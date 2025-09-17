Mesaje de tip phishing pe Telegram, WhatsApp și Signal. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu acceseze link-urile suspecte și să nu introducă datele personale
Radio Chisinau, 17 septembrie 2025 19:40
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) atenționează cetățenii despre răspândirea unor mesaje de tip phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Unele mesaje includ adresări personalizate și linkuri sau documente care pot părea credibile.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
19:40
Mesaje de tip phishing pe Telegram, WhatsApp și Signal. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu acceseze link-urile suspecte și să nu introducă datele personale # Radio Chisinau
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) atenționează cetățenii despre răspândirea unor mesaje de tip phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Unele mesaje includ adresări personalizate și linkuri sau documente care pot părea credibile.
Acum 30 minute
19:20
Maia Sandu, despre grantul american de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice Strășeni – Gutinaș: „Va consolida cooperarea economică și în domeniul energetic cu SUA” # Radio Chisinau
Finanțarea nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pe care Statele Unite ale Americii o oferă Republicii Moldova, pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni – Gutinaș, este o investiție foarte importantă, a transmis astăzi președinta Maia Sandu, care a mai subliniat că această investiție va consolida cooperarea economică moldo-americană și în domeniul energetic.
Acum o oră
19:05
ELECTORALA 2025 | Joi, 18 septembrie, este ultima zi pentru modificări în listele de candidați la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că 18 septembrie 2025 este ultima zi în care pot fi solicitate schimbări în listele de candidați înregistrate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. La fel, candidații independenți pot să-și retragă candidatura, prin depunerea unei cereri personale la CEC.
Acum 2 ore
18:35
Cristian-Leon Țurcanu, la Grinăuți: „Războiul hibrid dus de Moscova aduce violență și disensiune inclusiv in viața religioasă și privată a oamenilor iubitori de pace” (FOTO) # Radio Chisinau
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a fost în vizită în localitatea Grinăuți din raionul Rîșcani, acolo unde Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, condusă de parohul Constantin Turtureanu, a decis să revină la Mitropolia Basarabiei, subordonată Bisericii Ortodoxe Române, demers care a fost stopat de către adepții Mitropoliei Moldovei, subordonată Moscovei.
18:15
ELECTORALA 2025 | CEC a sesizat Ministerul Justiției în privința limitării partidului condus de Irina Vlah # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a decis să sesizeze Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Asta după ce CEC a constatat că formațiunea ar fi beneficiat de finanțare ilegală în campania electorală. Totodată, Comisia Electorală a respins solicitările depuse de două partide pentru a exclude „Inima Moldovei” din cursa pentru parlamentare, transmite IPN.
18:15
Alertă de călătorie în Franța. Cetățenii Republicii Moldova sunt avertizați: grevă generală și manifestații publice în Paris și mai multe orașe franceze # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova de la Paris avertizează cetățenii moldoveni care locuiesc, tranzitează sau plănuiesc să călătorească în Franța, că mâine, 18 septembrie, în întreaga țară se va desfășura o grevă generală, însoțită de manifestații publice în Paris și în alte orașe mari.
18:00
ELECTORALA 2025 | Comisia Electorală Centrală solicită ca activitatea partidului condus de Irina Vlah să fie limitată # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a decis să sesizeze Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Asta după ce CEC a constatat că formațiunea ar fi beneficiat de finanțare ilegală în campania electorală. Totodată, Comisia Electorală a respins solicitările depuse de două partide pentru a exclude „Inima Moldovei” din cursa pentru parlamentare, transmite IPN.
Acum 4 ore
17:40
VIDEO | Igor Grosu atenționează cetățenii: Gruparea criminală Șor se pregătește să lanseze în spațiul public mesaje false # Radio Chisinau
Președintele Parlamentelui, Igor Grosu, și lider al Partidului Acțiune și Solidaritate, vine cu un mesaj către cetățeni prin care atenționează că grupările criminale Șor pregătesc să lanseze în spațiul public mesaje false.
17:25
Cancelarul german Friedrich Merz condamnă violarea spațiului aerian al Poloniei și României: Putin încearcă să „destabilizeze în liniște” Europa # Radio Chisinau
Violarea spațiului aerian polonez și românesc de către Rusia face parte dintr-o tendință pe termen lung de testare a frontierelor și sabotaj din partea președintelui Vladimir Putin, a declarat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, citat de BBC.
17:00
Autoritățile elene au suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Justiției al Greciei a suspendat procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Procuratura Generală de la Chișinău precizează că autoritățile elene nu au indicat motivele care au stat la baza acestei decizii.
16:40
FOTO | Ambasadorul român Cristian-Leon Țurcanu a plantat un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu, în curtea Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a plantat astăzi un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu, în curtea Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău.
16:20
Dorin Recean, despre reținerea fostului polițist Ion Perju: „Vedem pe cine a ajuns să utilizeze rețeaua Șor ca să ne fraudeze votul nostru. Oricine încalcă legea, ajunge să plătească” # Radio Chisinau
„Oricine încalcă legea ajunge să plătească”, a declarat astăzi premierul Dorin Recean, care a oferit câteva detalii despre reținerea, în urma perchezițiilor în dosarul rețelei Șor, a fostului polițist Ion Perju, condamnat pentru omorul lui Valeriu Boboc în aprilie 2009.
16:00
Care a fost cauza morții lui Alexei Navalîi. Soția fostului lider al opoziției din Rusia a dezvăluit rezultatele analizelor # Radio Chisinau
Iulia Navalnaia, soția regretatului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit.
Acum 6 ore
15:35
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Autoritățile sunt mai active în combaterea corupției electorale comparativ cu alegerile din 2024, dar rezultatul acestor eforturi vor fi vizibile pe 28 septembrie (Audio) # Radio Chisinau
În Republica Moldova au loc în aceste zile ample percheziții în zeci de localități în cadrul unor dosare de corupție electorală și spălare de bani, multe dintre persoanele vizate fiind afiliate rețelei oligarhului Ilan Șor. Organele de drept combat activ acțiunile de corupere electorală în contextul scrutinului parlamentar din 28 septembrie, a declarat ieri șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Cu toate acestea, rețeaua criminală „Șor” este o „caracatiță” care s-a răspândit pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în diverse domenii de activitate, iar rezultatul eforturilor instituțiilor statului de a o eradica va fi vizibil pe 28 septembrie, consideră analistul Ion Tăbârță.
15:15
Fondul imobiliar național va fi renovat în următorii 25 de ani pentru a spori eficiența energetică a clădirilor # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat asăzi, 17 septembrie, o Strategie ce prevede mai multe soluții pentru modernizarea și reducerea consumului de energie a clădirilor publice, private și rezidențiale din Republica Moldova, întrucât majoritatea dintre acestea au fost construite până în anul 1990 și sunt ineficiente energetic, generând pierderi de energie de circa 50% și costuri ridicate pentru consumatori.
15:00
Cod galben de intensificări ale vântului, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova # Radio Chisinau
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de intensificări ale vântului, valabil în toate localitățile Republicii Moldova.
14:40
STUDIU: Principalele narațiuni promovate în regiunea transnistreană au drept scop diminuarea încrederii în procesele democratice din Republica Moldova # Radio Chisinau
Criza energetică din regiunea transnistreană, din iarna trecută, a afectat imaginea Republicii Moldova în rândul populației de pe malul stâng al Nistrului. Principalele probleme ale oamenilor din regiunea transnistreană sunt veniturile mici, criza energetică și frica că vor îngheța la iarnă, dar și statutul nerecunoscut și viitorul regiunii, arată datele unui studiu realizat de WatchDog și Zona de Securitate, la care au participat 314 respondenți. Cei mai mulți locuitori din regiune nu se simt reprezentați de Parlamentul sau președinția de la Chișinău, dar nici de regimul de la Tiraspol, transmite Radio Chișinău.
14:15
TikTok a eliminat peste 4.500 de materiale cu dezinformare ce vizează alegerile parlamentare din Republica Moldova # Radio Chisinau
TikTok anunță că își intensifică eforturile în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Doar între 1 iulie și 9 septembrie, platforma a eliminat peste 4 500 de materiale care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat de inteligență artificială. Peste 96% din aceste materiale au fost eliminate proactiv, înainte ca utilizatorii să le raporteze, transmite IPN.
14:00
Forumul economic România-Republica Moldova | Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Investiți în Republica Moldova și valorificați oportunitățile de dezvoltare pe care le oferă parcursul său european” # Radio Chisinau
Chișinăul a găzduit prima ediție a Forumului Economic România-Republica Moldova la care s-a discutat despre întărirea relațiilor economice bilaterale și promovarea unui model incluziv de dezvoltare, cu accent pe rolul femeilor în mediul de afaceri regional, transmite Radio Chișinău.
Acum 8 ore
13:45
Șeful Poliției de Frontieră, decorat cu gradul special de chestor. Șefa statului a semnat decretul # Radio Chisinau
Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a fost decorat cu gradul special de chestor, transmite IPN.
13:30
Poliția din Iași anchetează prezența unor cetățeni din Republica Moldova care făceau campanie electorală pentru partidul lui Igor Dodon. Reacția PSRM # Radio Chisinau
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași a anunțat, miercuri, că efectuează cercetări după ce a fost primită o sesizare conform căreia mai multe persoane din Republica Moldova se află în municipiul Iași cu intenția de a desfășura campanie electorală ilegală pentru alegerile care vor avea loc la sfârșitul lunii în Republica Moldova, transmite Agerpres.
13:15
Guvernul simplifică accesul întreprinderilor mici și mijlocii la granturi și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor # Radio Chisinau
Antreprenorii din Republica Moldova vor beneficia de un mecanism mai simplu și mai eficient de acces la finanțare, consultanță și alte forme de sprijin oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Guvernul a aprobat un nou Regulament care va unifica și eficientiza administrarea tuturor programelor destinate întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM).
12:50
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 18 septembrie.
12:30
Peste 70 de percheziții efectuate de CNA și procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice (FOTO) # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, au desfășurat în această dimineață peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante.
12:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, pe 16 septembrie, decretul prin care a fost aprobată structura și efectivul-limită al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM), comunică MOLDPRES.
12:20
„Tinerii decid viitorul Republicii Moldova”. Eveniment organizat la Chișinău de Federația Tinerilor Basarabeni din România, dedicat rolului tinerilor în parcursul european al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Federația Tinerilor Basarabeni din România (FTB) organizează conferința „Tinerii decid viitorul Republicii Moldova”, un eveniment strategic ce va avea loc la Parlamentul Republicii Moldova (Sala Europa). Conferința, desfășurată pe 20 septembrie 2025, își propune să evidențieze rolul tinerilor în consolidarea democrației și în avansarea parcursului european al țării.
12:15
„Tinerii decid viitorul Republicii Moldova”. Eveniment organizat de Federația Tinerilor Basarabeni din România la Chilșinău, dedicat rolului tinerilor în parcursul european al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Federația Tinerilor Basarabeni din România (FTB) organizează conferința „Tinerii decid viitorul Republicii Moldova”, un eveniment strategic ce va avea loc la Parlamentul Republicii Moldova (Sala Europa). Conferința, desfășurată pe 20 septembrie 2025, își propune să evidențieze rolul tinerilor în consolidarea democrației și în avansarea parcursului european al țării.
11:55
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are un nou șef. Este vorba despre Aurel Baciu, care a fost numit astăzi în funcție de către Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, transmite IPN.
Acum 12 ore
11:40
Maia Sandu dă undă verde Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării. Noua structură împotriva propagandei, aprobată prin decret prezidențial # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, pe 16 septembrie, decretul prin care a fost aprobată structura și efectivul-limită al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM), comunică MOLDPRES.
11:20
O linie electrică care va conecta România și Republica Moldova va fi construită cu sprijinul SUA # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean anunță investiția Guvernului SUA în construcția integrală a liniei energetice Strășeni – Gutinaș, „un pas important pentru securitatea energetică a Republicii Moldova”.
11:05
ELECTORALA 2025 | MAE anunță că plicurile pentru votul prin corespondență au fost expediate. Cele mai multe au ajuns în SUA # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe a expediat plicurile cu votul prin corespondență către cetățenii Republicii Moldova care s-au înregistrat prealabil pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie.
10:50
Dumitru Vangheli a câștigat concursul pentru funcția de administrator al Î.S. „MoldATSA” # Radio Chisinau
Dumitru Vangheli a fost desemnat câștigător al concursului organizat pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „MoldATSA”, în urma parcurgerii celor două etape ale procesului de selecție.
10:35
Ora de muzică | 100 de ani de la nașterea regelui bluez-ului, a marelui B.B.King (audio) # Radio Chisinau
Istoria unui monstru sacru al muzicii, chitarist, compozitor, vocalist,
10:30
Administrația Trump a aprobat primele livrări de armament american către Ucraina, plătit de aliații europeni din NATO # Radio Chisinau
Administrația Trump a aprobat primele pachete de armament american pentru Ucraina, care ar putea fi trimise în curând, în contextul reluării livrărilor de arme către Kiev – de această dată printr-un nou acord financiar cu aliații, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu situația.
10:15
În aceste momente are loc ședința Guvernului Republicii Moldova din 17 septembrie 2025.
10:05
Forumul Economic România – Republica Moldova (F.E.R.M).
09:55
România vrea să cumpere Portul Giurgiulești. Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanți ai BERD # Radio Chisinau
Pemierul Ilie Bolojan, a discutat cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, despre achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova.
09:45
Mai multe persoane, surprinse într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din R. Moldova pentru a-i îndemna să voteze la alegeri partidul lui Dodon (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre descinderile la posturi TV afiliate rețelei Șor care promovau propaganda pro-rusă și dezinformarea pe teritoriul Republicii Moldova, precum și despre confiscarea a milioane de lei în cadrul unei anchete privind finanțarea ilegală a partidelor politice. Jurnaliștii mai scriu și despre 13 cetățeni moldoveni surprinși într-un hotel din Iași, România, în timp ce sunau cetățeni din R. Moldova pentru a-i îndemna să voteze la alegeri partidul lui Dodon.
09:20
Mai mulți cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore. Alte două persoane au traversat ilegal frontiera # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 64 323 traversări.
09:00
Fermierii afectați de intemperii pot depune cereri pentru sprijin financiar până la 14 octombrie # Radio Chisinau
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță inițierea procesului de recepționare a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar fermierilor care au avut pierderi în urma intemperiilor din acest an. Procedura este gestionată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), iar dosarele pot fi depuse în perioada 16 septembrie – 14 octombrie 2025 la direcțiile teritoriale AIPA, transmite MOLDPRES.
08:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 49 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 50 de bani.
08:25
Ursula von der Leyen a discutat cu Trump despre noi măsuri pentru a crește presiunea asupra Rusiei # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, în vederea încheierii războiului din Ucraina.
08:05
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, oferă detalii despre reținerea lui Ion Perju: „A fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat pentru spălare de bani” # Radio Chisinau
Ion Perju a fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat și reținut inclusiv pentru acțiunile ilegale de spălare de bani. Acum, acesta urmează a fi transmis instituțiilor penitenciare pentru a-și ispăși pedeapsa pentru omor. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR Moldova, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:25
Serviciile secrete ucrainene au lovit Brigada 155 marină a Rusiei în Extremul Orient, 8.000 km de Kiev. „Ne așteptăm la necrologuri” # Radio Chisinau
Serviciile secrete ucrainene au lovit Brigada 155 de marină a Rusiei lângă Vladivostok, la 8.000 km de Kiev, provocând explozii într-o unitate cunoscută pentru crimele de război brutale.
21:00
Dor de izvor | Ion Dascăl: „Este foarte greu să poți ține orchestra să aibă fața ei. De 38 de ani sunt în fruntea Orchestrei „Mugurel” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
20:40
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o scădere importantă a numărului de cazuri de COVID-19 în Republica Moldova. În ultima săptămână, au fost raportate 732 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu 28% mai puține comparativ cu săptămâna precedentă.
20:20
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a desemnat un nou director al Biroului său din Republica Moldova. Este vorba despre Giuseppe Grimaldi, care va prelua mandatul începând cu 1 octombrie, transmite IPN.
20:05
VIDEO | Percheziții la un trust media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, finanțat de organizația criminală Șor # Radio Chisinau
Ofițerii INI, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au efectuat astăzi percheziții la un Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, care era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani.
20:00
VIDEO | Percheziții la un trust media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani # Radio Chisinau
Ofițerii INI, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au efectuat astăzi percheziții la un Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, care era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani.
Ieri
19:40
Daniel Vodă avertizează: Aeroportul din Chișinău ar putea fi transformat într-un „aerodrom militar” și folosit de Rusia împotriva Ucrainei # Radio Chisinau
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a atenționat că scenariul potrivit căruia Aeroportul din Chișinău ar putea fi transformat într-un „aerodrom militar”, care să fie utilizat de Federația Rusă pentru atacuri asupra Ucrainei, „este examinat de către autorități cu toată seriozitatea” și ar putea deveni realitate în cazul victoriei forțelor pro-ruse la parlamentare. Declarațiile au fost făcute de Daniel Vodă la emisiunea „Pe față” de la postul public de televiziune „Moldova 1”, informează MOLDPRES.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.