. Poliția britanică a deschis o anchetă pe cazul lui Anatol Fedoruța: „Toate lucrurile din camera lui au dispărut”

12:50

Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de caritate, desfășurate de Fundația Edelweiss, al cărui fondator este, pe care o numește proiectul său „de suflet”. Autorii menționează că de aceste programe, care au fost implementate în timpul guvernării PDM au beneficiat aproximativ 400 de mii de oameni.