ProTV.md, 17 septembrie 2025 20:50
Acum 5 minute
21:20
Zelenski avertizează: Forțele ruse se pregătesc pentru două noi ofensive masive după eșecurile din acest an - VIDEO
Acum 15 minute
21:10
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia - VIDEO
Acum 30 minute
21:00
Pierderea unui specialist de valoare în lupta cu corupția: Experții spun că demisia lui Iachimovschi pune sub semnul întrebării eficiența procuraturii - VIDEO
Acum o oră
20:50
CEC cere ministerului Justiției limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Reacția fostului başcan - VIDEO
20:50
Extrădarea lui Plahotniuc, amânată. Autoritățile din Grecia au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul - VIDEO
20:50
Marea Britanie primește cu fast vizita istorică a lui Donald Trump: Trăsuri regale, salve de tun și o paradă aeriană militară la Londra - VIDEO
20:30
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma - VIDEO
Acum 2 ore
20:00
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.09.2025
Acum 4 ore
19:00
Polonia a anunțat cine a operat drona care a zburat deasupra sediului guvernului din Varșovia și-l va expulza în Ucraina
18:50
O mașină a fost avariată după ce s-a lovit violent de un camion la Hîncești. Poliția a intervenit la fața locului - FOTO
18:30
Infractor căutat în SUA, prins și extrădat cu succes din Chișinău: Mulțumiri oficiale din partea Washingtonului pentru autoritățile moldovene
18:20
Cetățean american ascuns în Chișinău, extrădat cu succes în SUA. Autoritățile moldovene primesc aprecieri din partea Washingtonului
18:00
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma
17:40
„Ceea ce ține de presupuse refuzuri nu este adevărat.” Ce declară avocatul lui Plahotniuc după anularea extrădării
17:40
Atenție la mesaje suspecte! Tentative de phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Autoritățile vin cu recomandări de securitate
17:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Elena Grițco
17:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Constantin Starîș
Acum 6 ore
17:20
Ultima oră. Extrădarea lui Plahotniuc, amânată. Autoritățile din Grecia au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul
17:10
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, amânată. Autoritățile elene au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie. Care ar fi motivul
17:10
Premierul Dorin Recean reacționează la amânarea extrădării lui Plahotniuc: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea”
17:00
CEC cere ministerului Justiției limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Reacția fostului başcan
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.09.2025
16:40
Ultima oră. CEC anunță că va sesiza ministerul Justiției în privința activității Partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah
16:40
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, amânată. Autoritățile elene au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie
16:30
Traficul rutier va fi suspendat parțial pe două străzi din capitală, în perioada 18–30 septembrie. Care este motivul
16:20
Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma - așteptați miercuri, la ora 18:00, la dezbateri
16:20
TikTok a eliminat peste 4500 de materiale care au încălcat regulile privind integritatea civică și electorală în Republica Moldova
16:20
Noi presiuni asura Ungariei și Slovacia să renunțe la legăturile cu Rusia. Propunerea făcută de guvernul polonez
16:20
Lavrov: Europa nu are ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina
15:40
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - FOTO/VIDEO
15:30
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
15:30
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - VIDEO
15:30
Acum 8 ore
15:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Zinaida Greceanîi
15:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Bogdat Țîrdea
15:00
Donald Trump a ajuns în Marea Britanie: A fost întâmpinat de Prințul William. Primele imagini de la ieșirea din avion - VIDEO
14:40
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Imagini surprinse de martori - VIDEO
14:30
Fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, Ion Perju, ar fi fost reținut
14:30
Mâine este ultima zi când se pot efectua modificări în listele de candidați la alegerile parlamentare
14:20
Ion Perju a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu - VIDEO
14:20
Israelul a bombardat singurul spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș
14:20
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare: ,,Reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte în sprijinul oamenilor." MAI vine cu detalii
14:00
Ultima oră. Cod galben de vânt, emis de meteorologi. Până când va fi valabil - FOTO
14:00
Preşedinta Parlamentului European, la Kiev pentru a exprima sprijinul constant şi ferm al Europei pentru Ucraina
13:50
Ultima oră. Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia
13:50
„Are 100 de mii de lei „salariu”, doar de la Șor, care îi vin direct în buzunar”. CNA a publicat discuțiile după perchezițiile privind finanțarea ilegală a partidelor politice - AUDIO/VIDEO
13:40
Ultima oră. Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie
Acum 12 ore
13:20
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România a decis trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok: Conturi suspecte vizează alegătorii moldoveni
13:10
A plecat de acasă acum patru zile și nu s-a mai întors. O femeie de 84 de ani din Ialoveni - căutată de rude și poliție
